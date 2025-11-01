В Debian намерены добавить Rust в число обязательных зависимостей к APT

2.16 , Анонимусс (-), 22:39, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана. Да, пофиг. Для таких как ты прям в новости написали "не буксовать, пытаясь заставить работать современное программное обеспечение на устаревших системах". Хламу пора на свалку. > И пофиг что компилятор раста уже выкидывал "старые" версии ОС. Это ты про win7?))

3.17 , Аноним ( 12 ), 22:42, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хламу пора на свалку. Хорошо, как скажете. Записали ваше рабочее оборудование и домашнее как хлам.

4.34 , Анонимусс (-), 22:58, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Записали ваше рабочее оборудование и домашнее как хлам. У моего оборудования еще EOL от производителя на наступил.

Но можете писать хоть в спортлото, на большее вы не способны))

5.42 , Аноним ( 12 ), 23:03, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мало ли что там у вас не вышло)) Мне ваши фантазии ни к чему. Хлам значит хлам.

6.101 , Аноним ( 95 ), 00:36, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и запишем: биохлам.

2.19 , Фнон (-), 22:42, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана. А можно список жизненно необходимых платформ, на которых нет поддеожки хруста, и при этом кровь-с-носу нужно самое последнее ядро? > И пофиг что компилятор раста уже выкидывал "старые" версии ОС. А зачем тянуть некро-хлам?

Я понимаю что это дебиан, но всё же.

2.24 , Аноним ( 12 ), 22:48, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > кровь-с-носу нужно самое последнее ядро? Абсолютно _везде_ нужен актуальный софт. Не имеет значения старое железо или новое – везде должен быть актуальный софт. Не обязательно последнее, но с возможностью обновления на последнее lts ядро. По рукам надо бить профнепригодных любителей не устанавливать обновления из-за глупых отговорок "ну работает, не трогай; ну железо старое, а для старого нужен старый софт" и тд. Прямая дорога к эксплуатации уязвимостей. Пока не пришёл кривораст, всё работало с сишными дыренями, но как часы: старое железо имело практически неограниченную поддержку.

Растишки может и толкают здравые идеи, но поделие до стыда кривое, в продакшене без lts ему делать нечего (но, увы, это сырое поделие туда втащили).

3.36 , Аноним ( 36 ), 22:59, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Абсолютно _везде_ нужен актуальный софт.

> везде должен быть актуальный софт Актуальный софт и Debian? Пхахаха! > всё работало с сишными дыренями, но как часы "Сишные дырени, работающие как часы"? Пхахаха!

3.37 , Фнон ( ? ), 23:00, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Абсолютно _везде_ нужен актуальный софт. Ну так чтобы был актуальный софт, то озаботьтесь иметь актуальное железо. > Не обязательно последнее, но с возможностью обновления на последнее lts ядро. Сколько там лет поддержки у нынешнего дебиана (до нововедений)? > По рукам надо бить профнепригодных кодеров, которые используют инструменты прошлого тысячелетия.

Потому что это

> Прямая дорога к эксплуатации уязвимостей.

> Пока не пришёл кривораст, всё работало с сишными дыренями, но как часы: Т.е дырени это ок, главное чтобы на некрожелезе работало. С дырами, но работало.

Если у вас "с дырами" это "работало как часы", то боюсь каждый останется при своем мнении) > Растишки может и толкают здравые идеи, но поделие до стыда кривое, в продакшене без lts ему делать нечего (но, увы, это сырое поделие туда втащили). Жаль гугл об этом не знает.

У него в продакшине андроида миллионы строк кода.

И клоудфларя, и амазон с майкрософтом.... Да что там говорить, даже в ядре линукс биндер-драйвер на расте.

По всем параметрам лучше старого.

4.46 , Аноним ( 12 ), 23:07, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > даже в ядре линукс биндер-драйвер на расте. Тут уже перетолстил со своим "даже". Не достижение.

2.33 , Аноним ( 36 ), 22:56, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана. А под какие не собирается? > Нет у раста lts версии компилятора. Как и у GCC и Шланга, так что все ОК.

3.35 , Аноним ( 12 ), 22:58, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Как и у GCC Откройте сайт gcc что ли. Буквально на главной страницы увидите обратное. Lts там есть.

4.40 , Аноним ( - ), 23:01, 01/11/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +2 + / – 4.43 , Аноним ( 36 ), 23:03, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Откройте сайт gcc что ли. Буквально на главной страницы увидите обратное. Lts там есть. Открыл и никакого упоминания LTS и подобного не увидел. Дай угадаюЖ сейчас ты мне начнешь рассказывать, что я слепой, но никаких пруфов на LTS версии GCC так и не дашь?

5.47 , Аноним ( 12 ), 23:08, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дай угадаюЖ сейчас ты мне начнешь рассказывать, что я слепой Не угадал.

6.80 , Аноним ( 36 ), 23:56, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> > Дай угадаюЖ сейчас ты мне начнешь рассказывать, что я слепой

> Не угадал. Выписан из опеннетных экспертов!

4.44 , Аноним ( 12 ), 23:05, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И где тут LTS? Каждое ответвление патчится ещё года два.

2.70 , freehck ( ok ), 23:39, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана. https://lists.debian.org/debian-devel/2025/10/msg00288.html Судя по всему, проблемы индейцев шерифа не колышут. > Как они собираются делать обновления безопасности? Если они включаются в новые версии компилятора. А чёрт его знает. У них есть полгода на обсуждение. Будем посмотреть.

2.97 , Аноним ( 94 ), 00:33, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана. Под все официальные — собирается. > компилятор раста уже выкидывал "старые" версии ОС Это изменение касается только новых версий. На предыдущие оно бэкпортироваться не будет.

3.104 , Аноним ( 12 ), 00:39, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Под все официальные — собирается. Нет, под все официальные не собирается.

4.117 , Аноним ( 94 ), 00:47, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё раз повторяю, специально для тех, кто не знает о чём говорит: раст собирается (т.е. минимум tier 2) под все официально поддерживаемые архитектуры Debian, которые перечислены в документации к текущей стабильной версии, глава 2 "System Requirements", раздел 2.1 "Supported Hardware", подраздел 2.1.1 "Supported Architectures".

5.133 , Аноним ( 12 ), 01:07, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему в мейлисте говорится об обратном? Практика > теоретики.

3.107 , Аноним ( 12 ), 00:40, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На предыдущие оно бэкпортироваться не будет. Ну да, потому что раст в принципе _ничего_ не бекпортирует. Даже исправления багов.

4.118 , Аноним ( 94 ), 00:49, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какие конкретно проблемы у тебя от этого возникли?

5.130 , Аноним ( 12 ), 01:04, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня и от сишных дыреней проблем не было. Вы серьёзно вопрос задаёте?

