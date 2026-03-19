Доступен Wayland 1.25

19.03.2026 21:15 (MSK)

После восьми месяцев разработки представлен стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.25. Ветка 1.25 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x и содержит в основном исправления ошибок и незначительные обновления протокола. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Эталонный композитный сервер Weston, предоставляющий код и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, развивается в рамках отдельного цикла разработки.

Основные изменения в протоколе:

  • Документация преобразована из формата DocBook в mdBook (Markdown).
  • Полностью документированы диалект Wayland XML, модель обновления контента и возможности для управления цветом.
  • Добавлен новый атрибут "frozen" для интерфейсов с несколькими родительскими интерфейсами.
  • Добавлен новый запрос wl_surface.get_release для получения уведомления о высвобождении буфера, прикреплённого клиентом через wl_surface.attach. В отличие от wl_buffer.release в wl_surface.get_release уведомление привязано к конкретному моменту отрисовки.
  • Добавлена функция wl_display_dispatch_pending_single(), позволяющая достать из очереди событий и обработать только одно событие, а не все накопившиеся события, как это делает wl_display_dispatch_pending().
  • Обеспечено выделение цветами отладочного вывода WAYLAND_DEBUG.



Добавленные c момента выпуска Wayland 1.25 расширения протоколов, дополняющих базовый протокол Wayland и поставляемых в отдельном наборе Wayland-Protocols:

  • xx-input-method - позволяет приложениям реализовывать методы ввода текста для композитных серверов и формировать введённый текст, что может применяться, например, для создания виртуальных клавиатур и IME-прослоек (Input Method Editor) для обработки ввода.
  • xx-text-input - позволяет композитным серверам реализовывать методы ввода и отправлять текст в приложения. Протокол стандартизирует взаимодействие между композитным сервером и приложениями, и позволяет управлять такими возможностями, как передача вводимого текста, обработка событий об изменении фокуса ввода и учёт специфики полей ввода (язык, выделение текста, тип контента).
  • Доработаны протоколы color-management-v1 и color-representation-v1, предоставляющие возможности для управления цветом, поддержки HDR и определения цветового представления Wayland-поверхности.



Наиболее заметные события, связанные с Wayland и произошедшие с момента публикации прошлого выпуска:





Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон.

Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода. Поддержка прямой работы c Wayland реализована для большинства применяемых в Linux графических библиотек, включая GTK, Qt, SDL, FLTK, wxWidgets, Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library).

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и macOS.



  1. Главная ссылка к новости (https://lore.freedesktop.org/w...)
  • 1.1, pashev.ru (?), 21:36, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода.

    Ровно. Одну. Проблему. И ту чисто теоретическую.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:40, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Почему же? Проблему сообщения импульса кейнсианской экономике он тоже вполне успешно решает.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:43, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А вы знаток, давайте подробнее разворачивайте.
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:47, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Задача вяйленистам: перечислите способы изоляции приложений под Иксами :) Хинто: их несколько.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 21:54, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440, масштабирование разным на иксах сделать?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:24, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440,

    Сейчас тебе объяснят что "Наши люди в булочную на такси не ездят" и вообще такие мониторы дорогие, а делать продукт надо только исключительно для нuщykов с 14ти дюймовой ЭЛТшкой.

    > масштабирование разным на иксах сделать?

    Масштабирование?
    Может ты еще захочешь чтобы на каждом мониторе своя частота была?
    Диды пырились в один пузатый, а ты зажрался!

    /s

     
  • 4.13, Аноним (13), 22:26, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440, масштабирование разным на иксах сделать?

    man xrandr. веленый не сильно лучше в этом плане, разный дпи не поставить, на говоря уж о разных настройках шрифтов, вроде хинтинга.

     
     
  • 5.18, Аноним (-), 22:41, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > man xrandr

    который замылит изображение на одном из мониторов и с которым надо через консоль ну это самое цензурное

    > веленый не сильно лучше в этом плане

    но лучше

    > разный дпи не поставить

    а зачем его ставить? его сообщит моник, а если нет - дефолт 96, и композитор возьмет тот, что нужен, даже если они разные

    > на говоря уж о разных настройках шрифтов, вроде хинтинга.

    а вайланд тут причем? содержание окна приложения рисует приложение

     
     
  • 6.21, Аноним (13), 22:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >а зачем его ставить? его сообщит моник, а если нет - дефолт 96, и композитор возьмет тот, что нужен, даже если они разные

    пока ни один композитор не может сам, надо руками выбирать масштаб для каждого монитора.

    >а вайланд тут причем? содержание окна приложения рисует приложение

    вейланд же безопасный, откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками? только маштаб передается в вейланде, про остальные параметры в вейланде забыли. для шрифтов это важно, разный порядок пикселей, разные настройки для лоу и хай дпи на разных мониторах. надо ждать расширения.

     
     
  • 7.26, Аноним (-), 23:26, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > пока ни один композитор не может сам, надо руками выбирать масштаб для каждого монитора.

    Определись уж, масштаб тебе нужен или dpi. Это разные вещи

    dpi буквально точек на дюйм, это физическая характеристика монитора

    масштабирование же говорит, как сильно надо увеличивать/уменьшать содержимое окна приложения

    это разные понятия

    > вейланд же безопасный, откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками? только маштаб передается в вейланде, про остальные параметры в вейланде забыли. для шрифтов это важно, разный порядок пикселей, разные настройки для лоу и хай дпи на разных мониторах. надо ждать расширения.

    да, на монитор нельзя, а в целом - можно

    протокола кста не дождешься - его обсуждение закрыли

     
     
  • 8.30, Аноним (13), 23:35, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    типичный вейланд ничего, после пендаля от какой-нибудь валв быстро откроют обра... текст свёрнут, показать
     
  • 8.31, Аноним (31), 23:38, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Фи-и-и А что так ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.28, Аноним (12), 23:27, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками?

    В смысле? Приложение знает как раз только про тот монитор, на котором рисуется.

    > только маштаб передается в вейланде

    Вранье. Передается позиция в глобальном пространстве, физические размеры в миллиметрах, ориентация субпикселей, ориентация монитора, размеры в hardware units, refresh rate, scale.
    И все это написано в доке wayland.freedesktop.org/docs/html/apa.html#protocol-spec-wl_output

    Компетентность вейландохейтеров оказалась ниже плинтуса.
    Никогда такого не было и вот опять!

     
     
  • 8.32, Аноним (13), 23:44, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    масштаб не тут передается, а в расширении фракшинал скейлинг https wayland app... текст свёрнут, показать
     
  • 3.9, AleksK (ok), 21:59, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А как под иксами на моем мониторе включить HDR?
     
  • 3.11, name (??), 22:22, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На практике использовался один способ - запуск приложения на отдельном X сервере. Теперь используется wayland.
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:34, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Только способы требуют дополнительных утилит, модулей безопасности, песочниц. А надо всего лишь заменить X'ы на  wayland. Пофиг на изоляцию, когда з@ср@нцам нужно масштабирование своё под каждый подключенный монитор и HDR.
     
  • 3.19, Анонимусс (?), 22:46, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > перечислите способы изоляции приложений под Иксам

    Напр. через нестед иксы... но зачем?
    Все равно этот #### уже отправили на пoмoйky истории)))


    > Хинто: их несколько...

    но все они работают через одно место :)

     
  • 3.22, Аноним (22), 22:59, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Задача для тех, кто ходит на ногах: перечислите способы ходить не на ногах :) Хинто: их несколько.
     

  • 1.4, Аноним (3), 21:45, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Отлично! Скоро кстати выйдет бетка 26.04, но и сейчас понемногу кручу вроде ок.
    https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu/releases/26.04/snapshot-4/
     
  • 1.6, Аноним (13), 21:50, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Доработаны протоколы color-management-v1 и color-representation-v1, предоставляющие возможности для управления цветом, поддержки HDR и определения цветового представления Wayland-поверхности.

    HDR теперь заработает нормально или надо ждать новых гномокед + пока все приложения обновят?

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:53, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Добавлена функция wl_display_dispatch_pending_single(), позволяющая достать из очереди событий и обработать только одно событие, а не все накопившиеся события, как это делает wl_display_dispatch_pending().

    Вот и начались костыли-костыльчики. Начинают придумывать обходные пути. А ведь как хвалились своей изначальной продуманностью.

     
  • 1.10, Аноним (12), 22:18, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > В GNOME 50 удалена поддержка X11.
    > В KDE Plasma 6.8 решено прекратить поддержку X11.

    Иксоиды потихоньку вытесняются в резервации.
    Там они смогут устраивать себе сеансы сетевой прозрачности и наслаждаться тирингом.

     
  • 1.14, Аноним (14), 22:30, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    То есть в wayland не возможен auto-type, например, из keepassxc? Круто, спасибо :/
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 22:33, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зато в иксах словарик заботливо отправит твой пароль и весь остальной ввод прямо на китайские сервера)

    "Пакет StarDict в Debian отправляет выделенный текст на внешние серверы"
    "Проблема проявляется только при работе в окружениях на базе протокола X11, при использовании Wayland по умолчанию применяется изоляция буфера обмена"

     
     
  • 3.20, Аноним (14), 22:56, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >выделенный текст

    Ой, а что помешает в wayland следилке за буфером обмена делать так же? Или вы выделяете тест исключительно визуально полюбоваться?

     
     
  • 4.24, Аноним (12), 23:05, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > помешает в wayland следилке за буфером обмена делать так же?

    "изоляция буфера обмена", разумеется. Там выше это даже написано.

    Ты комментишь быстрее чем читаешь?
    А ну марш в поисковик и почитай чем оно отличается в иксах и вейланде!

     
  • 4.29, Аноним (29), 23:32, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Буфер выделения и буфер обмена разные вещи.
     

  • 1.23, Аноним (23), 23:04, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Уже научили отменять зажатый клик? А то в иксах анимация, а в вейланде глитч.
     
  • 1.25, Аноним (12), 23:15, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Документация преобразована из формата DocBook в mdBook (Markdown)

    И тут избавились от дидового формата из 90х и перешли на более современный формат!
    Прям какой-то дидоцид древних технологий))

     
  • 1.27, Аноним (27), 23:26, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вообще ребята.
     

