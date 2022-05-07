Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.7

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|2.7, Аноним (-), 09:45, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы ты ныл что билдить хруст стало надо и для какой-то совсем маргинальной фигни? :)
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|3.9, Fracta1L (ok), 10:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне пока всё ещё удаётся избежать сборки хруста)
А вот llvm со шлангом пришлось таки собрать.
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|5.11, Fracta1L (ok), 10:34, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пришлось глобально выпилить юз svg и точечно запилить его тем пакетам, в которых он позарез нужен.
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|8.14, Аноним (14), 10:51, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, только если гном не ставить, значит и браузеры А скорее всего и кути, я... текст свёрнут, показать
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|9.15, Аноним (14), 10:55, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или я перепутал с другой либой и от этой шляпы только гтк зависит Там точно пом... текст свёрнут, показать
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|1.17, Аноним (17), 11:09, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов.
Закапывайте. Вместе с автором — латентным проприерасом.
"В войне за выживание не может быть никаких условностей — ни сугубо, ни трегубо. Любой, кто не сражается на вашей стороне, — враг, которого необходимо сокрушить!"
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