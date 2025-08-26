В Ubuntu по умолчанию задействован sudo-rs, написанный на Rust

|
Это стадия торга. Когда они примут неизбежное, они заменят это на doas.
не заменят конечно. Там какое-то НКО заплатило уважаемым людям кучу денег за переписывание судо на раст, ты же не хочешь их разочаровать?
Поттеринг написал для них run0 - пользуйтесь. Не хотим, хотим SUID!
> Для возвращения классического sudo в Ubuntu-установках
...следует использовать команду "update-alternatives --set sudo /usr/bin/sudo.cve".
Ух.
Может еще и mount, какой то особенный.
Ubuntu, то был нетакусиком.
А теперь он нетакусик нетакусик.
Как вариант - toybox из андройд, у этих тоже свои веплосипеды, и mount есть.
> toybox из андройд, у этих тоже свои веплосипеды, и mount есть.
Есть анекдот про мена, один ставил Linux, всю ночь.
Второй поставил Винду и зажил.
>успеют ли разработчики реализовать в sudo-rs необходимые отсутствующие возможности
К чему такая спешка? Спешка как-раз приводит к ошибкам.
В 25.10 - логично, нужно обкатывать и тестировать на желающих.
Но 26.10 в безальтернативном варианте тут при чем?
Где гарантии, что за время обкатки в 25.10 и 26.04 будут выявлены наиболее критичные ошибки и уязвимости?
Там только на интеграции с PAM через C ABI может обнаружиться целый ворох граблей, которые давно обойдены в древнем sudo. Это даже не рассматривая возможные ошибки и уязвимости в новом коде.
> C ABI может обнаружиться целый ворох граблей, которые давно обойдены в древнем sudo
Классика сишников - натыкать граблей, а потом героически их обходить.
Классика токсичного сообщества Rust - обвинять во всех грехах C, но при этом упорно пользоваться при динамическом связывании исключительно C ABI )))
> у них нет выбора так как иначе модель памяти Rust не работает
> там
Скорее они не хотят стандартизировать ABI c поддержкой RTTI, что полностью решает эту проблему, на примере Itanium ABI.
> примере Itanium ABI.
А хуже примера нельзя было найти? Вы для чего-то всерьёз ЭТО использовали?
При переносе сервисов с Windows, активно использующих COM, на Linux под k8s, выбор был невелик. Либо D-Bus, либо Itanium. Вы знаете иные альтернативы?
> Там только на интеграции с PAM через C ABI ...
> Классика токсичного сообщества Rust - обвинять во всех грехах C, но при этом упорно пользоваться при динамическом связывании исключительно C ABI )))
Классика токсичного сообщества Си - безосновательно обвинять сообщество Rust в токсичности.
libpam - сишная библиотека, как ты собрался с ней работать без C ABI?
Даже если бы Rust сообщество предоставило ей замену, там всё равно осталось бы C ABI, так как ничего другого Rust предложить до сих пор не может.
> Даже если бы Rust сообщество предоставило ей замену, там всё равно осталось
> бы C ABI, так как ничего другого Rust предложить до сих
> пор не может.
А зачем? Всех безопасных примитивов ты в abi не опишешь, так пускай и остаётся то, которое хотя бы работает
Поверх C ABI при желании делаются безопасные обёртки без проблем
То что Вы не знаете о существовании RTTI, еще не значит, что его не существует.
А написание множества несовместимых друг с другом костылей уж никак не может способствовать распространению Rust.
Но его можно написать и на bash? ;)
# Простити не думаю, пиво и лень)
> И сусликд почему-то не трогают. Хотя должны были бы в первую очередь.
Начинать нужно с малого. С мелких утилиток uutils/coreutils, потом чуть более интегрированное с системой sudo-rs, а там может и systemd-rs появится.
Но как уже тут заметили, благодаря этому можно постепенно вычищать гнурак из системы и заменять на настоящие свободные лицензии.
А я вообще все это sudo вынес нахрен. Надоели вечными дырами с какими там visudoedit или как там его.
> А я вообще все это sudo вынес нахрен.
Я тоже когда-то пытался без него обойтись. Вот только, как выяснилось, различные установщики без него работать отказывались. Например, от Canon.
На десктопе все эти судо не упали. Лучше бы написали чего самобытного на ржавчине, чтобы была причина её использовать. Пока только проблемы с тулчейнами добавляют куда её ни приносят.
В коде sudo-rs встречаются две лицензии: Apache 2.0 и MIT. Постепенное выдавливание GNU/GPL экосистемы куда интереснее языка реализации или нехватки (обскурных) фич. Но опеннет будет всё равно упорно смотреть на палец.
Отличная новость! Один из самых популярных дистрибутивов выбирает безопасность.
Растификация линукса идет полным ходом и сразу с нескольких направлений.
Пока что занимают ключевые позиции и в ближайшее время (26.04) старые дырявые утилиты вначале вытеснят в отдельный загончик, а потом в пeтyшиный угол, где им и место.
Ну и заодно показывает, что сообщество™ тявкает, а караван идет.
> Отличная новость! Один из самых популярных дистрибутивов выбирает безопасность.
При этом его доля падает с нарастанием скорости.
По крайней мере по статистике steam.
> По крайней мере по статистике steam.
Статистика стима, мягко говоря, крайне специфична.
Куда завезут последний дрова/вайн - туда игруны и бегут.
А убунта - один из немногих дистров, которые поставляются с ноутами и готовыми компами.
Что вполне себе показатель доверия производителей.
Основной источник финансирования развития Linux и его дистрибутивов вовсе не SOHO, а Enterprise. А на серверах позиции Ubuntu не радуют. Там куда более консервативный подход.
Во-первых, явно не сервер. Во-вторых, статистику можете собрать, например, по docker hub.
> А на серверах позиции Ubuntu не радуют.
Пруфы предоставите? Или "там где я работаю нет убунты"?
Те же Dell и Supermicro официально поддерживают Ubuntu Server LTS.
Fujitsu и HPE... да, они более консервативные.
Но Убунта даже в топ500 умудрилась попасть. А сколько виртуалок с убунтой крутятся, так вообще не счесть. Так что не все у них плохо. В том числе и по части финансов.
Но в любом случае, пусто это не самый ынтарпрайзный дистр, но это и не васяноподение с дистровоча.
Вы сами предложили посчитать по ТОП-500. И какой процент там Ubuntu? А какой процент контейнеров на docker hub с Ubuntu?
Ноуты, готовые компьютеры, суперкомпьютеры из топ500...
