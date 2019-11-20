Взлом сайта криптовалюты Мonero с подменой предлагаемого для загрузки кошелька

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|1.3, Аноним (3), 08:56, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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$ host node.hashmonero.com
node.hashmonero.com has address 91.210.104.245
$ whois 91.210.104.245
...
org-name: LLC "Server v arendy"
org-type: LIR
address: Barabannyi line , 4/4
address: 107023
address: Moscow
address: RUSSIAN FEDERATION
...
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|3.21, Аноним (20), 11:05, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, но почему-то whois в termux показывает Нидерланды, хоть ip проверял один и тот же.
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|3.25, Аноним (25), 12:07, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я другой аноним, у меня вот что whois -h whois ripe net 91 210 104 245 This i... текст свёрнут, показать
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|2.27, Аноним (27), 12:22, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А при чем тут node.hashmonero.com, если сайт Monero - getmonero.com?
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|1.8, Корец (?), 09:51, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну и правильно сделали, что взломали. Вся эта крипта - это просто очередные пирамиды. Туда им и дорога.
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|3.18, Аноним (18), 10:29, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не смог со всего намайненного расплатиться за электричество - теперь сидит на опеннетиках только из вагона метро, где есть халявная зарядка.
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|1.12, Аноним (11), 10:00, 20/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>пересобраны из отдельной защищённой кодовой базы.
Я так и поверил, что подобное никогда не повторится. Похоже сборкой должны заниматься мейнтейнеры, у которых должен быть настроен линтер на появление подозрительного кода.
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|2.13, Аноним (13), 10:04, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подробности о технике взлома не сообщаются, инцидент пока находится на стадии разбора.
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|3.29, лютый жжжжж (?), 13:25, 20/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не волнуйся, в мире еще много лемингов, которые ведуться на разные дела типа этих криптовалют.
А Газпром ваш лучше? Сегодня акция 220 рупь, через неделю 250. А в 2008 было 300 и за месяц улетело на дно. Про рубль в 1998-м и 2008м молчу....
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