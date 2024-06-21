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Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust

21.06.2024 17:38

Опубликованы результаты эксперимента по замене пакета GNU Coreutils на uutils в системном окружении Gentoo, с целью проверить возможность собирать и устанавливать в таком окружении пакеты при помощи пакетного менеджера Portage, завязанного на возможности Coreutils. Проект uutils coreutils развивает кроссплатформенную альтернативу пакета GNU Coreutils, написанную на языке Rust, распространяемую под пермиссивной лицензией MIT (вместо копилефт-лицензии GPL) и способную работать не только в Linux.

В итоге удалось адаптировать uutils для работы Portage. Для желающих продолжить эксперименты подготовлен репозиторий, содержащий вариант Gentoo stage 3 с необходимыми для использования uutils изменениями, пригодную для запуска в chroot-окружении. Из внесённых изменений, отмечается:

  • Отключение сборки утилит, поставляемых вне пакета coreutils (more, hostname, kill, uptime, groups) и конфликтующих с другими пакетами (util-linux, net-tools, procps, shadow).
  • Избавление команд от префикса "uu-".
  • Создание обвязок для недостающих утилит (например, md5sum и sha256sum реализованы через вызов "cksum -a md5/sha256 --untagged").
  • Установка в виде отдельных исполняемых файлов вместо одного исполняемого файла и символических ссылок на него (утилита emerge вызывает исполняемый файл install-xattr, который раскрывает символический ссылки перед запуском, из-за чего общий исполняемый файл uutils не может определить какая команда запущена).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.joshmcguigan.com/b...)
  2. OpenNews: Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.5 и его варианта на языке Rust
  3. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: Python OS Project - новая операционная система на языке Python
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.36
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61418-coreutils
Ключевые слова: coreutils, gentoo, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:46, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Пропал калабуховский дом
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 19:20, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он пропал когда ядро hardened-source и USE флаг -dbus выкинули.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 19:29, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И virtual/tmpfiles добавили с безусловными зависимостями.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 19:33, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И virtual/tmpfiles добавили с безусловными зависимостями.

    И безальтернативное системМД?))
    Вообще злые языки говорят что Гента уже не та, особенно после "Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3"
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60550

    Т.е дистрибутив созданный исключительно для прдолинга и компиляния, добавили бекдор позволяющий собрать генту и хвастаться перед пацанами без недельных пересобираний мира!
    Это возмутительно!

     

  • 1.3, Доктор Альба (?), 17:56, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как говорится, давай всё перепишем на Rust.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:04, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, ты но ты первый.
     
  • 2.32, Аноним (29), 19:25, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай всё перепишем на SPARK - безопасно, надёжно, верифицируемо.
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 19:31, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давай всё перепишем на SPARK - безопасно, надёжно, верифицируемо.

    Как фанат раста - только за! Проблема только в том, что это очень долго и дорого. ОЧЕНЬ дорого. Поэтому приходится идти на компромисы.
    Но если вдруг вы найдете способ писать на SPARK быстро, то мы все вам будем очень благодарны не смотря на то, что это скорее всего закопает раст.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:01, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А в чем профит?
     
     
  • 2.9, Герострат (?), 18:15, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну надо же что-то делать!
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:19, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > А в чем профит?

    Профит в:
    - не ракожпл
    - не сишка

     
  • 2.13, Аноним (13), 18:21, 21/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Bottle (?), 18:35, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Профит в том, что можно Генту вендорлокнуть на LLVM, как в своё время ядро Linux было заложником GCC.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 18:40, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Неправда.
    Для раста уже есть gccrs, так что фанаты Embrace, Extend, and Extinguish, но со привкусом щфоботки, тоже смогуть компилять генту при помощи GCC.
    Вопрос "зачем?" оставим за кадром.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 19:32, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gccrs годится только на HelloWorld, для чего-то крупного он ещё сильно сырой.
     
  • 3.28, Аноним (13), 19:16, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Генту вендорлокнуть на LLVM

    Упаси боже. Хорошо, что есть ещё Funtoo, Guix, разные FromScratch'и.

     
  • 2.24, Аноним (24), 18:51, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Uutils в целом по тестам быстрее и (в теории) могут более оперативно править баги и развиваться. Гоняю уже год, хорошая штука.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:57, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не могут, потому что раст не может развиваться. У него вполне конкретные хозяева в отличии от сишки и будет как с джавой (которая именно так и подавалась под соусом безопасности)
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 19:02, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > потому что раст не может развиваться

    Раст как раз развивается. Чего стоили только одни изменения для совместимости с ядром.
    А вот сишка как минимум стоит на месте, если вообще не деградирует.
    В отличие от тех же плюсов. Которые сейчас - самый лучший язык.

     
  • 4.37, Аноним (24), 19:33, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз, какие хозяева, мне это всё неинтересно, я инженер, а не менеджер - вижу годный софт, пробую, внедряю. А на чем там написано - это побоку) хоть сишка, хоть раст, хоть брейнфак. Могёшь хорошо, лучше конкурентов - берём)
     

  • 1.6, Аноним (-), 18:05, 21/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.7, Аноним (7), 18:09, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кто пропустил 1 апреля?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:27, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Прст оно доконпелялось.
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:10, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >подготовлен репозиторий, содержащий вариант Gentoo stage 3

    Где?

     
     
  • 2.10, Аноним (11), 18:19, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> подготовлен репозиторий, содержащий вариант Gentoo stage 3
    > Где?

    Новость не читай - комменты строчи!

    По ссылке пройти слабо github.com/JoshMcguigan/cascade ?

     

  • 1.22, Аноним (22), 18:49, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только на профили 23 года перешел с 17 и питон 3.12. Снова что-то мутят. Лет через 5 попробую эту новомодность.
     
  • 1.23, Аноним (24), 18:50, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я уже год как перешёл на uutils без всяких экспериментов, вот это тормозная жидкость!
     
  • 1.30, ДругойАнон (?), 19:22, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без GNU Coreutils это еще GNU/Linux или уже нет?
     
     
  • 2.39, Аноним (24), 19:34, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недогнулинукс) Впрочем кого волнуют эти названия, главное чтоб работало
     

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