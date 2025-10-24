Из-за ошибки в uutils в Ubuntu 25.10 перестала работать автоматическая проверка наличия обновлений

|
1.4, sig11 (ok), 11:49, 24/10/2025
Зато безопасно же теперь! Я ведь 30 лет запуская date , каждый раз боялся, что оно к освобожденному блоку памяти обратится или за пределы массива вылезет...
2.112, Аноним (112), 14:23, 24/10/2025
|
> Зато безопасно же теперь
Безопасно только если нет unsafe блоков. А для того чтоб не было unsafe блоков, надо все окружение на rust переписать, к чему они и стремятся.
Так что мы только в начале пути к "безопасно".
3.132, ptr (ok), 15:36, 24/10/2025
|
Не поможет. Например, MaybeUninit unsafe, а без него потребуется выполнять бессмысленные инициализации буферов для чтения. Ну а чем ближе к железу - тем чаще unsafe необходим.
1.6, Аноним (-), 11:51, 24/10/2025
> изменение с корректно работающей полной поддержкой опции "-r"
> было добавлено за месяц до релиза Ubuntu 25.10
М... а чего они взяли старую версию?
Целый месяц был.
2.10, Аноним (-), 11:55, 24/10/2025
|
Думали если старая версия, то будет стабильней. У растаманов всё не стабильно.
2.32, Я (??), 12:30, 24/10/2025
|
этж убунтовцы, они по минимуму тестируют всё
3.67, Аноним (67), 13:14, 24/10/2025
|
> этж убунтовцы, они по минимуму тестируют всё
Где тестируют по максимуму?
2.118, 1 (??), 14:52, 24/10/2025
|
Им нельзя. Они заморозились и стали самыми стабильными.
1.14, User (??), 12:04, 24/10/2025
Но гоооосподи. Какие нОркоманы (Да, я знаю - поGNUтые) придумали запихнуть в date, который:
"DATE(1) User Commands DATE(1)
NAME
date - print or set the system date and time"
вот ЭТО?!
И главное - ЗАЧЕМ эту бредятину воспроизводить?!
2.120, Медведь (ok), 15:07, 24/10/2025
|
Я, пожалуй, даже соглашусь, что это бред. Но ребята, если вы беретесь переписывать утилиту, то вы либо должны быть на 150% уверены, что данная фича не используется нигде, от слова совсем (что нереально, конечно), либо должны воспроизвести ее в вашем творении. Вот новый софт вы вольны проектировать правильно, без таких фокусов.
3.131, Аноним (-), 15:34, 24/10/2025
Но зачем Знаешь как проверяют надежность всяких трубопроводов Повышают давлени... большой текст свёрнут, показать
4.134, Медведь (ok), 15:44, 24/10/2025
|
Ну тогда смиритесь с тем, что такое поделие, поигравшись, быстро выбросят. Wayland именно новый протокол, чувствуешь разницу? Нет?
А вообще, в этом весь раст и растеры. "Если мир не подходит к расту, нафиг такой мир", ага. Ну, успехов, мир -- штука упрямая.
5.145, Аноним (-), 16:14, 24/10/2025
|
> А вообще, в этом весь раст и растеры.
Почему растеры?
Древний устаревший кал выкидывают постоянно.
i286, i386, а сколько воя было.
Добавление TPM.
Дроп некроплатформ без SSE2.
> "Если мир не подходит к расту, нафиг такой мир", ага. Ну, успехов, мир -- штука упрямая.
Подставь вместо раста любое из вышеперечисленных)
Да мир упрямый и в нем много ленивых пофигистов.
Но потихнько-понемножку его можно сломать и переделать.
А про вейладн ты не прав.
Не важно то, что он новый протокол, а важно что он несовместим с иксами.
3.138, User (??), 15:56, 24/10/2025
|
> Я, пожалуй, даже соглашусь, что это бред. Но ребята, если вы беретесь
> переписывать утилиту, то вы либо должны быть на 150% уверены, что
> данная фича не используется нигде, от слова совсем (что нереально, конечно),
> либо должны воспроизвести ее в вашем творении. Вот новый софт вы
> вольны проектировать правильно, без таких фокусов.
Ну, пожалуй твоя правда. Если бы они заявили о желании сделать "еще одну луДшую реализацию coreutils" - вопросов бы не было, но у них в целях проекта светится "reimplemantation of GNU coreutils" и "differences == bugs".
4.142, Аноним (-), 16:04, 24/10/2025
|
> Ну, пожалуй твоя правда. Если бы они заявили о желании сделать "еще одну луДшую реализацию coreutils" - вопросов бы не было, но у них в целях проекта светится "reimplemantation of GNU coreutils" и "differences == bugs".
А чего ты только первую часть предложения взял))?
Вот как оно целиком
"uutils coreutils is a cross-platform reimplementation of the GNU coreutils in Rust. While all programs have been implemented, some options might be missing or different behavior might be experienced."
Что не понятно в "some options might be missing or different behavior might be experienced" ?
Ну вот, нашли опцию которая работает не так как ожидалосчь)
Теперь нужно решить что с этим делать, то ли поддерживать стариковый бред, то ли волевым решением сказать, переписывайте свой код сами.
5.146, User (??), 16:17, 24/10/2025
|
>[оверквотинг удален]
> А чего ты только первую часть предложения взял))?
> Вот как оно целиком
> "uutils coreutils is a cross-platform reimplementation of the GNU coreutils in Rust.
> While all programs have been implemented, some options might be missing
> or different behavior might be experienced."
> Что не понятно в "some options might be missing or different behavior
> might be experienced" ?
> Ну вот, нашли опцию которая работает не так как ожидалосчь)
> Теперь нужно решить что с этим делать, то ли поддерживать стариковый бред,
> то ли волевым решением сказать, переписывайте свой код сами.
)))
"Goals
uutils coreutils aims to be a drop-in replacement for the GNU utils. Differences with GNU are treated as bugs."
Так и будем весь readme цитировать?
7.148, User (??), 16:28, 24/10/2025
|
> Ага)
> Т.е у нас тут два противоречивых утверждения.
Да не. "Задача переписать 1-в-1, но мы еще не закончили и могут быть нежданчики - найдете, репортите как баги."
На этом мое возмущение "нафиг эту дичь вообще воспроизводить?!!" можно считать исчерпанным.
Правда следующий вопрос - НАФИГА вообще переписывать? - Но задавать мы его не будем )))
5.153, nebularia (ok), 16:42, 24/10/2025
|
> Что не понятно в "some options might be missing or different behavior might be experienced" ?
Непонятно убунотоидам, которые впилили это в дефолт до прохождения даже формального набора тестов. К разработчикам uutils претензий как раз ноль, приоритеты в процессе разработки это нормально и правильно.
2.50, НяшМяш (ok), 12:52, 24/10/2025
|
Стало? Она разве хоть когда-то переставала рандомно вываливать алерт "ой, что-то пошло не так"?
3.71, AleksK (ok), 13:21, 24/10/2025
|
Она то вываливает. А дебиан просто молчит, ты можешь и не узнать что там чего-то рандомно вывалилось.
5.159, AleksK (ok), 16:54, 24/10/2025
|
> Если не узнал, что оно и не сильно нужно было)
тебе-то может и не нужно, а мейнтенерам и разработчикам неплохо по это узнать
3.72, Аноним (67), 13:22, 24/10/2025
|
> Стало? Она разве хоть когда-то переставала рандомно вываливать алерт "ой, что-то пошло
> не так"?
А где так не вываливается?
1.33, Минона (ok), 12:32, 24/10/2025
|
> Среди прочего, оказался неработоспособен механизм автоматической установки обновлений
Ура!
Теперь не надо его выпиливать...
2.117, Аноним (117), 14:49, 24/10/2025
|
Да, это однозначно не бага, а фича! Обновление должно быть полностью управляемым.
1.34, Аноним (-), 12:33, 24/10/2025
|
Отличная новость:
- будущая LTS будет протестирована на реальных пользователях
- подымется вопрос о том, нужно ли завязываться на такие "функции" gnu date, которую судя по доке писали умственно отсталые
"date - print or set the system date and time"
или подправить сам скрипт обновления
2.73, Внук Ванги (?), 13:24, 24/10/2025
|
> Отличная новость:
> - будущая LTS будет протестирована на реальных пользователях
> - подымется вопрос о том, нужно ли завязываться на такие "функции" gnu
> date, которую судя по доке писали умственно отсталые
> "date - print or set the system date and time"
> или подправить сам скрипт обновления
Судя по устоявшимся традициям каноникла, это изменение ещё откатят на релиз, потом снова вкатят, потом снова откатят. Ну и внедрят, если не забьют окончательно, примерно к 30.04
1.36, Archer73 (ok), 12:36, 24/10/2025
|
Очевидно, что возвращать успешное завершение при получении неизвестного ключа нельзя. ИМХО лечением должен быть пересмотр логики обработки ключей, а не просто реализация одного ключа.
2.119, bonifatium (?), 15:03, 24/10/2025
|
это был известный ключ, на который возвращалась заглушка вместо ошибки о необходимости реализации
1.37, Bob (??), 12:37, 24/10/2025
|
сборка не lts, можно не париться
обкатывают на тестерах, всё норм
чисто как в винде)
p.s.: только в ней не стоит даже апдейты на LTSC накатывать. Уже и это запороли в мае...
2.154, Аноним (154), 16:42, 24/10/2025
|
>сборка не lts, можно не париться
Да считай промежуточные сборки это Testing.
Ubuntu.
1.41, Растофил (?), 12:43, 24/10/2025
|
Новость, и самое главное скорость закрытия ошибки, красноречиво подтверждает, почему срочно нужно переходить на Раст.
Следующим пакетом должен стать apt. Пора дедушке на покой!
2.74, Внук Ванги (?), 13:26, 24/10/2025
|
> Новость, и самое главное скорость закрытия ошибки, красноречиво подтверждает, почему срочно
> нужно переходить на Раст.
> Следующим пакетом должен стать apt. Пора дедушке на покой!
Не будут там apt переделывать-переписывать, потому что Шатлврот спит и видит ubuntu core как основную систему в итоге, обмазанную снапами, а для snap apt не нужон в любом виде.
2.88, нах. (?), 13:36, 24/10/2025
|
давайте сразу с dpkg начнем!
У apt ключей маловато, нет простора для налажать.
2.108, Юзер убунту (?), 14:16, 24/10/2025
|
Точно! Чтобы даже обновиться на новую версию нельзя было и надо заново все переустанавливать с нового образа..
4.110, Аноним (-), 14:20, 24/10/2025
|
> Доктор говорит, что у вас вотабоутизм в запущенной стадии.
Причем тут вотабоутизм?
Чел говорит "оно работало", хотя это его больные фантазии.
Ну или у него такая планка.
3.156, Аноним (154), 16:45, 24/10/2025
|
Знают ли разрабы вообще про опеннет.
Думаю они и на реддит то не заходят.
хдхд)
2.54, Аноним (-), 12:53, 24/10/2025
|
Так они ничего не чинили. Они просто взяли и выбросили утилиты GNU.
1.45, НяшМяш (ok), 12:48, 24/10/2025
|
Давайте будем честны - это просто потрясающий результат, что так мало багов оказалось в таком большом переходе не какой-то васянской утилиты, а всего coreutils. Я, честно говоря, ожидал, что убунта будет просто неработоспособной и её чинить станут неделями, а тут парочку багов нашли и то не сразу (видимо очень популярный функционал сломался).
3.52, НяшМяш (ok), 12:53, 24/10/2025
|
Можно хоть 50 лет переписывать, но первое боевое применение найдёт такую гору багов, что офигеешь. Вот это оно.
4.96, нах. (?), 13:45, 24/10/2025
|
Это ОНО еще пока до lts не добралось. Которую поставит не полтора васяна.
Вот тогда-то мы и похохочем.
2.66, Аноним (66), 13:12, 24/10/2025
|
С другой стороны, багов не нашли так как никто это поделие и не щупал. Вывод: тестирование на хомячках считать успешным, релизим в стабильную ветку!
2.69, Аноним (69), 13:17, 24/10/2025
|
Напомню, что с выхода Ubuntu 25.10 прошло всего две недели и уже найдены две критических ошибки, связанных с этой растоподелкой. Сколько ошибок невротических и сколько еще не найдены - неизвестно.
Даю 100% гарантию, в 26.04 этого гумна не будет.
3.84, Фнон (-), 13:34, 24/10/2025
|
> Даю 100% гарантию, в 26.04 этого гумна не будет.
А если ошибки исправят и оно будет, а ты предсказуемо обделаешься?
Неужаели придешь в комменты признавать свою неправоту))?
3.94, нах. (?), 13:44, 24/10/2025
|
> Даю 100% гарантию, в 26.04 этого гумна не будет.
чо вдруг?
Безопастное же ж! А ашипка вон - успешно исправлена. В 26.04 будем успешно или не очень ждать исправления следующих, пока неведомых.
2.83, Жироватт (ok), 13:34, 24/10/2025
|
Просто напиши название своей конторы - я попрошу сделать рассылку директорату, чтобы вашей продукции мы не закупали никаким образом.
Видимо, я работаю в конторе неправильной, ибо у нас деплой вообще не сопровождается такими вот казусами. А может быть все потому, что у нас есть отдел тестирования и собственно деплоя?
2.115, Аноним (115), 14:46, 24/10/2025
|
У корутилсов хороший набор автотестов, покрывающий, наверное, все возможные случаи. Так что ничего удивительного.
А вот то, что каноникл решил поторопиться и заменить корутилс на это, зная, что ~10% тестов ещё не проходит, - странно
2.155, Аноним (154), 16:44, 24/10/2025
|
>Давайте будем честны - это просто потрясающий результат, что так мало багов оказалось в таком большом переходе не какой-то васянской утилиты, а всего coreutils.
Да соглашусь.
А васян с опеннета может переписать coreutils?)
Который критикует.
1.47, Аноним (48), 12:50, 24/10/2025
|
Rust:
> Отсутствие вывода ошибки при вызове неработающей опции не позволило выявить проблему при автоматизированном тестировании.
...
2.56, Аноним (56), 13:00, 24/10/2025
|
А представь, тот же Arch перейдёт рано или поздно на uutils. Во потеха будет.
3.97, Аноним (-), 13:46, 24/10/2025
|
Рач может перейти куда хочет, все равно он нужен только для школьников, хвастаться перед одноклассниками.
Хотя у него есть конкурент в виде нихОС)
2.151, Аноним (-), 16:36, 24/10/2025
|
В релизе такого рода ошибок вообще быть не должно. LTS от обычного релиза отличается ТОЛЬКО длительным сроком поддержки. Нигде не обговаривается что обычный релиз должен быть забагован.
1.57, Аноним (57), 13:00, 24/10/2025
|
Раст уже как минимум дважды за месяц показывает себя надежным инструментом который решит все проблемы.
1.60, freehck (ok), 13:04, 24/10/2025
|
Новость про промежуточный релиз Ubuntu и их эксперименты -- вряд ли заслуживает быть в секции главных новостей.
2.78, Жироватт (ok), 13:32, 24/10/2025
|
Ну дык. Посмотри на название их репозитория - "карго".
А как называется понятие имитации внешних атрибутов, но не внутренней сути, которую имитирующие понять не в состоянии? "Карго-культ".
Переписывающие точно также сымитировали набор ключей, которые есть у гнутой утилиты, но внутрь ничего не положили.
1.77, kravich (ok), 13:30, 24/10/2025
|
Обновился до 25.10 и с uutils кореутилсами перестал собираться рабочий make-based проект из-за отсутствия у какой-то утилиты какой-то опции.
Откатился пока обратно на gnuшный вариант
2.91, нах. (?), 13:40, 24/10/2025
|
ну тут тебе еще повезло - видимо, ЭТА утилита все же возвращала ошибку, а не просто левый результат.
Забавнее было бы собрать неработающий проект и отдать его куда-то.
Но убунтуи и тут добились невозможного - мало того что оно нерабочее, так еще прицельно поломало именно механизм, предназначенный для автоматического устранения проблемы.
Количество просто неработающих свитчиков и редкоиспользуемых фич в хрустоподелке наверняка побольше одной, просто тут у них тройное бинго вышло.
Ну, зато безопастненько.
1.95, Аноним (95), 13:45, 24/10/2025
|
Т.е. использование нестандартного 'date -r ...' вместо stat никого не удивило?
2.100, Жироватт (ok), 13:54, 24/10/2025
|
Работает - не трожь.
10:1, что стат - это более поздняя утилита, а до этого как в древнем юниксе было дейт -р, так и осталось для совместимости.
3.104, Аноним (-), 14:03, 24/10/2025
|
> стат - это более поздняя утилита
Ей уже лет 30. Может просто хватит завязываться на древний кал?
Убунтоидам нужно по рукам настучать за такое.
3.129, Аноним (-), 15:33, 24/10/2025
|
> GNU - это и есть стандарт.
А номер стандарта не подскажите?
ГНУ это непонятное поделие какой-то сeкты, которая пытается EЕEшить опенсорс в лучших традициях мeлкoмягкkих. Не даром они тырили готовые утилиты из БСД, заражали гнypаком, а потом начинали менять их поведение.
4.133, Аноним (121), 15:37, 24/10/2025
|
>непонятное поделие какой-то сeкты
я не спорю, действительно, в Америке всё, даже хорошее, принимает извращённые формы.
Но а как по-другому предлагаете бороться с капиталистами?
5.135, Аноним (-), 15:46, 24/10/2025
|
> я не спорю, действительно, в Америке всё, даже хорошее, принимает извращённые формы.
Не только у янки, но вообще везде, где начинают рулить фанатики.
Вон латиноамериканский фонд гордиться тем, что выпускает абсолютно бесполезные и неработоспособные поделки, зато СВОбодные.
> Но а как по-другому предлагаете бороться с капиталистами?
А зачем с ними бороться?
Пока в мире нет ни одного успешного коммунистического госсударства, которое отказалось от капиталистических элементов.
Зачем ориентироваться на убогих неудачников, если современный мир IT построен каписталистами, которые были на острие прогресса.
5.139, User (??), 15:58, 24/10/2025
|
>>непонятное поделие какой-то сeкты
> я не спорю, действительно, в Америке всё, даже хорошее, принимает извращённые формы.
> Но а как по-другому предлагаете бороться с капиталистами?
А! Так цель сего не "софт делать" а с "капитализмом бороться"? Ну, многое объясняет...
1.103, morphe (?), 14:02, 24/10/2025
|
> Примечательно, что в git-репозитории uutils изменение с корректно работающей полной поддержкой опции "-r" было добавлено за месяц до релиза Ubuntu 25.10, но оно не было включено в пакет rust-coreutils0.2.2-0ubuntu2, вошедший в состав Ubuntu 25.10
Как они умудрились тут то устаревший пакет поставить?.. Убунта же сейчас и контрибьютит в uutils, они даже свои изменения умудрились устаревшими поставить...
1.116, _kp (ok), 14:49, 24/10/2025
|
Сломали обновления...
Типа, ой, баг.
А на Windows, за тоже самое похвалили бы. ;)
1.128, Аноним (121), 15:32, 24/10/2025
|
> IMBird (ok), 12:54, 24/10/2025
> функциональные языки (и системы по типу Erlang OTP) для какого-нибудь IPC-сервера с лютыми требованиями по безопасности подошли бы куда лучше раста, но у них почему-то евангелисты уже кончились
сами же выше описали прелести функциональных языков. Erlang и Elixir - это на виртуальной машине исполняется, это не более надёжно чем Java или С#. Haskell, OCaml - и не разрабатывались как языки повышенной надёжности.
А вот Rust - изначально разрабатывался как повышенной надёжности с учётом недостатков C++ и Ada. Единственное, что не хватает Rust'у - это бесплатной проверенной (верифицированной) библиотеки крейтов. Эти библиотеки предлагают, конечно, AdaCore и Ferrocene, но за большие деньги.
1.136, Аноним (136), 15:48, 24/10/2025
|
Пользователи не заметят разницы от перехода на uutils говорили они. Ну а что еще ожидать от языка, где без ИИ никуда?
1.143, Медведь (ok), 16:05, 24/10/2025
|
А теперь самый интересный вопрос: сколько еще тестов это поделие "прошло" только из-за кривости самих тестов?
