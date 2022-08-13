Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.8

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|1.3, Аноним (3), 22:16, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> оформленного в виде единого исполняемого файла
И как вызываются утилиты из подобного? Алиасами с параметрами?
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|2.12, Михрютка (ok), 01:02, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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аноны вы смеетесь чтоль
man busybox
man toybox
не судьба?
если не лень набирать руками
$>toybox ls -lR
если лень - то
$>toybox ln -s /bin/toybox /usr/bin/ls
$>ls -lR
но можно и алиасом, тебе никто не мешает, если ты хочешь иметь геморрой
учти при этом, что /bin/sh, в которой ты будешь все это набирать - это на самом деле /bin/toybox ash
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|1.5, Аноним (5), 22:28, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Автор очевидно хотел покататься на пропритарной елде, но оригинальный проект и так вроде не запрещает тивоизацию и никак не мешает присвоению бесплатного труда, поэтому и не взлетело?
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|2.9, Михрютка (ok), 00:36, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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анон очевидно только что вылупился
птушо понятия не имеет об авторе toybox
а ложноручки анона еще слишком слабы чтобы помять клаву и поискать хоть бы на опеннете
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|1.11, Аноним (11), 00:46, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Для длинных опций предложены сокращённые аналоги (например, "ls --col" для "ls --color").
Да, давайте изобретем ни с чем не совместимый CLI.
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|2.14, YetAnotherOnanym (ok), 01:09, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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+1
Либо однобуквенные с одним минусом, либо слово или словосочетание полностью с двумя минусами. Прочее от лукаваго.
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|2.15, Аноним (7), 03:41, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Который должен быть совместим с де-факто стандартным busybox.
Который был создан на замену coreutils.
Который уже стандартный дальше некуда.
Ох блин, лавры микрософтовского powershell кому-то покоя не дают.
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