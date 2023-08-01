Выпуск системной библиотеки Glibc 2.38 и набора утилит GNU Binutils 2.41

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.38, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 67 разработчиков. Из реализованных в Glibc 2.38 улучшений можно отметить: Добавлена поддержка работы в окружении операционной системы Hurd на системах x86_64. Для работы требуется binutils как минимум версии 2.40 и GCC версии 13.

Добавлены новые функции strlcpy и strlcat - альтернативы функциям strncpy и strncat, содержащие защиту от переполнения буфера и обязательно выставляющие замыкающий строку нулевой байт. Реализация функций перенесена из OpenBSD. Ожидается, что в будущем данные функции будут включены в стандарт POSIX.

Добавлена возможность сборки Glibc с опцией "--enable-fortify-source", включающей режим защиты "_FORTIFY_SOURCE" для выявления возможных переполнений буфера во время выполнения строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h.

Для архитектуры AArch64 реализована поддержка векторной математической библиотеки libmvec. При сборке libmvec можно отключить при помощи опции "--disable-mathvec".

При включении поддержки будущего Си-стандарта C2X во входных параметрах функций strtol, strtoll, strtoul, strtoull, strtol_l, strtoll_l, strtoul_l, strtoull_l, strtoimax, strtoumax, strtoq, strtouq, wcstol, wcstoll, wcstoul, wcstoull, wcstol_l, wcstoll_l, wcstoul_l, wcstoull_l, wcstoimax, wcstoumax, wcstoq и wcstouq разрешено использование префиксов 0b и 0B для определения двоичных значений. Аналогично разрешено использование значений с префиксами 0b и 0B при определении режима форматирования через спецификатор "%i" в функциях fscanf, scanf, sscanf, vscanf, vsscanf, vfscanf, fwscanf, wscanf, swscanf, vfwscanf, vwscanf и vswscanf. Независимо от активации стандарта C2X указанные функции также поддерживают отдельный параметр форматирования "%b" для двоичных чисел.

В заголовочный файл inttypes.h добавлены макросы PRIb*, PRIB* и SCNb*, определённые в спецификации C2X.

В функции семейства printf для аргументов с типами intN_t, int_leastN_t, uintN_t и uint_leastN_t добавлена поддержка модификаторов размера "wN" в параметрах форматирования (например, %w32d для вывода значения с использованием типа int32_t). Аналогично для аргументов с типами int_fastN_t и uint_fastN_t добавлена поддержка модификаторов "wfN".

Добавлена настройка glibc.pthread.stack_hugetlb для отключения применения THP (Transparent Huge Pages) при распределении стека во время выполнения функции pthread_create.

По умолчанию прекращена сборка библиотеки libcrypt, которая в будущем вероятно будет удалена из состава Glibc. Для возвращения сборки следует использовать опцию "--enable-crypt". Разработчикам приложений рекомендуется перейти на использование альтернативных библиотек, таких как libxcrypt.

Удалены опции "--disable-experimental-malloc" и "--enable-tunables" (внутренние настройки теперь всегда включены).

Устранена уязвимость CVE-2023-25139, приводящая к переполнению буфера в функциях семейства printf при записи в буфер строковых представлений чисел с разделителями тысячных диапазонов, если размер буфера рассчитан без учёта разделителей (например, вывод 1,234,567 приведёт к переполнению на 2 байта).





В то же время опубликован релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.41, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip. В новой версии Binutils: В порт для архитектуры MIPS добавлена поддержка процессоров Sony Interactive Entertainment Allegrex, используемых на приставках PlayStation Portable.

В порт для архитектуры RISC-V добавлена поддержка расширений: Zicond (условные инструкции обнуления). Zfa (дополнительные инструкции для вычислений с плавающей запятой). Zvbb, Zvbc, Zvkg, Zvkned, Zvknh[ab], Zvksed, Zvksh, Zvkn, Zvknc, Zvkng, Zvks, Zvksc, Zvkg, Zvkt (векторные расширения для криптографии). XVentanaCondOps (расширения, специфичные для процессоров Ventana Micro Systems).

В порт для архитектуры LoongArch добавлена поддержка расширений: LSX (Loongson SIMD eXtension, 128-разрядные векторы). LASX (Loongson Advanced SIMD eXtension; 256-разрядные векторы), LVZ (Loongson Virtualization). LBT (Loongson Binary Translation).

В ассемблер (gas) добавлена поддержка инструкций и расширений наборов команд процессоров: Intel: FRED, LKGS, AMX-COMPLEX. AArch64: SME2. LoongArch: LSX, LASX, LVZ и LBT.

В ассемблере реализована поддержка директивы ".insn", работающей на системах x86.

В компоновщик ld добавлена опция "--remap-inputs <PATTERN>=<FILE>" для замены входных файлов, соответствующих маске "<PATTERN>", на файл "<FILE>". Также добавлена опция "--remap-inputs-file=<FILE>", позволяющая загрузить список подобных замен из отдельного файла.

Для файлов в формате ELF добавлена возможность использования опции "--print-map-locals" для включения локальных символов в карту компоновки.

В скрипты компоновщика добавлена команда ASCIZ "string" для вставки в текущую позицию строки, оканчивающуюся нулевым символом.

В компоновщик добавлена команда "-z nosectionheader" для пропуска заголовка секций ELF.

В утилите objdump реализована возможность применения опции "--private" для показа содержимого полей из заголовков и секций файлов в формате PE. Добавлена опция "--strip-section-headers" для удаления заголовка секции из ELF-файла.

В gas, ld, readelf и objdump по умолчанию задействован формат SFrame Version 2.



