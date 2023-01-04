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Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.36

04.01.2023 09:11

Представлен релиз пакета BusyBox 1.36 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.36 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.36.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.35 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.36 увеличилось на 2247 байт (с 1044070 до 1046317 байт).

BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес.

В версии BusyBox 1.36 выделяются следующие изменения:

  • Добавлена новая утилита tsort, которая выполняет топологическую сортировку.
  • Добавлена новая утилита tree для показа содержимого каталога в древовидном представлении.
  • Добавлены написанные на ассемблере и использующие аппаратное ускорение варианты SHA1 для систем x86, а также аппаратно ускоренный вариант SHA256.
  • В утилите ls реализована опция "-sh" (наглядная информация о размере).
  • В утилиту sort добавлена опция "-h" для сравнения чисел в читаемом представлении.
  • В sulogin улучшена совместимость с пакетом util-linux.
  • В утилите top налажено отображение больших PID/PPID
  • В утилите tree улучшена поддержка Unicode.
  • В утилите xargs реализована опция "-o" (переоткрытие stdin как /dev/tty для работы с интерактивными приложениями).
  • В редактор vi добавлена команда выхода 'ZQ' и улучшена обработка нажатия Backspace в режиме замены.
  • Модернизирован генератор псевдослучайных чисел.
  • В утилиту pkill добавлена опция "-e" для показа имени и PID завершаемого процесса.
  • В crond реализована возможность установки переменной окружения PATH в файлах crontab.
  • Устранены проблемы со сборкой на платформах, отличных от Linux.
  • Включена порция исправлений для командных оболочек ash и hush, нацеленных на улучшение совместимости с другими оболочками. В ash добавлена встроенная команда sleep.
  • В fdisk добавлена поддержка защищённых разделов EBBR (Embedded Base Boot Requirements).


  1. Главная ссылка к новости (https://busybox.net/news.html...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.35
  3. OpenNews: Анализ безопасности пакета BusyBox выявил 14 несущественных уязвимостей
  4. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43229
  5. OpenNews: Проект ubuntuBSD будет поставляться с OpenRC и BusyBox
  6. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58426-busybox
Ключевые слова: busybox
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Илья (??), 09:19, 04/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это хорошо
     
  • 2, Аноним (2), 09:28, 04/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    > автор BusyBox всячески возражает против такой защиты

    В 90-е таких встречал на рынках. Ты им башляешь, а они тебе -- "защиту".

     
     
  • 4, Аноним (4), 09:31, 04/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тут ты никому ничего не должен, просто люди видят что интересы хорошего человека ущемляют и это не по понятиям, можно и наказать корпы.
     

  • 3, Аноним (4), 09:29, 04/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Всяко лучше toybox, но лично я только udhcp из сабжа использую. А в целом, в сабже, похоже, нет даже таких базовых, казалось бы, вещей, как с этим работать вообще?
     
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