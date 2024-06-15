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Утверждён стандарт POSIX 1003.1-2024

15.06.2024 10:19

После семи лет разработки профессиональное общество института инженеров электротехники и электроники (IEEE Computer Society) и консорциум Open Group утвердили новую версию стандарта POSIX 1003.1-2024, нацеленного на обеспечение переносимости программ между UNIX-подобными системами. Стандарт определяет программные интерфейсы между операционными системами и прикладными программами, и охватывает набор библиотечных функций, возможностей командного интерпретатора и утилит.

Текст стандарта пока доступен только в формате PDF для платных клиентов, образовательных учреждений и пользователей, имеющих учётную запись на сайте IEEE. В ближайшее время текст стандарта будет опубликован публично на сайте Open Group (пока публично доступна только прошлая редакция POSIX 1003.1-2017, вышедшая в 2017 году).

Из изменений в POSIX 1003.1-2024, помимо исправления ошибок, можно отметить реализацию в shell сток $'...', добавление утилит readlink и realpath, появление в утилите find опций "-print0" и "-iname", добавление в xargs опции "-0" (использование нулевого символа в качестве разделителя, например, формируемого через find -print0), в read - опции "-d" (разделитель), в sed опции "-E" (расширенные регулярные выражения), в set - опции "-o pipefail".

Для программ на языке Си добавлена поддержка константы SIGWINCH, средств для создания разделяемых объектов, функций tcgetwinsize (определение размера окна терминала), gettext (организация многоязычных интерфейсов), asprintf (форматирует строку и выделяет буфер с учётом размера вывода), strlcpy и strlcat (аналоги strncpy и strncat, содержащие защиту от переполнения буфера и выставляющие замыкающий строку нулевой байт). В утилите make появилась поддержка вложенных макросов, разрешено указание нескольких файлов в директиве include, добавлены новые цели .NOTPARALLEL, .PHONY и .WAIT, добавлен макрос CURDIR, указывающий на текущий каталог, добавлены операторы назначения макросов и переменных "::=", ":::=", "+=", "?=" и "!=".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Ussury развивает новую стандартную библиотеку языка C
  3. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.5
  4. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.6
  5. OpenNews: Опубликован новый международный стандарт для языка Си (C1X/C11)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61372-posix
Ключевые слова: posix
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 15/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Почему стандарту POSIX соотвествуют только комерческие unix системы?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:15, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    соответствие стандарту проверяют на сертификации, она может быть только за деньги
     
  • 2.3, Аноним (-), 11:23, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему стандарту POSIX соотвествуют только комерческие unix системы?

    Кто вам это сказал? Например пингвин вполне себе реализует POSIX. Как впрочем и *BSD и даже некоторые более экзотичные вещи.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:28, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявляется, что пингвин реализует POSIX частично (не слишком частично чтобы опеннетовский эксперт это заметил, но достаточно частично чтобы сертификация какого либо дистрибутива с не патченным ядром была невозможна).
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:30, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пингвин реализует POSIX целиком.

    Пингвин не целиком реализует Single UNIX Specification.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:29, 15/06/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Текст стандарта пока доступен только в формате PDF для платных клиентов

    Это что такое вообще? Это открытый стандарт, да? "Отправьте СМС, чтобы качнуть стандарт на высокой скорости по прямой ссылке"? Ну ладно, теперь буду знать, что посикс нихрена не про открытость, а в опенсорсных кругах он должен быть скорее ругательственным словом.

     
     
  • 2.8, ванька (?), 11:40, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь буду знать

    Американцы напряглись, болгары восхитились.

     
  • 2.9, Аноним (-), 11:52, 15/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, а как будто остальные "открытые" стандарты другие.
    Стандарт языка си - ISO/IEC 9899:2018 - всего лишь CHF 216 за пдфку.
    А для "сообщества" выбрасывают драфты чтобы сильно не возмущалось.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:37, 15/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    > обеспечение переносимости программ между UNIX-подобными системам

    Переносимость - в смысле, возможность запуска того же бинарника. Нет? Ну тогда всё это чепуха.

     
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