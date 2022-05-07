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Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.7

07.05.2022 08:01

Опубликован релиз набора системных утилит Toybox 0.8.7, как и BusyBox оформленного в виде единого исполняемого файла и оптимизированного для минимального потребления системных ресурсов. Проект развивается бывшим мэйнтейнером BusyBox и распространяется под лицензией 0BSD. Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 299 базовых команд (220 полностью и 79 частично) из 378 запланированных.

Из новшеств Toybox 0.8.7 можно отметить:

  • В разряд полностью реализованных переведены команды host, wget, openvt и deallocvt.
  • Добавлены новые команды uclampset, gpiodetect, gpioinfo, gpioiget, gpiofind и gpioset.
  • Добавлена реализация простого HTTP-сервера httpd.
  • Удалена команда catv (аналог cat -v).
  • В утилите top появилась возможность переключения списков клавишами влево и вправо и изменения сортировки комбинациями "Shift + влево или вправо".
  • Добавлена поддержка опций "find -samefile", "cmp -n", "tar --strip".
  • В утилиты lsusb и lspci добавлено извлечение описаний устройств из файлов /etc/{usb,pci}.ids[.gz].
  • В утилиту ifconfig добавлена поддержка переименования сетевых интерфейсов.
  • В утилиту wget добавлена поддержка метода POST для отправки данных web-форм.


  1. Главная ссылка к новости (http://landley.net/toybox/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.35
  3. OpenNews: Релиз минималистичного набора системных утилит Toybox 0.8.4
  4. OpenNews: Противоречивая ситуация вокруг создания альтернативы Busybox
  5. OpenNews: В BusyBox прекращена поддержка systemd
  6. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57150-toybox
Ключевые слова: toybox
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:06, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, оно на Rust?
     
     
  • 2.2, pashev.ru (?), 08:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем.
     
  • 2.3, fsb4000 (?), 08:25, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На HTML.

    C 73.8%
    HTML 16.3%
    Shell 9.6%
    Other 0.3%

     
     
  • 3.5, Fracta1L (ok), 09:30, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный ход!
     
  • 2.7, Аноним (-), 09:45, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы ты ныл что билдить хруст стало надо и для какой-то совсем маргинальной фигни? :)
     
     
  • 3.9, Fracta1L (ok), 10:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне пока всё ещё удаётся избежать сборки хруста)

    А вот llvm со шлангом пришлось таки собрать.

     
     
  • 4.10, FreyFeya (?), 10:32, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    librsvg не пользуешься?
     
     
  • 5.11, Fracta1L (ok), 10:34, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пришлось глобально выпилить юз svg и точечно запилить его тем пакетам, в которых он позарез нужен.
     
     
  • 6.12, FreyFeya (?), 10:38, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не понял "точечно запилить", как собираются пакеты в которых он нужен?
     
     
  • 7.13, Fracta1L (ok), 10:39, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем пакетам, которые используют svg, нужен librsvg
     
     
  • 8.14, Аноним (14), 10:51, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, только если гном не ставить, значит и браузеры А скорее всего и кути, я... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.15, Аноним (14), 10:55, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или я перепутал с другой либой и от этой шляпы только гтк зависит Там точно пом... текст свёрнут, показать
     
  • 9.16, FreyFeya (?), 10:56, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так вроде для сборки mesa необходим llvm ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Дед (??), 09:04, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А bsdgames там есть? Чтоб уж действительно ToyBox
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 09:47, 07/05/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:09, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов.

    Закапывайте. Вместе с автором — латентным проприерасом.
    "В войне за выживание не может быть никаких условностей — ни сугубо, ни трегубо. Любой, кто не сражается на вашей стороне, — враг, которого необходимо сокрушить!"

     

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