Выпуск системной библиотеки Glibc 2.38 и набора утилит GNU Binutils 2.41

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|1.1, Анонин (?), 09:29, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена поддержка работы в окружении операционной системы Hurd
Ничего себе, оно еще подергивается!
> Реализация функций перенесена из OpenBSD
Была сложна и сами ниасилили
> вывод 1,234,567 приведёт к переполнению на 2 байта
Мда... может они еще что-то с bsd стырят?
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|2.3, Аноним (3), 09:33, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Мда... может они еще что-то с bsd стырят?
Главное, чтобы почтовик не тырили. А то, похоже, разрабы OpenSMTPD путают почтовик с remote shell.
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|2.5, Аноним (5), 09:36, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мда... может они еще что-то с bsd стырят?
Пожалуйста, пускай стырят jemalloc. Это позор какой-то, а не штатный malloc в glibc.
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|2.6, Аноним (6), 09:40, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вывод 1,234,567 приведёт к переполнению на 2 байта
Вот это блин вообще неожиданность. Я таким, конечно, не пользуюсь, но... glibc??? Там тоже не могут размер буфера посчитать? Ладно всякие мудрёные ядра, где это случайно, или новомодные поделки от разработчиков на яваскрипте. Но glibc и функция, которая ПРЕДНАЗНАЧЕНА для того, чтоб переполнений буфера не было?
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|3.7, Анонин (?), 10:04, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно неожиданность! Glibc пишут практически лучшие погромисты современности, более крутые пишут ядро)
Но кто ж могу подумать, что две запятые в выводе займут дополнительно целых два байта??
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|3.11, Аноним (11), 10:15, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Расскажи сказку что придёт добрый язык программирования и всё это исправит.
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|1.2, Аноним (2), 09:30, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена поддержка работы в окружении операционной системы Hurd на системах x86_64
Я работал в окружении Hurd на x86_64 и до этого. Ничего не понял
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|1.4, Аноним (5), 09:33, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Риторический вопрос: когда они уже перепишут свой жрущий аллокатор, неужели сложно посмотреть как сделано в jemalloc.
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|2.15, Аноним (15), 10:25, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Твой васянский jemalloc менее универсален. Кто мешает использовать его, если так хочется?
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|3.20, Аноним (11), 10:29, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мешает то что весь софт собирается под glibc, а все остальное остаётся на периферии и не работает?
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|4.23, Павел (??), 10:40, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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LD_PRELOAD=./my_malloc.so.1 programm
Мешает разве что размер твоего черепа.
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|4.24, Аноним (15), 10:45, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что изучать, васянское дерьмище? Если гулаг продвигает свой вендорлок любыми методами, то это ничего не значит.
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|1.8, Аноним (5), 10:05, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> приводящая к переполнению буфера в функциях семейства printf при записи в буфер строковых представлений чисел с разделителями тысячных диапазонов
Опять диды налефтпадили. СИ-смузер никогда не научатся программировать.
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|2.10, Аноним (11), 10:13, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты даже не понимаешь смысл проблемы с лефтпадом, но продолжаешь повторять глупость как попугай невпопад.
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|3.12, Аноним (12), 10:22, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема с лефтпадом была политической, личной, персональной, психологической, зигмундфрейдовской -- какой угодно, но не технической. Нет ничего плохого в том, что используются чьи-от уже готовые функции. Но сишникам кажется, что в каждом новом проекте нужно заново описывать, как добывать огонь. Это уже давно решенная проблема, алло!
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|4.17, Аноним (5), 10:26, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько бы сишник не добывал огонь, все равно выйдет за границу буфера...
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|3.14, Аноним (5), 10:24, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Помнити leftpad"™ это местный мем. Нужно было прикрепить табличку Сарказм, как для Шелдона Купера?
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|1.9, Nika (??), 10:10, 01/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда этот Glibc не ставила.
Какие плюсы-минусы, как в него играть?
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|2.19, Аноним (11), 10:27, 01/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут проталкивают только клон вторых героев, Alma Linux, Rust, Systemd на остальное наплевать.
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