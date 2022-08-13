Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.8

man busybox

man toybox

не судьба?

если не лень набирать руками

$>toybox ls -lR

если лень - то

$>toybox ln -s /bin/toybox /usr/bin/ls

$>ls -lR

но можно и алиасом, тебе никто не мешает, если ты хочешь иметь геморрой

учти при этом, что /bin/sh, в которой ты будешь все это набирать - это на самом деле /bin/toybox ash

