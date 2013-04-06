Релиз пакетного менеджера RPM 6.0

2.15 , Аноним ( 15 ), 20:25, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > if (__builtin_cpu_is("elbrus-v4") ||

> __builtin_cpu_is("elbrus-8c") ||

> __builtin_cpu_is("elbrus-1c+"))

> strcpy(un.machine, "e2kv4");

> else if

> (__builtin_cpu_is("elbrus-v5") ||

> __builtin_cpu_is("elbrus-8c2")) Баян-бабаян, ебилда логи.

2.17 , freehck ( ok ), 20:45, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В релиз RPM 6.0 была добавлена поддержка архитектуры Эльбрус (e2k): https://github.com/rpm-software-management/rpm/commit/703b2933483c6dacb59e5868 То, что по ссылке сделал товарищ Глеб Попов -- чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки. Однако полноценная поддержка e2k -- это не только возможность создать архивчик и работать с ним. Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild, это кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k, это регулярное тестирование на реальном железе. Тут правкой пары файликов не отделаешься. Если хотите посмотреть на настояющую поддержку e2k -- это в ALT Linux.

3.21 , Минона ( ok ), 21:14, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у Эльбрус ОС не настоящая поддержка е2к? 🤔

4.25 , freehck ( ok ), 21:19, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А у Эльбрус ОС не настоящая поддержка е2к? 🤔 Ну, я говорил про поддержку оного применительно к rpm и всему связанному с ним тулкиту. Это всё -- в ALT. Это я знаю наверняка. А вот про ОС Эльбрус я не знаю ничего. Если вы располагаете инфой -- делитесь.

3.22 , phprus ( ok ), 21:16, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.

> Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild Тем не менее, это все изменения в RPM, которые требуются, чтобы RPM начал полноценно работать на e2k архитектуре, в том числе rpmbuild. > кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k А зачем вам кросс-тулчейн? ОС можно прекрасно собирать нативно на e2k и у нативной сборки есть преимущества по сравнению с кроссборкой. Как минимум нативная сборка позволяет сразу запускать тесты на реальном железе. Тем более, что тулчейн для e2k поставляет МЦСТ, а к слову одну из библиотек сжатия под e2k адаптировал я.

4.27 , freehck ( ok ), 21:42, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.

>> Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild

> Тем не менее, это все изменения в RPM, которые требуются, чтобы RPM

> начал полноценно работать на e2k архитектуре, в том числе rpmbuild. Ну вот вы говорите "полноценно", а я говорю "номинально". Разница тут в том, что вы говорите -- об одном конкретном маленьком инструменте. А я говорю -- про поддержку сборочной инфраструктуры в целом. >> кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k

> А зачем вам кросс-тулчейн? ОС можно прекрасно собирать нативно на e2k и

> у нативной сборки есть преимущества по сравнению с кроссборкой. Как минимум

> нативная сборка позволяет сразу запускать тесты на реальном железе. А потому что сборочная инфраструктура -- это всегда о процессах. Суть всегда в них. Во-первых, e2k не так уж распространён, да и не так уж дёшев. Не всегда есть возможность выделить отдельное железо, чтобы вести на нём нативную сборку. Большинство CI/CD работают на базе более распространённых архитектур: в любом облаке вы запросто найдёте дешёвый compute instance под amd64, может быть под arm64; точно так будет и с коробками у хостеров; но чёрта с два вы найдёте e2k. Во-вторых, если вы занимаетесь массовой сборкой пакетов под разные архитектуры, кросс-компиляция сильно упростит архитектуру сборочной инфрастркутуры. Если мне память не изменяет, в сизифе так и сделали, но тут лучше у Шигорина уточнять. Короче, наличие кросс-тулчейна снизит стоимость разработки на порядки. > Тем более, что тулчейн для e2k поставляет МЦСТ, а к слову одну из библиотек сжатия под e2k адаптировал я. Мне искренне Жаль, что IT-инженерам не ставят памятники, а остаются о них лишь скромные записи в коммитах git-репозиториев. Достойная работа, коллега! =)

