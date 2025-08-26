В Ubuntu по умолчанию задействован sudo-rs, написанный на Rust

В ежедневно обновляемых экспериментальных сборках Ubuntu, отражающих развитие осеннего выпуска Ubuntu 25.10, вместо утилиты sudo по умолчанию задействован проект sudo-rs, написанный на языке Rust. Решение использовать sudo-rs в Ubuntu было принято в мае, но до последнего времени не было ясно, успеют ли разработчики реализовать в sudo-rs необходимые отсутствующие возможности до перехода Ubuntu 25.10 на стадию заморозки.

Для поставки sudo-rs в Ubuntu 25.10 были выполнены такие требования, как возможность работы в системах со старыми версиями ядра Linux (<5.9), поддержка механизма защиты NOEXEC и профилей AppArmor, исправление проблем со стабильностью, рецензирование пакета и его добавление в репозиторий main. Для возвращения классического sudo в Ubuntu-установках c sudo-rs можно использовать команду "update-alternatives --set sudo /usr/bin/sudo.ws". В версии Ubuntu 26.10 в репозитории main планируют оставить только пакет sudo-rs. Что касается утилиты su, то в Ubuntu продолжает использоваться обычная утилита /usr/bin/su, но разработчики намерены в будущем начать эксперименты с использованием варианта su (su-rs) на языке Rust.

Замена системных компонентов производится в рамках инициативы по повышению качества системного окружения через поставку программ, изначально разрабатываемых с оглядкой на безопасность, надёжность и корректность. Поставка утилит, написанных на языке Rust, даст возможность снизить риск появления ошибок при работе с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера. Если не возникнет непредвиденных проблем, то утилиты на Rust будут задействованы по умолчанию в LTS-ветке Ubuntu 26.04.



