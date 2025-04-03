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Выпуск Rust 1.86. Подготовка официальной спецификации языка Rust

03.04.2025 23:16

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.86, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка приведения (upcast) типажей к базовому супертипажу (supertrait), т.е. появилась возможность прямого преобразования ссылки на объект типажа в ссылку на объект супертипажа без необходимости создания специального метода в типаже, возвращающего ссылку на супертипаж. Аналогичную операцию можно выполнять и с другими видами умных указателей, например, "Arc<dyn Trait> -> Arc<dyn Supertrait>" и "*const dyn Trait -> *const dyn Supertrait". 
    
   trait Trait: Supertrait {}
   trait Supertrait {}

   fn upcast(x: &dyn Trait) -> &dyn Supertrait {
       x
   }
  • В HashMap и срезы (slice) добавлен метод get_disjoint_mut() для одновременного получения нескольких изменяемых ссылок на элементы. Ранее borrow checker не допускал одновременное использование ссылок, полученных при помощи метода get_mut(). 
    
   let v = &mut [1, 2, 3];
   if let Ok([a, b]) = v.get_disjoint_mut([0, 2]) {
       *a = 413;
       *b = 612;
   }
   assert_eq!(v, &[413, 2, 612]);

   if let Ok([a, b]) = v.get_disjoint_mut([0..1, 1..3]) {
       a[0] = 8;
       b[0] = 88;
       b[1] = 888; 
   }
   assert_eq!(v, &[8, 88, 888]);
  • Разрешено маркировать safe-функции при помощи атрибута "#[target_feature]", указывающего, что функция использует заданные возможности CPU. Safe-функцию, помеченную атрибутом "#[target_feature]", другая safe-функция может безопасно вызвать только при условии, что она тоже помечена "#[target_feature]" (иначе подобные функции нужно вызывать в unsafe-блоке). При этом их нельзя передавать в функции, принимающие обобщенные (generic) параметры, ограниченные типажами Fn*. Ранее атрибут "#[target_feature]" мог применяться только к функциям, помеченным как "unsafe". 
    
   #[target_feature(enable = "avx2")]
   fn requires_avx2() {
    // ... 
   }

   #[target_feature(enable = "avx2")]
   fn safe_callsite() {
       requires_avx2();
   }

   fn unsafe_callsite() {
        if is_x86_feature_detected!("avx2") {
           unsafe { requires_avx2() };
       }
   }
  • В компиляторе Rust включена подстановка отладочных проверок (debug-assert), что указатель не содержит значение NULL при чтении и записи ненулевых размеров, а также при повторном заимствовании (reborrow) указателя в ссылку. Например, при включении отладочных проверок нижеприведённый код теперь будет приводить к состоянию "panic": 
    
   let _x = *std::ptr::null::<u8>();
   let _x = &*std::ptr::null::<u8>();
  • По умолчанию включена lint-проверка "missing_abi", приводящая к выводу предупреждения, если после ключевого слова extern не указан ABI. Ранее, если после extern не указан ABI, подразумевалось, что используется ABI "C". Теперь рекомендуется явно указывать ABI "C", например, 'extern "C" {}' и 'extern "C" fn'
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const" применён в функциях:
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ {aarch64-unknown,x86_64-pc}-nto-qnx710_iosock, {aarch64-unknown,x86_64-pc}-nto-qnx800, {x86_64,i686}-win7-windows-gnu, amdgcn-amd-amdhsa, x86_64-pc-cygwin, {mips,mipsel}-mti-none-elf, m68k-unknown-none-elf, armv7a-nuttx-{eabi,eabihf}, aarch64-unknown-nuttx и thumbv7a-nuttx-{eabi,eabihf}. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • Добавлено предупреждение о прекращении второго уровня поддержки для целевой платформы i586-pc-windows-msvc в следующем выпуске (1.87). Рекомендуется использовать платформу i686-pc-windows-msvc, которая отличается поддержкой инструкций SSE2. Платформа i586-pc-windows-msvc потеряла смысл, так как для Windows 10 необходима поддержка SSE2, а более ранние выпуски Windows в Rust не поддерживаются.

Дополнительно можно отметить, что компания Ferrocene передала сообществу спецификацию на язык Rust (FLS - Ferrocene Language Specification), созданную в процессе разработки своего компилятора Rust для критически важных систем и периодически синхронизируемую с актуальным состоянием основного компилятора Rust. Спецификация FLS включает структурированное и детальное руководство по синтаксису, семантике и поведению Rust, пригодное для верификации, оценки совместимости и стандартизации.

Переданные материалы будут использованы для создания эталонной спецификации на язык Rust, которую можно будет использовать при разработке альтернативных компиляторов и для проверки компилятора в областях, критически важных с точки зрения безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Открытие кода Rust-компилятора Ferrocene
  3. OpenNews: Релиз языка программирования Rust 2024 (1.85)
  4. OpenNews: Для ядра Linux 6.15 предложен начальный код драйвера Nova, написанный на Rust
  5. OpenNews: Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
  6. OpenNews: В GCC-фронтэнде с компилятором Rust реализован Borrow checker
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63015-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Унитаз (?), 23:36, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Хороший релиз
     
  • 1.3, Ося Бендер (?), 23:37, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Безопасная работа с памятью

    С каждой версией все безопаснее и безопаснее. У Си шансов никаких.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ося, шансы появятся когда ты наконец купишь лотерейный билет. Разумеется, застаревшие технологии со временем будут меняться. Но говорить про шансы у си - это мимо кассы, на си уже написано всё что можно.
     
  • 2.31, Аноним (31), 00:33, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ни у кого уже давно нет иллюзий что язык Раст как продукт полностью провалился. Но ведь продукт это не главное, а главное вайб. Раст вайбовый язык он не для результата он для процесса.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 01:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вайбовый язык для вайб кодинга. Я так и представляю, разработчики всякого переписанного на Rust хлама просто используют Cursor или какой-нибудь GPT, даже не думают над кодом. Язык же "гарантирует им безопасность".
     
     
  • 4.48, прокуратор (-), 01:52, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.50, Вася Пупкин (?), 02:13, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:48, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Блин, какой же корявый синтаксис, не выразительный, не красивый, жуть какая-то... Куча двоеточий, какие-то мутные 'fn', 'let'... не могли синтаксис покрасивее сделать что-ли, чтобы легче читался? (  
     
     
  • 2.14, Krtek (?), 23:56, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен, на этом писать можно, разве что, за очень большие деньги.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 01:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погуглите по слову "индус". Узнаете много нового. На многое откроются глаза.
     
  • 2.20, Аноним (22), 00:04, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все эти сокращения и закорючки сделаны чтобы ты сконцентрировался на алгоритме. Ты же вживил себе чип с расшифровкой закорючек?
     
     
  • 3.23, Аноним (9), 00:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С такими закорючками фиг сконцентрируешься, а если вдруг отвлекся ненадолго, то затем придётся по новой "парсить" код, пытаясь понять, чего ж ты там наконцентрировал )
     
     
  • 4.26, Аноним (22), 00:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лошара, я ж тебе говорю чип вживляй. Конечно есть вариант обратиться к знакомому рептилоиду, но тогда навсегда станешь его агентом, а это уже и спалить могут.
     
     
  • 5.37, Аноним (36), 01:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужон этот ваш киберпанк тут.
     
  • 2.25, НяшМяш (ok), 00:13, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, сяшечная куча *****(((((((()))))))))void*void*void*------>>>>>>>>>> намного лучше. Про кресты можно вообще не вспоминать.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 00:30, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.35, Карлос Сношайтилис (ok), 00:40, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мусье, питоны и паскали обсуждают в других темах, здесь обычный С-подобный синтаксис. Пожалейте свою психику и закройте вкладку бравзера.
     
     
  • 3.39, User (??), 01:24, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >здесь обычный С-подобный синтаксис.

    Как будто в этом есть что-то хорошее...

     
  • 2.49, Нуину (?), 02:06, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь глянуть на mojo -- синтаксис питона, но с боровым и мув конструкторами.
     

  • 1.15, ИлонМаск (?), 23:59, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, Rust, конечно, молодец — «безопасность, иммутабельность, borrow checker»… Как же без этого! Прямо рай для параноиков, которые боятся собственного кода.

    А вот в C и C++ мы живём по-настоящему:

        Хочешь UB (Undefined Behavior)? Пожалуйста! Это же особенность, а не баг.

        Нужно сделать reinterpret_cast указателей? Да хоть в void* и обратно! Rust бы уже десять unsafe вставил.

        Многопоточность? В C++ хоть std::thread, хоть сырые pthreads, хоть атомики с memory_order_relaxed — полная свобода стрелять себе в ногу!

        Производительность? В C/C++ компиляторы десятилетиями оптимизируют код так, что Rust только снится.

    И самое главное — нам не нужен borrow checker, чтобы чувствовать себя живыми. Мы сами решаем, когда освобождать память. Это как ездить без подушек безопасности — зато адреналин!

    Так что да, Rust — это, конечно, мило. Но если хочется настоящего контроля (и хаоса), добро пожаловать в C/C++, где ты — настоящий хозяин своей судьбы (и segmentation fault'ов). 🚀💥

    P.S. А ещё в C++20 появились concepts, coroutines и ranges — так что Rust не единственный, кто умеет в модные фичи. 😏

     
  • 1.17, Аноним (17), 00:01, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отлично, после создания спецификации легко можно сделать удобоваримый синтаксис с человеческим лицом поверх раста.
     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 00:12, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриптоязыков поверх раста написано уже такое количество, что в опеннет не влезет. Только толку от них.
     
     
  • 3.27, Аноним (17), 00:16, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать для себя любимого. А если тебе не зайдёт твои проблемы.
     
  • 2.40, Аноним (38), 01:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/


    (после (создания спецификации)
           (легко)
      (можно (сделать
              ((удобоваримый) синтаксис)
              (с
                (человеческим) лицом
                (поверх)))))


    Починил.
     

  • 1.30, Аноним (31), 00:32, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Язык для всех кто любит страдать.
     
     
  • 2.42, илонмаск (?), 01:37, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это про СИ++
     

  • 1.43, прокуратор (-), 01:39, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.44, прокуратор (-), 01:42, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.45, прокуратор (-), 01:44, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.46, Нуину (?), 01:45, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спецификация -- это хорошо. Возможно после этого появятся альтернативные реализации.
     

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