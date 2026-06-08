Выпуск Wayland-Protocols 1.49

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|1.3, Аноним (4), 00:11, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> недостаточным для позиционирования на уровне отдельных пикселей, необходимого для полноценной реализации дробного масштабирования
Не прошло и 20 лет, как они заметили, что соотношение логических и физических координат при дробном масштабировании оказывается ... дробным!
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|2.5, Аноним (4), 00:15, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P.S. И да, xx-fractional-scale уже устарел, т.к. в KDE сделали xx-fractional-scale-v2
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|3.7, Аноним (7), 00:26, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ссылка в статье буквально ведёт на описание xx-fractional-scale-v2.
Вообще мне кажется это ошибка в статье. Как будто протокол xx-fractional-scale уже давно болтался в unstable, просто ему на замену пришёл xx-fractional-scale-v2
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|2.9, Аноним (9), 00:34, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стейбл протокол, кста. Ну ничего, ща всё быстренько поменяют и никто ничего не заметит, один хрен под вейландом стабильного софта не существует, везде стулья переставляют каждый день. И если в репозитории на гитхабе не было коммитов больше 72 часов, то проект уже начинают хоронить как легаси.
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|4.22, name (??), 02:33, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно туго, им это не интересно, они вложились в arm ноуты с виндой и аишечкой.
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|2.15, Аноним (13), 01:07, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты ещё не забывай, что там нет в принципе абсолютного позиционирования окон. Куда эти координаты привязывать и как, никто не знает. Нет поддержки как со стороны композитных менеджеров, так и клиентов.
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|1.6, Аноним (4), 00:18, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> добавлена поддержка работы на системах с несколькими GPU
Прям как на старых Иксах!
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|2.19, Xo (?), 01:41, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Где даже Оптимус заставить работать нужно было неделями шаманить, и так до тех пор пока не упадут иксы.
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|1.18, Аноним (18), 01:39, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> xdg-toplevel-tag - [...] использовать для идентификации окон после перезапуска приложения [...] для восстановления позиции, размера и свойств окон после перезапуска
> xdg-session-management - возможности для восстановления состояния и позиции окон
> xx-session-management - восстановление состояния окон для прерванных сеансов
Ай да вяленые, ай да молодцы! Шел 17-й год головокружительных инноваций, а ребята все еще тщетно пытаются изобрести велосапедный механизм восстановления окон. 😂 Аплодирую стоя! Два протокола, решающих одну и ту же задачу, причем в обоих случаях - наиболее корявым способом. Настолько корявым, что уже делается ТРЕТИЙ на замену, лол.
* Запрещаем приложению передвигать и масштабировать СВОИ СОБСТВЕННЫЕ окна.
* Протокол при этом не делаем ("сообщество допилит").
* Делаем удивленные глаза "а почему у нас теперь три протокола?". 😲
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|2.25, q (ok), 03:14, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Концепция простая: Оконный менеджер управляет окнами. Логично, согласись? Оконный менеджер... менеджерит. Знаю, в это трудно поверить. Но это так. Это не только в вяленом, но и в принципе во всем мире во всех областях:
Менеджер менеджерит.
Простая концепция, согласись? Но кто-то умудряется в нее не вписаться. "Нет, ты не менеджер! Ты просто рисуешь кнопку закрытия окна в МОЕМ окне!" -- говорит приложение. Иксы бы промолчали в тряпочку. А вяленый гигачад ответит: "Это не тебе решать, и даже не мне. Решает пользователь. Пользователь хочет все окна по центру. Так что давай не возникай тут особо. Подчиняйся". И приложение униженно подчиняется менеджеру, который действительно менеджерит. Причем подчиняется именно униженно, на коленях. Тотальное верховенство пользователя над своими окнами и приложениями, а вяленый -- его силовик-омоновец.
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|3.26, Аноним (26), 03:46, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, а что если приложение лучше умеет своими окнами рулить, например какойто проигрыватель распологать отдельным окном с кнопками управления, я беспонятия что там вяленый умеет или нет, но всегда есть разумная достаточность, а еще всегда есть исключения, уж в 2026 году можно и запомнить, что на каждую хитрую гайку найдется чтото похитрее.
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|4.31, q (ok), 05:12, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что если приложение лучше умеет своими окнами рулить
Не может. Принципиально. Вообще никак. И вот почему:
1. В вяленом, приложение не может считывать размеры и положения чужих окон. Согласись, что это разумное ограничение? Да, разумное. Разграничение.
2. Из пункта 1 вытекает, что приложение не может знать, где именно разместиться самому себе наиболее эффективным способом.
> проигрыватель распологать отдельным окном с кнопками управления
Для этого изобрели MPRIS. Суть такова: Приложение объявляет самого себя медиаплеером. Прямо так и говорит окружению: "Эй, вселенная, слышь! я тут аудио/видео проигрываю ПРЯМО СЕЙЧАС. И вот прямо сейчас артист такой-то, длина 4:07, а я нахожусь на 2:41." И вот DE это слышит и рисует контрол управления на панели (кнопки pause/play, навигация по времени итд).
> есть исключения
Все исключения регламентируются. Реальность такова, что 99% приложениям ВООБЩЕ не нужно самих себя как-то позиционировать. А если приложение хочет разместиться по определенным координатам, то как правило выполняется следующее наблюдение (ВНИМАНИЕ! Читай внимательно!)
ПРАВИЛО
Если приложение хочет разместиться по определенным координатам,
то это приложение должно стать непосредственной частью самого DE,
и перестать быть приложением.
Понял?
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|3.29, Xo (?), 04:26, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тут некоторые силовиков не любят, а придерживаются концепции "пользователь дурачок", где прога лучше знает как ей работать.
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|3.30, Аноним (18), 04:28, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Концепция простая: Оконный менеджер управляет окнами. Логично, согласись?
Нет, вяленые кудесники придумали фундаментально бредовую предпосылку, что у приложения должно быть меньше возможностей для управления своими окнами, чем у пользователя, который буквально это же управление осуществляет интерактивно при помощи мыши.
Последствия такой дурки весьма предсказуемы: персонажи годами тщетно пытаются решить последствия своих же убогих архитектурных решений при помощи не менее убогих и корявых костылей.
> Это не только в вяленом, но и в принципе во всем мире во всех областях
Ну чушь-то не неси. Во всех без исключения десктопных системах (включая винду с маком) изменить положение или размер окна - это буквально вызов одной фунции API. И только в Вяленом пытаются это сделать максимально через задницу и с весьма предсказуемым результатом.
> А вяленый гигачад ответит:
...ответит "плак-плак, я не могу - мне нужен новый протокол. 😢 На замену корявым двум имеющимся."
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|1.23, Alladin (?), 02:43, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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да помню моменты когда:
1. wayland рассказывал об отсутствии тиринга из-за новой крутой архитектуры и без клиентсерверской составляющей.. что всплыло?, что просто никакого !отключения! vsync не существовало
2. высокая производительность из-за новой элементной базы.. реальность на практике и тестов он не только не приблизился к xorg, а вообще ушел в такое болото.. и потребление кхе
3. нацеленная антиреклама иксов, создание эффекта стогнации..
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|1.27, Аноним (28), 04:08, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Половина функционала в experimental и unstable, но говорят, что Wayland уже как 10 лет готов, как так?
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