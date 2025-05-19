Выпуск пакетного менеджера APT 3.1.0

1, Аноним ( 1 ), 22:07, 19/05/2025 [ответить] + / – > Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not". А в aptitude это ещё при царе Горохе было, но лучше поздно, чем никогда.

4, Аноним ( 4 ), 22:57, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что это за штуки, кстати?



2, Аноним ( 2 ), 22:13, 19/05/2025 [ответить] + / – А apt есть в Альте? Вроде там только набор отдельных утилит.

Не очень удобно, а сам apt универсален.

3, Аноним ( 3 ), 22:57, 19/05/2025 [ответить] + / – > Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not". apt why this shit is in my system?!

5, Аноним ( 4 ), 22:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На что система тебе в ответ: а почему бы и нет :)

