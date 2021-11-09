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Анализ безопасности пакета BusyBox выявил 14 несущественных уязвимостей

09.11.2021 18:21

Исследователи из компаний Claroty и JFrog опубликовали результаты аудита безопасности пакета BusyBox, широко используемого во встраиваемых устройствах и предлагающего набор стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла. В ходе проверки выявлено 14 уязвимостей, которые уже устранены в августовском выпуске BusyBox 1.34. Почти все проблемы неопасны и сомнительны с точки зрения применения в реальных атаках, так как требуют запуска утилит с полученными извне аргументами.

Отдельно выделяется уязвимость CVE-2021-42374, которая позволяет вызвать отказ в обслуживании при обработке специально оформленного сжатого файла утилитой unlzma, а в случае сборки с опций CONFIG_FEATURE_SEAMLESS_LZMA, также любыми другими компонентами BusyBox, включая tar, unzip, rpm, dpkg, lzma и man.

Уязвимости CVE-2021-42373, CVE-2021-42375, CVE-2021-42376 и CVE-2021-42377 позволяют вызвать отказ в обслуживании, но требуют запуска утилит man, ash и hush с параметрами, заданными атакующим. Уязвимости с CVE-2021-42378 по CVE-2021-42386 затрагивают утилиту awk и потенциально могут привести к запуску кода, но для этого атакующему требуется добиться выполнения в awk определённого шаблона (необходимо запустить awk с передачей в первом аргументе командной строки данных, полученных от атакующего).

Дополнительно также можно отметить уязвимость (CVE-2021-43523) в библиотеках uclibc и uclibc-ng, связанную с тем, что при обращении к функциям gethostbyname(), getaddrinfo(), gethostbyaddr() и getnameinfo() не выполняется проверка и чистка доменного имени, возвращённого DNS-сервером. Например, в ответ на определённый запрос резолвинга подконтрольный злоумышленнику DNS-сервер может вернуть хосты вида "<script>alert('xss')</script>.attacker.com" и они будут в неизменном виде возвращены какой-то программе, которая без чистки может отобразить их web-интерфейсе. Проблема устранена в выпуске uclibc-ng 1.0.39 через добавление кода для проверки корректности возвращаемых доменных имён, реализованном по аналогии с Glibc.

  1. Главная ссылка к новости (https://claroty.com/2021/11/09...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.34
  3. OpenNews: Ещё одна уязвимость в Apache httpd, позволяющая обратиться за пределы корневого каталога сайта
  4. OpenNews: Раскрыта техника эксплуатации уязвимости в tty-подсистеме ядра Linux
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в PHP-FPM
  6. OpenNews: Уязвимость в Mailman, позволяющая определить пароль администратора почтовой рассылки
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56128-busybox
Ключевые слова: busybox, uclibc
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 18:43, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прочитал как 14 несуществующих уязвимостей и искал ссылку на pvs-studio, давненько рекламы не видно. Не окупается?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:53, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Для .NET — PVS-Studio лучший статический анализатор кода. Давайте будем объективны, он тоже нужен.
     
     
  • 3.17, QwertyReg (ok), 19:41, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Можно не моргая назвать пять альтернатив (даже свободных), которые это поделие уделывает в минуса. И у них нет мерзкого жиробубеля в качестве владельца.
     
     
  • 4.19, Здрасьте (?), 21:16, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так давай. Какие?
     
  • 4.23, Аноним (23), 21:40, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, ты не назовёшь. Во-вторых, у Андрея Карпова довольно милый вид. А вот твою действительно мерзкую фотографию мы не видели (и не увидим).
     
  • 4.24, Sw00p aka Jerom (?), 21:43, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шо за личная неприязнь?
     
  • 2.16, InuYasha (??), 19:19, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже :_D
     
  • 2.21, Kuromi (ok), 21:31, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой да ладно вам, когда они чекают скажем код ФФ или иной опенсорс они обычно найденное разработчикам отправляют и те как правило принимают к сведению и фиксят. Это не симбиоз, конечно, но тоже не плохо.
     

  • 1.6, Нанобот (ok), 18:43, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >сомнительны с точки зрения применения в реальных атаках

    Зато пацаны теперь смогут написать в резюме, что обнаружили ряд уязвимостей CVE

     
  • 1.12, InuYasha (??), 19:11, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Guys busy thinking inside-out of the box.
     
     
  • 2.13, Растоманя (ok), 19:12, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не понял
     
     
  • 3.14, InuYasha (??), 19:18, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра слов. Есть такое выражение - "think outside the box" - типа, "домай не только в рамках общепринятого".
     

  • 1.18, Аноним (-), 19:46, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю это легковесный аналог coreutils?
     
     
  • 2.20, макпыф (ok), 21:29, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и не только.

    всякие grep sed awk и т.д.
    еще есть инит, аналог udev-а и куча всего. 2 шелла.

    поддерживает при сборке menuconfig (как ядро) потому лишнее можно отключить.

    впринципе - ядро + busybox уже будет работающей системой

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 21:37, 09/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ядро + busybox уже будет работающей системой

    Я так на апельсинках делаю, ибо штатные образы с системдой запускаются в разы медленнее.

     

  • 1.25, Аноним (25), 21:45, 09/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Анализ безопасности пакета BusyBox выявил 14 несущественных уязвимостей

    Разве он на Расте написан?

     

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