Выпуск пакетного менеджера APT 3.1.0

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Сформирован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 3.1.0 (Advanced Package Tool), на базе которой после стабилизации будет подготовлен стабильный выпуск 3.2. Новая ветка APT будет интегрирована в Debian Unstable и не войдёт в состав готовящегося к релизу Debian 13.
Среди новых возможностей:
- Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not".
- В файлы .sources добавлены опции "Include" и "Exclude", позволяющие загружать из репозитория только указанные пакеты (белый список) или не обрабатывать определённые пакеты в репозитории (чёрный список).
- В утилиту dselect добавлена поддержка HTTPS.
- Для Ubuntu в утилитах командной строки включён по умолчанию движок разрешения зависимостей Solver3, в котором для разрешения конфликтов между зависимостями задействован алгоритм поиска с возвратом (backtracking).