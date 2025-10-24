Из-за ошибки в uutils в Ubuntu 25.10 перестала работать автоматическая проверка наличия обновлений

2.26 , Аноним ( - ), 12:11, 24/10/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 2.120 , Медведь ( ok ), 15:07, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я, пожалуй, даже соглашусь, что это бред. Но ребята, если вы беретесь переписывать утилиту, то вы либо должны быть на 150% уверены, что данная фича не используется нигде, от слова совсем (что нереально, конечно), либо должны воспроизвести ее в вашем творении. Вот новый софт вы вольны проектировать правильно, без таких фокусов.

3.131 , Аноним ( - ), 15:34, 24/10/2025

Но зачем Знаешь как проверяют надежность всяких трубопроводов Повышают давлени...

4.134 , Медведь ( ok ), 15:44, 24/10/2025

Ну тогда смиритесь с тем, что такое поделие, поигравшись, быстро выбросят. Wayland именно новый протокол, чувствуешь разницу? Нет? А вообще, в этом весь раст и растеры. "Если мир не подходит к расту, нафиг такой мир", ага. Ну, успехов, мир -- штука упрямая.

5.145 , Аноним ( - ), 16:14, 24/10/2025

> А вообще, в этом весь раст и растеры. Почему растеры?

Древний устаревший кал выкидывают постоянно.

i286, i386, а сколько воя было.

Добавление TPM.

Дроп некроплатформ без SSE2. > "Если мир не подходит к расту, нафиг такой мир", ага. Ну, успехов, мир -- штука упрямая. Подставь вместо раста любое из вышеперечисленных)

Да мир упрямый и в нем много ленивых пофигистов.

Но потихнько-понемножку его можно сломать и переделать. А про вейладн ты не прав.

Не важно то, что он новый протокол, а важно что он несовместим с иксами.

3.138 , User ( ?? ), 15:56, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я, пожалуй, даже соглашусь, что это бред. Но ребята, если вы беретесь

> переписывать утилиту, то вы либо должны быть на 150% уверены, что

> данная фича не используется нигде, от слова совсем (что нереально, конечно),

> либо должны воспроизвести ее в вашем творении. Вот новый софт вы

> вольны проектировать правильно, без таких фокусов. Ну, пожалуй твоя правда. Если бы они заявили о желании сделать "еще одну луДшую реализацию coreutils" - вопросов бы не было, но у них в целях проекта светится "reimplemantation of GNU coreutils" и "differences == bugs".

4.142 , Аноним ( - ), 16:04, 24/10/2025

> Ну, пожалуй твоя правда. Если бы они заявили о желании сделать "еще одну луДшую реализацию coreutils" - вопросов бы не было, но у них в целях проекта светится "reimplemantation of GNU coreutils" и "differences == bugs". А чего ты только первую часть предложения взял))?

Вот как оно целиком

"uutils coreutils is a cross-platform reimplementation of the GNU coreutils in Rust. While all programs have been implemented, some options might be missing or different behavior might be experienced." Что не понятно в "some options might be missing or different behavior might be experienced" ?

Ну вот, нашли опцию которая работает не так как ожидалосчь)

Теперь нужно решить что с этим делать, то ли поддерживать стариковый бред, то ли волевым решением сказать, переписывайте свой код сами.

5.146 , User ( ?? ), 16:17, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >[оверквотинг удален]

> А чего ты только первую часть предложения взял))?

> Вот как оно целиком

> "uutils coreutils is a cross-platform reimplementation of the GNU coreutils in Rust.

> While all programs have been implemented, some options might be missing

> or different behavior might be experienced."

> Что не понятно в "some options might be missing or different behavior

> might be experienced" ?

> Ну вот, нашли опцию которая работает не так как ожидалосчь)

> Теперь нужно решить что с этим делать, то ли поддерживать стариковый бред,

> то ли волевым решением сказать, переписывайте свой код сами. )))

"Goals

uutils coreutils aims to be a drop-in replacement for the GNU utils. Differences with GNU are treated as bugs." Так и будем весь readme цитировать?

6.147 , Аноним ( - ), 16:21, 24/10/2025

Ага)

Т.е у нас тут два противоречивых утверждения. 7.148 , User ( ?? ), 16:28, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ага)

> Т.е у нас тут два противоречивых утверждения. Да не. "Задача переписать 1-в-1, но мы еще не закончили и могут быть нежданчики - найдете, репортите как баги." На этом мое возмущение "нафиг эту дичь вообще воспроизводить?!!" можно считать исчерпанным.

Правда следующий вопрос - НАФИГА вообще переписывать? - Но задавать мы его не будем )))

8.149 , Аноним ( - ), 16:34, 24/10/2025

Ну так баг, пусть репортят А хотя не надо - на момент релиза, уже исправили А...

5.153 , nebularia ( ok ), 16:42, 24/10/2025

> Что не понятно в "some options might be missing or different behavior might be experienced" ? Непонятно убунотоидам, которые впилили это в дефолт до прохождения даже формального набора тестов. К разработчикам uutils претензий как раз ноль, приоритеты в процессе разработки это нормально и правильно.


