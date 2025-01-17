The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.6

17.01.2025 20:23

Опубликована стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.6, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Ключевые новшества:

  • В утилиту cksum добавлена опция "-a crc32b" для расчёта контрольных сумм в соответствии со спецификацией ITU V.42, используемой, например, в gzip. Добавлена оптимизация производительности с использованием инструкции pclmul. Для ускорения работы команды "cksum -a crc" задействованы SIMD-расширения AVX2, AVX512 и ARMv8, в тестах сокращающие время вычислений на 40%, 60% и 80%, соответственно.
  • В утилиту ls добавлена опция "--sort=name" для явного выставления сортировки по имени файла.
  • В printf добавлена поддержка представленных с стандарте POSIX:2024 индексированных аргументов в формате "%<i>$", где '<i>' целочисленный номер аргумента.
  • В утилиту test добавлена возможность использования операторов '<' и '>' со строками (POSIX:2024).
  • В утилиту timeout добавлены появившиеся в стандарте POSIX:2024 опции "-f" и "-p", являющиеся короткими вариантами опций "--foreground" и "--preserve-status".
  • В утилите sort ускорены операции над файлами в псевдо-ФС, таких как /proc.
  • В утилиты stat и tail добавлена поддержка типов ФС "bcachefs" и "pidfs". Для вывода типа ФС добавлена команда "stat -f -c%T". В команде "tail -f" задействован механизм inotify для ФС "bcachefs" и "pidfs".
  • В утилите wc минимальный размер читаемого за раз блока увеличен с 16KiB до 256KiB. При чтении прокэшированных файлов производительность "wc -l" повышена примерно на 10%.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.5 и его варианта на языке Rust
  4. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62577-coreutils
Ключевые слова: coreutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:04, 17/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    >В утилиту cksum добавлена опция "-a crc32b" для расчёта контрольных сумм в соответствии со спецификацией ITU V.42, используемой, например, в gzip

    Разве в zlib не Adler32 используется?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:07, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве в zlib не Adler32 используется?

    А с чего бы вдруг zlib==gzip?

     

  • 1.2, RM (ok), 23:14, 17/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    читая новость:

    О, это ж
    Новый POSIX вышел в 2024, надо глянуть чо там как

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:27, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не надо туда смотреть это не для тебя.
     

  • 1.3, Аноним (4), 23:27, 17/01/2025 [ответить]  
    		• +3 +/
    Единственные нормальные кор утилз.
     
     
  • 2.5, Аноним_СН4_добытчик (?), 23:56, 17/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Единственные нормальные кор утилз.

    Не, нормальные - это uutils https://github.com/uutils/coreutils/search?l=rust

     
     
  • 3.6, Пноним (?), 00:00, 18/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Пноним (?), 00:02, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Они там бабос кстати собирают на сайте. Кто не задонатить на бесплатный софт поторопитесь.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру