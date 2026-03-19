Доступен Wayland 1.25

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:40, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему же? Проблему сообщения импульса кейнсианской экономике он тоже вполне успешно решает.

3.3 , Аноним ( 3 ), 21:43, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вы знаток, давайте подробнее разворачивайте.

2.5 , Аноним ( 5 ), 21:47, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Задача вяйленистам: перечислите способы изоляции приложений под Иксами :) Хинто: их несколько.

3.8 , Аноним ( 8 ), 21:54, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440, масштабирование разным на иксах сделать?

4.12 , Аноним ( 12 ), 22:24, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440, Сейчас тебе объяснят что "Наши люди в булочную на такси не ездят" и вообще такие мониторы дорогие, а делать продукт надо только исключительно для нuщykов с 14ти дюймовой ЭЛТшкой. > масштабирование разным на иксах сделать? Масштабирование?

Может ты еще захочешь чтобы на каждом мониторе своя частота была?

Диды пырились в один пузатый, а ты зажрался! /s 4.13 , Аноним ( 13 ), 22:26, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440, масштабирование разным на иксах сделать? man xrandr. веленый не сильно лучше в этом плане, разный дпи не поставить, на говоря уж о разных настройках шрифтов, вроде хинтинга.

5.18 , Аноним ( - ), 22:41, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > man xrandr который замылит изображение на одном из мониторов и с которым надо через консоль ну это самое цензурное > веленый не сильно лучше в этом плане но лучше > разный дпи не поставить а зачем его ставить? его сообщит моник, а если нет - дефолт 96, и композитор возьмет тот, что нужен, даже если они разные > на говоря уж о разных настройках шрифтов, вроде хинтинга. а вайланд тут причем? содержание окна приложения рисует приложение

6.21 , Аноним ( 13 ), 22:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >а зачем его ставить? его сообщит моник, а если нет - дефолт 96, и композитор возьмет тот, что нужен, даже если они разные пока ни один композитор не может сам, надо руками выбирать масштаб для каждого монитора. >а вайланд тут причем? содержание окна приложения рисует приложение вейланд же безопасный, откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками? только маштаб передается в вейланде, про остальные параметры в вейланде забыли. для шрифтов это важно, разный порядок пикселей, разные настройки для лоу и хай дпи на разных мониторах. надо ждать расширения.

7.26 , Аноним ( - ), 23:26, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > пока ни один композитор не может сам, надо руками выбирать масштаб для каждого монитора. Определись уж, масштаб тебе нужен или dpi. Это разные вещи dpi буквально точек на дюйм, это физическая характеристика монитора масштабирование же говорит, как сильно надо увеличивать/уменьшать содержимое окна приложения это разные понятия > вейланд же безопасный, откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками? только маштаб передается в вейланде, про остальные параметры в вейланде забыли. для шрифтов это важно, разный порядок пикселей, разные настройки для лоу и хай дпи на разных мониторах. надо ждать расширения. да, на монитор нельзя, а в целом - можно протокола кста не дождешься - его обсуждение закрыли

8.30 , Аноним ( 13 ), 23:35, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать типичный вейланд ничего, после пендаля от какой-нибудь валв быстро откроют обра... 8.31 , Аноним ( 31 ), 23:38, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Фи-и-и А что так ... 7.28 , Аноним ( 12 ), 23:27, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками? В смысле? Приложение знает как раз только про тот монитор, на котором рисуется. > только маштаб передается в вейланде Вранье. Передается позиция в глобальном пространстве, физические размеры в миллиметрах, ориентация субпикселей, ориентация монитора, размеры в hardware units, refresh rate, scale.

И все это написано в доке wayland.freedesktop.org/docs/html/apa.html#protocol-spec-wl_output Компетентность вейландохейтеров оказалась ниже плинтуса.

Никогда такого не было и вот опять! 8.32 , Аноним ( 13 ), 23:44, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать масштаб не тут передается, а в расширении фракшинал скейлинг https wayland app... 3.9 , AleksK ( ok ), 21:59, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А как под иксами на моем мониторе включить HDR?

3.11 , name ( ?? ), 22:22, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На практике использовался один способ - запуск приложения на отдельном X сервере. Теперь используется wayland.

3.16 , Аноним ( 16 ), 22:34, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только способы требуют дополнительных утилит, модулей безопасности, песочниц. А надо всего лишь заменить X'ы на wayland. Пофиг на изоляцию, когда з@ср@нцам нужно масштабирование своё под каждый подключенный монитор и HDR.

3.19 , Анонимусс ( ? ), 22:46, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > перечислите способы изоляции приложений под Иксам Напр. через нестед иксы... но зачем?

Все равно этот #### уже отправили на пoмoйky истории)))

> Хинто: их несколько... но все они работают через одно место :)

3.22 , Аноним ( 22 ), 22:59, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Задача для тех, кто ходит на ногах: перечислите способы ходить не на ногах :) Хинто: их несколько.

