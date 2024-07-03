Выпуск набора утилит GNU findutils 4.10.0 с возобновлением поддержки Си-библиотеки Musl

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|2.6, Аноним (-), 11:57, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Конечно, товарищъ майор!
Так же вам будет сложнее внедрять уязвимости вида "опять вышли за пределы буфера" ну с кем не бывает.
Это ведь нормально для дыряшки и ее любителей!
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|2.38, Аноним (-), 12:52, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что реально досадно, они эти утилиты реализовали дидовским методом. Не в виде набора библиотек, к которому утилиты командной строки играют лишь роль транслятора командной строки в вызовы методов. Башпортянки заменять программами на расте всё ещё боль.
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|3.52, Аноним (4), 13:25, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати а чего не сделал форк которые сделает библиотеку из программы? Может потому что никому не надо?
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|3.53, Аноним (53), 13:31, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не задумывались о том что если так не сделали до сих пор то это никому не нужно
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|4.57, Аноним (-), 13:52, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Задумывался, и поэтому я рылся в issues uutils, и нарыл там обсуждение этой идеи. Это было давно, лет пять(?) наверное назад, и разработчики такие "о, да хорошая идея, но... это ж сколько переписывать надо... жаль что нам не пришло это в голову раньше".
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|5.58, Аноним (-), 13:54, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Задумывался, и поэтому я рылся в issues uutils, и нарыл там обсуждение этой идеи. Это было давно, лет пять(?) наверное назад, и разработчики такие "о, да хорошая идея, но... это ж сколько переписывать надо... жаль что нам не пришло это в голову раньше".
Странно. У них первый релиз был в 2020м.
По идее это относительное начало проекта.
Может они хотели поддерживать легаси?
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|5.66, noc101 (ok), 16:52, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну то есть это никому не нужно!)
Было бы нужно, что то сделали. А так покивали, покивали и дальше пошли.
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|1.18, wd (?), 12:25, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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поиск по xattr бы...
а если бы еще и индексы по ним...
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|1.27, Соль земли (?), 12:36, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Казалось бы, какое отношение суперполезный xargs имеет к поиску чего-либо? Впрочем find и xargs очень хорошо объединяются, позволяя выполнить команду один раз сразу ко всем найденным файлам.
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|1.64, Аноним (64), 15:51, 03/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и кому это нужно? Как это поможет регулировке скорости скролла тачпадом в линпуксе?
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|2.69, Аноним (-), 17:11, 03/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как это поможет регулировке скорости скролла тачпадом в линпуксе?
Лиhупс это не про тачпады. Это про жесткое сношание с терминалом.
Вот для этого нужны всякие дидовые утилиты.
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