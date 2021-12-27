Релиз минималистичного набора системных утилит BusyBox 1.35

Представлен релиз пакета BusyBox 1.35 с реализацией набора стандартных утилит UNIX, оформленных в виде единого исполняемого файла и оптимизированных для минимального потребления системных ресурсов при размере комплекта менее 1 Мб. Первый выпуск новой ветки 1.35 позиционируется как нестабильный, полная стабилизация будет обеспечена в версии 1.35.1, которая ожидается примерно через месяц. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Модульный характер BusyBox даёт возможность сформировать один унифицированный исполняемый файл, содержащий в себе произвольный набор реализованных в пакете утилит (каждая утилита доступна в форме символической ссылки на данный файл). Размер, состав и функциональность коллекции утилит можно варьировать в зависимости от потребностей и возможностей встраиваемой платформы, для которой осуществляется сборка. Пакет самодостаточный, при статической сборке с uclibc для создания рабочей системы поверх ядра Linux требуется лишь создать несколько файлов устройств в директории /dev и подготовить файлы конфигурации. По сравнению с прошлым выпуском 1.34 потребление оперативной памяти типовой сборкой BusyBox 1.35 увеличилось на 1726 байт (с 1042344 до 1044070 байт). BusyBox является основным инструментом в борьбе с нарушением GPL в прошивках. Организации Software Freedom Conservancy (SFC) и Software Freedom Law Center (SFLC) от лица разработчиков BusyBox как через суд, так и путём заключения внесудебных соглашений неоднократно успешно воздействовала на компании, не предоставляющие доступ к исходному коду GPL-программ. В то же время автор BusyBox всячески возражает против такой защиты - считая что она ломает ему бизнес. В версии BusyBox 1.35 выделяются следующие изменения: В утилите find реализована опция "-samefile имя" для проверки использованием в файле того же inode, что и у файла с указанным именем. Унифицирован код для сравнения времени и добавлены опции "-amin", "-atime", "-cmin" и "-ctime" для проверки времени доступа и создания файла.

В утилиту mktemp добавлена опция "--tmpdir" для указания базового каталога, относительно которого вычисляются пути, связанные с временными файлами.

В утилиту cpio добавлены опции "--ignore-devno" для игнорирования реального номера устройства (всегда записывается 0) и "--renumber-inodes" для перенумерования inode перед помещением в архив.

В утилите awk налажена работа выражения "printf %%".

Добавлено около десятка изменений в библиотеку libbb. Улучшена совместимость realpath с аналогом из набора coreutils.

Предложена большая порция исправлений в командных оболочках ash и hush, нацеленных на улучшение совместимости с другими оболочками. В ash добавлена поддержка bash-подобных ERR trap, set -E и $FUNCNAME, а также ускорено извлечение строк при помощи выражения "${s:}". В ash и hush ускорено выполнение операций "${x//\*/|}".

В утилите basename реализованы опции "-a" для передачи нескольких имён при одном вызове и "-s SUFFIX" для удаления конечных символов "SUFFIX".

В утилиту blkdiscard добавлена опция "-f" (force).

В httpd прекращена отправка заголовков Last-Modified / ETag / Content-Length для страниц с ошибками.

В httpd и telnetd предоставлена возможность изменения сетевого порта по умолчанию.

В tar устранена уязвимость, приводящая к расходованию всей доступной памяти при обработке архивов с очень длинными именами файлов.

В коде TLS переделана реализация P256 и x25519.

В утилите wget реализована опция "--post-file" для отправки файлов и разрешено настраивать содержимое заголовка Content-Type для опций "--post-data" и "--post-file".

В утилиту timeout добавлена поддержка опции "-k KILL_SECS" для отправки сигнала SIGKILL, если команда не завершилась в течение дополнительных KILL_SECS секунд.

В утилиту ip добавлена поддержка установки параметра netns для устройств.

В утилите cal реализована опция "-m" для отображения заданного месяца.

В утилитах date и touch разрешено указание смещения часового пояса в датах.

В редакторе vi добавлена поддержка файла ~/.exrc, изменена обработка "-c" и EXINIT.

В утилите ed результат выполнения команд read/write приведён в соответствие со спецификацией POSIX-1.2008. Добавлена поддержка опции "-p".

В утилиту cmp добавлена опция "-n N" для ограничения сравнения N-байтами. Кроме того, несколько дней назад состоялся релиз Toybox 0.8.6, аналога BusyBox, развиваемого бывшим мэйнтейнером BusyBox и распространяемого под лицензией 0BSD. Основным назначением Toybox является предоставление производителям возможности использования минималистичного набора стандартных утилит без открытия исходных текстов модифицированных компонентов. По возможностям Toybox пока отстаёт от BusyBox, но уже реализовано 296 базовых команд (217 полностью и 83 частично) из 374 запланированных. Из новшеств Toybox 0.8.6 можно отметить улучшение скриптов для создания системных образов, добавление команд sha256sum, sha224sum, sha384sum, sha512sum, linux32, strace и hexdump. Реализованы опции "date -s", "pmap -p", "tail -F -s", "kill -0", reboot/halt/poweroff -d", "tail --bytes --lines", "i2cdetect -q", "find -quit -lname -ilname -d", "cut -d $'

'", "cut -nb", "cpio --ignore-devno --renumber-inodes", "tar --selinux", "split -n", "grep -L".



