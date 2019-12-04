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Атака на HackerOne, позволившая получить доступ к закрытым отчётам об уязвимостях

04.12.2019 21:58

Платформа HackerOne, дающая возможность исследователям безопасности информировать разработчиков о выявлении уязвимостей и получать за это вознаграждения, получила отчёт о собственном взломе. Одному из исследователей удалось получить доступ к учётой записи аналитика по безопасности компании HackerOne, имеющего возможность просмотра закрытых материалов, в том числе со сведениями об ещё не устранённых уязвимостях. За время существования платформы через HackerOne исследователям в сумме было выплачено 23 млн долларов за выявление уязвимостей в продуктах более 100 клиентов, среди которых Twitter, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Slack, Пентагон и ВМС США.

Примечательно, что захват учётной записи стал возможен из-за человеческого фактора. Один из исследователей отправил на рассмотрение заявку о потенциальной уязвимости в HackerOne. Аналитик HackerOne в ходе разбора заявки попытался повторить предложенный метод взлома, но проблему воспроизвести не удалось, и автору заявки был отправлен ответ с запросом дополнительных деталей. При этом аналитик не заметил, что вместе с результатами неудачной проверки по недосмотру отправил содержимое своей сессионной Cookie. В частности, в ходе диалога аналитик привёл пример выполненного утилитой curl HTTP-запроса, включающего HTTP-заголовки, из которых забыл почистить содержимое сессионной Cookie.

Исследователь заметил данную оплошность и смог получить доступ к привилегированной учётной записи на сайте hackerone.com, просто подставив замеченное значение Cookie, без необходимости прохождения применяемой в сервисе многофакторной аутентификации. Атака стала возможной так как на hackerone.com не применялась привязка сеанса к IP или браузеру пользователя. Проблемный сессионный идентификатор был удалён через два часа после публикации отчёта об утечке. За информирование о проблеме исследователю решено выплатить 20 тысяч долларов.

HackerOne инициировал аудит для анализа возможного возникновения подобных утечек Cookie в прошлом и для оценки потенциальных утечек закрытых сведений о проблемах клиентов сервиса. Аудит не выявил фактов утечек в прошлом и определил, что продемонстрировавший проблему исследователь мог получить сведения о примерно 5% из всех представленных в сервисе программ, к которым был открыт доступ аналитику, сессионный ключ которого был использован.

Для защиты от совершения подобных атак в будущем реализована привязка сессионного ключа к IP-адресу и фильтрация сессионных ключей и токенов аутентификации в комментариях. В дальнейшем привязку к IP планируют заменить на привязку к устройствам пользователя, так как привязка к IP неудобна для пользователей с динамически выдаваемыми адресами. Также решено расширить систему логов с информацией о доступе пользователей к данным и реализовать модель гранулированного доступа аналитиков к данным клиентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Взлом сайта криптовалюты Мonero с подменой предлагаемого для загрузки кошелька
  3. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  4. OpenNews: Взлом репозиториев Canonical на GitHub (дополнено)
  5. OpenNews: Взлом внутренней сети NASA через плату Raspberry Pi
  6. OpenNews: Взлом дискуссионной площадки Stack Overflow (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: hack, hackerone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, имя (ok), 22:38, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в дальнейшем планируют заменить на привязку [сессионных ключей] к устройствам пользователя

    Это как ещё?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:02, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так же как гугл фингерпринтит и узнаёт тебя даже в приватной вкладке. Для примера: в приватной вкладке можешь зайти в транслейт; выставить необычное направление перевода; перевести предложение или фразу; закрыть переводчик; закрыть приватную вкладку; закрыть браузер; подождать N минут; открыть вкладку и открыть транслейт; с удивлением обнаружить выставленное ранее направление перевода. У меня это сработало даже на разных профилях в FF на одной и той же виртуалке через день.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:12, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня без приватной вкладки всё забывает, жутко не удобно. Ты уверен, что это не evercookie какой-нибудь?
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 23:32, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен. FF с CanvasBlocker, uBlock, запрещённым Flash и DRM на win8 в виртуалке. За этим IP ещё с десяток таких же машинок (реальных и виртуалок). Пробовал даже с чистым профилем. Запоминает, скотина, хоть ты тресни.
     
     
  • 5.9, хотел спросить (?), 00:13, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    херь какая-то...

    у меня белый статический айпишник и даже с ним нефига не запоминает...

    отключи 3rd party cookies и почисти все что у тебя сейчас есть

    момент интересный - требует исследования

     
  • 3.7, Аноним (7), 23:35, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня это сработало даже на разных профилях в FF на одной и той же виртуалке через день.

    Это очень странно. Не имеет смысла использовать фингерпринтинг для пугания пользователя такими трюками.

     
     
  • 4.11, кельвин (?), 00:30, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это и не совсем фингерпринтинг.. это весьма дешёвый трюк определяющий всех анонимов с определённой подсети как одного пользователя.. когда все анонимы подсети оказываются одним человеком складывается впечатление что мы его как-то запомнили..
     
  • 2.3, xm (ok), 23:06, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Метаданные из свойств браузера с привязкой к IP.
     
  • 2.10, хотел спросить (?), 00:17, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    элементарно хранить дополнительный ключик в localStorage
    берем какую-нибудь производную от него и от пришедшего в хидерах nonce
    и шлем в хидерах обратно
    варианта дофига.. главное не лажануть с реализацией

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:19, 04/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пожарный поезд сгорел.
     
     
  • 2.8, тоже Аноним (ok), 00:07, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ситуации нет ничего необычного. Nobody's perfect. No silver bullet.
    Эксперты просто могут профессиональнее обнаружить и исправить косяки.
    В том числе и свои собственные.
     
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