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Закрытие старейшего списка рассылки по компьютерной безопасности BugTraq

16.01.2021 11:59

Представители издания SecurityFocus объявили о закрытии списка рассылки BugTraq, в котором с 1993 года публиковались отчёты об уязвимостях в различных продуктах. BugTraq сыграл важную роль в стимулировании оперативно выпускать исправления уязвимостей, так как изначально публиковал сведения о проблемах без согласования с производителями уязвимых продуктов, которые в то время часто игнорировали отправляемую напрямую информацию об уязвимостях.

В феврале прошлого года публикация новых сообщений в BugTraq была заблокирована без объяснения причин. Сейчас раскрыты мотивы блокировки и объявлено о решении полностью закрыть список рассылки. В том числе 31 января будет закрыт официальный архив BugTraq со всеми опубликованными ранее сообщениями (в строю останутся зеркала, в том числе зеркало, поддерживаемое разработчиком NMAP).

Изначально список рассылки BugTraq поддерживал Scott Chasin на серверах Crimelab.com, а позднее в Брауновском университете. В 1995 году сопровождение BugTraq перешло в организацию NetSpace Foundation, которая в 1999 году вошла в состав издания SecurityFocus. В 2002 году издание SecurityFocus было куплено компанией Symantec, которая в 2019 году была поглощена компанией Broadcom. В 2020 году компания Broadcom продала некоторые активы, включая SecurityFocus, компании Accenture, которая посчитала нецелесообразным дальнейшее ведение сайта SecurityFocus и связанных с ним сервисов.

В настоящее время продолжает существовать список рассылки Full Disclosure, созданный в 2002 году после изменения политики модерирования и перехода BugTraq под контроль компании Symantec. В 2014 году сопровождающие Full Disclosure приняли решение о сворачивании проекта на фоне усиления требований по удалению той или иной информации от лиц, не заинтересованных в её публичной доступности, но автор NMAP взял рассылку под своё крыло. Кроме того, с 2008 года также существует список рассылки OSS Security, нацеленный на информирование об уязвимостях в открытом ПО и обсуждение патчей для их устранения.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/bugtraq/2...)
  2. OpenNews: Объявлено о закрытии списка рассылки full-disclosure
  3. OpenNews: Автор Nmap вернул к жизни список рассылки Full Disclosure
  4. OpenNews: Атака на HackerOne, позволившая получить доступ к закрытым отчётам об уязвимостях
  5. OpenNews: Объявлено о скором закрытии проекта FreeDB
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54415-bugtraq
Ключевые слова: bugtraq
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  • 1.1, Аноним (-), 12:24, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    RIP. Полезный ресурс был. Лучше бы все эти корпорастые купи-продайки вротком-срамантеки ripнулись.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:43, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ...сворачивании проекта на фоне усиления требований по удалению той или иной информации от лиц, не заинтересованных в её публичной доступности...

    Вот такая там свобода слова.

     
     
  • 3.16, flkghdfgklh (?), 13:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Свобода слова гарантирует, что ГОСУДАРСТВО не будет запрещать распространение информации. Частные лица вольны у себя делать что хотят и устанавливать любые правила, коммерческие фирмы имеют полное право требовать соблюдения коммерческой тайны.

    Ты бы хоть узнал что такое свобода слова сначала, ванька.

     
     
  • 4.18, vdb (?), 14:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > коммерческие фирмы имеют полное право требовать соблюдения коммерческой тайны.

    …от своих сотрудников. После того, как коммерческая тайна утекла, требовать её соблюдения от третьих лиц — нонсенс.

     
  • 4.26, Аноним (26), 14:54, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чушь не неси. Вопрос о свободе слова и государстве - это чисто американская заморочка про их поправки конституции.

    Само понятие свободы слова больше этого, и относится в том числе и частным компаниям. Не надо путать вопросы законодательства и социальные концепции.

     
  • 4.27, Michael Shigorin (ok), 14:56, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да-да-да-да-да.  Не хочу пускать негров и укров в ресторан -- и не пускаю, частное дело.

    Чё ж вы так истерите-то, борцуны, когда ваш помёт отсюда выметают за нарушение правил пользования частным ресурсом?  Что _вы_ знаете о свободе слова?  И знакомо ли различие слов "свобода" и "вседозволенность"?..

     
     
  • 5.32, Crazy Alex (ok), 15:22, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, Шигорин начал нести классическую чушь про "свободу" и "вседозволенность". Ну так на неё и ответ классический - "твоя свобода махать руками заканчивается там, где начинается мой нос". И не раньше.

    И да, претензий к банам и прочему по причине "моя левая нога так захотела, и это было в ToS,  с которыми вы согласились" - никаких, сожно, правда, просто на другой сервис уйти

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:30, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Забекапте кто может..
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:43, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там меньше 10000 емейлов как я понял, сам не можешь однострочник на питоне написать? Ценность в новых сообщениях, а не в старых.
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 12:49, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А впрочем не знаю как я считал. Если перебирать все 500к, то справится и однострочник на баше без проблем. Если парсить содержимое, питон проще и удобнее.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 12:53, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    500к сообщений (индекс) там вроде нет, тогда оценка в 10к (если верить количеству страниц) не далека от истины. пройтись по всему списку можно и с xmllint.
     
  • 3.15, фывфыв (?), 13:38, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ценность в новых сообщениях, а не в старых.

    в старых в том числе... конечно при определённых обстоятельствах (в основном юзкейсы для хакеров - уточнить особенности багов для старых версий или ещё какие-либо технические подробности - иногда старые баги можно интерпретировать в новых окружениях и тп). всегда полезно иметь архив данных под рукой.

     
  • 2.20, пох. (?), 14:19, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем, эти древние эксплойты уже нигде не работают.
    А если где и сработают - ну получишь ты рутовый шелл на замурованном в стену pentium-133mmx. И зачем?

     
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 14:59, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел архив первой половины нулевых, когда его читал... иэхх ;-)
     

  • 1.4, Аноним (-), 12:43, 16/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.7, slepnoga (ok), 12:49, 16/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.6, Lex (??), 12:48, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    exelab.ru( ранее cracklab.ru ), кстати, тоже походу помер.. не прошло и года с момента приобретения ресурса какой-то зашкварной конторой( по слухам, антивирусникам, которые так слезно клялись и гарантировали, что теперь то ресурс как минимум не станет хуже, но получит развитие итд итп ).
     
     
  • 2.10, defaced (?), 13:03, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > exelab.ru( ранее cracklab.ru

    значительная гора этих ресурсов и форумов (где обсуждались секурити технологии и прочее) исчезла за последние 10 лет. умирание (офлайн, скупка, продажа или уход в приват) началось где-то в 2005-2006 годах. сейчас в основном всё серьёзное осталось в onion.

    например, сейчас практически не осталось серьёзных ресурсов и форумов по вирусным технологиями (если кто знает напишите это в комментах). правда тут немного по иным причинам (кого поймали, кто ушёл в глухой приват). ушли такие ребята как 29a или пропали навсегда такие вирусописатели как z0mbiE и тд.

     
     
  • 3.12, Аноним (5), 13:11, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не видел вирусов лет 20+. Какие там технологии, как скопмоновать электрон в 1 бинарь? 20 лет назад пошли "вирусы" по 100 мегабайт, не удивлюсь если сейчас вирусы по 10 гигабайт уже.

    А вот материалы по криптерам и защитам там вроде были достаточно ценные и в своём роде уникальные.

     
     
  • 4.14, Аноним (5), 13:15, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду я разгребал конечно протрояненные насквозь локалочки, довелось как-то, но там только разнообразные черви ворующие пароли и локеры, рекламные порнобаннеры. Никакой романтики, никаких вирусов.
     
  • 3.13, ыы (?), 13:13, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технология стала ближе в к пользователям и как следствие стала неинтересна гикам...
    Кто сейчас с жаром и интересом рассуждает о кофеварках или пылесосах?  Потому что обыденно все это.
    Интерес проявляют только профессионалы, на специфических ресурсах.
     
  • 3.17, lockywolf (ok), 13:58, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что осталось в onion? Ничего там, по-моему, дельного нет.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:09, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у него появился приемник? кто то ведь должен занять нишу...
     
     
  • 3.19, vdb (?), 14:08, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > у него появился приемник?

    А передатчик?

     
     
  • 4.22, PP (?), 14:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написано же приемник, а не приёмник. Не умеем в разницу между Е и Ё?
     
     
  • 5.29, Michael Shigorin (ok), 15:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разберитесь для начала с "е" и "и"... синоним слова "наследник" -- "преемник" (оттуда же "преемственность").

    PS: s/Рз/Раз/

     
     
  • 6.31, PP (?), 15:17, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфф. Чукча писатель - чукча не читатель. Так я об этом как раз и говорю. Только свой пост нужно не мне адресовать, а пациенту, к которому я обратился.

    Он наследствующего перепутал с приёмников. На что я возразил ему о разницу между Е и Ё. Ему сказали о преемственности сайта экзелаба, а он решил трольнуть про "передатчик". Речь-то шла о преемственности, а не о приёмнике. Michael Shigorin, пить бросать, уже 16-е число.

     
  • 3.21, Михрютка (ok), 14:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    cracklab.team?
     
  • 2.24, PP (?), 14:34, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://cracklab.team/index.php?threads/14/#post-313
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:33, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Good-night, sweet prince; and flights of angels sing thee to thy rest.

    :(

     
  • 1.30, Michael Shigorin (ok), 15:07, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо и Fyodor, и solardiz.
     

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