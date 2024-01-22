Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.6

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|1.2, Шарп (ok), 11:08, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>развиваемой Китом Паккардом (Keith Packard, лидер проекта X.Org)
Чел вместо допиливания иксов занимается устранением фатальных недостатков в уже существующих libc.
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|2.4, Аноним (4), 12:09, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> фатальных недостатков в уже существующих libc <<<
Когда я изучал сие чудо (picolibc), то для себя отметил что проблема во-первых, по факту это просто куча копи-паст кода который писался разными люди (никакой кодинг стайл там и в помине не валялся при чём даже на уровне тела функции!!!!!!; в общем всё ради "правильной для корпарасов" лицензии). С тестированием там тоже всё плохо! Но основная проблема там как и везде - заголовочные файлы (необходимое зло)!!!! Я попытался сделать рефакторинг этого чуда, но понял что это очень трудозатратная и нудная задача, так что для себя я решил что за бесплатно таким заниматься будет только мазохист (кстати это было в то время когда какой-то чувак решил проделать такую же "чистку" на уровне ядра линукс, - уж не знаю чем там всё закончилось, но чел реальный мазохист!)
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|2.5, Аноним (-), 12:22, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Это как бэ намекает что на икса по... даже лидеру их проекта.
Но у тебя есть прекрасный шансы взять флаг в свои руки и возродить было величие этого к̶у̶с̶к̶а̶ ̶о̶в̶н̶а̶ отличного проекта!
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|2.11, Аноним (-), 14:30, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем иксы дописывать?
По мнению г̶о̶р̶о̶д̶с̶к̶и̶х̶ ̶с̶у̶м̶а̶ш̶е̶д̶ш̶и̶х̶ местных экспертов они и так "идеальны и просто работают".
Подумаешь половина новых технологий нефурычат, а половина старых - дырявая как шапка почтальона Печкина.
Зато не вейланд)
ps. вообще немного жаль чувака, он не может сказать "я устал от этого багованного куска xorg! да пошло оно все лесом", приходится украдкой пилить сторонние проекты
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|1.3, Аноним (4), 11:55, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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передаю привет, анону, который даже не поленился зарепортить баг о которой я как-то писал тут в комментариях:)
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|1.6, Аноним (6), 12:28, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Изначально проект развивался под именем "newlib-nano" и был
написан сотрудниками ARM для микроконтроллеров, входит в комплект newlib и не имеет отношения к cygwin
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|1.8, Аноним (7), 12:57, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Код PicoLibc распространяется под лицензией BSD.
Проприетарщики, с их закрытыми прошиками, будут рады. Интересно, они ему ему хоть спасибо скажут?
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