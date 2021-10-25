Уязвимость в Mailman, позволяющая определить пароль администратора почтовой рассылки

Опубликован корректирующий релиз системы управления почтовыми рассылками GNU Mailman 2.1.35, используемой для организации общения разработчиков в разнообразных открытых проектах. В обновлении устранены две уязвимости: Первая уязвимость (CVE-2021-42096) позволяет любому пользователю, подписанному на рассылку, определить пароль администратора данного списка рассылки. Вторая уязвимость (CVE-2021-42097) даёт возможность совершить CSRF-атаку на другого пользователя рассылки для захвата его учётной записи. Атака может быть совершена только подписанным участником рассылки. Продукт Mailman 3 проблеме не подвержен.

Обе проблемы вызваны тем, что значение csrf_token, применяемое для защиты от CSRF-атак на странице с настройками ("options"), всегда совпадает с токеном администратора, а не формируется отдельно для пользователя текущего сеанса. При формировании csrf_token используется информация о хэше пароля администратора, что упрощает определение пароля методом перебора. Так как csrf_token, созданный для одного пользователя, подходит и другому пользователю, атакующий может сформировать страницу, при открытии которой другим пользователем можно организовать выполнение команд в интерфейсе Mailman от имени этого пользователя и получить управление его учётной записью.



