The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз пакетного менеджера RPM 6.0

22.09.2025 19:16

Опубликован релиз пакетного менеджера RPM 6.0, который будет задействован в выпуске дистрибутива Fedora Linux 43. Проект развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, Rosa Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen. Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5, который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми разработчиками.

Основные изменения в RPM 6.0:

  • Поддержка нового формата пакетов RPM 6, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ. В формате RPM 6 задействованы 64-разрядные поля с размерами, модернизированы структуры, связанные с криптографией, и добавлены MIME-сведения о файлах.
  • Прекращена поддержка формата RPM 3. Поддержка формата RPM 4, использующего cpio, будет сохранена в полном объёме - дистрибутивы на своё усмотрение смогут остаться на формате RPM 4.
  • По умолчанию включены проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи.
  • В утилиту rpmbuild добавлена поддержка автоматического формирования локальных подписей во время сборки, а в утилиту rpm добавлена опция "--nosignature" для принудительной установки пакета без проверки подписи.
  • Предоставлена возможность использования вместо GnuPG инструментария Sequoia-sq, написанного на Rust.
  • В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си.
  • Реализована возможность использования нескольких подписей OpenPGP для каждого пакета.
  • Прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA.
  • Расширены возможности утилиты rpmkeys по работе с ключами, например, для обновления OpenPGP-ключей можно использовать команду "rpmkeys --import".
  • Задействованы только полные идентификаторы и хеш-отпечатки (fingerprint) ключей OpenPGP.
  • Добавлена поддержка цифровых подписей OpenPGP v6 и реализована возможность использования криптоалгоритмов, стойких к подбору на квантовом компьютере.
  • Добавлена возможность обновления уже импортированных ключей.
  • В обвязках для языка Python реализована поддержка изоляции состояния Python-модулей для их запуска в нескольких субинтерпретаторах.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.rpm.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Уязвимости в пакетных менеджерах Nix, Lix и Guix
  3. OpenNews: Linux Foundation развивает FAIR, децентрализованный пакетный менеджер для WordPress
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.20 и начало разработки RPM 6
  5. OpenNews: Релиз пакетного менеджера APT 3.0.0
  6. OpenNews: В пакетном менеджере Zypper реализована параллельная загрузка пакетов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63925-rpm
Ключевые слова: rpm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:33, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    >В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си.

    Вот зачем это пихать в проект? Как же бесят эти фанатики C++ лезущими во все проекты. Своего написать ничего не могут только чужое переписывают.

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 19:52, 22/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, freehck (ok), 21:09, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот зачем это пихать в проект?

    У них пару десятков лет был пакетный меенеджер, написанный на python; эта компания подарила нам pulseaudio, systemd, gnome, wayland и другие секс-игрушки; и после всего этого тебя удивляют кресты? =)

     
     
  • 3.29, Аноним (-), 21:45, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них пару десятков лет был пакетный меенеджер, написанный на python;

    Таки сам RPM был на сях написан. А вот обвес для него был по жизни отборно блевотным, что up2date, что yum, что dnf. Сорта корпоративного треша в хучшем виде. Зачем делать пакетный менеджер как кривой, глючный макет норовящий сделать пакетной базе харакири и расклячиться в максимально дурной позе - кто б его знает.

     
     
  • 4.30, freehck (ok), 21:48, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот обвес для него
    > был по жизни отборно блевотным, что up2date, что yum, что dnf.
    > Сорта корпоративного треша в хучшем виде. Зачем делать пакетный менеджер как
    > кривой, глючный макет норовящий сделать пакетной базе харакири и расклячиться в
    > максимально дурной позе - кто б его знает.

    Ну дык, DARPA / оборонка / госуха заключали долгосрочные контракты, и требований к каким-то там пакетникам не предъявляли. Поводов шевелиться не было.

    Я тебе более того скажу. Сейчас в том же Astra Linux -- та же самая болезнь. Местами даже хуже.

     

  • 1.2, phprus (ok), 19:48, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В релиз RPM 6.0 была добавлена поддержка архитектуры Эльбрус (e2k): https://github.com/rpm-software-management/rpm/commit/703b2933483c6dacb59e5868
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:25, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > if (__builtin_cpu_is("elbrus-v4") ||
    > __builtin_cpu_is("elbrus-8c") ||
    > __builtin_cpu_is("elbrus-1c+"))
    > strcpy(un.machine, "e2kv4");
    >     else if
    > (__builtin_cpu_is("elbrus-v5") ||
    > __builtin_cpu_is("elbrus-8c2"))

    Баян-бабаян, ебилда логи.

     
  • 2.17, freehck (ok), 20:45, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В релиз RPM 6.0 была добавлена поддержка архитектуры Эльбрус (e2k): https://github.com/rpm-software-management/rpm/commit/703b2933483c6dacb59e5868

    То, что по ссылке сделал товарищ Глеб Попов -- чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.

    Однако полноценная поддержка e2k -- это не только возможность создать архивчик и работать с ним. Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild, это кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k, это регулярное тестирование на реальном железе. Тут правкой пары файликов не отделаешься. Если хотите посмотреть на настояющую поддержку e2k -- это в ALT Linux.

     
     
  • 3.21, Минона (ok), 21:14, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Эльбрус ОС не настоящая поддержка е2к? 🤔
     
     
  • 4.25, freehck (ok), 21:19, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у Эльбрус ОС не настоящая поддержка е2к? 🤔

    Ну, я говорил про поддержку оного применительно к rpm и всему связанному с ним тулкиту. Это всё -- в ALT. Это я знаю наверняка. А вот про ОС Эльбрус я не знаю ничего. Если вы располагаете инфой -- делитесь.

     
  • 3.22, phprus (ok), 21:16, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.
    > Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild

    Тем не менее, это все изменения в RPM, которые требуются, чтобы RPM начал полноценно работать на e2k архитектуре, в том числе rpmbuild.

    > кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k

    А зачем вам кросс-тулчейн? ОС можно прекрасно собирать нативно на e2k и у нативной сборки есть преимущества по сравнению с кроссборкой. Как минимум нативная сборка позволяет сразу запускать тесты на реальном железе.

    Тем более, что тулчейн для e2k поставляет МЦСТ, а к слову одну из библиотек сжатия под e2k адаптировал я.

     
     
  • 4.27, freehck (ok), 21:42, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.
    >> Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild
    > Тем не менее, это все изменения в RPM, которые требуются, чтобы RPM
    > начал полноценно работать на e2k архитектуре, в том числе rpmbuild.

    Ну вот вы говорите "полноценно", а я говорю "номинально".

    Разница тут в том, что вы говорите -- об одном конкретном маленьком инструменте. А я говорю -- про поддержку сборочной инфраструктуры в целом.

    >> кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k
    > А зачем вам кросс-тулчейн? ОС можно прекрасно собирать нативно на e2k и
    > у нативной сборки есть преимущества по сравнению с кроссборкой. Как минимум
    > нативная сборка позволяет сразу запускать тесты на реальном железе.

    А потому что сборочная инфраструктура -- это всегда о процессах. Суть всегда в них.

    Во-первых, e2k не так уж распространён, да и не так уж дёшев. Не всегда есть возможность выделить отдельное железо, чтобы вести на нём нативную сборку. Большинство CI/CD работают на базе более распространённых архитектур: в любом облаке вы запросто найдёте дешёвый compute instance под amd64, может быть под arm64; точно так будет и с коробками у хостеров; но чёрта с два вы найдёте e2k.

    Во-вторых, если вы занимаетесь массовой сборкой пакетов под разные архитектуры, кросс-компиляция сильно упростит архитектуру сборочной инфрастркутуры. Если мне память не изменяет, в сизифе так и сделали, но тут лучше у Шигорина уточнять.

    Короче, наличие кросс-тулчейна снизит стоимость разработки на порядки.

    > Тем более, что тулчейн для e2k поставляет МЦСТ, а к слову одну из библиотек сжатия под e2k адаптировал я.

    Мне искренне Жаль, что IT-инженерам не ставят памятники, а остаются о них лишь скромные записи в коммитах git-репозиториев. Достойная работа, коллега! =)

     

  • 1.4, Аноним (-), 19:52, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В разработке разрешено использование языка C++ (C++20),
    > а не только языка Си.

    Мое уважение.
    Сразу видно, что они заботятся о своем проекте и выбрали замену дыpяшке.

    А плюсохейтеров хочу спросить: почему ваш прекрасный гцц пишут на с++? Неужели сишка оказалась настолько убогой, что продолжать писать на ней оптимизирующий компилятор стало невозможно?))

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:14, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А слабо что то то самим написать на своих любимых крестах, вместо того чтобы переписывать существующие проекты?

    Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом.

     
     
  • 3.28, Аноним (-), 21:43, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вместо того чтобы переписывать существующие проекты?

    Кто что переписывает??? Это делают сами разработичики этого проекта.
    А ты что за х с горы, чтобы разрабам указывать как и что писать?

    > Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом.

    Куда тебе внедрили насильно?
    Разрабы дали возможность использовать современный язык программирования вместо древнего кала. И уверен, что они этим воспользуются (собственно они уже этим пользуются). В роадмапе записано Gradual transition towards C++ internally.

     
  • 2.23, Минона (ok), 21:17, 22/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Анононусс (-), 20:05, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5,
    > который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми
    > разработчиками.

    Пришли какие-то 6omжы из "сообщества" и запороли нумерацию!
    Их вот совсем не смутило, что это Red Hat Package Manager.
    Именно поэтому нужно делать трейдмарку, а кто хочет форкать - пусть придумывает свое название и не портит тебе репутацию.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:13, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RHPM?
     

  • 1.11, Lyrix (ok), 20:17, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>и используется в таких дистрибутивах, как ... ALT Linux

    Там же apt был, или с переездом на ГНОМ_3-4 они и пакетник сменили?...

     
     
  • 2.13, Аноним (15), 20:22, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что дадут — тем и пользуются. Своего там только обои да купюроприёмник.

    Но может так и хорошо, а то был бы ещё один фюнедоыормат пакетов — КУЛЁК например.

     
  • 2.14, Вася (??), 20:24, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Там же apt был, или с переездом на ГНОМ_3-4 они и пакетник сменили?...

    Верно апт был и есть, а пекеты были и есть рпм.

     
  • 2.19, freehck (ok), 21:04, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>и используется в таких дистрибутивах, как ... ALT Linux
    > Там же apt был, или с переездом на ГНОМ_3-4 они и пакетник сменили?...

    Вы путаете: rpm и deb -- это форматы пакетов, а вот apt/yum/dnf -- это уже пакетные менеджеры. Пакетные менеджеры занимаются тем, что разрешают зависимости у пакетов и устанавливают/удаляют их пачками. Это конечно упрощённо, но всё же.

    В ALT используется связка apt-rpm, то есть там пакетник apt, изначально разработанный для deb-пакетов, но переработанный для работы с rpm.

    По части же rpm... Насколько лично я понимаю ситуацию, ALT поддерживают свой собственный формат rpm, специально адаптированный для e2k, и занимаются этим уже давно. Название менять не стали, он у них по-прежнему называется rpm. Так что в некотором смысле Альты давно отфоркались, а в некотором -- до сих пор используют rpm. Оба утверждения истинны.

     

  • 1.12, Аноним (15), 20:21, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И всё ещё не дотягивает до BSD PKG (про Haiku HPKG молчу).
    Вечные костыли вокруг да около. Синдром leftpad, который лучше перепишут на раст с интрисиками вместо кардинального решения проблемы.
     
     
  • 2.26, Минона (ok), 21:21, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем не дотягивает?
     

  • 1.16, Аноним (16), 20:29, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращена поддержка формата RPM 3 ... Прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA

    Может, сразу прекратить всё...

     
  • 1.18, Аноним (18), 20:51, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >"В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си. "

    Нет чтобы своё разрабатывать, так лезут в чужие проекты!

     
     
  • 2.24, Аноним (10), 21:17, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кто-то ещё сомневается, что кресты намеренно насаждаются с целью оккупации мира СПО?..
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру