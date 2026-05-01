The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск пакетного менеджера APT 3.3.0

01.05.2026 22:28 (MSK)

Сформирован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 3.3.0 (Advanced Package Tool), на базе которой после стабилизации будет подготовлен стабильный выпуск 3.4. Новая ветка APT принята в Debian Unstable.

Из изменений можно отметить:

  • В утилите apt убран вывод предупреждения об использовании нестабильного консольного интерфейса. Добавлена опция "--cli-version" для вывода версии CLI.
  • На поддерживаемых архитектурах написанная на языке Rust утилита sqv включена в число сборочных зависимостей в конфигурациях без выставленного параметра pkg.apt.nosqv. В Ubuntu утилита sqv задействована вместо gpgv для проверки цифровых подписей.
  • В команде "apt history-list" реализована автоматическая адаптация к ширине терминала.
  • Проведена модернизация кода с использованием стандарта C++17.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65344-apt
Ключевые слова: apt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:58, 01/05/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    На порядок хуже zypper. Тут метелка в придачу нужна.
     

  • 3, Horst Wessel (?), 00:37, 02/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    >В утилите apt убран вывод предупреждения об использовании нестабильного консольного интерфейса.

    Всегда раздражало такое поведение, когда грепаешь вывод, например. А вообще пакетная система в дебиане, конечно, ужасная. Хуже наверное нет ничего, даже RPM покажется откровением божьим после APT-кошмара.

     
  • 4, Rev (ok), 01:15, 02/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    В Дебиане версия 3.0.3, а когда 3.3.0 эта до него доедет? Годика через два?
     
  • 5, Аноним (5), 01:37, 02/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Чем он хуже DNF5?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру