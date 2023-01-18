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Реализована возможность сборки Glibc при помощи инструментария LLVM

18.01.2023 12:32

Инженеры из компании Сollabora опубликовали отчёт о реализации проекта по обеспечению сборки системной библиотеки GNU C Library (glibc) с использованием инструментария LLVM (Clang, LLD, compiler-rt) вместо GCC. До последнего времени Glibc оставался одним из значительных компонентов дистрибутивов, поддерживающих сборку только при помощи GCC.

Сложности адаптации Glibc для сборки при помощи LLVM вызваны как различиями в поведении GCC и Clang при обработке некоторых конструкций (например, выражений с символом $, вложенных функций, меток в asm-блоках, типов long double и float128), так и необходимостью замены runtime с libgcc на compiler-rt.

Для обеспечения сборки Glibc при помощи LLVM подготовлено около 150 патчей для окружения Gentoo и 160 для окружения на базе ChromiumOS. В текущем веде сборка в ChromiumOS уже успешно проходит тестовый набор, но пока не включена по умолчанию. Следующим шагом станет передача подготовленных изменений в основной состав Glibc и LLVM, продолжение тестирования и исправление всплывающих нетипичных проблем. Некоторые из патчей уже приняты в ветку Glibc 2.37.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.36
  3. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang
  4. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  5. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
  6. OpenNews: В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58500-glibc
Ключевые слова: glibc, clang, llvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 13:51, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:02, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь можно сделать совместимую Фуксию.
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:35, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это хреново, учитывая разницу в лицензиях.
     

  • 1.2, Аноним (3), 13:53, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно и понятно это же единственная нормальная библиотека.
     
     
  • 2.6, kusb. (?), 14:20, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что насчёт мусульманских мюслей?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:34, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arbitrary code execution в printf, спасибо, не надо. Ну и потом, есть же дистрибутивы на этой библиотеке. Любой может взять и сравнить производительность.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:36, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальные библиотеки не прибивают гвоздями к одному компилятору
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:54, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что ты сейчас видишь - это аккуратное споливание гвоздей по одному.
     
  • 3.17, Аноним (3), 15:00, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальную библиотеку все используют не смотря к чему там и кем она прибита.  
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:10, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В маршрутизаторах не используют. Жирная слишком, не помещается в ограниченный размер памяти.
     

  • 1.4, АнонимкаРастуимка (?), 14:09, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И что это дало по итогу?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 14:35, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как обычно, имитацию бурной деятельности.
     
  • 2.14, Аноним (9), 14:39, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь можно будет собирать целиком тормозной дистрибутив шлангом. Получится тормозное ядро, тормозная либц, тормозные программы -- полный комплект. С другой стороны, зависимость от 1 компилятора тоже не айс, лучше когда имеется здоровая конкуренция. Ну и потом, программы вроде веб-браузеров совершенно всё равно чем собирать, никаких вычислений в них не планируется и нет нужды в эффективности кода.
     
     
  • 3.19, Аноним (3), 15:01, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не тормозная, а переносимая на все виды архитектура и независимая от желания левой пятки проекта гню.
     

  • 1.5, Маняним (?), 14:13, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Весь пар ушёл в свисток.
     
  • 1.7, eganru (?), 14:20, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я очень надеюсь и очень сомневаюсь, что стало лучше работать.
     
  • 1.8, Анонус (?), 14:33, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в Glibc примут патчи? Это не там был мейнтейнер, который отказывался принимать кучу всяких улучшений?
     
     
  • 2.13, Анонус (?), 14:37, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно вот, можно почитать смешные комменты
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33461
     

  • 1.16, Анонимусс (?), 14:57, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то можно будет собирать нормальным компилятором!

    > 150 патчей, 160 патчей

    это ж насколько оно было прибито к гцц, что столько патчить пришлось...

    Как прекрасно что "стандарт" си позволяет различное поведение в GCC и Clang для "выражений с символом $, вложенных функций, меток в asm-блоках, типов long double и float128". Насколько хорошо он оказывается был продуман.

     
     
  • 2.18, Аноним (9), 15:00, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже появились программы, прибитые к шлангу. Проприерастам только дай волю.
     
     
  • 3.20, Анонимусс (?), 15:08, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Программы на си или просто на языках, которые gcc не осилил?
    Напомню что ядро было годами прибито к гцц не гвоздями, а гвоздииищами и понадобилось несколько лет чтобы исправить эту прелесть.
     
  • 2.23, Аноним (10), 15:14, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты ещё удивись, что размер int-а зависит от платформы... и откуда вы только лезете.
     

  • 1.21, Аноним (-), 15:09, 18/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что задумали корпорасты? LLVM поддерживают корпорасты. Они видимо хотят паразитировать на экосистеме GNU.
     
     
  • 2.24, Аноним (10), 15:16, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно посмотреть лицензию шланга...
     
  • 2.25, Анонн (?), 15:16, 18/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри спискок донатеров "некорпорастов" GNU и сильно удивишься))
    Сейчас GNU такая же подстилка корпорастов - живут на их деньги и реализуют их хотелки.
    Просто ни один из них не может подгрести код себе.
     
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