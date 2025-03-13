В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust

Джон Сигер (Jon Seager), вице-президент компании Canonical по инжинирингу и технический лидер проекта Ubuntu, представил инициативу по замене в Ubuntu системных утилит на аналоги, написанные на языке Rust. Первой целью инициативы заявлен перевод Ubuntu 25.10 на использование по умолчанию инструментария uutils вместо набора утилит GNU Coreutils. Если эксперимент будет признан удачным, то uutils также будут задействованы по умолчанию в LTS-ветке Ubuntu 26.04. Замена коснётся более ста утилит, входящих в состав Сoreutils, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. В настоящее время утилиты uutils уже применяются по умолчанию в дистрибутиве Apertis, основанном на Debian, а также в независимом дистрибутиве AerynOS (SerpentOS). Опубликованный на прошлой неделе выпуск пакета uutils coreutils 0.0.30 успешно проходит 507 тестов (в прошлом выпуске 506, в позапрошлом - 476) из эталонного тестового набора GNU Coreutils. 69 тестов завершилось неудачей, а 41 тест был пропущен. В ближайшие недели также планируется приступить к работе над заменой в Ubuntu утилит su и sudo на пакет sudo-rs. Из рассматриваемых проектов дополнительно упоминаются zlib-rs и ntpd-rs.



В качестве причины миграции называется желание повысить надёжность и безопасность утилит, лежащих в основе дистрибутива. Использование Rust даст возможность снизить риск появления ошибок при работе с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера. По мнению Джона Сигера, защита от подобных ошибок повысит гарантии безопасности, а с повышением безопасности увеличится и общая надёжность работы системы. Отмечается, что Canonical рассматривает разные методы повышения качества и один из них - поставка программ, изначально разрабатываемых с оглядкой на безопасность, надёжность и корректность. Для базовых компонентов дистрибутива это особенно важно, так как если в низкоуровневом ПО возникают проблемы, то эти проблемы отражаются на работе и всех вышележащих слоёв, например, если в базовых пакетах имеются проблемы с производительностью, то они сказываются и на производительности других подсистем. Для тестирования замены в Ubuntu системных компонентов подготовлен проект oxidizr, предлагающий инструментарий командной строки для управления экспериментами с системой, связанными с заменой традиционных утилит на альтернативы, написанные на Rust. В настоящее время в oxidizr доступны эксперименты для перехода по умолчанию на использование пакетов uutils coreutils, uutils findutils, uutils diffutils и sudo-rs. Например, для замены в своей системе coreutils и findutils достаточно выполнить команду "sudo oxidizr enable --experiments coreutils findutils", а для возвращения в исходное состояние можно использовать команду "oxidizr disable".



