В Debian намерены добавить Rust в число обязательных зависимостей к APT

|1.4, Аноним (4), 22:32, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В этом нет ничего удивительного... Раст доминирует в сфере языка программирования!
Даже правительство США призывает отказаться от небезопасных языков!
|3.49, Аноним (49), 23:13, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вообще-то доля рынка самый объективный и всеми признанный критерий, кроме фанатиков Firefox с их оправданиями 4% рынка. (У Linux тоже 4%, не заслуга ли эта Linux а не Mozilla?)
|4.53, Аноним (12), 23:17, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
И какая доля рынка у rust, а какая у C и C++? Не в пользу rust. А уж как питону проигрывает... Нет доминации rust и точка. Вот когда будет, тогда спорить не буду.
|5.64, Аноним (64), 23:26, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
bcachefs выкинули из дебиана за то, что не смогли собрать код на rust! Здесь однозначно доменирует раст, так как все хатят гранты от правительства США!
|6.122, Аноним (-), 00:53, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> bcachefs выкинули из дебиана за то, что не смогли собрать код на rust!
> Здесь однозначно доменирует раст, так как все хатят гранты от правительства США!
А теперь, походу, "универсальный" дистрибутив будет ограничен - тем что поддерживает мерзкий корпоративный урод rust. Незачет этому гражданину, сдал комьюнити как стеклотару.
|4.65, Аноним (65), 23:26, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
"Доля рынка" есть показатель числа обманутых простачков, которым кто-то что-то впарил.
|5.83, Bottle (?), 00:04, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Верно и обратное - если Линукс настолько хорош, почему авторы коммерческих дистрибутивов не смогли убедить интеллектуальное большинство?
|5.94, Аноним (94), 00:31, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> "Доля рынка" есть показатель числа обманутых простачков, которым кто-то что-то впарил.
Ладно там, Майкрософт и Эппл впаривают свои ОСи за деньги, реклама из каждого утюга, простачки ведутся, можно понять — когда тебе мозги полощет армия профессионалов, сложно не повестись. Но четырём процентам же вообще по факту впарил какой-то один немытый хиппи-младолюб, который даже студенток на любовь раскрутить не мог. Невольно задумаешься, кто тут простачок на самом-то деле.
|4.110, Ан339ним (?), 00:42, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Как хорошо ты попустил любителей ставить серверную ос на десктоп. Как же они теперь будут говорить от лица нормальных людей?
|3.95, Аноним (95), 00:33, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Раст доминирует. В смысле он выгоден элитам, и поэтому они покупают всех, через кого его можно протолкнуть. Зачем сопровождающим неблагодарно софт все эти годы сопровождать? А также, как и с убыточными стартапами. Их делают специально под продажу, а как продали - так продавшие радуются и покупают себе яхты. Ну а если ты не можешь быть успешным бизнесменом, в смысле сделать успешный стартап - то успешный опенсорс-проект под продажу куда более доступный, но менее прибыльный вид деятельности.
|3.26, Аноним (-), 22:48, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Контора Software in the Public Interest, которая владеет трейдмарками на дебиан и принимает для него пожертвованая, расположена по адресу 1632 1st Ave #20327, New York, NY 10028, United States.
Вот когда переедут в Лондон, тогда и начнем слушать Британское правительство.
|4.29, Аноним (12), 22:51, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Изучи матчасть. Проект дебиан ≠ "Software in the Public Interest".
Дебиан для удобства передал права на это, лишь для защиты торговой марки. Права управления у них нет.
|5.31, Аноним (-), 22:56, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Права управления у них нет.
Угу, через нее ПРОСТО идут все донаты.
Но права управления нет)))
> Дебиан для удобства передал права на это, лишь для защиты торговой марки.
Вообще-то я именно это и написал.
|2.124, Аноним (-), 00:57, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> В этом нет ничего удивительного... Раст доминирует в сфере языка программирования!
> Даже правительство США призывает отказаться от небезопасных языков!
А потом таким агрессорам как вы приезжает ответ https://lists.debian.org/debian-devel/2025/10/msg00286.html типа вот такого. И это очень мягкая, политкорректная версия того что мы о вас и прочих "ubuntu core developers" на самом деле думаем.
|3.128, Ан339ним (?), 01:02, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Кого волнует мнение скота? А ну быстро баги репортить побежали, больше п0да4ек дадут.
|1.5, Аноним (5), 22:34, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Ну молодцы. А ничего, что bcachefs выкинули из дебиана за то, что не смогли собрать код на rust? Может быть ещё apt выкинуть надо?
|3.127, Аноним (127), 01:01, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Потому что rust важнее! П - приоритеты!
Не, просто там на грант налетит - какой=то лох, кент. А тут на грант налетит - вот этот сэр. Судя по его прыти - перспектива про#$%ть грант над ним нависла неиллюзорная и он буквально роет землю копытом.
А с практической точки зрения ему там вежливо намекнули что он типичный токсик из rust-сообщества за которых rust многие и не любят. Мерзкая полупроприетарная экосистема с мерзкими представителями. Поналезло в Linux, блин, всяких.
Называя вещи своими именами это hostile takeover. Только не шапкой и rhbm, а каким-то найймитом сапопикала втыкающим сообществу ножик в спину. Настолько что он даже готов выбросить порты на мороз.
|
|2.23, Анонимусс (-), 22:44, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А ничего, что bcachefs выкинули из дебиана за то, что не смогли собрать код на rust?
Ну вот тогда не смогли, поэтому выкинули. Но поняли что это плохо.
А потом bcachefs выкинули из ядра и проблема решилась сама собой.
> Может быть ещё apt выкинуть надо?
Ну попробуй :)
|2.28, Фнон (?), 22:49, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так bcachefs пишет какой-то мутный Кент.
Который вести себя не умеет, бычuтся на коллег по цеху, ломает порядок разработки, а пользователя данные.
Ну от что хорошего может сделать такой человек?
|1.6, Аноним (6), 22:34, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Классический вариант когда недобросовестный повар плюет в кастрюлю с супом :)
|
|1.10, Аноним (12), 22:36, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> не буксовать, пытаясь заставить работать современное программное обеспечение на устаревших системах
И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана. И пофиг что компилятор раста уже выкидывал "старые" версии ОС.
Как они собираются делать обновления безопасности? Если они включаются в новые версии компилятора. Компилятор в stable постоянно обновлять и пересобирать заново? Нет у раста lts версии компилятора. (Я сейчас не про язык говорю, а про компилятор.)
|2.16, Анонимусс (-), 22:39, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана.
Да, пофиг. Для таких как ты прям в новости написали "не буксовать, пытаясь заставить работать современное программное обеспечение на устаревших системах". Хламу пора на свалку.
> И пофиг что компилятор раста уже выкидывал "старые" версии ОС.
Это ты про win7?))
|3.17, Аноним (12), 22:42, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Хламу пора на свалку.
Хорошо, как скажете. Записали ваше рабочее оборудование и домашнее как хлам.
|4.34, Анонимусс (-), 22:58, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Записали ваше рабочее оборудование и домашнее как хлам.
У моего оборудования еще EOL от производителя на наступил.
Но можете писать хоть в спортлото, на большее вы не способны))
|5.42, Аноним (12), 23:03, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Мало ли что там у вас не вышло)) Мне ваши фантазии ни к чему. Хлам значит хлам.
|2.19, Фнон (-), 22:42, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана.
А можно список жизненно необходимых платформ, на которых нет поддеожки хруста, и при этом кровь-с-носу нужно самое последнее ядро?
> И пофиг что компилятор раста уже выкидывал "старые" версии ОС.
А зачем тянуть некро-хлам?
Я понимаю что это дебиан, но всё же.
|2.24, Аноним (12), 22:48, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> кровь-с-носу нужно самое последнее ядро?
Абсолютно _везде_ нужен актуальный софт. Не имеет значения старое железо или новое – везде должен быть актуальный софт. Не обязательно последнее, но с возможностью обновления на последнее lts ядро.
По рукам надо бить профнепригодных любителей не устанавливать обновления из-за глупых отговорок "ну работает, не трогай; ну железо старое, а для старого нужен старый софт" и тд. Прямая дорога к эксплуатации уязвимостей.
Пока не пришёл кривораст, всё работало с сишными дыренями, но как часы: старое железо имело практически неограниченную поддержку.
Растишки может и толкают здравые идеи, но поделие до стыда кривое, в продакшене без lts ему делать нечего (но, увы, это сырое поделие туда втащили).
|3.36, Аноним (36), 22:59, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Абсолютно _везде_ нужен актуальный софт.
> везде должен быть актуальный софт
Актуальный софт и Debian? Пхахаха!
> всё работало с сишными дыренями, но как часы
"Сишные дырени, работающие как часы"? Пхахаха!
|3.37, Фнон (?), 23:00, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Абсолютно _везде_ нужен актуальный софт.
Ну так чтобы был актуальный софт, то озаботьтесь иметь актуальное железо.
> Не обязательно последнее, но с возможностью обновления на последнее lts ядро.
Сколько там лет поддержки у нынешнего дебиана (до нововедений)?
> По рукам надо бить профнепригодных
кодеров, которые используют инструменты прошлого тысячелетия.
Потому что это
> Прямая дорога к эксплуатации уязвимостей.
> Пока не пришёл кривораст, всё работало с сишными дыренями, но как часы:
Т.е дырени это ок, главное чтобы на некрожелезе работало. С дырами, но работало.
Если у вас "с дырами" это "работало как часы", то боюсь каждый останется при своем мнении)
> Растишки может и толкают здравые идеи, но поделие до стыда кривое, в продакшене без lts ему делать нечего (но, увы, это сырое поделие туда втащили).
Жаль гугл об этом не знает.
У него в продакшине андроида миллионы строк кода.
И клоудфларя, и амазон с майкрософтом....
Да что там говорить, даже в ядре линукс биндер-драйвер на расте.
По всем параметрам лучше старого.
|4.46, Аноним (12), 23:07, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> даже в ядре линукс биндер-драйвер на расте.
Тут уже перетолстил со своим "даже". Не достижение.
|2.33, Аноним (36), 22:56, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана.
А под какие не собирается?
> Нет у раста lts версии компилятора.
Как и у GCC и Шланга, так что все ОК.
|3.35, Аноним (12), 22:58, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Как и у GCC
Откройте сайт gcc что ли. Буквально на главной страницы увидите обратное. Lts там есть.
|4.43, Аноним (36), 23:03, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Откройте сайт gcc что ли. Буквально на главной страницы увидите обратное. Lts там есть.
Открыл и никакого упоминания LTS и подобного не увидел. Дай угадаюЖ сейчас ты мне начнешь рассказывать, что я слепой, но никаких пруфов на LTS версии GCC так и не дашь?
|5.47, Аноним (12), 23:08, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Дай угадаюЖ сейчас ты мне начнешь рассказывать, что я слепой
Не угадал.
|6.80, Аноним (36), 23:56, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> > Дай угадаюЖ сейчас ты мне начнешь рассказывать, что я слепой
> Не угадал.
Выписан из опеннетных экспертов!
|2.97, Аноним (94), 00:33, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> И пофиг что собирается перечисленное не под все архитектуры дебиана.
Под все официальные — собирается.
> компилятор раста уже выкидывал "старые" версии ОС
Это изменение касается только новых версий. На предыдущие оно бэкпортироваться не будет.
|3.104, Аноним (12), 00:39, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Под все официальные — собирается.
Нет, под все официальные не собирается.
|4.117, Аноним (94), 00:47, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ещё раз повторяю, специально для тех, кто не знает о чём говорит: раст собирается (т.е. минимум tier 2) под все официально поддерживаемые архитектуры Debian, которые перечислены в документации к текущей стабильной версии, глава 2 "System Requirements", раздел 2.1 "Supported Hardware", подраздел 2.1.1 "Supported Architectures".
|3.107, Аноним (12), 00:40, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> На предыдущие оно бэкпортироваться не будет.
Ну да, потому что раст в принципе _ничего_ не бекпортирует. Даже исправления багов.
|5.130, Аноним (12), 01:04, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У меня и от сишных дыреней проблем не было. Вы серьёзно вопрос задаёте?
|1.15, Фнон (-), 22:38, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Как говорится "в опенсорсе тебе никто ничего не должен".
Раз топовый контрибютор так решил, то так оно и будет.
Зря он что ли тянет последние 10 лет проект?
Недовольные могут делать форк.
|2.61, Кошкажена (?), 23:21, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Недовольные могут делать форк.
Форкнут, не беспокойся ты так. Лучше иди обнови зависимости в cargo.
|3.98, Аноним (36), 00:34, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Недовольные могут делать форк.
> Форкнут, не беспокойся ты так.
Пусть ядро сперва форкнут, лол - там же тоже Раст. Пресловутое сообщество™ покажет проклятым корпам (тем самым, кто делает более 95% вклада), как надо линукс развивать!
|4.129, Аноним (127), 01:04, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Пусть ядро сперва форкнут, лол - там же тоже Раст.
А вот там он - таки реально опциональный и экспериментальный. Это ж не сапопикал, у которого hype - их все...
|2.112, Аноним (95), 00:44, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Зря он что ли тянет последние 10 лет проект?
Пацан к успеху шёл. Дошёл. Продал проект. Получилось. Фортануло. На яхту, конечно, не хватит... но всё же ...
|3.126, Аноним (94), 01:00, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Пацан к успеху шёл. Дошёл. Продал проект. Получилось. Фортануло. На яхту, конечно, не хватит... но всё же ...
Ты отдаёшь себе отчёт в том, что он работает за — в лучшем случае! — медианную зарплату в самой обычной корпорации? Какая яхта, какое продал? Кому?
|1.27, Медведь (ok), 22:49, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Что ж, ждем в мае новостей типа "Пакетный менеджер Debian не работает в новом релизе".
|1.41, beck (??), 23:02, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Минт сделал lmde, как запасной аэродром в случае проблем и идиотизма Ubuntu.
Похоже, что идиотизм приехал в Debian раньше.
Прекомично.
|3.68, RoRouter (-), 23:33, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Арч живет только в виртуалках и не более пары часов, как показывают наблюдения. Ну вот сам подумай, хочешь ты установить Арч на ноутбук, втыкаешь флешку, загружаешься, а там... голая консоль. Или ты все команды и названия конфигов помнишь наизусть? Или прикажете сидеть и ломать глоза втыкая в смартфон на крошечном экранчике, читая доки?
|4.75, Медведь (ok), 23:43, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
archinstall, и минут через 10 у тебя установлена система с DE и плюшками.
|3.76, Кошкажена (?), 23:44, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Всем известно, что для нормальных людей сделали арч
У нормальных людей при обновлении ничего не отваливается.
|4.81, Аноним (81), 00:01, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Всё правильно. У нормальных людей на арче ничего не отваливается.
|2.51, Аноним (49), 23:16, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Захотят грантов от правительства США - мигом перепишуэется))
|3.66, RoRouter (-), 23:30, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Devuan это не про гранты, к счастью. Ну есть еще Слака и OpenBSD (эти точно будут держаться до последнего в стороне).
|4.106, Аноним (94), 00:40, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
PSF весь платиновый состав спонсоров Linux башляют. А Devuan поддерживает только бабушка одного и васянов-основателей, пирожками и пельмешками.
|2.72, мноф (?), 23:40, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ребята ниасилили организовать поставку нативных сервисов для разных инитов (я напомню, цель проекта - инитное разнообразие).
именно организовать поставку. патченные аналоги initscripts им предлагалось предоставить.
Вы думаете, осилят писать код на чем-точ кроме шелла (если даже на нем ниасилили) ?
|3.74, мноф (?), 23:41, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
вообще, все, что они делают - тупо фильтруют пакеты с дебиана.
это можно у них в абоут на сайте прочитать.
даже на предложение добавить альт. реализацию ефистаба (раз системдшной нет) - предложили сказать дебиановцам.
зачем, если там системдшная - хз
|1.54, Кошкажена (?), 23:18, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> В анонсе предстоящего изменения отмечается важность того, чтобы проект мог двигаться вперёд и опираться на современные инструментарии и технологии, а не буксовать, пытаясь заставить работать современное программное обеспечение на устаревших системах.
То есть перл они выкинут, правильно? Опять зоопарк плодят.
|2.90, Аноним (95), 00:17, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
"Надо двигаться вперёд" - это не аргумент, а клич доминации "мы за вас всё решили, сейчас будете принимать земляные ванны", ибо идёт без доказательства, что "вперёд" - это лучше, а не в вон-тот ров для трупов, который впереди на полигоне был выкопан зондеркомандой.
|2.69, RoRouter (-), 23:36, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
На Слаку/Диван/Воид и иже с ними. Благо, альтернативы есть и будут всегда. Кстати, голый Дебиан никто в проде не использует и он overhyped.
|2.78, Аноним (36), 23:51, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Что куда переходим? На xbps?
С учетом того, что Линус пропихивает Раст в ядро - на macOS.
|3.82, Аноним (-), 00:02, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ты последнюю макось видел? Это ужас, треш и кошмар. На reddit идет подрыв стульев нон-стоп уже который месяц. Я сам хотел себе мак купить, но бог миловал, когда увидел макось 26, понял что лучше уж буду дальше сидеть на kubuntu.
|4.92, Аноним (36), 00:21, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ты последнюю макось видел? Это ужас, треш и кошмар.
Видел, конечно. Но мы и не такое готовы вытерпеть, чтобы проклятого Раста не было на наших устройствах, разве нет? Мы же не какие-то там лицемеры, воюющее на пол-шишечки - до тех пор, пока удобно?
|1.62, Аноним (62), 23:23, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Гораздо интереснее, а под какой лицензией будут эти новые переписанные реализации в APT?
|1.63, Аноним (60), 23:25, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Первый тур голосования уже прошёл? К маю 2026 все этапы голосования дожны быть завершены! Несогласные последуют за Мёрдоком.
|1.67, мноф (?), 23:30, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
лол, вот так обежо^w обезопасили - себя от экзотических портов, коими дебиан весьма богат.
гну/хурд, я так понимаю, теперь все даже на бумаге ?
|1.71, скульптор (?), 23:39, 01/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Ну вот, и эти туда-же. АПТ можно закапывать. По опыту убунты, как начнут переписывать АПТ, система перестанет обновляться - это раз. Здесь-же пробегала новость, что переписанные пакеты криптографии работают в разы медленнее Си-шных - это два.
Ой, зря они это затеяли, зря.
|2.79, Аноним (36), 23:52, 01/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ну вот, и эти туда-же. АПТ можно закапывать.
Но сперва закопаем само ядро Linux, ибо там тоже Раст пропихивают.
|1.84, Джон Титор (ok), 00:06, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
К сожалению cargo (пакетный менеджер rust) это уже не про безопасность, а про монополию. Или уже есть множество зеркал как вот у пакетных менеджеров Linux?
|1.88, Джон Титор (ok), 00:14, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Да чего вы так кипишуете? Насколько понимаю проблема в том что нет зеркал на пакетные менеджеры rust, верно? В этом и есть в общем-то несвобода. Ну и как-то видел комментарий о том что вроде как не весь исходный код rust открыт, хотя я вроде смотрел - код открыт, но собирать не пробовал. А для программистов - синтаксис сложный как у Haskell, т.е на свой вкус и цвет. Если общество захотело бы, то в общем свободы для rust могли бы и добавить, ну или выбить так сказать.
|1.96, Анонимусс (-), 00:33, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Не понятно, кстати, из-за чего шум
Rust is already a hard requirement on all Debian release
architectures and ports except for alpha, hppa, m68k, and
sh4 (which do not provide sqv).
https://lists.debian.org/debian-devel/2025/10/msg00288.html
alpha официально не поддерживается, причем давно
The Alpha port is no longer officially supported in the Debian stable release. The last release with official Alpha support was Debian 5.0 "lenny".
debian.org/ports/alpha
HPPA официально дропнули - was dropped as of stable release 6.0 (squeeze), причем давно
debian.org/ports/hppa
m68k - старье из 80х, was an official port until Debian 4.0 (etch). There's now an effort to revive this port.
debian.org/ports/m68k
SH4 - узкоспециализированная фигня, в паре японских железок.
wiki.debian.org/SH4
Итого: все сдохло и уже даже перестало вонять. Люди не пострадают.
|2.103, Аноним (36), 00:38, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Не понятно, кстати, из-за чего шум
Ну как из-за чего? Там слово "Rust" - ты что, не видел!
> Rust is already a hard requirement on all Debian release architectures
Вот это поворот! Какой коварный удар исподтишка по опеннетному сообществу. Я уверен, что все "шумящие" уже ринулись сносить Дебиан со своих систем!
|2.105, Аноним (95), 00:40, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|1.111, Иван_С (?), 00:43, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Дебиан - все! Пока есть Девуан (ой, не зря они в свое время ответвились от Дебиана), Слакварь. Интересно, как дела будут в MX Linux: он вроде на Дебиане.
|2.121, Анонимусс (-), 00:53, 02/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Пока есть Девуан (ой, не зря они в свое время ответвились от Дебиана), Слакварь.
ХУРД! Еще Хурд есть!
А вообще отлично что маргиналы сами отправятся в отдельный загончик))
|1.131, Аноним (131), 01:05, 02/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Для пакетного менеджера можно практически любой язык использовать. Например, у моего дистрибутива пакетный менеджер на PHP.
