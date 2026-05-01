Выпуск пакетного менеджера APT 3.3.0

Сформирован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 3.3.0 (Advanced Package Tool), на базе которой после стабилизации будет подготовлен стабильный выпуск 3.4. Новая ветка APT принята в Debian Unstable. Из изменений можно отметить: В утилите apt убран вывод предупреждения об использовании нестабильного консольного интерфейса. Добавлена опция "--cli-version" для вывода версии CLI.

На поддерживаемых архитектурах написанная на языке Rust утилита sqv включена в число сборочных зависимостей в конфигурациях без выставленного параметра pkg.apt.nosqv. В Ubuntu утилита sqv задействована вместо gpgv для проверки цифровых подписей.

В команде "apt history-list" реализована автоматическая адаптация к ширине терминала.

Проведена модернизация кода с использованием стандарта C++17.



