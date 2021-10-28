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Локальная root-уязвимость в PHP-FPM

28.10.2021 18:41

В PHP-FPM, менеджере процессов FastCGI, входящем в основную поставку PHP начиная с ветки 5.3, выявлена критическая уязвимость CVE-2021-21703, дающая возможность непривилегированному пользователю хостинга выполнить код с правами root. Проблема проявляется на серверах, использующих для организации запуска PHP-скриптов PHP-FPM, обычно применяемый в связке с Nginx. Выявившие проблему исследователи смогли подготовить рабочий прототип эксплоита.

Уязвимость вызвана сохранением указателей в область разделяемой памяти (scoreboard), применяемой для организации взаимодействия между дочерним и родительским процессом PHP-FPM. Основной процесс PHP-FPM, координирующий работу, запускается с правами root и порождает несколько дочерних процессов, которые выполняются под непривилегированным пользователем (обычно www-data или nobody) и непосредственно занимаются выполнением PHP-скриптов. Суть проблемы в том, что подконтрольный пользователю дочерний процесс может получить доступ к разделяемой памяти управляющего процесса и изменить указатели, используемые в основном процессе (в структуре scoreboard сохраняются указатели на вложенную структуру fpm_scoreboard_proc_s).

Указанная особенность позволяет атакующему, который имеет возможность запустить свой PHP-код на сервере, обойти sandbox-изоляцию интерпретатора и через подмену указателей в структуре fpm_scoreboard_s очистить область памяти основного процесса или изменить значение 32-разрядных целых значений с нуля на единицу. Для изменения значения атакующий записывает указатель на целочисленную переменную в массив scoreboard->procs и отправляет связанному с этим указателем обработчику сигнал SIGKILL.

Подобные манипуляции дают возможность через проявление ещё одной ошибки добиться выполнения своего кода в основном процессе. В частности, в памяти можно установить в 1 настройку catch_workers_output, которая по умолчанию имеет значение 0. Указанная настройка включает сохранение в лог stderr-вывода от рабочих процессов php-fpm. Поступающая информация буферизируется, а буфер создаётся в куче основного процесса, что позволяет атакующему разместить в куче до 1024 байт произвольных данных. Далее манипулируя возможностью менять 0 на 1 и очищать память, атакующий может изменить размера блока и добиться контролируемого переполнения кучи.

Уязвимость проявляется начиная с версии PHP 5.3.7, в которую был интегрирован PHP-FPM. Примечательно, что разработчики PHP были уведомлены о проблеме ещё в мае, но не спешили с подготовкой исправления. В итоге уязвимость была устранена в обновлениях PHP 7.3.32, 8.0.12 и 7.4.25 уже после раскрытия сведений о проблеме. Для веток PHP, поддержка которых уже прекращена, можно попытаться использовать патч. Основные дистрибутивы выпустили обновления пакетов с устранением уязвимости: Debian, RHEL, SUSE, Ubuntu, Fedora, Arch. В портах FreeBSD проблема пока не устранена.

В 2019 году похожая уязвимость, также связанная с хранением указателей в разделяемой памяти scoreboard, была исправлена в механизме управления дочерними процессами в Apache httpd. Уязвимость позволяла локальному злоумышленнику (например, пользователю хостинга), имеющему возможность выполнить свой скрипт под управлением web-сервера, добиться выполнения кода с правами управляющего процесса, обычно запускаемого с привилегиями root.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy
  4. OpenNews: Обновление PHP 5.5.12 с устранением уязвимости в PHP-FPM
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в PHP
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.39 с устранением опасных уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал пох.
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56055-php-fpm
Ключевые слова: php-fpm, php, nginx
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Sherry Birkin (?), 18:55, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    А я говорил, ставьте Apache2!
     
     
  • 2.7, srgazh (ok), 18:57, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там таких новостей еще более
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:01, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Примечательно, что разработчики PHP были уведомлены о проблеме ещё в мае, но не спешили с подготовкой исправления.

    Интересно чего они ждали?

     
     
  • 2.10, Sw00p aka Jerom (?), 19:08, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хорошо хоть за уязвимость восприняли :)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:34, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После того как визг подняли и признали
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:58, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им некогда, они смузи фичи пилят.
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:05, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С дивана долго поднимались
     
  • 2.21, QwertyReg (ok), 20:31, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ждать от мёртвого языка-то?
     
     
  • 3.22, FractaL (ok), 20:35, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Того-же чего и от мёртво-раждённого.

    Ну ты понял лох куда тебе клешнями двигать да?

     

  • 1.11, pashev.me (?), 19:17, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один пример того, что "должно работать" и "работает" - это не одно и тоже.
     
  • 1.12, Аноним (12), 19:23, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Основной процесс PHP-FPM, координирующий работу, запускается с правами root

    Это очень умное решение.

     
  • 1.14, Рева RarogCmex Денис (?), 19:38, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вовремя я избавился от php на своём личном сервере.
     
  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 19:49, 28/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А термин "увизгвимость" в html title страницы - это редактор так прикололся?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:52, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это опеннет написан на перле. Старое не отредактированное значение всегда остаётся в заголовке страницы.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:26, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задумался над тем, что когда-нибудь на Opennet появится (а может уже была) новость про уязвимость, через которую можно будет сломать его самого :) С подробным разъяснением и ссылкой на эксплойты. Хорошее оформление новости это не всегда хорошо :)
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:09, 28/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кому-то видимо особо нравятся свиньи.
     

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