Релиз пакетного менеджера RPM 6.0

|
|1.1, Аноним (1), 19:33, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
|
>В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си.
Вот зачем это пихать в проект? Как же бесят эти фанатики C++ лезущими во все проекты. Своего написать ничего не могут только чужое переписывают.
|
|
|
|2.20, freehck (ok), 21:09, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вот зачем это пихать в проект?
У них пару десятков лет был пакетный меенеджер, написанный на python; эта компания подарила нам pulseaudio, systemd, gnome, wayland и другие секс-игрушки; и после всего этого тебя удивляют кресты? =)
|
|
|
|3.29, Аноним (-), 21:45, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> У них пару десятков лет был пакетный меенеджер, написанный на python;
Таки сам RPM был на сях написан. А вот обвес для него был по жизни отборно блевотным, что up2date, что yum, что dnf. Сорта корпоративного треша в хучшем виде. Зачем делать пакетный менеджер как кривой, глючный макет норовящий сделать пакетной базе харакири и расклячиться в максимально дурной позе - кто б его знает.
|
|
|
|4.30, freehck (ok), 21:48, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А вот обвес для него
> был по жизни отборно блевотным, что up2date, что yum, что dnf.
> Сорта корпоративного треша в хучшем виде. Зачем делать пакетный менеджер как
> кривой, глючный макет норовящий сделать пакетной базе харакири и расклячиться в
> максимально дурной позе - кто б его знает.
Ну дык, DARPA / оборонка / госуха заключали долгосрочные контракты, и требований к каким-то там пакетникам не предъявляли. Поводов шевелиться не было.
Я тебе более того скажу. Сейчас в том же Astra Linux -- та же самая болезнь. Местами даже хуже.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 20:25, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> if (__builtin_cpu_is("elbrus-v4") ||
> __builtin_cpu_is("elbrus-8c") ||
> __builtin_cpu_is("elbrus-1c+"))
> strcpy(un.machine, "e2kv4");
> else if
> (__builtin_cpu_is("elbrus-v5") ||
> __builtin_cpu_is("elbrus-8c2"))
Баян-бабаян, ебилда логи.
|
|2.17, freehck (ok), 20:45, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В релиз RPM 6.0 была добавлена поддержка архитектуры Эльбрус (e2k): https://github.com/rpm-software-management/rpm/commit/703b2933483c6dacb59e5868
То, что по ссылке сделал товарищ Глеб Попов -- чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.
Однако полноценная поддержка e2k -- это не только возможность создать архивчик и работать с ним. Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild, это кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k, это регулярное тестирование на реальном железе. Тут правкой пары файликов не отделаешься. Если хотите посмотреть на настояющую поддержку e2k -- это в ALT Linux.
|
|
|
|
|
|4.25, freehck (ok), 21:19, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А у Эльбрус ОС не настоящая поддержка е2к? 🤔
Ну, я говорил про поддержку оного применительно к rpm и всему связанному с ним тулкиту. Это всё -- в ALT. Это я знаю наверняка. А вот про ОС Эльбрус я не знаю ничего. Если вы располагаете инфой -- делитесь.
|
|3.22, phprus (ok), 21:16, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.
> Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild
Тем не менее, это все изменения в RPM, которые требуются, чтобы RPM начал полноценно работать на e2k архитектуре, в том числе rpmbuild.
> кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k
А зачем вам кросс-тулчейн? ОС можно прекрасно собирать нативно на e2k и у нативной сборки есть преимущества по сравнению с кроссборкой. Как минимум нативная сборка позволяет сразу запускать тесты на реальном железе.
Тем более, что тулчейн для e2k поставляет МЦСТ, а к слову одну из библиотек сжатия под e2k адаптировал я.
|
|
|
|4.27, freehck (ok), 21:42, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> чисто номинальная поддержка: это позволит RPM-у знать об архитектуре, сопоставлять с noarch-пакетами, проходить базовые сценарии устновки/удаления/упаковки.
>> Это ещё и архитектурно-специфичный код в rpmbuild
> Тем не менее, это все изменения в RPM, которые требуются, чтобы RPM
> начал полноценно работать на e2k архитектуре, в том числе rpmbuild.
Ну вот вы говорите "полноценно", а я говорю "номинально".
Разница тут в том, что вы говорите -- об одном конкретном маленьком инструменте. А я говорю -- про поддержку сборочной инфраструктуры в целом.
>> кросс-тулчейн (компиляторы, архиваторы, итд) для e2k
> А зачем вам кросс-тулчейн? ОС можно прекрасно собирать нативно на e2k и
> у нативной сборки есть преимущества по сравнению с кроссборкой. Как минимум
> нативная сборка позволяет сразу запускать тесты на реальном железе.
А потому что сборочная инфраструктура -- это всегда о процессах. Суть всегда в них.
Во-первых, e2k не так уж распространён, да и не так уж дёшев. Не всегда есть возможность выделить отдельное железо, чтобы вести на нём нативную сборку. Большинство CI/CD работают на базе более распространённых архитектур: в любом облаке вы запросто найдёте дешёвый compute instance под amd64, может быть под arm64; точно так будет и с коробками у хостеров; но чёрта с два вы найдёте e2k.
Во-вторых, если вы занимаетесь массовой сборкой пакетов под разные архитектуры, кросс-компиляция сильно упростит архитектуру сборочной инфрастркутуры. Если мне память не изменяет, в сизифе так и сделали, но тут лучше у Шигорина уточнять.
Короче, наличие кросс-тулчейна снизит стоимость разработки на порядки.
> Тем более, что тулчейн для e2k поставляет МЦСТ, а к слову одну из библиотек сжатия под e2k адаптировал я.
Мне искренне Жаль, что IT-инженерам не ставят памятники, а остаются о них лишь скромные записи в коммитах git-репозиториев. Достойная работа, коллега! =)
|
|1.4, Аноним (-), 19:52, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В разработке разрешено использование языка C++ (C++20),
> а не только языка Си.
Мое уважение.
Сразу видно, что они заботятся о своем проекте и выбрали замену дыpяшке.
А плюсохейтеров хочу спросить: почему ваш прекрасный гцц пишут на с++? Неужели сишка оказалась настолько убогой, что продолжать писать на ней оптимизирующий компилятор стало невозможно?))
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 20:14, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А слабо что то то самим написать на своих любимых крестах, вместо того чтобы переписывать существующие проекты?
Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом.
|
|
|
|3.28, Аноним (-), 21:43, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вместо того чтобы переписывать существующие проекты?
Кто что переписывает??? Это делают сами разработичики этого проекта.
А ты что за х с горы, чтобы разрабам указывать как и что писать?
> Заметьте опять - внедрить насильно, не решая ни каких задач при этом.
Куда тебе внедрили насильно?
Разрабы дали возможность использовать современный язык программирования вместо древнего кала. И уверен, что они этим воспользуются (собственно они уже этим пользуются). В роадмапе записано Gradual transition towards C++ internally.
|
|1.8, Анононусс (-), 20:05, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5,
> который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми
> разработчиками.
Пришли какие-то 6omжы из "сообщества" и запороли нумерацию!
Их вот совсем не смутило, что это Red Hat Package Manager.
Именно поэтому нужно делать трейдмарку, а кто хочет форкать - пусть придумывает свое название и не портит тебе репутацию.
|
|1.11, Lyrix (ok), 20:17, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>>и используется в таких дистрибутивах, как ... ALT Linux
Там же apt был, или с переездом на ГНОМ_3-4 они и пакетник сменили?...
|
|
|
|2.13, Аноним (15), 20:22, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что дадут — тем и пользуются. Своего там только обои да купюроприёмник.
Но может так и хорошо, а то был бы ещё один фюнедоыормат пакетов — КУЛЁК например.
|
|2.14, Вася (??), 20:24, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>Там же apt был, или с переездом на ГНОМ_3-4 они и пакетник сменили?...
Верно апт был и есть, а пекеты были и есть рпм.
|
|2.19, freehck (ok), 21:04, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>>и используется в таких дистрибутивах, как ... ALT Linux
> Там же apt был, или с переездом на ГНОМ_3-4 они и пакетник сменили?...
Вы путаете: rpm и deb -- это форматы пакетов, а вот apt/yum/dnf -- это уже пакетные менеджеры. Пакетные менеджеры занимаются тем, что разрешают зависимости у пакетов и устанавливают/удаляют их пачками. Это конечно упрощённо, но всё же.
В ALT используется связка apt-rpm, то есть там пакетник apt, изначально разработанный для deb-пакетов, но переработанный для работы с rpm.
По части же rpm... Насколько лично я понимаю ситуацию, ALT поддерживают свой собственный формат rpm, специально адаптированный для e2k, и занимаются этим уже давно. Название менять не стали, он у них по-прежнему называется rpm. Так что в некотором смысле Альты давно отфоркались, а в некотором -- до сих пор используют rpm. Оба утверждения истинны.
|
|1.12, Аноним (15), 20:21, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
И всё ещё не дотягивает до BSD PKG (про Haiku HPKG молчу).
Вечные костыли вокруг да около. Синдром leftpad, который лучше перепишут на раст с интрисиками вместо кардинального решения проблемы.
|
|1.16, Аноним (16), 20:29, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Прекращена поддержка формата RPM 3 ... Прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA
Может, сразу прекратить всё...
|
|1.18, Аноним (18), 20:51, 22/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>"В разработке разрешено использование языка C++ (C++20), а не только языка Си. "
Нет чтобы своё разрабатывать, так лезут в чужие проекты!
|
|
|
|2.24, Аноним (10), 21:17, 22/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, кто-то ещё сомневается, что кресты намеренно насаждаются с целью оккупации мира СПО?..
|