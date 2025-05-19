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Выпуск пакетного менеджера APT 3.1.0

19.05.2025 21:49

Сформирован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 3.1.0 (Advanced Package Tool), на базе которой после стабилизации будет подготовлен стабильный выпуск 3.2. Новая ветка APT будет интегрирована в Debian Unstable и не войдёт в состав готовящегося к релизу Debian 13.

Среди новых возможностей:

  • Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not".
  • В файлы .sources добавлены опции "Include" и "Exclude", позволяющие загружать из репозитория только указанные пакеты (белый список) или не обрабатывать определённые пакеты в репозитории (чёрный список).
  • В утилиту dselect добавлена поддержка HTTPS.
  • Для Ubuntu в утилитах командной строки включён по умолчанию движок разрешения зависимостей Solver3, в котором для разрешения конфликтов между зависимостями задействован алгоритм поиска с возвратом (backtracking).


  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.social/@julia...)
  2. OpenNews: Релиз пакетного менеджера APT 3.0.0
  3. OpenNews: В Debian GNU/Linux официально введен в строй формат пакетов DPKG 3.0
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.20 и начало разработки RPM 6
  5. OpenNews: Альфа-выпуск пакетного менеджера RPM 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63267-apt
Ключевые слова: apt
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:07, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not".

    А в aptitude это ещё при царе Горохе было, но лучше поздно, чем никогда.

     
     
  • 4, Аноним (4), 22:57, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что это за штуки, кстати?
     

  • 2, Аноним (2), 22:13, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    А apt есть в Альте? Вроде там только набор отдельных утилит.
    Не очень удобно, а сам apt универсален.
     
  • 3, Аноним (3), 22:57, 19/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not".

    apt why this shit is in my system?!

     
     
  • 5, Аноним (4), 22:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На что система тебе в ответ: а почему бы и нет :)
     
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