Выпуск uutils 0.0.29, варианта GNU Coreutils на языке Rust

2.2 , Витюшка ( ? ), 09:35, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Ты им хочешь заплатить? Или ты хочешь забесплатно поуказывать кому что делать и что разрабатывать в чужой компании или даже в личное свободное время?

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:59, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ты что от него хочешь? Хочешь чтобы он не высказал своего мнения? Тогда зачем вы высказываете ваше мнение.

4.13 , bonifatium ( ? ), 10:52, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты зачем свой коммент написал? он поэтому же.

2.3 , Витюшка ( ? ), 09:38, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А смысл есть, потому что в отличии от bash портянок есть ещё проект nushell - и скорее всего он использует эту имплементацию как основу своих утилит cd, ls и т.п.

3.11 , Аноним ( 11 ), 10:30, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Увы, не похоже

https://github.com/nushell/nushell/tree/main/crates/nu-command/src/filesystem

3.45 , Аноним ( 45 ), 13:45, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > проект nushell - и скорее всего он использует эту имплементацию как основу своих утилит cd, ls и т.п 1. “cd” не может быть утилитой, поскольку понятие «текущая директория» принадлежит текущему же процессу (шеллу). То есть только он сам может себе изменить ТД, другая программа ему изменить не может. 2. Нюшел создан и развивается виндузятниками, хотя линуксоиды там тоже есть, и поэтому по-умолчанию не пытается быть похожим на гнутые инструменты в принципе.

4.53 , чатжпт ( ? ), 14:57, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как это не может быть утилитой, когда я использую zoxide (на rust кстати написан) вместо cd

5.62 , Аноним ( 45 ), 16:24, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Zoxide не меняет текущую директорию. Её меняет твой шелл. Шелл может всего лишь проконсультироваться с другой программой вроде zoxide о том, какой должна быть новая директория. Грубо говоря это тоже самое, как cd $(/bin/echo /some/path) При этом «cd» - это встроенная в бэш команда, а не внешняя. Потому что внешняя запустилась бы в новом процессе, а один процесс не может поменять текущую директорию в другом, уже запущеннос процессе.

6.68 , чатжпт ( ? ), 16:57, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – это понятно, что "текущая директория" - это внутреннее состояние оболочки, но устанавливаться оно может и сторонними утилитами

7.81 , Аноним ( 45 ), 17:47, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расскажи, какой сискол в линуксе или макоси или винде позволяет изменить значение текущей

директории для стороннего, уже запущенного процесса.

8.84 , чатжпт ( ? ), 17:58, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать причем тут сисколы и сторонние процессы когда речь конкретно об оболочках вообщ... 4.82 , Аноним ( - ), 17:50, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >“cd” не может быть утилитой Всё верно. cd - это команда GNU bash. Думаю, что в других командных интерпретаторах (dash, fish, csh ...) эта команда видимо тоже присутствует.

2.8 , НяшМяш ( ok ), 10:11, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Вот не знает человек ни GIMP, ни что такое CMYK, а от X11 и вяленого у него волосы на заднице дыбом встают - что делать? А так люди, никому не мешая, тренируются писать на новом языке утилиты, поведение которых всем известно, да ещё и есть готовый тестовый набор. Только кексперты-онанимы лезут не зная куда, пытаясь реализовать не знаю что.

3.25 , Аноним ( 25 ), 12:22, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Почему бы им для обучения не выбрать какой-нибудь нормальный язык?

4.35 , Аноним ( 35 ), 13:24, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Раст нормальный. То, что лично тебе он показался слишком сложным в сравнении с питоном, это твои проблемы.

5.50 , Аноним ( 25 ), 14:14, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Борьба с боровом вместо написания программы это ненормально.

6.52 , чатжпт ( ? ), 14:25, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Типичный тяп-ляп сишнек. В зависимостях либы протухли 5 лет назад, но компилируется - в продакшон. Выходы за границы буфера?! Ну потом как-нибудь поправим когда CVEшки повылазят.

6.54 , Анонимусс (-), 15:02, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Борьба с боровом вместо написания программы это ненормально. А зачем с ним бороться? Он же помогает , а не мешает.

Борьба возникает у всяких 6ыdloкодеров, которые привыкли куда угодно писать, откуда угодно читать, не заботясь ни о чем, а потом х-к, х-к и в продакшен.

Правда потом в продакшене будет пара CVE))

2.18 , Аноним ( - ), 11:28, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Или допилить поддержку CMYK в gimp? М... зачем? Особенно если ты им не пользуешься и не собираешься.

Как раз лучше что можно сделать с gimp - закопать и переписать с нуля на чем угодно, только не так как оригинал. > Или всякие нейросеточки потренировать для семантического поиска и тому подобного? Для этого нужна соответствующая видяха. А она денег стоит. > Или хоть wayland до feature parity с Х11 доделать? Вот только не нужно пихать все Х11е омно в новый протокол!

wayland именно по этой причине так назвали, а не Х12 - чтобы не тянуть все дремучее легаси.

А всякие прдлики пусть продолжают сидеть на иксах.

2.28 , Аноним ( 28 ), 12:28, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Зачем переписывать то, что и так работает? затем, что сейчас оно собирается и работает само по себе, а на расте сборка будет зависеть от доступа к crates.io;

и от его содержимого;

3.31 , чатжпт ( ? ), 13:07, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Может зависеть, а может и нет. Документацию достаточно почитать из своего реестра:

[dependencies]

some-crate = { version = "1.0", registry = "My-Registry" } из git-репы:

[dependencies]

avian3d = {git="https://github.com/Jondolf/avian.git", rev="2540add"} локально:

[dependencies]

some_crate = { path = "../path_to_some_crate" }

2.30 , Аноним ( 30 ), 12:51, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Зачем переписывать то, что и так работает? Почему бы не написать что-нибудь Т.е. ты пользуешься оригинальными cat/cp/dd/ls/итд, а не сабжем? 😲

2.65 , laindono ( ok ), 16:48, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Зачем переписывать то, что и так работает? Для уменьшения технического долга. Чем старше становится код, тем сложнее его поддерживать и развивать. По целому ряду причин. В какой-то момент вносить новые фичи становится настолько сложно, что написать тоже самое с нуля проще.

