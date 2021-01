Закрытие старейшего списка рассылки по компьютерной безопасности BugTraq

2.10 , defaced ( ? ), 13:03, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > exelab.ru( ранее cracklab.ru значительная гора этих ресурсов и форумов (где обсуждались секурити технологии и прочее) исчезла за последние 10 лет. умирание (офлайн, скупка, продажа или уход в приват) началось где-то в 2005-2006 годах. сейчас в основном всё серьёзное осталось в onion. например, сейчас практически не осталось серьёзных ресурсов и форумов по вирусным технологиями (если кто знает напишите это в комментах). правда тут немного по иным причинам (кого поймали, кто ушёл в глухой приват). ушли такие ребята как 29a или пропали навсегда такие вирусописатели как z0mbiE и тд.

3.12 , Аноним ( 5 ), 13:11, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не видел вирусов лет 20+. Какие там технологии, как скопмоновать электрон в 1 бинарь? 20 лет назад пошли "вирусы" по 100 мегабайт, не удивлюсь если сейчас вирусы по 10 гигабайт уже. А вот материалы по криптерам и защитам там вроде были достаточно ценные и в своём роде уникальные.

4.14 , Аноним ( 5 ), 13:15, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имею в виду я разгребал конечно протрояненные насквозь локалочки, довелось как-то, но там только разнообразные черви ворующие пароли и локеры, рекламные порнобаннеры. Никакой романтики, никаких вирусов.

3.13 , ыы ( ? ), 13:13, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Технология стала ближе в к пользователям и как следствие стала неинтересна гикам...

Кто сейчас с жаром и интересом рассуждает о кофеварках или пылесосах? Потому что обыденно все это.

Интерес проявляют только профессионалы, на специфических ресурсах.

3.17 , lockywolf ( ok ), 13:58, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что осталось в onion? Ничего там, по-моему, дельного нет.

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:09, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у него появился приемник? кто то ведь должен занять нишу...

3.19 , vdb ( ? ), 14:08, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > у него появился приемник? А передатчик?

4.22 , PP ( ? ), 14:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Написано же приемник, а не приёмник. Не умеем в разницу между Е и Ё?

5.29 , Michael Shigorin ( ok ), 15:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Разберитесь для начала с "е" и "и"... синоним слова "наследник" -- "преемник" (оттуда же "преемственность"). PS: s/Рз/Раз/

6.31 , PP ( ? ), 15:17, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пфф. Чукча писатель - чукча не читатель. Так я об этом как раз и говорю. Только свой пост нужно не мне адресовать, а пациенту, к которому я обратился. Он наследствующего перепутал с приёмников. На что я возразил ему о разницу между Е и Ё. Ему сказали о преемственности сайта экзелаба, а он решил трольнуть про "передатчик". Речь-то шла о преемственности, а не о приёмнике. Michael Shigorin, пить бросать, уже 16-е число.

3.21 , Михрютка ( ok ), 14:30, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – cracklab.team?

2.24 , PP ( ? ), 14:34, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://cracklab.team/index.php?threads/14/#post-313