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Выпуск системной библиотеки Glibc 2.38 и набора утилит GNU Binutils 2.41

01.08.2023 08:35

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.38, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 67 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.38 улучшений можно отметить:

  • Добавлена поддержка работы в окружении операционной системы Hurd на системах x86_64. Для работы требуется binutils как минимум версии 2.40 и GCC версии 13.
  • Добавлены новые функции strlcpy и strlcat - альтернативы функциям strncpy и strncat, содержащие защиту от переполнения буфера и обязательно выставляющие замыкающий строку нулевой байт. Реализация функций перенесена из OpenBSD. Ожидается, что в будущем данные функции будут включены в стандарт POSIX.
  • Добавлена возможность сборки Glibc с опцией "--enable-fortify-source", включающей режим защиты "_FORTIFY_SOURCE" для выявления возможных переполнений буфера во время выполнения строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h.
  • Для архитектуры AArch64 реализована поддержка векторной математической библиотеки libmvec. При сборке libmvec можно отключить при помощи опции "--disable-mathvec".
  • При включении поддержки будущего Си-стандарта C2X во входных параметрах функций strtol, strtoll, strtoul, strtoull, strtol_l, strtoll_l, strtoul_l, strtoull_l, strtoimax, strtoumax, strtoq, strtouq, wcstol, wcstoll, wcstoul, wcstoull, wcstol_l, wcstoll_l, wcstoul_l, wcstoull_l, wcstoimax, wcstoumax, wcstoq и wcstouq разрешено использование префиксов 0b и 0B для определения двоичных значений.

    Аналогично разрешено использование значений с префиксами 0b и 0B при определении режима форматирования через спецификатор "%i" в функциях fscanf, scanf, sscanf, vscanf, vsscanf, vfscanf, fwscanf, wscanf, swscanf, vfwscanf, vwscanf и vswscanf. Независимо от активации стандарта C2X указанные функции также поддерживают отдельный параметр форматирования "%b" для двоичных чисел.

  • В заголовочный файл inttypes.h добавлены макросы PRIb*, PRIB* и SCNb*, определённые в спецификации C2X.
  • В функции семейства printf для аргументов с типами intN_t, int_leastN_t, uintN_t и uint_leastN_t добавлена поддержка модификаторов размера "wN" в параметрах форматирования (например, %w32d для вывода значения с использованием типа int32_t). Аналогично для аргументов с типами int_fastN_t и uint_fastN_t добавлена поддержка модификаторов "wfN".
  • Добавлена настройка glibc.pthread.stack_hugetlb для отключения применения THP (Transparent Huge Pages) при распределении стека во время выполнения функции pthread_create.
  • По умолчанию прекращена сборка библиотеки libcrypt, которая в будущем вероятно будет удалена из состава Glibc. Для возвращения сборки следует использовать опцию "--enable-crypt". Разработчикам приложений рекомендуется перейти на использование альтернативных библиотек, таких как libxcrypt.
  • Удалены опции "--disable-experimental-malloc" и "--enable-tunables" (внутренние настройки теперь всегда включены).
  • Устранена уязвимость CVE-2023-25139, приводящая к переполнению буфера в функциях семейства printf при записи в буфер строковых представлений чисел с разделителями тысячных диапазонов, если размер буфера рассчитан без учёта разделителей (например, вывод 1,234,567 приведёт к переполнению на 2 байта).



В то же время опубликован релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.41, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии Binutils:

  • В порт для архитектуры MIPS добавлена поддержка процессоров Sony Interactive Entertainment Allegrex, используемых на приставках PlayStation Portable.
  • В порт для архитектуры RISC-V добавлена поддержка расширений:
    • Zicond (условные инструкции обнуления).
    • Zfa (дополнительные инструкции для вычислений с плавающей запятой).
    • Zvbb, Zvbc, Zvkg, Zvkned, Zvknh[ab], Zvksed, Zvksh, Zvkn, Zvknc, Zvkng, Zvks, Zvksc, Zvkg, Zvkt (векторные расширения для криптографии).
    • XVentanaCondOps (расширения, специфичные для процессоров Ventana Micro Systems).
  • В порт для архитектуры LoongArch добавлена поддержка расширений:
    • LSX (Loongson SIMD eXtension, 128-разрядные векторы).
    • LASX (Loongson Advanced SIMD eXtension; 256-разрядные векторы), LVZ (Loongson Virtualization).
    • LBT (Loongson Binary Translation).
  • В ассемблер (gas) добавлена поддержка инструкций и расширений наборов команд процессоров:
    • Intel: FRED, LKGS, AMX-COMPLEX.
    • AArch64: SME2.
    • LoongArch: LSX, LASX, LVZ и LBT.
  • В ассемблере реализована поддержка директивы ".insn", работающей на системах x86.
  • В компоновщик ld добавлена опция "--remap-inputs <PATTERN>=<FILE>" для замены входных файлов, соответствующих маске "<PATTERN>", на файл "<FILE>". Также добавлена опция "--remap-inputs-file=<FILE>", позволяющая загрузить список подобных замен из отдельного файла.
  • Для файлов в формате ELF добавлена возможность использования опции "--print-map-locals" для включения локальных символов в карту компоновки.
  • В скрипты компоновщика добавлена команда ASCIZ "string" для вставки в текущую позицию строки, оканчивающуюся нулевым символом.
  • В компоновщик добавлена команда "-z nosectionheader" для пропуска заголовка секций ELF.
  • В утилите objdump реализована возможность применения опции "--private" для показа содержимого полей из заголовков и секций файлов в формате PE. Добавлена опция "--strip-section-headers" для удаления заголовка секции из ELF-файла.
  • В gas, ld, readelf и objdump по умолчанию задействован формат SFrame Version 2.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.37
  4. OpenNews: Реализована возможность сборки Glibc при помощи инструментария LLVM
  5. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  6. OpenNews: Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59529-glibc
Ключевые слова: glibc, binutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонин (?), 09:29, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена поддержка работы в окружении операционной системы Hurd

    Ничего себе, оно еще подергивается!

    > Реализация функций перенесена из OpenBSD

    Была сложна и сами ниасилили

    > вывод 1,234,567 приведёт к переполнению на 2 байта

    Мда... может они еще что-то с bsd стырят?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:33, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Мда... может они еще что-то с bsd стырят?

    Главное, чтобы почтовик не тырили. А то, похоже, разрабы OpenSMTPD путают почтовик с remote shell.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:36, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мда... может они еще что-то с bsd стырят?

    Пожалуйста, пускай стырят jemalloc. Это позор какой-то, а не штатный malloc в glibc.

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:40, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вывод 1,234,567 приведёт к переполнению на 2 байта

    Вот это блин вообще неожиданность. Я таким, конечно, не пользуюсь, но... glibc??? Там тоже не могут размер буфера посчитать? Ладно всякие мудрёные ядра, где это случайно, или новомодные поделки от разработчиков на яваскрипте. Но glibc и функция, которая ПРЕДНАЗНАЧЕНА для того, чтоб переполнений буфера не было?

     
     
  • 3.7, Анонин (?), 10:04, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно неожиданность! Glibc пишут практически лучшие погромисты современности, более крутые пишут ядро)
    Но кто ж могу подумать, что две запятые в выводе займут дополнительно целых два байта??
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:15, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи сказку что придёт добрый язык программирования и всё это исправит.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:02, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего вдруг сказку? Конечно исправит - нет glibc, нет проблемы!

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена поддержка работы в окружении операционной системы Hurd на системах x86_64

    Я работал в окружении Hurd на x86_64 и до этого. Ничего не понял

     
  • 1.4, Аноним (5), 09:33, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Риторический вопрос: когда они уже перепишут свой жрущий аллокатор, неужели сложно посмотреть как сделано в jemalloc.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:25, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой васянский jemalloc менее универсален. Кто мешает использовать его, если так хочется?
     
     
  • 3.20, Аноним (11), 10:29, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мешает то что весь софт собирается под glibc, а все остальное остаётся на периферии и не работает?
     
     
  • 4.23, Павел (??), 10:40, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LD_PRELOAD=./my_malloc.so.1 programm

    Мешает разве что размер твоего черепа.

     
  • 3.22, Аноним (5), 10:34, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Твой васянский jemalloc менее универсален

    Не умеет жрать память в астрономических масштабах как malloc? Ну да. Изучай:
    https://github.com/lovell/sharp/issues/955
    https://github.com/nodejs/node/issues/21973

     
     
  • 4.24, Аноним (15), 10:45, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что изучать, васянское дерьмище? Если гулаг продвигает свой вендорлок любыми методами, то это ничего не значит.
     

  • 1.8, Аноним (5), 10:05, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > приводящая к переполнению буфера в функциях семейства printf при записи в буфер строковых представлений чисел с разделителями тысячных диапазонов

    Опять диды налефтпадили. СИ-смузер никогда не научатся программировать.

     
     
  • 2.10, Аноним (11), 10:13, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты даже не понимаешь смысл проблемы с лефтпадом, но продолжаешь повторять глупость как попугай невпопад.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:22, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема с лефтпадом была политической, личной, персональной, психологической, зигмундфрейдовской -- какой угодно, но не технической. Нет ничего плохого в том, что используются чьи-от уже готовые функции. Но сишникам кажется, что в каждом новом проекте нужно заново описывать, как добывать огонь. Это уже давно решенная проблема, алло!
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 10:26, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько бы сишник не добывал огонь, все равно выйдет за границу буфера...
     
  • 3.14, Аноним (5), 10:24, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Помнити leftpad"™ это местный мем. Нужно было прикрепить табличку Сарказм, как для Шелдона Купера?
     

  • 1.9, Nika (??), 10:10, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда этот Glibc не ставила.
    Какие плюсы-минусы, как в него играть?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:27, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахахахах
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:22, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему опеннет молчит о Емакс 29.1?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:25, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже мне событие... Да кому он нужен вообще?
     
  • 2.19, Аноним (11), 10:27, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут проталкивают только клон вторых героев, Alma Linux, Rust, Systemd на остальное наплевать.
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:31, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам не можешь прочитать чэнжлог на сайте емакса?
     
     
  • 3.26, Аноним (13), 11:22, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не говорю по англиски
     
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