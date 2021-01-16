Закрытие старейшего списка рассылки по компьютерной безопасности BugTraq

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|1.1, Аноним (-), 12:24, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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RIP. Полезный ресурс был. Лучше бы все эти корпорастые купи-продайки вротком-срамантеки ripнулись.
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|2.3, Аноним (3), 12:43, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ...сворачивании проекта на фоне усиления требований по удалению той или иной информации от лиц, не заинтересованных в её публичной доступности...
Вот такая там свобода слова.
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|3.16, flkghdfgklh (?), 13:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Свобода слова гарантирует, что ГОСУДАРСТВО не будет запрещать распространение информации. Частные лица вольны у себя делать что хотят и устанавливать любые правила, коммерческие фирмы имеют полное право требовать соблюдения коммерческой тайны.
Ты бы хоть узнал что такое свобода слова сначала, ванька.
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|4.18, vdb (?), 14:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> коммерческие фирмы имеют полное право требовать соблюдения коммерческой тайны.
…от своих сотрудников. После того, как коммерческая тайна утекла, требовать её соблюдения от третьих лиц — нонсенс.
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|4.26, Аноним (26), 14:54, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чушь не неси. Вопрос о свободе слова и государстве - это чисто американская заморочка про их поправки конституции.
Само понятие свободы слова больше этого, и относится в том числе и частным компаниям. Не надо путать вопросы законодательства и социальные концепции.
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|4.27, Michael Shigorin (ok), 14:56, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да-да-да-да-да. Не хочу пускать негров и укров в ресторан -- и не пускаю, частное дело.
Чё ж вы так истерите-то, борцуны, когда ваш помёт отсюда выметают за нарушение правил пользования частным ресурсом? Что _вы_ знаете о свободе слова? И знакомо ли различие слов "свобода" и "вседозволенность"?..
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|5.32, Crazy Alex (ok), 15:22, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, Шигорин начал нести классическую чушь про "свободу" и "вседозволенность". Ну так на неё и ответ классический - "твоя свобода махать руками заканчивается там, где начинается мой нос". И не раньше.
И да, претензий к банам и прочему по причине "моя левая нога так захотела, и это было в ToS, с которыми вы согласились" - никаких, сожно, правда, просто на другой сервис уйти
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|2.5, Аноним (5), 12:43, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там меньше 10000 емейлов как я понял, сам не можешь однострочник на питоне написать? Ценность в новых сообщениях, а не в старых.
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|3.8, Аноним (5), 12:49, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А впрочем не знаю как я считал. Если перебирать все 500к, то справится и однострочник на баше без проблем. Если парсить содержимое, питон проще и удобнее.
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|4.9, Аноним (5), 12:53, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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500к сообщений (индекс) там вроде нет, тогда оценка в 10к (если верить количеству страниц) не далека от истины. пройтись по всему списку можно и с xmllint.
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|3.15, фывфыв (?), 13:38, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ценность в новых сообщениях, а не в старых.
в старых в том числе... конечно при определённых обстоятельствах (в основном юзкейсы для хакеров - уточнить особенности багов для старых версий или ещё какие-либо технические подробности - иногда старые баги можно интерпретировать в новых окружениях и тп). всегда полезно иметь архив данных под рукой.
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|2.20, пох. (?), 14:19, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем, эти древние эксплойты уже нигде не работают.
А если где и сработают - ну получишь ты рутовый шелл на замурованном в стену pentium-133mmx. И зачем?
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|1.6, Lex (??), 12:48, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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exelab.ru( ранее cracklab.ru ), кстати, тоже походу помер.. не прошло и года с момента приобретения ресурса какой-то зашкварной конторой( по слухам, антивирусникам, которые так слезно клялись и гарантировали, что теперь то ресурс как минимум не станет хуже, но получит развитие итд итп ).
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|2.10, defaced (?), 13:03, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> exelab.ru( ранее cracklab.ru
значительная гора этих ресурсов и форумов (где обсуждались секурити технологии и прочее) исчезла за последние 10 лет. умирание (офлайн, скупка, продажа или уход в приват) началось где-то в 2005-2006 годах. сейчас в основном всё серьёзное осталось в onion.
например, сейчас практически не осталось серьёзных ресурсов и форумов по вирусным технологиями (если кто знает напишите это в комментах). правда тут немного по иным причинам (кого поймали, кто ушёл в глухой приват). ушли такие ребята как 29a или пропали навсегда такие вирусописатели как z0mbiE и тд.
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|3.12, Аноним (5), 13:11, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не видел вирусов лет 20+. Какие там технологии, как скопмоновать электрон в 1 бинарь? 20 лет назад пошли "вирусы" по 100 мегабайт, не удивлюсь если сейчас вирусы по 10 гигабайт уже.
А вот материалы по криптерам и защитам там вроде были достаточно ценные и в своём роде уникальные.
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|4.14, Аноним (5), 13:15, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имею в виду я разгребал конечно протрояненные насквозь локалочки, довелось как-то, но там только разнообразные черви ворующие пароли и локеры, рекламные порнобаннеры. Никакой романтики, никаких вирусов.
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|3.13, ыы (?), 13:13, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Технология стала ближе в к пользователям и как следствие стала неинтересна гикам...
Кто сейчас с жаром и интересом рассуждает о кофеварках или пылесосах? Потому что обыденно все это.
Интерес проявляют только профессионалы, на специфических ресурсах.
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|4.22, PP (?), 14:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написано же приемник, а не приёмник. Не умеем в разницу между Е и Ё?
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|5.29, Michael Shigorin (ok), 15:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разберитесь для начала с "е" и "и"... синоним слова "наследник" -- "преемник" (оттуда же "преемственность").
PS: s/Рз/Раз/
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|6.31, PP (?), 15:17, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пфф. Чукча писатель - чукча не читатель. Так я об этом как раз и говорю. Только свой пост нужно не мне адресовать, а пациенту, к которому я обратился.
Он наследствующего перепутал с приёмников. На что я возразил ему о разницу между Е и Ё. Ему сказали о преемственности сайта экзелаба, а он решил трольнуть про "передатчик". Речь-то шла о преемственности, а не о приёмнике. Michael Shigorin, пить бросать, уже 16-е число.
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|1.23, Аноним (23), 14:33, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Good-night, sweet prince; and flights of angels sing thee to thy rest.
:(
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