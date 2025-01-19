Выпуск uutils 0.0.29, варианта GNU Coreutils на языке Rust

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|1.1, Аноним (1), 09:33, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Зачем переписывать то, что и так работает? Почему бы не написать что-нибудь ещё не написанное, например драйвера для устройств, используя новый интерфейс Линукс-ядра?
Или допилить поддержку CMYK в gimp?
Или всякие нейросеточки потренировать для семантического поиска и тому подобного? Или хоть wayland до feature parity с Х11 доделать?
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|2.2, Витюшка (?), 09:35, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ты им хочешь заплатить? Или ты хочешь забесплатно поуказывать кому что делать и что разрабатывать в чужой компании или даже в личное свободное время?
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|3.5, Аноним (5), 09:59, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты что от него хочешь? Хочешь чтобы он не высказал своего мнения? Тогда зачем вы высказываете ваше мнение.
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|2.3, Витюшка (?), 09:38, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А смысл есть, потому что в отличии от bash портянок есть ещё проект nushell - и скорее всего он использует эту имплементацию как основу своих утилит cd, ls и т.п.
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|3.45, Аноним (45), 13:45, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> проект nushell - и скорее всего он использует эту имплементацию как основу своих утилит cd, ls и т.п
1. “cd” не может быть утилитой, поскольку понятие «текущая директория» принадлежит текущему же процессу (шеллу). То есть только он сам может себе изменить ТД, другая программа ему изменить не может.
2. Нюшел создан и развивается виндузятниками, хотя линуксоиды там тоже есть, и поэтому по-умолчанию не пытается быть похожим на гнутые инструменты в принципе.
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|4.53, чатжпт (?), 14:57, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как это не может быть утилитой, когда я использую zoxide (на rust кстати написан) вместо cd
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|5.62, Аноним (45), 16:24, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Zoxide не меняет текущую директорию. Её меняет твой шелл. Шелл может всего лишь проконсультироваться с другой программой вроде zoxide о том, какой должна быть новая директория. Грубо говоря это тоже самое, как
cd $(/bin/echo /some/path)
При этом «cd» - это встроенная в бэш команда, а не внешняя. Потому что внешняя запустилась бы в новом процессе, а один процесс не может поменять текущую директорию в другом, уже запущеннос процессе.
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|6.68, чатжпт (?), 16:57, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это понятно, что "текущая директория" - это внутреннее состояние оболочки, но устанавливаться оно может и сторонними утилитами
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|7.81, Аноним (45), 17:47, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи, какой сискол в линуксе или макоси или винде позволяет изменить значение текущей
директории для стороннего, уже запущенного процесса.
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|8.84, чатжпт (?), 17:58, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
причем тут сисколы и сторонние процессы когда речь конкретно об оболочках вообщ... текст свёрнут, показать
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|4.82, Аноним (-), 17:50, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>“cd” не может быть утилитой
Всё верно. cd - это команда GNU bash. Думаю, что в других командных интерпретаторах (dash, fish, csh ...) эта команда видимо тоже присутствует.
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|2.8, НяшМяш (ok), 10:11, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вот не знает человек ни GIMP, ни что такое CMYK, а от X11 и вяленого у него волосы на заднице дыбом встают - что делать? А так люди, никому не мешая, тренируются писать на новом языке утилиты, поведение которых всем известно, да ещё и есть готовый тестовый набор. Только кексперты-онанимы лезут не зная куда, пытаясь реализовать не знаю что.
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|3.25, Аноним (25), 12:22, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Почему бы им для обучения не выбрать какой-нибудь нормальный язык?
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|4.35, Аноним (35), 13:24, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Раст нормальный. То, что лично тебе он показался слишком сложным в сравнении с питоном, это твои проблемы.
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|5.50, Аноним (25), 14:14, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Борьба с боровом вместо написания программы это ненормально.
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|6.52, чатжпт (?), 14:25, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типичный тяп-ляп сишнек. В зависимостях либы протухли 5 лет назад, но компилируется - в продакшон. Выходы за границы буфера?! Ну потом как-нибудь поправим когда CVEшки повылазят.
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|6.54, Анонимусс (-), 15:02, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Борьба с боровом вместо написания программы это ненормально.
А зачем с ним бороться? Он же помогает , а не мешает.
Борьба возникает у всяких 6ыdloкодеров, которые привыкли куда угодно писать, откуда угодно читать, не заботясь ни о чем, а потом х-к, х-к и в продакшен.
Правда потом в продакшене будет пара CVE))
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|2.18, Аноним (-), 11:28, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Или допилить поддержку CMYK в gimp?
М... зачем? Особенно если ты им не пользуешься и не собираешься.
Как раз лучше что можно сделать с gimp - закопать и переписать с нуля на чем угодно, только не так как оригинал.
> Или всякие нейросеточки потренировать для семантического поиска и тому подобного?
Для этого нужна соответствующая видяха. А она денег стоит.
> Или хоть wayland до feature parity с Х11 доделать?
Вот только не нужно пихать все Х11е омно в новый протокол!
wayland именно по этой причине так назвали, а не Х12 - чтобы не тянуть все дремучее легаси.
А всякие прдлики пусть продолжают сидеть на иксах.
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|2.28, Аноним (28), 12:28, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зачем переписывать то, что и так работает?
затем, что сейчас оно собирается и работает само по себе, а на расте сборка будет зависеть от доступа к crates.io;
и от его содержимого;
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|3.31, чатжпт (?), 13:07, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Может зависеть, а может и нет. Документацию достаточно почитать
из своего реестра:
[dependencies]
some-crate = { version = "1.0", registry = "My-Registry" }
из git-репы:
[dependencies]
avian3d = {git="https://github.com/Jondolf/avian.git", rev="2540add"}
локально:
[dependencies]
some_crate = { path = "../path_to_some_crate" }
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|2.30, Аноним (30), 12:51, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем переписывать то, что и так работает? Почему бы не написать что-нибудь
Т.е. ты пользуешься оригинальными cat/cp/dd/ls/итд, а не сабжем? 😲
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|2.65, laindono (ok), 16:48, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зачем переписывать то, что и так работает?
Для уменьшения технического долга. Чем старше становится код, тем сложнее его поддерживать и развивать. По целому ряду причин. В какой-то момент вносить новые фичи становится настолько сложно, что написать тоже самое с нуля проще.
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|1.7, Аноним (7), 10:08, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А забавно получается, всё как в далеком прошлом когда gnu переписывали unix: Сейчас system76 пилят DE, другие пилят всякие utils, - остается чтобы кто-то взялся за само ядро, - хотя наверное проще будет написать новое! Хотя, учитывая что system76 также продает железо, а также имеет отношение к Redox, то возможно у них есть какие-то интересные далекоидущие планы, - так что посмотрим к чему всё в итоге придёт!
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|2.74, Уникум (?), 17:14, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя, учитывая что system76 также продает железо, а также имеет отношение к Redox, то возможно у них есть какие-то интересные далекоидущие планы
Нет.
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|1.10, Аноним (10), 10:21, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хотят переписывать пусть переписывают. Если я правлильно понимаю, ядро Linux и GNU утилиты изначально сишные и децентрализованные. Rust предлагает централизованную инфраструктуру без всяких тарболов, чтоб можно было одним рубильником отрубить всё и сразу.
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|2.15, Вася Пупкин (?), 11:16, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>централизованную инфраструктуру
то опция по умолчанию. все так же будет работать если указывать кастомные репозитории/реджистри в манифестах
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|3.22, Аноним (-), 11:38, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> все так же будет работать если указывать кастомные репозитории/реджистри в манифестах
Чтобы это знать - нужно доку читать.
А зачем читать доку, если хочешь тупо хейтить.
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|1.17, Аноним (-), 11:23, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для Анонов и не только, задающихся вопросом "А зачем? Оно же работало?!"
Так вот затем, чтобы такой фигни не было:
- www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60490
"Уязвимость в утилите GNU split, приводящая к переполнению буфера"
- www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42235
"Уязвимость в утилите GNU sort"
А есть еще одна CVE-2015-4042 - тоже sort.c и Integer overflow.
Профессиональные "настоящие программеры" тапляпнули уязвимость на 9.8.
Ну и второй момент - не каждый хочет использовать коммунитсическое ГНУ, если есть альтернативы.
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|2.29, анонимище (?), 12:41, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GNU коммунистическое? Вы это ещё настоящей коммунистической лицензии не видели.
Рецепт приготовления труЪ коммунистической лицензии:
1.Берем AGPL 3
2.Берем пункт с https://commonsclause.com/
3.Тщательно перемешиваем ...
4. ????
5.NO PROFIT!
Плеваться будут ВСЕ. Корпы из-за того что им нельзя закрыть код или продавать софт. FSF и OSI из-за того что это будет (в соответствии с их дефинициями) закрытый и несвободный код, причем под вирусной проприетарной лицезией!!
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|3.34, Аноним (-), 13:23, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Плеваться будут ВСЕ. Корпы из-за того что им нельзя закрыть код или продавать софт. FSF и OSI из-за того что это будет (в соответствии с их дефинициями)
> закрытый и несвободный код, причем под вирусной проприетарной лицезией!!
И название выбрать: opennet troll licenst 1.0 unported :))
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|4.43, анонимище (?), 13:36, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бонус: В названии лицензии желательно включить ☭ (серп и молот), так как в некоторых странах коммунистическая символика запрещена
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|2.47, ИмяХ (ok), 13:49, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>такой фигни не было:
Такое будет всегда, независимо от языка. Наивно думать, что профессиональные программисты смогли вдруг случайно сделать такую детскую ошибку. Всё же прекрасно понимают, что это был явный бекдор, замаскированный под "опечатку". И на расте такие бекдоры будут внедряться. Но их обнаружить будет гораздо сложнее не только из-за сложного синтаксиса, но и из-за веры в "безопасный" раст.
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|3.48, чатжпт (?), 13:58, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У раст нет сложного синтаксиса, достаточно базовый учебник прочесть. Это современный, выразительный, безопасный язык.
> Такое будет всегда
Такое будет всегда в Си. В Раст надо стараться чтобы выстрелить себе в ногу, в Си надо стараться чтобы не выстрелить.
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|3.49, анонимище (?), 14:01, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бритвы Хэнлона в помощь. Детская ошибка от матерого профессионала гораздо более вероятней чем намеренный бэкдор по убедительной просьбе товарища майора (а если бы было наоборот, то мы бы жили в мире по сравнению с которым КНДР - опора свободы и демократии)
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|1.19, Аноним (-), 11:30, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что забавно, даже такие "консервативные" ребята как гентушники пробовали сабж для замены [1] стандартных Coreutils.
Serpent OS (но он пока объективно сырой) использует.
[1] opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61418
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|2.21, Аноним (21), 11:34, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Консервативные райсеры? Пробовали потому что думали cp будет быстрее.
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|1.20, Аноним (21), 11:32, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Достаточно уже GNU vs BSD идеологической фрагментации, а тут в добавок технологическая подоплёка.
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|1.55, beck (??), 15:03, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Допустим лицензия, ладно.
Как по мне, смысл переписывать софт в том, чтобы сделать реализацию проще, менее ресурсоёмкой, более быстрой.
Реализация на раст проще, быстрее, требует меньше памяти?
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|2.57, Аноним (-), 15:15, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Допустим лицензия, ладно.
Нет, не ладно. Копилефт, только копилефт! GNU COreutils имеют лицензию GPLv3+.
>Как по мне, смысл переписывать софт в том, чтобы сделать реализацию проще, менее ресурсоёмкой, более быстрой.
GNU Coreutils написана на чистой сишке, проще и быстрее не придумаешь.
>Реализация на раст проще, быстрее, требует меньше памяти?
Реализация на Раст будет собираться полдня.
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|4.72, Аноним (72), 17:08, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сайте gimp.org - ни слова о его связи с GNU. Какие тогда претензии?
https://www.gimp.org/docs/userfaq.html
=Is there a company or a foundation behind GIMP?
No. We are a diverse group of volunteers from around the world who work on this project in their spare time.
=Are you trying to develop a Photoshop killer app?
No. Most generic image editors look like Photoshop simply because Adobe’s application was among the first image editors as we know them now, so developers tend to stick to what people know — in general terms.
What we aim to do is to create a high-end image manipulation application that is free to use and modify by everyone, ever.
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|5.85, Аноним (-), 18:00, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На сайте gimp.org - ни слова о его связи с GNU. Какие тогда претензии?
М... А то что оно "GNU" image manipulation program это типа ничо?
Да и претензия не к гимпу, а мерзкому лицемерию гнутиков из GNU.
> What we aim to do is to create a high-end image manipulation application
Угу, high-end))) "Ну вот и вы говорите" (с)
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|2.64, Аноним (45), 16:34, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Реализация на раст проще, быстрее, требует меньше памяти?
При прочих равных - требования по ресурсам одинаковые. Но на расте писать проще, быстрее и меньше багов на выходе.
Проще и быстрее потому что язык более удобный, и можно с лёгкостью переиспользовать высококачественные, кроссплатформенные либы.
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|3.69, Аноним (-), 17:03, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но на расте писать проще, быстрее и меньше багов на выходе.
>Проще и быстрее потому что язык более удобный, и можно с лёгкостью переиспользовать высококачественные, кроссплатформенные либы.
Ложь. Обычная ложь.
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|2.75, Аноним (75), 17:14, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Реализация на раст проще, быстрее, требует меньше памяти?
Зависит от определения критерия оптимальность, думаю главным критерием переписывания является безопасТность, которую дает раст. Интересно было бы посмотреть в будущем на баги найденные в сишной реализации, которых по определению не должно было быть в растовой реализации.
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|2.76, Аноним (72), 17:25, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Реализация на раст проще, быстрее, требует меньше памяти?"
Не надо быть наивными, корпорации (а это они переписывают всё на Rust) думают только о своём кармане. Сейчас они считают что переписывание на Rust принесёт прибыль. Однако в любой момент могут изменить своё мнение.
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|1.67, Аноним (72), 16:54, 19/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сизифов труд. На 100 % совместимость не получится никогда. Coreutils всегда будет бежать впереди.
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|2.79, Аноним (79), 17:36, 19/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда-то SysV init бежал впереди, а теперь остался только в маргинальных дистрах, 1% от 1%. Думай теперь.
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