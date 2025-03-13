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В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust

13.03.2025 12:04

Джон Сигер (Jon Seager), вице-президент компании Canonical по инжинирингу и технический лидер проекта Ubuntu, представил инициативу по замене в Ubuntu системных утилит на аналоги, написанные на языке Rust. Первой целью инициативы заявлен перевод Ubuntu 25.10 на использование по умолчанию инструментария uutils вместо набора утилит GNU Coreutils. Если эксперимент будет признан удачным, то uutils также будут задействованы по умолчанию в LTS-ветке Ubuntu 26.04.

Замена коснётся более ста утилит, входящих в состав Сoreutils, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. В настоящее время утилиты uutils уже применяются по умолчанию в дистрибутиве Apertis, основанном на Debian, а также в независимом дистрибутиве AerynOS (SerpentOS). Опубликованный на прошлой неделе выпуск пакета uutils coreutils 0.0.30 успешно проходит 507 тестов (в прошлом выпуске 506, в позапрошлом - 476) из эталонного тестового набора GNU Coreutils. 69 тестов завершилось неудачей, а 41 тест был пропущен. В ближайшие недели также планируется приступить к работе над заменой в Ubuntu утилит su и sudo на пакет sudo-rs. Из рассматриваемых проектов дополнительно упоминаются zlib-rs и ntpd-rs.

В качестве причины миграции называется желание повысить надёжность и безопасность утилит, лежащих в основе дистрибутива. Использование Rust даст возможность снизить риск появления ошибок при работе с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера. По мнению Джона Сигера, защита от подобных ошибок повысит гарантии безопасности, а с повышением безопасности увеличится и общая надёжность работы системы.

Отмечается, что Canonical рассматривает разные методы повышения качества и один из них - поставка программ, изначально разрабатываемых с оглядкой на безопасность, надёжность и корректность. Для базовых компонентов дистрибутива это особенно важно, так как если в низкоуровневом ПО возникают проблемы, то эти проблемы отражаются на работе и всех вышележащих слоёв, например, если в базовых пакетах имеются проблемы с производительностью, то они сказываются и на производительности других подсистем.

Для тестирования замены в Ubuntu системных компонентов подготовлен проект oxidizr, предлагающий инструментарий командной строки для управления экспериментами с системой, связанными с заменой традиционных утилит на альтернативы, написанные на Rust. В настоящее время в oxidizr доступны эксперименты для перехода по умолчанию на использование пакетов uutils coreutils, uutils findutils, uutils diffutils и sudo-rs. Например, для замены в своей системе coreutils и findutils достаточно выполнить команду "sudo oxidizr enable --experiments coreutils findutils", а для возвращения в исходное состояние можно использовать команду "oxidizr disable".

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: Набор POSIX-утилит и декодировщик AV1, написанные на Rust
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив Apertis 2025.0, позволяющий не использовать код под лицензией GPLv3
  6. OpenNews: Выпуск uutils 0.0.29, варианта GNU Coreutils на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62872-uutils
Ключевые слова: uutils, coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (131) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нах. (?), 12:31, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    расскажите им кто-нибудь, что regression tests НЕ предназначены для оценки пригодности замены одного проекта другим.

    А, впрочем, они и так не спят...

     
     
  • 2.10, Анон_без_номера (?), 12:39, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Однако проваленый регрессионный тест (даже один единственный) говорит о несовместимости с GNU Coreutils, потому как выявлена регрессия: то, что работало в GNU Coreutils не работает в новомодном uutils.

    А провален там далеко не один тест. И зачем-то ещё и отключили несколько десятков тестов...

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:49, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключили то что они реализовать не могут. И просто решили не реализовывать.
     
  • 3.30, безразницы (?), 12:56, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тестирование? Это что то из непонятного значит ненужного и устарело.

    "Технический" "лидер" проекта считает что будет ок, значит будет ок и "эксперимент будет признан удачным".

     
     
  • 4.137, OpenEcho (?), 15:13, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отсюда вывод - какой безопастный язык не делай, всё равно самое слабое место - человек, если он может "начальственным" решением сказать Ок и поxеpить некоторые тесты
     
  • 3.55, нах. (?), 13:24, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проваленный - да. Но они ж гордятся что целых 500 успешно пройдены.

    Впрочем, уверен, они и не спят.

     
  • 3.135, OpenEcho (?), 15:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И зачем-то ещё и отключили несколько десятков тестов...

    Наверное они из Австралии, там тоже страусы прячут башку в песок, если че не так

     
  • 2.69, Аноним (69), 13:34, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вовремя я на дебиан перешел...
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:32, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    О нет, гнутые утилитки выкинули и теперь GNU/Linux можно называть просто Linux.
     
     
  • 2.5, laindono (ok), 12:35, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    MIT/Linux
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:36, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > MIT/Linux

    Так это прекрасно!

     
  • 3.97, Аноним Анонимович Анонимов (?), 14:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Linux-rs
     
     
  • 4.117, _kp (ok), 14:19, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксраст :(
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:36, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дак это ж _переписанные_ GNU утилиты, а не написанные с нуля. Так что всё еще GNU/Linux
     
     
  • 3.31, n00by (ok), 12:57, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А GNU утилиты это переписанные из UNIX? Тогда новые порождают GNGNU/Linux.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:23, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда новые порождают GNGNU/Linux.

    наоборот NextGenerationGNU/Linux

     
  • 4.63, Аноним (54), 13:27, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше так RNGNU/Linux - RustNotGNU
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:42, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >О нет, гнутые утилитки выкинули и теперь GNU/Linux можно называть просто Linux.

    GNU/Linux уже давно GNU/SystemD/Linux. Кстати, почему Леня ещё не выкатил какое-нибудь utilsd на расте и добавил его к божественному системд?! Не порядок!

     
  • 2.48, Анонимище (?), 13:21, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rust/Linux же
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:34, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Убунта продолжает дуреть.
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 13:25, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И за это мы её любим!
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:38, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Убунта продолжает подтверждать свое лидерство в области инноваций, как всегда смелый и дерзкий технический шаг, держим кулачки, желаем успехов.
     
     
  • 2.12, Аноним (21), 12:42, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Успехов им в этом начинании!

    Такое должно умереть. В жестоких муках

     
     
  • 3.68, Аноним (68), 13:31, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Убунта продолжает..." - Успехов им в этом...! Такое должно умереть. В жестоких муках

    скомпилировал

     
  • 2.88, Аноним (88), 13:57, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы они пользу приносили своим вкладом в развитие, а не инновировали за чужой счет.
     

  • 1.9, opennetuser (ok), 12:39, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Зачем??? Все эти утилиты были проверены и доказали надежность за триллионы лет процессорного времени всех серверов. Зачем менять? Бюджет пилить?
     
     
  • 2.15, Аноним (21), 12:44, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как менеджеру, которые ничего не умеет и ни в чем не разбирается изобразить из себя лидера?

    Правильно! Начать внедрять что нибудь, что-угодно, лишь бы можно было придумать причину.

    Результаты совсем не важны.

     
  • 2.18, Аноним (4), 12:46, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Весеннее обострение. Лечится свежим суппозиторием дебиана через юзб.
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:51, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Менять, возможно, и стоило, чтобы перейти на более современную технологию, но зачем менять на гарантированно недоделанное нечто версии 0.0.0, которое абсолютно точно будет иметь проблемы с совместимостью - хороший вопрос.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какую современную технологию? Что технологически в ls поменялось? Или cat?
     
     
  • 4.72, Аноним (4), 13:41, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старые ls и cat слишком мало весят и написаны токсичными несовременными дидами.
     
     
  • 5.124, aNonim (?), 14:39, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... да еще и бинарными натуралами.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:56, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    затем, чтобы наконец-то проверить раст на миллионах хомячков
     
     
  • 3.129, НяшМяш (ok), 14:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С разморозкой. На миллионах хомячков уже проверили Cloudflare, Android и, с недавнего времени, Windows.
     
     
  • 4.139, Аноним (29), 15:19, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у каждого дома стоит собственный Cloudflare? или может быть ты юзаешь Android на ПК? в винде раста нед, его не может там быть
     
     
  • 5.150, Аноним (-), 15:41, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в винде раста нед, его не может там быть

    Кекспертиза местных анонов как всегда на высоте

    DWriteCore и Win32k GDI уже давно в ядре винды

    https://www.reddit.com/r/rust/comments/12yg3cp/microsoft_rewriting_core_window

     
  • 2.34, n00by (ok), 12:58, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы сменить лицензию, избавиться от зависимости.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:22, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что бы сменить лицензию, избавиться от зависимости.

    А что не так с GPL?

     
     
  • 4.66, Аноним (-), 13:28, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Творение коммунистической секты.
    С кучей идеологии и сектой фанатиков.
    Уменьшающая свободу авторов кода, в пользу юзеров-потербялдей.
     
     
  • 5.110, Аноним (110), 14:11, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы о Rust? Согласен
     
  • 5.126, aNonim (?), 14:43, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... уменьшающая свободу проприерастов стырить и прикопать код.
    Пофиксил.
     
     
  • 6.128, Аноним (-), 14:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... уменьшающая свободу проприерастов стырить и прикопать код.
    > Пофиксил.

    Пофиксил на отлично, прям по заветам защитника љољилюбовю!
    Называть свободу - рабством это в стиле столманутых коммуняк.

    Свободные лицензии дают свободу - открывать, закрывать код. Использовать в любых проектах кому угодно.
    ГНУ берет открытый для всех проект и закрывает!

     
     
  • 7.132, Аноним (51), 15:03, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Свободные лицензии дают свободу - открывать, закрывать код. Использовать в любых проектах кому угодно.

    Но ведь автор кода сам выбирает лицензию, в чем несвобода?

     
  • 4.74, n00by (ok), 13:41, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что бы сменить лицензию, избавиться от зависимости.
    > А что не так с GPL?

    Не так то, что агитация здесь идёт вот уже 30 лет, а что в России написано и опубликовано под GPL? Ничего. UnrealSpeccy не считаю - это было давно и неправда.

     
     
  • 5.85, Аноним (51), 13:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем проблема?
     
  • 5.105, Аноним (105), 14:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fictionbook Editor и SP Forth как минимум. Первого мне под ненужным на десктопе здорово не хватает: под wine он работоспособен весьма условно.
     
     
  • 6.125, Аноним (51), 14:41, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пытайтесь играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать как вас уделал. С фанатиком n00by спорить можно примерно с таким же результатом.
     
  • 4.84, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 13:52, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL вообще-то детище буржуазной социал-демократии, притворяющееся свободной, но обслуживающее интересы капитала.
     
     
  • 5.91, Аноним (-), 14:00, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > GPL вообще-то детище буржуазной социал-демократии,

    Звучит не убедительно.

    Я не слышал чтобы демократы (даже социал) топили за "создание министерства опенсорса, которое финансится с налогов, а зарплаты у всех будут определяться налогами".
    Я уже молчу про призывы "запретить успешным организациям платить большие зарплаты".
    ИМХО это комми в чистом виде.

    >  притворяющееся свободной,

    угу. и к сожалению некоторые ведутся

    > но обслуживающее интересы капитала.

    Думаю это скорее "незапланированные последствия".
    Т.к сам столлман капитал не любит и против корпораций.
    У фанатов ГПЛ сильно горит от того, как корпы вертят их мнение, например в ядре.

     
  • 5.123, Аноним (123), 14:31, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно раскрыть мысль про обсуживание интересов капитала? Кажется, что наоборот корпорации=капитал везде пропихивают MIT и прочие апачи и противятся гнутым лицензиям. В чем для них выгода?
     
  • 3.101, Аноним (4), 14:06, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От зависимости помогают сбалансированное питание и полноценный образ жизни.
     
  • 2.36, Аноним (-), 13:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это те самые утилиты, написанные лучшими бракоделами, которые даже строку сплитнуть без переполнения не смогли?
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490

    А ведь были и похуже - CVE-2016-2781
    chroot in GNU coreutils, when used with --userspec, allows local users to escape to the parent session

     

  • 1.13, НяшМяш (ok), 12:42, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неожиданно убунта стала выглядеть привлекательным дистрибутивом /s
     
     
  • 2.17, Аноним (21), 12:46, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О! Вот в чем дело!

    Они хотят застолбить нишу.

    Во всех других нишах проблемы - а тут они попробуют вытеснить какого-то нунейма.

    Ниша правда так себе. Ну а вдруг подрастет.

     
  • 2.93, Аноним (88), 14:00, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя привлекает в ней, что ты теперь альфа-тестировщик?
     

  • 1.14, Аноним (-), 12:42, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что Canonical рассматривает разные методы повышения качества

    Какой некачественный дистрибутив! Его хоть кто-то, хоть мало-мальски использует?

     
  • 1.19, Аноним (23), 12:48, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  По мнению Джона Сигера, защита от подобных ошибок повысит гарантии безопасности

    Может быть просто стоило изучить статистику CVE https://www.cvedetails.com/product/5075/GNU-Coreutils.html и убедиться, что системные утилиты даже близко не являются главным источником опасностей (кроме, разве что, sudo)? Спрашивается, зачем придумывать всякое враньё в качестве обоснования решений?

     
     
  • 2.26, Аноним (21), 12:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что тогда делать менеджеру, который ничего не знает и ничего не умеет?

    А тут придумал причину. Начал внедрять. Ты - лидер.

    Результат совсем не важен.

     
     
  • 3.113, Аноним (110), 14:13, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.27, Аноним (-), 12:54, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Может быть просто стоило изучить статистику CVE

    Зато каких!
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
    Сплит строки приводит к переполнению буфера. Просто шикарно, правда?

    > Спрашивается, зачем придумывать всякое враньё в качестве обоснования решений?

    Ты забыл еще один пункт "а насколько сложно заменить?".
    Если хрустовики сделают за бубунтоводов всю работу, а тем придется поменять пару строчек в конфиге.. то почему бы и нет?
    Если повышение надежности дается очень легко, то это надо просто сделать.

    И аргументы "не нужно улучшать utils пока само ядро дырявое" звучат не очень убедительно.

     

  • 1.20, Аноним (-), 12:48, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шикарно!
    Растификация линукса продолжается!
    Чем больше разных утилит будет добавляться, тем проще будет добавлять новый и выкидывать старые.


     
     
  • 2.32, Аноним (29), 12:57, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но конечно же ты продолжишь лежать на диване, ничего не делая.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но конечно же ты продолжишь лежать на диване, ничего не делая.

    Не, я продолжу писать на расте за зарплатку))
    Просто для меня любое повышение популярности раста - уже плюс.
    Даже если это какие утилиты в убунте.


     
     
  • 4.38, Аноним (29), 13:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто ж тебе даст зарплатку, сказочник
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 13:43, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ему же за количество постов з/п назначают.
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:19, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дада, совсем заржавел
    прогнил я б сказал
     
  • 2.86, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 13:55, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем больше и сочнее выделяются бюджеты на переписывание и на переписывание под очередную "стабилизацию". Кешбек больше только у менеджеров ИИ, там вообще нового "боженьку" нашли.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:51, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В качестве причины миграции называется желание повысить надёжность и безопасность утилит, лежащих в основе дистрибутива.

    Охотно верим. На самом деле там сидят фронтендеры и тащат в проект все новое что блестит.

     
  • 1.39, Аноним (39), 13:06, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Причина простая, надеются получить доступ к госконтрактам. Но авторам скриптов не завидую. Их завалят проблемами из-за сломанного парсинга. Придётся для убунты лепить костыли.
     
     
  • 2.99, Аноним (88), 14:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так убунта изначально есть ничто иное как окастыленный ванильный линукс
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:13, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда же наконец перепишут System D ?
     
     
  • 2.80, Аноним (80), 13:50, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.83, funny.falcon (?), 13:52, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, почему не плюсуют?
     
  • 2.121, Аноним (76), 14:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну еcли на D и без Лёньки, то может чего и получится.
     

  • 1.44, чатжпт (?), 13:13, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну норм, gnu/linux становится rust/linux. Дедушка Столман сгорит
     
     
  • 2.100, Аноним (76), 14:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одобренные дистрибутивы есть. Да и не одобренные с GNU/Linux были и будут.
     

  • 1.45, Аноним (68), 13:15, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, приплыли. Теперь GNU/Linux уже больше не GNU и даже не UNIX-like.
    GNU выкинули, С выкинули, X выкинули, sysV init выкинули.
    А что осталось? Добро пожаловать в post-Linux мир
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:21, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так пишешь будто бы Линукс пишут энтузиасты под водочку, увы это вообще не так. Линукс пишут исключительно корпорации, и что скажут корпы, то в линуксе и будет. Когда-то корпы написали иксы, сейчас они им не нужны, тоже самое и с sysV. GNU - это вообще ни о чём.
     
     
  • 3.58, Аноним (68), 13:25, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU создали те, кому нужен был бесплатный Unix.
     
     
  • 4.61, Аноним (49), 13:26, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.138, Аноним (76), 15:16, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уточним, свободный, а не бесплатный (как пиво).
     
  • 2.87, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 13:56, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал что проект "Lindows" закрыт?
     
     
  • 3.108, Аноним (76), 14:11, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она, я так понимаю, сейчас называется WSL2 ?
     

  • 1.46, Аноним (47), 13:18, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а они в снапе будут?
     
  • 1.50, Аноним (50), 13:21, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эм, не привели сравнение скорости прогона стандартных тулз и модновыпендрёжномолодёжных.
     
     
  • 2.59, Аноним (49), 13:25, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то модной молодёжной называли сишечку.
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 13:50, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она все такая же молодежная, болеет все теми же детскими болячками, которые делают ее посредственными языком, неподходящим к продакшену.
     
  • 3.115, Аноним (76), 14:16, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, тогда ещё в айтишке не было такого термина "модномолодёжный". Т.к. и языков программирования ещё было не так много: Fortran, COBOL, Lisp, Algol, PL/I.
     
  • 3.134, Ан Оним (?), 15:08, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си особо никогда не была модной. Во времена молодости Си самым модным языком был Алгол-68, потом Simula, потом Smalltalk.
     

  • 1.52, Аноним (52), 13:22, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хаха, какие смешные. С коммерческой точки зрения решение понятно, наверно рекламные бюджеты порезали и никто не ведётся уже.
     
  • 1.53, Аноним (4), 13:22, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь cp будет весить вместо 140K все 14mb?
     
     
  • 2.81, Аноним (79), 13:51, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты, как истинный сишник, пытался посчитать размер утилиты, но у тебя случилось переполнение?
     

  • 1.62, Аноним (62), 13:27, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.67, Аноним (67), 13:30, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust/Linux
     
  • 1.71, mos87 (ok), 13:39, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линуксу действительно нужны улучшения в базовых вещах.
    Система документации (man годится для пары страничек, info - это как играть в Zork, нажимая клавиши носом.. и с завязанными глазами), вменяемый стандарт формата архива вместо tar, простой способ шарить/маунтить сетевые разделы поверх голого NFS, etc.
    Можно было бы начать с чего-то попроще, типа инициативы заменить grep на ugrep с соотв. изменениями в последнем для совместимости. Или find на fd (с переписыванием последнего на C/C++).

    А у этих похоже только ржавый хайп и получается.

     
     
  • 2.90, Аноним (-), 13:58, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя много ошибочных представлений о том, что хорошо, а что плохо. Системные утилиты должны быть написаны на чистом Си. Никаких плюсов, а тем более ржавчины.
     
     
  • 3.104, Аноним (-), 14:08, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У тебя много ошибочных представлений о том, что хорошо, а что плохо.

    Программы без CVE - хорошо, с ошибками - плохо.

    > Системные утилиты должны быть написаны на чистом Си.  Никаких плюсов, а тем более ржавчины.

    Кому должны?
    Почему на уродливой убогой дыряшке, а не на плюсах с смартпойнтерами и другими благами цивилизации?


     
  • 3.109, Facemaker (?), 14:11, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Системные утилиты должны быть написаны на чистом Си

    Звучит фанатично ☺. К тому же понятие о "чистом Си" у разных людей может быть разное.

     
  • 2.96, fuggy (ok), 14:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > find на fd (с переписыванием последнего на C/C++)

    Никто это делать не будет. Во-первых, объясни зачем? Во-вторых, fd это переписанный find, и что мы получим на выходе тот же самый find. В-третьих, допустим транслируют с помощью ИИ из rust в c, что от этого станет лучше?

     
     
  • 3.111, mos87 (ok), 14:12, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно воспринимать пост, написанный за минуту на такую широкую тему столь буквально.

    Представь, что там написано не заменить find на fd, а к примеру доделать find до скорости/удобства fd (но для совместимости человеко-любивый режим find придется спрятать за каким-нибудь ключом.. ну или symlink на имя сделать).
    Так даже лучше будет - почти всегда желательно до основания не разрушать, если это возможно.
    Улучшение grep напрашивается ещё более остро. Есть заброшенный ag, ripgrep на том же расте, ну и лучший вариант ugrep.
    В каком состоянии замена tar - dar не знаю, тут основное дело в adoption. Сколько можно пользоваться архивом. который даже ни просмотреть без фактически распаковки нельзя, ни файл заменить.. Все колются но юзают.

    Мысль-то в этом была - что поле для улучшизма огромное.
    Но не то что эти хайпожоры предлагают (сколько раз у него в посте там повторён этот порожняк про ВСЁ БУДЕТ ЛУЧШЕ НУ ВОТ ПРЯМ ВСЁ И ТОЛЬКО БЛААДОРЯ РАСТУ!!! без него это всё недостежимооо!!!!).

     
     
  • 4.148, fuggy (ok), 15:38, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё равно не вижу зачем. Если вам нравится скорость+удобство fd, ugrep. Почему не пользоваться ими? Файлы слишком большие? Так это небольшая плата за скорость+удобство. Всё ещё меньше, чем любой калькулятор во snap/flatpak. Посмотрел fd вестит всего 4МБ, очень не много. То что другие rust утилиты много весят, так это просто не умеют настраивать strip.
    У тебя на компе исполняется бинарник, в нем никакого раста нет. А какая разница на каком языке написаны исходники, хоть на брейнфак, если оно быстро работает.
     

  • 1.78, Аноним (78), 13:49, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как разработчик раст, считаю что данная инициатива не особо нужна, как и попытка впихнуть сабж в ядро. Лишь бы попиариться
     
  • 1.82, Ося Бендер (?), 13:52, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.89, Аноним (89), 13:57, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Rust даже близко не поддерживает те платформы, которые поддерживает Си.

     
     
  • 2.95, Аноним (-), 14:02, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Rust даже близко не поддерживает те платформы, которые поддерживает Си.

    И какие "нужные" платформы, на которые можно установить убунту, не поддерживает раст?

    Но поддержка платформ это дело наживное. Если появятся люди которым сильно нужно - то поддержат.
    А убогость СИшки - это врожденное, оно не лечится.

     
     
  • 3.131, Ан Оним (?), 15:02, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Убогость?? С - самый гибкий язык, самый быстрый, самый быстрокомпилируемый
     
     
  • 4.140, чатжпт (?), 15:19, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забыл добавить "самый дырявый"
     
  • 4.144, Аноним (-), 15:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самый гибкий язык

    В чем его гибкость? Он же дубовый как... даже сложно придумать сравнение.

    > самый быстрый

    АСМ быстрее. А сишка это всего лишь условнокроссплатформенный асм.

    > самый быстрокомпилируемый

    И готовый очень быстро скомпилить любой мусор.

     
  • 2.98, Аноним (68), 14:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust добрался до Гнома

    https://gtk-rs.org/

    https://wiki.gnome.org/Projects/Rust

     
     
  • 3.106, Аноним (88), 14:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долго же ты спал
     
  • 3.120, Аноним (76), 14:24, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.130, Ан Оним (?), 14:58, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про gtk-rust: я вот не пойму, нас так долго учили, что для программирования GUI надо использовать ООП, что собственно ООП и создали для нужд GUI, что благодаря ООП  децентрализация и автоматизация, а тут приходит какой-то Rust и говорит что всё это неправда, и что для GUI  ООП не нужно
     
     
  • 4.141, Аноним (76), 15:21, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно вас учили. А на Rust получится GUI a la GTK. Для удобства пользования которым, на него придётся навернуть свою Vala. Как то и произошло с нынешним сишным GTK.
     
  • 3.142, Аноним (4), 15:23, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномораст звучит гордо!
     
  • 2.143, Вася Пупкин (?), 15:23, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для оочень специфичных платформ есть вариант транслировать раст в си и собирать как раньше
     

  • 1.92, Аноним (-), 14:00, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.102, keydon (ok), 14:07, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Последний гвоздь в крышку убунты. Обычным пользователям давно не советую, теперь и корпоратов буду отговаривать.
     
  • 1.112, myster (ok), 14:12, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В конечном счёте ведь все дистры перейдут на растовые сoreutils, просто Linux сообществу сейчас нужны подопытные кролики/крысы. Вот пользователи Ubuntu и помогут сообществу, им после Unity и Snap уже не привыкать.
     
  • 1.118, дАнон (?), 14:21, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда Snap на Расте
     
  • 1.127, Tron is Whistling (?), 14:45, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично, держаться от этого дистра подальше всегда было верным решением.
     
  • 1.133, Аноним (133), 15:04, 13/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.136, Аноним (-), 15:11, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О нет!
    Очередной удар в псину откуда не ждали!
    Один из старейших дистров, который и создал первый юзерфрендли десктоп для нормальных людей, в очередной раз повернулся к пользователям лицом))
     
  • 1.145, Алконим (?), 15:26, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я всегда был и будут против смешивания с и раст в ядре. И часто жирно троллю на темы про раст. Но в таких случаях, где проект написан с нуля на раст, без языковых зоопарков, я не против замены и использования раста.
     
  • 1.149, Аноним (149), 15:39, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая разница на чём написаны утилиты? На паскале, бейсике, го или расте? Пусть себе пишут на здоровье, поднимают флаги "победы", зачем на это обращать особое внимание? Заметьте, расты как и их коллеги из меньшинств, поняли главную вещь - нужно бороться за перехват внимания, побольше и почаще кричать, качать свои права. В каком-то виде это может принести желаемый психологический эффект в рамках целенаправленных пиар-кампаний.
     

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