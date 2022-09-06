Выпуск системной библиотеки Glibc 2.37

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.37, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 63 разработчиков.

В отличие от прошлых выпусков в Glibc 2.37 предложены в основном исправления ошибок. Из заметных улучшений выделяется только добавление в утилиту getent опции "--no-addrconfig" для оставления в выводе IP-адресов, не соответствующих имеющейся сетевой конфигурации (т.е. показ IPv6/IPv4-адресов, даже если нет сетевых интерфейсов с адресами IPv6/IPv4, что соответствует поведению при вызове функции getaddrinfo без флага AI_ADDRCONFIG).

В новой версии также изменено поведение компоновщика, который теперь не загружает разделяемые объекты из подкаталогов "tls" в пути поиска библиотек и подкаталогов с именем платформы (AT_PLATFORM).

Устранена уязвимость (CVE-2022-39046), приводящая к утечке содержимого памяти в лог (чтению неинициализированной памяти из кучи и отражению прочитанных данных в логе) при обработке в функции syslog строк, размером более 1024 байт.



