The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Из-за ошибки в uutils в Ubuntu 25.10 перестала работать автоматическая проверка наличия обновлений

24.10.2025 10:25

Замена в дистрибутиве Ubuntu 25.10 инструментария GNU Coreutils на Rust Coreutils (uutils) привела к нарушению работы скрипта для автоматической проверки наличия обновлений пакетов. Среди прочего, оказался неработоспособен механизм автоматической установки обновлений с устранением уязвимостей, применяемый в некоторых установках Ubuntu Desktop и Ubuntu Server, а также в конфигурациях для облачных систем и контейнеров. Сбой не затронул операции ручной установки обновлений с использованием команд, подобных apt.

Проблема возникла из-за поставки утилиты "date" из набора uutils, в которой не была реализована опция "-r" ("--reference=file"), выводящая время изменения заданного файла. Указание данной опции в утилите "date" принималось парсером, но логика обработки опции отсутствовала в коде, поэтому вместо времени последнего изменения файла всегда возвращалось текущее время.

Команда "date" c опцией "-r" использовалась в ежедневно вызываемом скрипте "apt.systemd.daily" для определения времени модификации файла "/var/lib/apt/periodic/upgrade-stamp", которое использовалось для вычисления времени последней установки обновлений. Так как вызов "date" с опцией "-r" не приводил к выводу ошибки и возвращал текущее время, скрипт всегда считал, что в системе установлены самые свежие обновления.

Примечательно, что в git-репозитории uutils изменение с корректно работающей полной поддержкой опции "-r" было добавлено за месяц до релиза Ubuntu 25.10, но оно не было включено в пакет rust-coreutils0.2.2-0ubuntu2, вошедший в состав Ubuntu 25.10. Отсутствие вывода ошибки при вызове неработающей опции не позволило выявить проблему при автоматизированном тестировании. Проблема устранена в обновлении пакета rust-coreutils 0.2.2-0ubuntu2.1, для установки которого можно использовать команду "sudo apt install --update rust-coreutils".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск uutils 0.2, варианта GNU Coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
  4. OpenNews: В Ubuntu по умолчанию задействован sudo-rs, написанный на Rust
  5. OpenNews: Релиз Ubuntu 25.10
  6. OpenNews: В Ubuntu 25.10 оказалась неработоспособна установка Flatpak-пакетов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64108-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, sig11 (ok), 11:49, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Зато безопасно же теперь! Я ведь 30 лет запуская date , каждый раз боялся, что оно к освобожденному блоку памяти обратится или за пределы массива вылезет...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:59, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Ты не поверишь, но уязвимости были: https://github.com/advisories/GHSA-vg73-g8m4-q62r
     
  • 2.112, Аноним (112), 14:23, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато безопасно же теперь

    Безопасно только если нет unsafe блоков. А для того чтоб не было unsafe блоков, надо все окружение на rust переписать, к чему они и стремятся.

    Так что мы только в начале пути к "безопасно".

     
     
  • 3.132, ptr (ok), 15:36, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поможет. Например, MaybeUninit unsafe, а без него потребуется выполнять бессмысленные инициализации буферов для чтения. Ну а чем ближе к железу - тем чаще unsafe необходим.
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:51, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > изменение с корректно работающей полной поддержкой опции "-r"
    > было добавлено за месяц до релиза Ubuntu 25.10

    М... а чего они взяли старую версию?
    Целый месяц был.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 11:55, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думали если старая версия, то будет стабильней. У растаманов всё не стабильно.
     
  • 2.32, Я (??), 12:30, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    этж убунтовцы, они по минимуму тестируют всё
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 13:14, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > этж убунтовцы, они по минимуму тестируют всё

    Где тестируют по максимуму?

     
  • 2.118, 1 (??), 14:52, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им нельзя. Они заморозились и стали самыми стабильными.
     

  • 1.12, Rev (ok), 12:01, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мэинтейнеры дистриба опять облажались. Ничего нового.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:03, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вам и убунту.
     
  • 1.14, User (??), 12:04, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но гоооосподи. Какие нОркоманы (Да, я знаю - поGNUтые) придумали запихнуть в date, который:
    "DATE(1)                                                                                        User Commands                                                                                        DATE(1)

    NAME
           date - print or set the system date and time"
    вот ЭТО?!
    И главное - ЗАЧЕМ эту бредятину воспроизводить?!

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 12:11, 24/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.120, Медведь (ok), 15:07, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, пожалуй, даже соглашусь, что это бред. Но ребята, если вы беретесь переписывать утилиту, то вы либо должны быть на 150% уверены, что данная фича не используется нигде, от слова совсем (что нереально, конечно), либо должны воспроизвести ее в вашем творении. Вот новый софт вы вольны проектировать правильно, без таких фокусов.
     
     
  • 3.131, Аноним (-), 15:34, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но зачем Знаешь как проверяют надежность всяких трубопроводов Повышают давлени... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.134, Медведь (ok), 15:44, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тогда смиритесь с тем, что такое поделие, поигравшись, быстро выбросят. Wayland именно новый протокол, чувствуешь разницу? Нет?

    А вообще, в этом весь раст и растеры. "Если мир не подходит к расту, нафиг такой мир", ага. Ну, успехов, мир -- штука упрямая.

     
     
  • 5.145, Аноним (-), 16:14, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вообще, в этом весь раст и растеры.

    Почему растеры?
    Древний устаревший кал выкидывают постоянно.
    i286, i386, а сколько воя было.
    Добавление TPM.
    Дроп некроплатформ без SSE2.

    > "Если мир не подходит  к расту, нафиг такой мир", ага. Ну, успехов, мир -- штука упрямая.

    Подставь вместо раста любое из вышеперечисленных)
    Да мир упрямый и в нем много ленивых пофигистов.
    Но потихнько-понемножку его можно сломать и переделать.

    А про вейладн ты не прав.
    Не важно то, что он новый протокол, а важно что он несовместим с иксами.


     
  • 3.138, User (??), 15:56, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я, пожалуй, даже соглашусь, что это бред. Но ребята, если вы беретесь
    > переписывать утилиту, то вы либо должны быть на 150% уверены, что
    > данная фича не используется нигде, от слова совсем (что нереально, конечно),
    > либо должны воспроизвести ее в вашем творении. Вот новый софт вы
    > вольны проектировать правильно, без таких фокусов.

    Ну, пожалуй твоя правда. Если бы они заявили о желании сделать "еще одну луДшую реализацию coreutils" - вопросов бы не было, но у них в целях проекта светится "reimplemantation of GNU coreutils" и "differences == bugs".

     
     
  • 4.142, Аноним (-), 16:04, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ну, пожалуй твоя правда. Если бы они заявили о желании сделать "еще одну луДшую реализацию coreutils" - вопросов бы не было, но у них в целях проекта светится "reimplemantation of GNU coreutils" и "differences == bugs".

    А чего ты только первую часть предложения взял))?
    Вот как оно целиком
    "uutils coreutils is a cross-platform reimplementation of the GNU coreutils in Rust. While all programs have been implemented, some options might be missing or different behavior might be experienced."

    Что не понятно в "some options might be missing or different behavior might be experienced" ?
    Ну вот, нашли опцию которая работает не так как ожидалосчь)
    Теперь нужно решить что с этим делать, то ли поддерживать стариковый бред, то ли волевым решением сказать, переписывайте свой код сами.


     
     
  • 5.146, User (??), 16:17, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > А чего ты только первую часть предложения взял))?
    > Вот как оно целиком
    > "uutils coreutils is a cross-platform reimplementation of the GNU coreutils in Rust.
    > While all programs have been implemented, some options might be missing
    > or different behavior might be experienced."
    > Что не понятно в "some options might be missing or different behavior
    > might be experienced" ?
    > Ну вот, нашли опцию которая работает не так как ожидалосчь)
    > Теперь нужно решить что с этим делать, то ли поддерживать стариковый бред,
    > то ли волевым решением сказать, переписывайте свой код сами.

    )))
    "Goals
    uutils coreutils aims to be a drop-in replacement for the GNU utils. Differences with GNU are treated as bugs."

    Так и будем весь readme цитировать?

     
     
  • 6.147, Аноним (-), 16:21, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага)
    Т.е у нас тут два противоречивых утверждения.

     
     
  • 7.148, User (??), 16:28, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага)
    > Т.е у нас тут два противоречивых утверждения.

    Да не. "Задача переписать 1-в-1, но мы еще не закончили и могут быть нежданчики - найдете, репортите как баги."

    На этом мое возмущение "нафиг эту дичь вообще воспроизводить?!!" можно считать исчерпанным.
    Правда следующий вопрос - НАФИГА вообще переписывать? - Но задавать мы его не будем )))

     
     
  • 8.149, Аноним (-), 16:34, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так баг, пусть репортят А хотя не надо - на момент релиза, уже исправили А... текст свёрнут, показать
     
  • 5.153, nebularia (ok), 16:42, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что не понятно в "some options might be missing or different behavior might be experienced" ?

    Непонятно убунотоидам, которые впилили это в дефолт до прохождения даже формального набора тестов. К разработчикам uutils претензий как раз ноль, приоритеты в процессе разработки это нормально и правильно.

     

  • 1.20, Eddhie (ok), 12:07, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так спешили переписать на новом-молодежном...
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:08, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чёт много в Убунте косяков стало :\
     
     
  • 2.50, НяшМяш (ok), 12:52, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стало? Она разве хоть когда-то переставала рандомно вываливать алерт "ой, что-то пошло не так"?
     
     
  • 3.71, AleksK (ok), 13:21, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она то вываливает. А дебиан просто молчит, ты можешь и не узнать что там чего-то рандомно вывалилось.
     
     
  • 4.150, Аноним (150), 16:36, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не узнал, что оно и не сильно нужно было)
     
     
  • 5.159, AleksK (ok), 16:54, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если не узнал, что оно и не сильно нужно было)

    тебе-то может и не нужно, а мейнтенерам и разработчикам неплохо по это узнать

     
  • 3.72, Аноним (67), 13:22, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стало? Она разве хоть когда-то переставала рандомно вываливать алерт "ой, что-то пошло
    > не так"?

    А где так не вываливается?

     

  • 1.33, Минона (ok), 12:32, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Среди прочего, оказался неработоспособен механизм автоматической установки обновлений

    Ура!
    Теперь не надо его выпиливать...

     
     
  • 2.117, Аноним (117), 14:49, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это однозначно не бага, а фича! Обновление должно быть полностью управляемым.
     

  • 1.34, Аноним (-), 12:33, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отличная новость:
    - будущая LTS будет протестирована на реальных пользователях
    - подымется вопрос о том, нужно ли завязываться на такие "функции" gnu date, которую судя по доке писали умственно отсталые
    "date - print or set the system date and time"
    или подправить сам скрипт обновления
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:03, 24/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +7 +/
     
     
  • 3.99, Аноним (-), 13:53, 24/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.102, Аноним (58), 14:01, 24/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.113, Аноним (58), 14:25, 24/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.73, Внук Ванги (?), 13:24, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличная новость:
    > - будущая LTS будет протестирована на реальных пользователях
    > - подымется вопрос о том, нужно ли завязываться на такие "функции" gnu
    > date, которую судя по доке писали умственно отсталые
    > "date - print or set the system date and time"
    > или подправить сам скрипт обновления

    Судя по устоявшимся традициям каноникла, это изменение ещё откатят на релиз, потом снова вкатят, потом снова откатят. Ну и внедрят, если не забьют окончательно, примерно к 30.04

     

  • 1.36, Archer73 (ok), 12:36, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очевидно, что возвращать успешное завершение при получении неизвестного ключа нельзя. ИМХО лечением должен быть пересмотр логики обработки ключей, а не просто реализация одного ключа.
     
     
  • 2.119, bonifatium (?), 15:03, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это был известный ключ, на который возвращалась заглушка вместо ошибки о необходимости реализации
     

  • 1.37, Bob (??), 12:37, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    сборка не lts, можно не париться

    обкатывают на тестерах, всё норм

    чисто как в винде)
    p.s.: только в ней не стоит даже апдейты на LTSC накатывать. Уже и это запороли в мае...

     
     
  • 2.154, Аноним (154), 16:42, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сборка не lts, можно не париться

    Да считай промежуточные сборки это Testing.
    Ubuntu.

     

  • 1.41, Растофил (?), 12:43, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Новость, и самое главное скорость закрытия ошибки, красноречиво подтверждает, почему срочно нужно переходить на Раст.
    Следующим пакетом должен стать apt. Пора дедушке на покой!
     
     
  • 2.74, Внук Ванги (?), 13:26, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Новость, и самое главное скорость закрытия ошибки, красноречиво подтверждает, почему срочно
    > нужно переходить на Раст.
    > Следующим пакетом должен стать apt. Пора дедушке на покой!

    Не будут там apt переделывать-переписывать, потому что Шатлврот спит и видит ubuntu core как основную систему в итоге, обмазанную снапами, а для snap apt не нужон в любом виде.

     
  • 2.88, нах. (?), 13:36, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давайте сразу с dpkg начнем!
    У apt ключей маловато, нет простора для налажать.

     
  • 2.108, Юзер убунту (?), 14:16, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! Чтобы даже обновиться на новую версию нельзя было и надо заново все переустанавливать с нового образа..
     

  • 1.42, xsignal (ok), 12:44, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меньше надо было ерундой заниматься и "чинить" то, что и так работало!
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 12:49, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Меньше надо было ерундой заниматься и "чинить" то, что и так работало!

    Хм... может разработчики сами разберутся что им делать?
    Без советов от адептов всяких копролитных недоОС?

    Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает.

    ps
    Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфера
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490

    Уязвимость в GNU sort, приводящая к выходу за границу буфера
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63320

    те кто говорит "работало" пусть вас повар так же кормит, а доктор лечит)

     
     
  • 3.105, Аноним (105), 14:11, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доктор говорит, что у вас вотабоутизм в запущенной стадии.
     
     
  • 4.110, Аноним (-), 14:20, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доктор говорит, что у вас вотабоутизм в запущенной стадии.

    Причем тут вотабоутизм?
    Чел говорит "оно работало", хотя это его больные фантазии.
    Ну или у него такая планка.

     
  • 3.156, Аноним (154), 16:45, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знают ли разрабы вообще про опеннет.
    Думаю они и на реддит то не заходят.
    хдхд)
     
  • 2.54, Аноним (-), 12:53, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они ничего не чинили. Они просто взяли и выбросили утилиты GNU.
     

  • 1.45, НяшМяш (ok), 12:48, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давайте будем честны - это просто потрясающий результат, что так мало багов оказалось в таком большом переходе не какой-то васянской утилиты, а всего coreutils. Я, честно говоря, ожидал, что убунта будет просто неработоспособной и её чинить станут неделями, а тут парочку багов нашли и то не сразу (видимо очень популярный функционал сломался).
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:52, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    coreutils переписываются уже много лет
     
     
  • 3.52, НяшМяш (ok), 12:53, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно хоть 50 лет переписывать, но первое боевое применение найдёт такую гору багов, что офигеешь. Вот это оно.
     
     
  • 4.96, нах. (?), 13:45, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ОНО еще пока до lts не добралось. Которую поставит не полтора васяна.

    Вот тогда-то мы и похохочем.

     
  • 2.49, Аноним (-), 12:52, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой пост напоминает утешение у психолога.
     
  • 2.66, Аноним (66), 13:12, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, багов не нашли так как никто это поделие и не щупал. Вывод: тестирование на хомячках считать успешным, релизим в стабильную ветку!
     
  • 2.69, Аноним (69), 13:17, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напомню, что с выхода Ubuntu 25.10 прошло всего две недели и уже найдены две критических ошибки, связанных с этой растоподелкой. Сколько ошибок невротических и сколько еще не найдены - неизвестно.

    Даю 100% гарантию, в 26.04 этого гумна не будет.

     
     
  • 3.75, Внук Ванги (?), 13:29, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напомню, что с выхода Ubuntu 25.10 прошло всего две недели и уже
    > найдены две критических ошибки, связанных с этой растоподелкой. Сколько ошибок невротических
    > и сколько еще не найдены - неизвестно.
    > Даю 100% гарантию, в 26.04 этого гумна не будет.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/138165.html#73

     
  • 3.84, Фнон (-), 13:34, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Даю 100% гарантию, в 26.04 этого гумна не будет.

    А если ошибки исправят и оно будет, а ты предсказуемо обделаешься?
    Неужаели придешь в комменты признавать свою неправоту))?


     
  • 3.94, нах. (?), 13:44, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Даю 100% гарантию, в 26.04 этого гумна не будет.

    чо вдруг?

    Безопастное же ж! А ашипка вон - успешно исправлена. В 26.04 будем успешно или не очень ждать исправления следующих, пока неведомых.

     
  • 2.83, Жироватт (ok), 13:34, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто напиши название своей конторы - я попрошу сделать рассылку директорату, чтобы вашей продукции мы не закупали никаким образом.

    Видимо, я работаю в конторе неправильной, ибо у нас деплой вообще не сопровождается такими вот казусами. А может быть все потому, что у нас есть отдел тестирования и собственно деплоя?

     
  • 2.109, Юзер убунту (?), 14:18, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что ты скажешь, когда будут находить косяки в дровах..
     
  • 2.115, Аноним (115), 14:46, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У корутилсов хороший набор автотестов, покрывающий, наверное, все возможные случаи. Так что ничего удивительного.
    А вот то, что каноникл решил поторопиться и заменить корутилс на это, зная, что ~10% тестов ещё не проходит, - странно
     
  • 2.155, Аноним (154), 16:44, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Давайте будем честны - это просто потрясающий результат, что так мало багов оказалось в таком большом переходе не какой-то васянской утилиты, а всего coreutils.

    Да соглашусь.
    А васян с опеннета может переписать coreutils?)
    Который критикует.

     

  • 1.47, Аноним (48), 12:50, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust:
    > Отсутствие вывода ошибки при вызове неработающей опции не позволило выявить проблему при автоматизированном тестировании.

    ...

     
  • 1.51, ЛучДонаХуанга (?), 12:53, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не LTS релиз, вообще никаких претензий.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 13:00, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А представь, тот же Arch перейдёт рано или поздно на uutils. Во потеха будет.
     
     
  • 3.97, Аноним (-), 13:46, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рач может перейти куда хочет, все равно он нужен только для школьников, хвастаться перед одноклассниками.
    Хотя у него есть конкурент в виде нихОС)

     
  • 2.151, Аноним (-), 16:36, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В релизе такого рода ошибок вообще быть не должно. LTS от обычного релиза отличается ТОЛЬКО длительным сроком поддержки. Нигде не обговаривается что обычный релиз должен быть забагован.
     

  • 1.55, IMBird (ok), 12:54, 24/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.57, Аноним (57), 13:00, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст уже как минимум дважды за месяц показывает себя надежным инструментом который решит все проблемы.
     
  • 1.60, freehck (ok), 13:04, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость про промежуточный релиз Ubuntu и их эксперименты -- вряд ли заслуживает быть в секции главных новостей.
     
  • 1.62, mikhailnov (ok), 13:05, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отсутствие вывода ошибки при вызове неработающей опции

    Это прекрасно

     
     
  • 2.78, Жироватт (ok), 13:32, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну дык. Посмотри на название их репозитория - "карго".
    А как называется понятие имитации внешних атрибутов, но не внутренней сути, которую имитирующие понять не в состоянии? "Карго-культ".
    Переписывающие точно также сымитировали набор ключей, которые есть у гнутой утилиты, но внутрь ничего не положили.
     

  • 1.77, kravich (ok), 13:30, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился до 25.10 и с uutils кореутилсами перестал собираться рабочий make-based проект из-за отсутствия у какой-то утилиты какой-то опции.

    Откатился пока обратно на gnuшный вариант

     
     
  • 2.91, нах. (?), 13:40, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну тут тебе еще повезло - видимо, ЭТА утилита все же возвращала ошибку, а не просто левый результат.

    Забавнее было бы собрать неработающий проект и отдать его куда-то.

    Но убунтуи и тут добились невозможного - мало того что оно нерабочее, так еще прицельно поломало именно механизм, предназначенный для автоматического устранения проблемы.

    Количество просто неработающих свитчиков и редкоиспользуемых фич в хрустоподелке наверняка побольше одной, просто тут у них тройное бинго вышло.

    Ну, зато безопастненько.

     

  • 1.95, Аноним (95), 13:45, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. использование нестандартного 'date -r ...' вместо stat никого не удивило?
     
     
  • 2.98, kravich (ok), 13:48, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да
    Достойный наследник cat -v
     
  • 2.100, Жироватт (ok), 13:54, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает - не трожь.
    10:1, что стат - это более поздняя утилита, а до этого как в древнем юниксе было дейт -р, так и осталось для совместимости.
     
     
  • 3.104, Аноним (-), 14:03, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стат - это более поздняя утилита

    Ей уже лет 30. Может просто хватит завязываться на древний кал?
    Убунтоидам нужно по рукам настучать за такое.

     
  • 3.114, User (??), 14:37, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Работает - не трожь.
    > 10:1, что стат - это более поздняя утилита, а до этого как
    > в древнем юниксе было дейт -р, так и осталось для совместимости.

    Неа. Именно что погнутая норкоманька:
    https://cgit.git.savannah.gnu.org/cgit/coreutils.git/commit/src/date.c?id=0132
    а stat лет на 10 старше

     
  • 2.121, Аноним (121), 15:19, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему нестандартного? GNU - это и есть стандарт.
     
     
  • 3.127, User (??), 15:31, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нестандартного? GNU - это и есть стандарт.

    https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007904875/utilities/date.html
    Ну да, ну да - пошли они нафиг....

     
     
  • 4.130, Аноним (121), 15:34, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пошли они нафиг

    вот именно

     
  • 3.129, Аноним (-), 15:33, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GNU - это и есть стандарт.

    А номер стандарта не подскажите?

    ГНУ это непонятное поделие какой-то сeкты, которая пытается EЕEшить опенсорс в лучших традициях мeлкoмягкkих. Не даром они тырили готовые утилиты из БСД, заражали гнypаком, а потом начинали менять их поведение.

     
     
  • 4.133, Аноним (121), 15:37, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >непонятное поделие какой-то сeкты

    я не спорю, действительно, в Америке всё, даже хорошее, принимает извращённые формы.
    Но а как по-другому предлагаете бороться с капиталистами?

     
     
  • 5.135, Аноним (-), 15:46, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > я не спорю, действительно, в Америке всё, даже хорошее, принимает извращённые формы.

    Не только у янки, но вообще везде, где начинают рулить фанатики.
    Вон латиноамериканский фонд гордиться тем, что выпускает абсолютно бесполезные и неработоспособные поделки, зато СВОбодные.

    > Но а как по-другому предлагаете бороться с капиталистами?

    А зачем с ними бороться?
    Пока в мире нет ни одного успешного коммунистического госсударства, которое отказалось от капиталистических элементов.
    Зачем ориентироваться на убогих неудачников, если современный мир IT построен каписталистами, которые были на острие прогресса.

     
     
  • 6.160, kravich (ok), 16:56, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все по сути сказал
     
  • 5.139, User (??), 15:58, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>непонятное поделие какой-то сeкты
    > я не спорю, действительно, в Америке всё, даже хорошее, принимает извращённые формы.
    > Но а как по-другому предлагаете бороться с капиталистами?

    А! Так цель сего не "софт делать" а с "капитализмом бороться"? Ну, многое объясняет...

     
  • 4.161, Медведь (ok), 16:56, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как там у раста со стандартизацией? Мне правда интересно.
     

  • 1.103, morphe (?), 14:02, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Примечательно, что в git-репозитории uutils изменение с корректно работающей полной поддержкой опции "-r" было добавлено за месяц до релиза Ubuntu 25.10, но оно не было включено в пакет rust-coreutils0.2.2-0ubuntu2, вошедший в состав Ubuntu 25.10

    Как они умудрились тут то устаревший пакет поставить?.. Убунта же сейчас и контрибьютит в uutils, они даже свои изменения умудрились устаревшими поставить...

     
  • 1.116, _kp (ok), 14:49, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сломали обновления...
    Типа, ой, баг.
    А на Windows, за тоже самое  похвалили бы. ;)
     
  • 1.128, Аноним (121), 15:32, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > IMBird (ok), 12:54, 24/10/2025
    >  функциональные языки (и системы по типу Erlang OTP) для какого-нибудь IPC-сервера с лютыми требованиями по безопасности подошли бы куда лучше раста, но у них почему-то евангелисты уже кончились

    сами же выше описали прелести функциональных языков. Erlang и Elixir - это на виртуальной машине исполняется, это не более надёжно чем Java или С#. Haskell, OCaml - и не разрабатывались как языки повышенной надёжности.
    А вот Rust - изначально разрабатывался как повышенной надёжности с учётом недостатков C++ и Ada. Единственное, что не хватает Rust'у - это бесплатной проверенной (верифицированной) библиотеки крейтов. Эти библиотеки предлагают, конечно, AdaCore и Ferrocene, но за большие деньги.

     
  • 1.136, Аноним (136), 15:48, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи не заметят разницы от перехода на uutils говорили они. Ну а что еще ожидать от языка, где без ИИ никуда?
     
     
  • 2.141, Аноним (105), 16:03, 24/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пользователи-то ни не заметили.
     

  • 1.143, Медведь (ok), 16:05, 24/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь самый интересный вопрос: сколько еще тестов это поделие "прошло" только из-за кривости самих тестов?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру