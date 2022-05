Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.7

2.2 , pashev.ru ( ? ), 08:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем.

2.3 , fsb4000 ( ? ), 08:25, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – На HTML. C 73.8%

HTML 16.3%

Shell 9.6%

Other 0.3%

3.5 , Fracta1L ( ok ), 09:30, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отличный ход!

2.7 , Аноним ( - ), 09:45, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это чтобы ты ныл что билдить хруст стало надо и для какой-то совсем маргинальной фигни? :)

3.9 , Fracta1L ( ok ), 10:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне пока всё ещё удаётся избежать сборки хруста) А вот llvm со шлангом пришлось таки собрать.

4.10 , FreyFeya ( ? ), 10:32, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – librsvg не пользуешься?

5.11 , Fracta1L ( ok ), 10:34, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пришлось глобально выпилить юз svg и точечно запилить его тем пакетам, в которых он позарез нужен.

6.12 , FreyFeya ( ? ), 10:38, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не понял "точечно запилить", как собираются пакеты в которых он нужен?

7.13 , Fracta1L ( ok ), 10:39, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не всем пакетам, которые используют svg, нужен librsvg

8.14 , Аноним ( 14 ), 10:51, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Видимо, только если гном не ставить, значит и браузеры А скорее всего и кути, я... 9.15 , Аноним ( 14 ), 10:55, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Или я перепутал с другой либой и от этой шляпы только гтк зависит Там точно пом... 9.16 , FreyFeya ( ? ), 10:56, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать так вроде для сборки mesa необходим llvm ...