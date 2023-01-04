Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.36

Представлен релиз пакета BusyBox 1.36 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.36 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.36.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.35 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.36 увеличилось на 2247 байт (с 1044070 до 1046317 байт). BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес. В версии BusyBox 1.36 выделяются следующие изменения: Добавлена новая утилита tsort, которая выполняет топологическую сортировку.

Добавлена новая утилита tree для показа содержимого каталога в древовидном представлении.

Добавлены написанные на ассемблере и использующие аппаратное ускорение варианты SHA1 для систем x86, а также аппаратно ускоренный вариант SHA256.

В утилите ls реализована опция "-sh" (наглядная информация о размере).

В утилиту sort добавлена опция "-h" для сравнения чисел в читаемом представлении.

В sulogin улучшена совместимость с пакетом util-linux.

В утилите top налажено отображение больших PID/PPID

В утилите tree улучшена поддержка Unicode.

В утилите xargs реализована опция "-o" (переоткрытие stdin как /dev/tty для работы с интерактивными приложениями).

В редактор vi добавлена команда выхода 'ZQ' и улучшена обработка нажатия Backspace в режиме замены.

Модернизирован генератор псевдослучайных чисел.

В утилиту pkill добавлена опция "-e" для показа имени и PID завершаемого процесса.

В crond реализована возможность установки переменной окружения PATH в файлах crontab.

Устранены проблемы со сборкой на платформах, отличных от Linux.

Включена порция исправлений для командных оболочек ash и hush, нацеленных на улучшение совместимости с другими оболочками. В ash добавлена встроенная команда sleep.

В fdisk добавлена поддержка защищённых разделов EBBR (Embedded Base Boot Requirements).



