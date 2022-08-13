The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.8

13.08.2022 22:02

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.8, как и BusyBox оформленного в виде единого исполняемого файла и оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox и распространяется под лицензией 0BSD. Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 306 базовых команд (227 полностью и 79 частично) из 378 запланированных.

Из новшеств Toybox 0.8.8 можно отметить:

  • В утилиту "timeout" добавлена опция "-i" для завершения команды после определённого времени неактивности (вывод в стандартный поток сбрасывает таймер).
  • В утилиту "tar" добавлена поддержка опции "--xform" для преобразования имён файлов при помощи заданного sed-выражения. Реализована команда "tar --null".
  • Для длинных опций предложены сокращённые аналоги (например, "ls --col" для "ls --color").
  • В команду "blkid -o" добавлена поддержка форматов вывода "full", "value" и "export".
  • В утилиту "nsenter" добавлены опции "-C" (включение cgroup namespace) и "-a" (включение всех поддерживаемых пространств имён).
  • В утилите "mount" реализована опция "-R" и по умолчанию включено рекурсивно bind-монтирование.
  • В утилите "file" обеспечено распознавание файлов с образами ядра Linux и исполняемыми файлами для архитектуры Loongarch.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/landley/toy...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.7
  3. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0
  4. OpenNews: Анализ безопасности пакета BusyBox выявил 14 несущественных уязвимостей
  5. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.35
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57632-toybox
Ключевые слова: toybox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:10, 13/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (1), 22:11, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ахаха утелит
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:16, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > оформленного в виде единого исполняемого файла

    И как вызываются утилиты из подобного? Алиасами с параметрами?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:21, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Симлинки с разными именами
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:33, 13/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно так же, как и у busybox.
     
  • 2.12, Михрютка (ok), 01:02, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    аноны вы смеетесь чтоль

    man busybox
    man toybox

    не судьба?

    если не лень набирать руками

    $>toybox ls -lR

    если лень - то

    $>toybox ln -s /bin/toybox /usr/bin/ls
    $>ls -lR

    но можно и алиасом, тебе никто не мешает, если ты хочешь иметь геморрой

    учти при этом, что /bin/sh, в которой ты будешь все это набирать - это на самом деле /bin/toybox ash

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:28, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Автор очевидно хотел покататься на пропритарной елде, но оригинальный проект и так вроде не запрещает тивоизацию и никак не мешает присвоению бесплатного труда, поэтому и не взлетело?
     
     
  • 2.9, Михрютка (ok), 00:36, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анон очевидно только что вылупился

    птушо понятия не имеет об авторе toybox

    а ложноручки анона еще слишком слабы чтобы помять клаву и поискать хоть бы на опеннете

     
  • 2.10, Аноним (10), 00:45, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На елде пока катаются только такие тупые бараны как ты.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:43, 13/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    bsdgames встроены?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:01, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    💩
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:46, 14/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Для длинных опций предложены сокращённые аналоги (например, "ls --col" для "ls --color").

    Да, давайте изобретем ни с чем не совместимый CLI.

     
     
  • 2.13, Михрютка (ok), 01:05, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    циска такая А ЧО ВСМЫСЛЕ
     
  • 2.14, YetAnotherOnanym (ok), 01:09, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    +1
    Либо однобуквенные с одним минусом, либо слово или словосочетание полностью с двумя минусами. Прочее от лукаваго.
     
  • 2.15, Аноним (7), 03:41, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который должен быть совместим с де-факто стандартным busybox.
    Который был создан на замену coreutils.
    Который уже стандартный дальше некуда.
    Ох блин, лавры микрософтовского powershell кому-то покоя не дают.
     
  • 2.16, Аноним (16), 04:43, 14/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сократили на 2 символа. Интересно куда они так спешат?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру