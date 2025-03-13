В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust

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|1.1, нах. (?), 12:31, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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расскажите им кто-нибудь, что regression tests НЕ предназначены для оценки пригодности замены одного проекта другим.
А, впрочем, они и так не спят...
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|2.10, Анон_без_номера (?), 12:39, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
Однако проваленый регрессионный тест (даже один единственный) говорит о несовместимости с GNU Coreutils, потому как выявлена регрессия: то, что работало в GNU Coreutils не работает в новомодном uutils.
А провален там далеко не один тест. И зачем-то ещё и отключили несколько десятков тестов...
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|3.21, Аноним (21), 12:49, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отключили то что они реализовать не могут. И просто решили не реализовывать.
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|3.30, безразницы (?), 12:56, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тестирование? Это что то из непонятного значит ненужного и устарело.
"Технический" "лидер" проекта считает что будет ок, значит будет ок и "эксперимент будет признан удачным".
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|4.137, OpenEcho (?), 15:13, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Отсюда вывод - какой безопастный язык не делай, всё равно самое слабое место - человек, если он может "начальственным" решением сказать Ок и поxеpить некоторые тесты
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|3.55, нах. (?), 13:24, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
проваленный - да. Но они ж гордятся что целых 500 успешно пройдены.
Впрочем, уверен, они и не спят.
|
|3.135, OpenEcho (?), 15:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И зачем-то ещё и отключили несколько десятков тестов...
Наверное они из Австралии, там тоже страусы прячут башку в песок, если че не так
|
|1.3, Аноним (3), 12:32, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
О нет, гнутые утилитки выкинули и теперь GNU/Linux можно называть просто Linux.
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|2.6, Аноним (6), 12:36, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Дак это ж _переписанные_ GNU утилиты, а не написанные с нуля. Так что всё еще GNU/Linux
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|3.31, n00by (ok), 12:57, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А GNU утилиты это переписанные из UNIX? Тогда новые порождают GNGNU/Linux.
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|4.54, Аноним (54), 13:23, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тогда новые порождают GNGNU/Linux.
наоборот NextGenerationGNU/Linux
|
|2.11, Аноним (11), 12:42, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>О нет, гнутые утилитки выкинули и теперь GNU/Linux можно называть просто Linux.
GNU/Linux уже давно GNU/SystemD/Linux. Кстати, почему Леня ещё не выкатил какое-нибудь utilsd на расте и добавил его к божественному системд?! Не порядок!
|
|1.8, Аноним (8), 12:38, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Убунта продолжает подтверждать свое лидерство в области инноваций, как всегда смелый и дерзкий технический шаг, держим кулачки, желаем успехов.
|
|
|
|2.12, Аноним (21), 12:42, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Успехов им в этом начинании!
Такое должно умереть. В жестоких муках
|
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|
|3.68, Аноним (68), 13:31, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Убунта продолжает..." - Успехов им в этом...! Такое должно умереть. В жестоких муках
скомпилировал
|
|2.88, Аноним (88), 13:57, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лучше бы они пользу приносили своим вкладом в развитие, а не инновировали за чужой счет.
|
|1.9, opennetuser (ok), 12:39, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Зачем??? Все эти утилиты были проверены и доказали надежность за триллионы лет процессорного времени всех серверов. Зачем менять? Бюджет пилить?
|
|
|
|2.15, Аноним (21), 12:44, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как менеджеру, которые ничего не умеет и ни в чем не разбирается изобразить из себя лидера?
Правильно! Начать внедрять что нибудь, что-угодно, лишь бы можно было придумать причину.
Результаты совсем не важны.
|
|2.18, Аноним (4), 12:46, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Весеннее обострение. Лечится свежим суппозиторием дебиана через юзб.
|
|2.23, Аноним (23), 12:51, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Менять, возможно, и стоило, чтобы перейти на более современную технологию, но зачем менять на гарантированно недоделанное нечто версии 0.0.0, которое абсолютно точно будет иметь проблемы с совместимостью - хороший вопрос.
|
|
|
|3.41, Аноним (41), 13:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Какую современную технологию? Что технологически в ls поменялось? Или cat?
|
|
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|4.72, Аноним (4), 13:41, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Старые ls и cat слишком мало весят и написаны токсичными несовременными дидами.
|
|2.29, Аноним (29), 12:56, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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затем, чтобы наконец-то проверить раст на миллионах хомячков
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|3.129, НяшМяш (ok), 14:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С разморозкой. На миллионах хомячков уже проверили Cloudflare, Android и, с недавнего времени, Windows.
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|4.139, Аноним (29), 15:19, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у каждого дома стоит собственный Cloudflare? или может быть ты юзаешь Android на ПК? в винде раста нед, его не может там быть
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|3.51, Аноним (51), 13:22, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что бы сменить лицензию, избавиться от зависимости.
А что не так с GPL?
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|4.66, Аноним (-), 13:28, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Творение коммунистической секты.
С кучей идеологии и сектой фанатиков.
Уменьшающая свободу авторов кода, в пользу юзеров-потербялдей.
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|5.126, aNonim (?), 14:43, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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... уменьшающая свободу проприерастов стырить и прикопать код.
Пофиксил.
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|6.128, Аноним (-), 14:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... уменьшающая свободу проприерастов стырить и прикопать код.
> Пофиксил.
Пофиксил на отлично, прям по заветам защитника љољилюбовю!
Называть свободу - рабством это в стиле столманутых коммуняк.
Свободные лицензии дают свободу - открывать, закрывать код. Использовать в любых проектах кому угодно.
ГНУ берет открытый для всех проект и закрывает!
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|7.132, Аноним (51), 15:03, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Свободные лицензии дают свободу - открывать, закрывать код. Использовать в любых проектах кому угодно.
Но ведь автор кода сам выбирает лицензию, в чем несвобода?
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|4.74, n00by (ok), 13:41, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Что бы сменить лицензию, избавиться от зависимости.
> А что не так с GPL?
Не так то, что агитация здесь идёт вот уже 30 лет, а что в России написано и опубликовано под GPL? Ничего. UnrealSpeccy не считаю - это было давно и неправда.
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|5.105, Аноним (105), 14:09, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Fictionbook Editor и SP Forth как минимум. Первого мне под ненужным на десктопе здорово не хватает: под wine он работоспособен весьма условно.
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|6.125, Аноним (51), 14:41, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не пытайтесь играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, насрёт на доску и улетит рассказывать как вас уделал. С фанатиком n00by спорить можно примерно с таким же результатом.
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|5.91, Аноним (-), 14:00, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> GPL вообще-то детище буржуазной социал-демократии,
Звучит не убедительно.
Я не слышал чтобы демократы (даже социал) топили за "создание министерства опенсорса, которое финансится с налогов, а зарплаты у всех будут определяться налогами".
Я уже молчу про призывы "запретить успешным организациям платить большие зарплаты".
ИМХО это комми в чистом виде.
> притворяющееся свободной,
угу. и к сожалению некоторые ведутся
> но обслуживающее интересы капитала.
Думаю это скорее "незапланированные последствия".
Т.к сам столлман капитал не любит и против корпораций.
У фанатов ГПЛ сильно горит от того, как корпы вертят их мнение, например в ядре.
|
|5.123, Аноним (123), 14:31, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно раскрыть мысль про обсуживание интересов капитала? Кажется, что наоборот корпорации=капитал везде пропихивают MIT и прочие апачи и противятся гнутым лицензиям. В чем для них выгода?
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|3.101, Аноним (4), 14:06, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От зависимости помогают сбалансированное питание и полноценный образ жизни.
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|2.36, Аноним (-), 13:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это те самые утилиты, написанные лучшими бракоделами, которые даже строку сплитнуть без переполнения не смогли?
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
А ведь были и похуже - CVE-2016-2781
chroot in GNU coreutils, when used with --userspec, allows local users to escape to the parent session
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|2.17, Аноним (21), 12:46, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О! Вот в чем дело!
Они хотят застолбить нишу.
Во всех других нишах проблемы - а тут они попробуют вытеснить какого-то нунейма.
Ниша правда так себе. Ну а вдруг подрастет.
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|1.14, Аноним (-), 12:42, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Отмечается, что Canonical рассматривает разные методы повышения качества
Какой некачественный дистрибутив! Его хоть кто-то, хоть мало-мальски использует?
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|1.19, Аноним (23), 12:48, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> По мнению Джона Сигера, защита от подобных ошибок повысит гарантии безопасности
Может быть просто стоило изучить статистику CVE https://www.cvedetails.com/product/5075/GNU-Coreutils.html и убедиться, что системные утилиты даже близко не являются главным источником опасностей (кроме, разве что, sudo)? Спрашивается, зачем придумывать всякое враньё в качестве обоснования решений?
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|2.26, Аноним (21), 12:53, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А что тогда делать менеджеру, который ничего не знает и ничего не умеет?
А тут придумал причину. Начал внедрять. Ты - лидер.
Результат совсем не важен.
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|2.27, Аноним (-), 12:54, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Может быть просто стоило изучить статистику CVE
Зато каких!
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
Сплит строки приводит к переполнению буфера. Просто шикарно, правда?
> Спрашивается, зачем придумывать всякое враньё в качестве обоснования решений?
Ты забыл еще один пункт "а насколько сложно заменить?".
Если хрустовики сделают за бубунтоводов всю работу, а тем придется поменять пару строчек в конфиге.. то почему бы и нет?
Если повышение надежности дается очень легко, то это надо просто сделать.
И аргументы "не нужно улучшать utils пока само ядро дырявое" звучат не очень убедительно.
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|1.20, Аноним (-), 12:48, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Шикарно!
Растификация линукса продолжается!
Чем больше разных утилит будет добавляться, тем проще будет добавлять новый и выкидывать старые.
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|3.37, Аноним (37), 13:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но конечно же ты продолжишь лежать на диване, ничего не делая.
Не, я продолжу писать на расте за зарплатку))
Просто для меня любое повышение популярности раста - уже плюс.
Даже если это какие утилиты в убунте.
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|1.24, Аноним (24), 12:51, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В качестве причины миграции называется желание повысить надёжность и безопасность утилит, лежащих в основе дистрибутива.
Охотно верим. На самом деле там сидят фронтендеры и тащат в проект все новое что блестит.
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|1.39, Аноним (39), 13:06, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Причина простая, надеются получить доступ к госконтрактам. Но авторам скриптов не завидую. Их завалят проблемами из-за сломанного парсинга. Придётся для убунты лепить костыли.
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|2.99, Аноним (88), 14:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так убунта изначально есть ничто иное как окастыленный ванильный линукс
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|2.100, Аноним (76), 14:05, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одобренные дистрибутивы есть. Да и не одобренные с GNU/Linux были и будут.
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|1.45, Аноним (68), 13:15, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот, приплыли. Теперь GNU/Linux уже больше не GNU и даже не UNIX-like.
GNU выкинули, С выкинули, X выкинули, sysV init выкинули.
А что осталось? Добро пожаловать в post-Linux мир
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|2.49, Аноним (49), 13:21, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так пишешь будто бы Линукс пишут энтузиасты под водочку, увы это вообще не так. Линукс пишут исключительно корпорации, и что скажут корпы, то в линуксе и будет. Когда-то корпы написали иксы, сейчас они им не нужны, тоже самое и с sysV. GNU - это вообще ни о чём.
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|1.50, Аноним (50), 13:21, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эм, не привели сравнение скорости прогона стандартных тулз и модновыпендрёжномолодёжных.
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|3.79, Аноним (79), 13:50, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она все такая же молодежная, болеет все теми же детскими болячками, которые делают ее посредственными языком, неподходящим к продакшену.
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|3.115, Аноним (76), 14:16, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, тогда ещё в айтишке не было такого термина "модномолодёжный". Т.к. и языков программирования ещё было не так много: Fortran, COBOL, Lisp, Algol, PL/I.
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|3.134, Ан Оним (?), 15:08, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Си особо никогда не была модной. Во времена молодости Си самым модным языком был Алгол-68, потом Simula, потом Smalltalk.
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|1.52, Аноним (52), 13:22, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хаха, какие смешные. С коммерческой точки зрения решение понятно, наверно рекламные бюджеты порезали и никто не ведётся уже.
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|2.81, Аноним (79), 13:51, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты, как истинный сишник, пытался посчитать размер утилиты, но у тебя случилось переполнение?
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|1.71, mos87 (ok), 13:39, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Линуксу действительно нужны улучшения в базовых вещах.
Система документации (man годится для пары страничек, info - это как играть в Zork, нажимая клавиши носом.. и с завязанными глазами), вменяемый стандарт формата архива вместо tar, простой способ шарить/маунтить сетевые разделы поверх голого NFS, etc.
Можно было бы начать с чего-то попроще, типа инициативы заменить grep на ugrep с соотв. изменениями в последнем для совместимости. Или find на fd (с переписыванием последнего на C/C++).
А у этих похоже только ржавый хайп и получается.
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|2.90, Аноним (-), 13:58, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя много ошибочных представлений о том, что хорошо, а что плохо. Системные утилиты должны быть написаны на чистом Си. Никаких плюсов, а тем более ржавчины.
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|3.104, Аноним (-), 14:08, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У тебя много ошибочных представлений о том, что хорошо, а что плохо.
Программы без CVE - хорошо, с ошибками - плохо.
> Системные утилиты должны быть написаны на чистом Си. Никаких плюсов, а тем более ржавчины.
Кому должны?
Почему на уродливой убогой дыряшке, а не на плюсах с смартпойнтерами и другими благами цивилизации?
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|3.109, Facemaker (?), 14:11, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Системные утилиты должны быть написаны на чистом Си
Звучит фанатично ☺. К тому же понятие о "чистом Си" у разных людей может быть разное.
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|2.96, fuggy (ok), 14:04, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> find на fd (с переписыванием последнего на C/C++)
Никто это делать не будет. Во-первых, объясни зачем? Во-вторых, fd это переписанный find, и что мы получим на выходе тот же самый find. В-третьих, допустим транслируют с помощью ИИ из rust в c, что от этого станет лучше?
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|3.111, mos87 (ok), 14:12, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не нужно воспринимать пост, написанный за минуту на такую широкую тему столь буквально.
Представь, что там написано не заменить find на fd, а к примеру доделать find до скорости/удобства fd (но для совместимости человеко-любивый режим find придется спрятать за каким-нибудь ключом.. ну или symlink на имя сделать).
Так даже лучше будет - почти всегда желательно до основания не разрушать, если это возможно.
Улучшение grep напрашивается ещё более остро. Есть заброшенный ag, ripgrep на том же расте, ну и лучший вариант ugrep.
В каком состоянии замена tar - dar не знаю, тут основное дело в adoption. Сколько можно пользоваться архивом. который даже ни просмотреть без фактически распаковки нельзя, ни файл заменить.. Все колются но юзают.
Мысль-то в этом была - что поле для улучшизма огромное.
Но не то что эти хайпожоры предлагают (сколько раз у него в посте там повторён этот порожняк про ВСЁ БУДЕТ ЛУЧШЕ НУ ВОТ ПРЯМ ВСЁ И ТОЛЬКО БЛААДОРЯ РАСТУ!!! без него это всё недостежимооо!!!!).
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|4.148, fuggy (ok), 15:38, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё равно не вижу зачем. Если вам нравится скорость+удобство fd, ugrep. Почему не пользоваться ими? Файлы слишком большие? Так это небольшая плата за скорость+удобство. Всё ещё меньше, чем любой калькулятор во snap/flatpak. Посмотрел fd вестит всего 4МБ, очень не много. То что другие rust утилиты много весят, так это просто не умеют настраивать strip.
У тебя на компе исполняется бинарник, в нем никакого раста нет. А какая разница на каком языке написаны исходники, хоть на брейнфак, если оно быстро работает.
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|1.78, Аноним (78), 13:49, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как разработчик раст, считаю что данная инициатива не особо нужна, как и попытка впихнуть сабж в ядро. Лишь бы попиариться
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|1.89, Аноним (89), 13:57, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Rust даже близко не поддерживает те платформы, которые поддерживает Си.
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|2.95, Аноним (-), 14:02, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Rust даже близко не поддерживает те платформы, которые поддерживает Си.
И какие "нужные" платформы, на которые можно установить убунту, не поддерживает раст?
Но поддержка платформ это дело наживное. Если появятся люди которым сильно нужно - то поддержат.
А убогость СИшки - это врожденное, оно не лечится.
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|3.131, Ан Оним (?), 15:02, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Убогость?? С - самый гибкий язык, самый быстрый, самый быстрокомпилируемый
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|4.144, Аноним (-), 15:26, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> самый гибкий язык
В чем его гибкость? Он же дубовый как... даже сложно придумать сравнение.
> самый быстрый
АСМ быстрее. А сишка это всего лишь условнокроссплатформенный асм.
> самый быстрокомпилируемый
И готовый очень быстро скомпилить любой мусор.
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|3.130, Ан Оним (?), 14:58, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про gtk-rust: я вот не пойму, нас так долго учили, что для программирования GUI надо использовать ООП, что собственно ООП и создали для нужд GUI, что благодаря ООП децентрализация и автоматизация, а тут приходит какой-то Rust и говорит что всё это неправда, и что для GUI ООП не нужно
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|4.141, Аноним (76), 15:21, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё правильно вас учили. А на Rust получится GUI a la GTK. Для удобства пользования которым, на него придётся навернуть свою Vala. Как то и произошло с нынешним сишным GTK.
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|2.143, Вася Пупкин (?), 15:23, 13/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для оочень специфичных платформ есть вариант транслировать раст в си и собирать как раньше
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|1.102, keydon (ok), 14:07, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последний гвоздь в крышку убунты. Обычным пользователям давно не советую, теперь и корпоратов буду отговаривать.
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|1.112, myster (ok), 14:12, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В конечном счёте ведь все дистры перейдут на растовые сoreutils, просто Linux сообществу сейчас нужны подопытные кролики/крысы. Вот пользователи Ubuntu и помогут сообществу, им после Unity и Snap уже не привыкать.
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|1.136, Аноним (-), 15:11, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О нет!
Очередной удар в псину откуда не ждали!
Один из старейших дистров, который и создал первый юзерфрендли десктоп для нормальных людей, в очередной раз повернулся к пользователям лицом))
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|1.145, Алконим (?), 15:26, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я всегда был и будут против смешивания с и раст в ядре. И часто жирно троллю на темы про раст. Но в таких случаях, где проект написан с нуля на раст, без языковых зоопарков, я не против замены и использования раста.
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|1.149, Аноним (149), 15:39, 13/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какая разница на чём написаны утилиты? На паскале, бейсике, го или расте? Пусть себе пишут на здоровье, поднимают флаги "победы", зачем на это обращать особое внимание? Заметьте, расты как и их коллеги из меньшинств, поняли главную вещь - нужно бороться за перехват внимания, побольше и почаще кричать, качать свои права. В каком-то виде это может принести желаемый психологический эффект в рамках целенаправленных пиар-кампаний.
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