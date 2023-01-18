Реализована возможность сборки Glibc при помощи инструментария LLVM

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|3.9, Аноним (9), 14:34, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Arbitrary code execution в printf, спасибо, не надо. Ну и потом, есть же дистрибутивы на этой библиотеке. Любой может взять и сравнить производительность.
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|2.12, Аноним (12), 14:36, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальные библиотеки не прибивают гвоздями к одному компилятору
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|3.15, Аноним (15), 14:54, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что ты сейчас видишь - это аккуратное споливание гвоздей по одному.
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|3.17, Аноним (3), 15:00, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальную библиотеку все используют не смотря к чему там и кем она прибита.
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|4.22, Аноним (22), 15:10, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В маршрутизаторах не используют. Жирная слишком, не помещается в ограниченный размер памяти.
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|2.14, Аноним (9), 14:39, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теперь можно будет собирать целиком тормозной дистрибутив шлангом. Получится тормозное ядро, тормозная либц, тормозные программы -- полный комплект. С другой стороны, зависимость от 1 компилятора тоже не айс, лучше когда имеется здоровая конкуренция. Ну и потом, программы вроде веб-браузеров совершенно всё равно чем собирать, никаких вычислений в них не планируется и нет нужды в эффективности кода.
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|3.19, Аноним (3), 15:01, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не тормозная, а переносимая на все виды архитектура и независимая от желания левой пятки проекта гню.
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|1.8, Анонус (?), 14:33, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в Glibc примут патчи? Это не там был мейнтейнер, который отказывался принимать кучу всяких улучшений?
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|1.16, Анонимусс (?), 14:57, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну наконец-то можно будет собирать нормальным компилятором!
> 150 патчей, 160 патчей
это ж насколько оно было прибито к гцц, что столько патчить пришлось...
Как прекрасно что "стандарт" си позволяет различное поведение в GCC и Clang для "выражений с символом $, вложенных функций, меток в asm-блоках, типов long double и float128". Насколько хорошо он оказывается был продуман.
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|2.18, Аноним (9), 15:00, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже появились программы, прибитые к шлангу. Проприерастам только дай волю.
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|3.20, Анонимусс (?), 15:08, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Программы на си или просто на языках, которые gcc не осилил?
Напомню что ядро было годами прибито к гцц не гвоздями, а гвоздииищами и понадобилось несколько лет чтобы исправить эту прелесть.
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|2.23, Аноним (10), 15:14, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты ещё удивись, что размер int-а зависит от платформы... и откуда вы только лезете.
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|1.21, Аноним (-), 15:09, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что задумали корпорасты? LLVM поддерживают корпорасты. Они видимо хотят паразитировать на экосистеме GNU.
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|2.25, Анонн (?), 15:16, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри спискок донатеров "некорпорастов" GNU и сильно удивишься))
Сейчас GNU такая же подстилка корпорастов - живут на их деньги и реализуют их хотелки.
Просто ни один из них не может подгрести код себе.
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