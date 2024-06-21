Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust

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|2.29, Аноним (29), 19:20, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он пропал когда ядро hardened-source и USE флаг -dbus выкинули.
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|4.38, Аноним (-), 19:33, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И virtual/tmpfiles добавили с безусловными зависимостями.
И безальтернативное системМД?))
Вообще злые языки говорят что Гента уже не та, особенно после "Gentoo начал формирование бинарных пакетов для архитектуры x86-64-v3"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60550
Т.е дистрибутив созданный исключительно для прдолинга и компиляния, добавили бекдор позволяющий собрать генту и хвастаться перед пацанами без недельных пересобираний мира!
Это возмутительно!
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|2.32, Аноним (29), 19:25, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай всё перепишем на SPARK - безопасно, надёжно, верифицируемо.
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|3.35, Аноним (-), 19:31, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давай всё перепишем на SPARK - безопасно, надёжно, верифицируемо.
Как фанат раста - только за! Проблема только в том, что это очень долго и дорого. ОЧЕНЬ дорого. Поэтому приходится идти на компромисы.
Но если вдруг вы найдете способ писать на SPARK быстро, то мы все вам будем очень благодарны не смотря на то, что это скорее всего закопает раст.
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|2.17, Bottle (?), 18:35, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Профит в том, что можно Генту вендорлокнуть на LLVM, как в своё время ядро Linux было заложником GCC.
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|3.19, Аноним (-), 18:40, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Неправда.
Для раста уже есть gccrs, так что фанаты Embrace, Extend, and Extinguish, но со привкусом щфоботки, тоже смогуть компилять генту при помощи GCC.
Вопрос "зачем?" оставим за кадром.
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|4.36, Аноним (36), 19:32, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gccrs годится только на HelloWorld, для чего-то крупного он ещё сильно сырой.
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|3.28, Аноним (13), 19:16, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Генту вендорлокнуть на LLVM
Упаси боже. Хорошо, что есть ещё Funtoo, Guix, разные FromScratch'и.
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|2.24, Аноним (24), 18:51, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Uutils в целом по тестам быстрее и (в теории) могут более оперативно править баги и развиваться. Гоняю уже год, хорошая штука.
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|3.25, Аноним (25), 18:57, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не могут, потому что раст не может развиваться. У него вполне конкретные хозяева в отличии от сишки и будет как с джавой (которая именно так и подавалась под соусом безопасности)
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|4.27, Аноним (-), 19:02, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> потому что раст не может развиваться
Раст как раз развивается. Чего стоили только одни изменения для совместимости с ядром.
А вот сишка как минимум стоит на месте, если вообще не деградирует.
В отличие от тех же плюсов. Которые сейчас - самый лучший язык.
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|4.37, Аноним (24), 19:33, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз, какие хозяева, мне это всё неинтересно, я инженер, а не менеджер - вижу годный софт, пробую, внедряю. А на чем там написано - это побоку) хоть сишка, хоть раст, хоть брейнфак. Могёшь хорошо, лучше конкурентов - берём)
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|2.10, Аноним (11), 18:19, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> подготовлен репозиторий, содержащий вариант Gentoo stage 3
> Где?
Новость не читай - комменты строчи!
По ссылке пройти слабо github.com/JoshMcguigan/cascade ?
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|1.22, Аноним (22), 18:49, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только на профили 23 года перешел с 17 и питон 3.12. Снова что-то мутят. Лет через 5 попробую эту новомодность.
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|1.23, Аноним (24), 18:50, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я уже год как перешёл на uutils без всяких экспериментов, вот это тормозная жидкость!
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|2.39, Аноним (24), 19:34, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Недогнулинукс) Впрочем кого волнуют эти названия, главное чтоб работало
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