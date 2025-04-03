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|1.3, Ося Бендер (?), 23:37, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> Безопасная работа с памятью
С каждой версией все безопаснее и безопаснее. У Си шансов никаких.
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|2.22, Аноним (22), 00:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ося, шансы появятся когда ты наконец купишь лотерейный билет. Разумеется, застаревшие технологии со временем будут меняться. Но говорить про шансы у си - это мимо кассы, на си уже написано всё что можно.
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|2.31, Аноним (31), 00:33, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ни у кого уже давно нет иллюзий что язык Раст как продукт полностью провалился. Но ведь продукт это не главное, а главное вайб. Раст вайбовый язык он не для результата он для процесса.
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|3.36, Аноним (36), 01:07, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вайбовый язык для вайб кодинга. Я так и представляю, разработчики всякого переписанного на Rust хлама просто используют Cursor или какой-нибудь GPT, даже не думают над кодом. Язык же "гарантирует им безопасность".
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|1.9, Аноним (9), 23:48, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Блин, какой же корявый синтаксис, не выразительный, не красивый, жуть какая-то... Куча двоеточий, какие-то мутные 'fn', 'let'... не могли синтаксис покрасивее сделать что-ли, чтобы легче читался? (
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|2.14, Krtek (?), 23:56, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Согласен, на этом писать можно, разве что, за очень большие деньги.
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|3.38, Аноним (38), 01:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Погуглите по слову "индус". Узнаете много нового. На многое откроются глаза.
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|2.20, Аноним (22), 00:04, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все эти сокращения и закорючки сделаны чтобы ты сконцентрировался на алгоритме. Ты же вживил себе чип с расшифровкой закорючек?
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|3.23, Аноним (9), 00:08, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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С такими закорючками фиг сконцентрируешься, а если вдруг отвлекся ненадолго, то затем придётся по новой "парсить" код, пытаясь понять, чего ж ты там наконцентрировал )
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|4.26, Аноним (22), 00:14, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лошара, я ж тебе говорю чип вживляй. Конечно есть вариант обратиться к знакомому рептилоиду, но тогда навсегда станешь его агентом, а это уже и спалить могут.
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|2.25, НяшМяш (ok), 00:13, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, сяшечная куча *****(((((((()))))))))void*void*void*------>>>>>>>>>> намного лучше. Про кресты можно вообще не вспоминать.
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|2.35, Карлос Сношайтилис (ok), 00:40, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мусье, питоны и паскали обсуждают в других темах, здесь обычный С-подобный синтаксис. Пожалейте свою психику и закройте вкладку бравзера.
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|3.39, User (??), 01:24, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>здесь обычный С-подобный синтаксис.
Как будто в этом есть что-то хорошее...
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|2.49, Нуину (?), 02:06, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь глянуть на mojo -- синтаксис питона, но с боровым и мув конструкторами.
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|1.15, ИлонМаск (?), 23:59, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, Rust, конечно, молодец — «безопасность, иммутабельность, borrow checker»… Как же без этого! Прямо рай для параноиков, которые боятся собственного кода.
А вот в C и C++ мы живём по-настоящему:
Хочешь UB (Undefined Behavior)? Пожалуйста! Это же особенность, а не баг.
Нужно сделать reinterpret_cast указателей? Да хоть в void* и обратно! Rust бы уже десять unsafe вставил.
Многопоточность? В C++ хоть std::thread, хоть сырые pthreads, хоть атомики с memory_order_relaxed — полная свобода стрелять себе в ногу!
Производительность? В C/C++ компиляторы десятилетиями оптимизируют код так, что Rust только снится.
И самое главное — нам не нужен borrow checker, чтобы чувствовать себя живыми. Мы сами решаем, когда освобождать память. Это как ездить без подушек безопасности — зато адреналин!
Так что да, Rust — это, конечно, мило. Но если хочется настоящего контроля (и хаоса), добро пожаловать в C/C++, где ты — настоящий хозяин своей судьбы (и segmentation fault'ов). 🚀💥
P.S. А ещё в C++20 появились concepts, coroutines и ranges — так что Rust не единственный, кто умеет в модные фичи. 😏
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|1.17, Аноним (17), 00:01, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отлично, после создания спецификации легко можно сделать удобоваримый синтаксис с человеческим лицом поверх раста.
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|2.24, НяшМяш (ok), 00:12, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скриптоязыков поверх раста написано уже такое количество, что в опеннет не влезет. Только толку от них.
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|3.27, Аноним (17), 00:16, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно сделать для себя любимого. А если тебе не зайдёт твои проблемы.
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|2.40, Аноним (38), 01:25, 04/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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(после (создания спецификации)
(легко)
(можно (сделать
((удобоваримый) синтаксис)
(с
(человеческим) лицом
(поверх)))))
Починил.
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|1.46, Нуину (?), 01:45, 04/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спецификация -- это хорошо. Возможно после этого появятся альтернативные реализации.
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