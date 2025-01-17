Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.6

Опубликована стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.6, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Ключевые новшества: В утилиту cksum добавлена опция "-a crc32b" для расчёта контрольных сумм в соответствии со спецификацией ITU V.42, используемой, например, в gzip. Добавлена оптимизация производительности с использованием инструкции pclmul. Для ускорения работы команды "cksum -a crc" задействованы SIMD-расширения AVX2, AVX512 и ARMv8, в тестах сокращающие время вычислений на 40%, 60% и 80%, соответственно.

В утилиту ls добавлена опция "--sort=name" для явного выставления сортировки по имени файла.

В printf добавлена поддержка представленных с стандарте POSIX:2024 индексированных аргументов в формате "%<i>$", где '<i>' целочисленный номер аргумента.

В утилиту test добавлена возможность использования операторов '<' и '>' со строками (POSIX:2024).

В утилиту timeout добавлены появившиеся в стандарте POSIX:2024 опции "-f" и "-p", являющиеся короткими вариантами опций "--foreground" и "--preserve-status".

В утилите sort ускорены операции над файлами в псевдо-ФС, таких как /proc.

В утилиты stat и tail добавлена поддержка типов ФС "bcachefs" и "pidfs". Для вывода типа ФС добавлена команда "stat -f -c%T". В команде "tail -f" задействован механизм inotify для ФС "bcachefs" и "pidfs".

В утилите wc минимальный размер читаемого за раз блока увеличен с 16KiB до 256KiB. При чтении прокэшированных файлов производительность "wc -l" повышена примерно на 10%.



