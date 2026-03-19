Доступен Wayland 1.25

|1.1, pashev.ru (?), 21:36, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Wayland решает многие проблемы с безопасностью X11, так как в отличие от последнего изолирует ввод и вывод для каждого окна, не позволяет клиенту получить доступ к содержимому окон других клиентов, а также не допускает перехват связанных с другими окнами событий ввода.
Ровно. Одну. Проблему. И ту чисто теоретическую.
|2.2, Аноним (2), 21:40, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Почему же? Проблему сообщения импульса кейнсианской экономике он тоже вполне успешно решает.
|2.5, Аноним (5), 21:47, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Задача вяйленистам: перечислите способы изоляции приложений под Иксами :) Хинто: их несколько.
|3.8, Аноним (8), 21:54, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440, масштабирование разным на иксах сделать?
|4.12, Аноним (12), 22:24, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440,
Сейчас тебе объяснят что "Наши люди в булочную на такси не ездят" и вообще такие мониторы дорогие, а делать продукт надо только исключительно для нuщykов с 14ти дюймовой ЭЛТшкой.
> масштабирование разным на иксах сделать?
Масштабирование?
Может ты еще захочешь чтобы на каждом мониторе своя частота была?
Диды пырились в один пузатый, а ты зажрался!
/s
|4.13, Аноним (13), 22:26, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Лучше перечисли как мне на двух мониторах, один 3840x2160, второй 2560x1440, масштабирование разным на иксах сделать?
man xrandr. веленый не сильно лучше в этом плане, разный дпи не поставить, на говоря уж о разных настройках шрифтов, вроде хинтинга.
|5.18, Аноним (-), 22:41, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> man xrandr
который замылит изображение на одном из мониторов и с которым надо через консоль ну это самое цензурное
> веленый не сильно лучше в этом плане
но лучше
> разный дпи не поставить
а зачем его ставить? его сообщит моник, а если нет - дефолт 96, и композитор возьмет тот, что нужен, даже если они разные
> на говоря уж о разных настройках шрифтов, вроде хинтинга.
а вайланд тут причем? содержание окна приложения рисует приложение
|6.21, Аноним (13), 22:58, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>а зачем его ставить? его сообщит моник, а если нет - дефолт 96, и композитор возьмет тот, что нужен, даже если они разные
пока ни один композитор не может сам, надо руками выбирать масштаб для каждого монитора.
>а вайланд тут причем? содержание окна приложения рисует приложение
вейланд же безопасный, откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками? только маштаб передается в вейланде, про остальные параметры в вейланде забыли. для шрифтов это важно, разный порядок пикселей, разные настройки для лоу и хай дпи на разных мониторах. надо ждать расширения.
|7.26, Аноним (-), 23:26, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> пока ни один композитор не может сам, надо руками выбирать масштаб для каждого монитора.
Определись уж, масштаб тебе нужен или dpi. Это разные вещи
dpi буквально точек на дюйм, это физическая характеристика монитора
масштабирование же говорит, как сильно надо увеличивать/уменьшать содержимое окна приложения
это разные понятия
> вейланд же безопасный, откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками? только маштаб передается в вейланде, про остальные параметры в вейланде забыли. для шрифтов это важно, разный порядок пикселей, разные настройки для лоу и хай дпи на разных мониторах. надо ждать расширения.
да, на монитор нельзя, а в целом - можно
протокола кста не дождешься - его обсуждение закрыли
|8.30, Аноним (13), 23:35, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
типичный вейланд ничего, после пендаля от какой-нибудь валв быстро откроют обра...
|7.28, Аноним (12), 23:27, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> откуда приложение поймет на какой сейчас монитор рисовать и с какими настройками?
В смысле? Приложение знает как раз только про тот монитор, на котором рисуется.
> только маштаб передается в вейланде
Вранье. Передается позиция в глобальном пространстве, физические размеры в миллиметрах, ориентация субпикселей, ориентация монитора, размеры в hardware units, refresh rate, scale.
И все это написано в доке wayland.freedesktop.org/docs/html/apa.html#protocol-spec-wl_output
Компетентность вейландохейтеров оказалась ниже плинтуса.
Никогда такого не было и вот опять!
|8.32, Аноним (13), 23:44, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
масштаб не тут передается, а в расширении фракшинал скейлинг
|3.11, name (??), 22:22, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
На практике использовался один способ - запуск приложения на отдельном X сервере. Теперь используется wayland.
|3.16, Аноним (16), 22:34, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Только способы требуют дополнительных утилит, модулей безопасности, песочниц. А надо всего лишь заменить X'ы на wayland. Пофиг на изоляцию, когда з@ср@нцам нужно масштабирование своё под каждый подключенный монитор и HDR.
|3.19, Анонимусс (?), 22:46, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> перечислите способы изоляции приложений под Иксам
Напр. через нестед иксы... но зачем?
Все равно этот #### уже отправили на пoмoйky истории)))
> Хинто: их несколько...
но все они работают через одно место :)
|3.22, Аноним (22), 22:59, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Задача для тех, кто ходит на ногах: перечислите способы ходить не на ногах :) Хинто: их несколько.
|1.6, Аноним (13), 21:50, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Доработаны протоколы color-management-v1 и color-representation-v1, предоставляющие возможности для управления цветом, поддержки HDR и определения цветового представления Wayland-поверхности.
HDR теперь заработает нормально или надо ждать новых гномокед + пока все приложения обновят?
|1.7, Аноним (7), 21:53, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Добавлена функция wl_display_dispatch_pending_single(), позволяющая достать из очереди событий и обработать только одно событие, а не все накопившиеся события, как это делает wl_display_dispatch_pending().
Вот и начались костыли-костыльчики. Начинают придумывать обходные пути. А ведь как хвалились своей изначальной продуманностью.
|1.10, Аноним (12), 22:18, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> В GNOME 50 удалена поддержка X11.
> В KDE Plasma 6.8 решено прекратить поддержку X11.
Иксоиды потихоньку вытесняются в резервации.
Там они смогут устраивать себе сеансы сетевой прозрачности и наслаждаться тирингом.
|1.14, Аноним (14), 22:30, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
То есть в wayland не возможен auto-type, например, из keepassxc? Круто, спасибо :/
|2.15, Аноним (12), 22:33, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Зато в иксах словарик заботливо отправит твой пароль и весь остальной ввод прямо на китайские сервера)
"Пакет StarDict в Debian отправляет выделенный текст на внешние серверы"
"Проблема проявляется только при работе в окружениях на базе протокола X11, при использовании Wayland по умолчанию применяется изоляция буфера обмена"
|3.20, Аноним (14), 22:56, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>выделенный текст
Ой, а что помешает в wayland следилке за буфером обмена делать так же? Или вы выделяете тест исключительно визуально полюбоваться?
|4.24, Аноним (12), 23:05, 19/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> помешает в wayland следилке за буфером обмена делать так же?
"изоляция буфера обмена", разумеется. Там выше это даже написано.
Ты комментишь быстрее чем читаешь?
А ну марш в поисковик и почитай чем оно отличается в иксах и вейланде!
|1.23, Аноним (23), 23:04, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Уже научили отменять зажатый клик? А то в иксах анимация, а в вейланде глитч.
|1.25, Аноним (12), 23:15, 19/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Документация преобразована из формата DocBook в mdBook (Markdown)
И тут избавились от дидового формата из 90х и перешли на более современный формат!
Прям какой-то дидоцид древних технологий))
