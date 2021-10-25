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Уязвимость в Mailman, позволяющая определить пароль администратора почтовой рассылки

25.10.2021 12:07

Опубликован корректирующий релиз системы управления почтовыми рассылками GNU Mailman 2.1.35, используемой для организации общения разработчиков в разнообразных открытых проектах. В обновлении устранены две уязвимости: Первая уязвимость (CVE-2021-42096) позволяет любому пользователю, подписанному на рассылку, определить пароль администратора данного списка рассылки. Вторая уязвимость (CVE-2021-42097) даёт возможность совершить CSRF-атаку на другого пользователя рассылки для захвата его учётной записи. Атака может быть совершена только подписанным участником рассылки. Продукт Mailman 3 проблеме не подвержен.

Обе проблемы вызваны тем, что значение csrf_token, применяемое для защиты от CSRF-атак на странице с настройками ("options"), всегда совпадает с токеном администратора, а не формируется отдельно для пользователя текущего сеанса. При формировании csrf_token используется информация о хэше пароля администратора, что упрощает определение пароля методом перебора. Так как csrf_token, созданный для одного пользователя, подходит и другому пользователю, атакующий может сформировать страницу, при открытии которой другим пользователем можно организовать выполнение команд в интерфейсе Mailman от имени этого пользователя и получить управление его учётной записью.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления списками рассылки GNU Mailman 3.1
  3. OpenNews: Debian тестирует Discourse как потенциальную замену спискам рассылки
  4. OpenNews: Закрытие старейшего списка рассылки по компьютерной безопасности BugTraq
  5. OpenNews: Управление через почтовые рассылки как барьер, мешающий приходу молодых разработчиков
  6. OpenNews: Для разработки ядра Linux введён в строй новый сервис почтовых рассылок
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56030-mailman
Ключевые слова: mailman
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Сразу две уязвимости. Какая прелесть)
     
     
  • 2.3, Annnnonnnyyymous (?), 12:32, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это говорит о том, что кто-то спустя 15 лет решил-таки наконец-то посмотреть в код этого поделия :)

    Что же будет, когда наконец-то хоть кто-то решит заглянуть в год OpenBSD :)

     
     
  • 3.4, www2 (??), 13:16, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если бы только у тебя время было одним глазком заглянуть, то ты бы безусловно сразу нашёл эту уязвимость.
     

  • 1.2, pashev.me (?), 12:23, 25/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Фееричное.
     
  • 1.5, Нанобот (ok), 13:47, 25/10/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    > почтовыми рассылками ... для организации общения разработчиков

    чуваки походу застряли в 90-х годах прошлого века

     
     
  • 2.6, Ышо один аноном (?), 14:06, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оторвальдсу в мошонке слаб сказать?..
     
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