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Выпуск системной библиотеки Glibc 2.37

02.02.2023 08:16

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.37, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 63 разработчиков.

В отличие от прошлых выпусков в Glibc 2.37 предложены в основном исправления ошибок. Из заметных улучшений выделяется только добавление в утилиту getent опции "--no-addrconfig" для оставления в выводе IP-адресов, не соответствующих имеющейся сетевой конфигурации (т.е. показ IPv6/IPv4-адресов, даже если нет сетевых интерфейсов с адресами IPv6/IPv4, что соответствует поведению при вызове функции getaddrinfo без флага AI_ADDRCONFIG).

В новой версии также изменено поведение компоновщика, который теперь не загружает разделяемые объекты из подкаталогов "tls" в пути поиска библиотек и подкаталогов с именем платформы (AT_PLATFORM).

Устранена уязвимость (CVE-2022-39046), приводящая к утечке содержимого памяти в лог (чтению неинициализированной памяти из кучи и отражению прочитанных данных в логе) при обработке в функции syslog строк, размером более 1024 байт.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Реализована возможность сборки Glibc при помощи инструментария LLVM
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.36
  4. OpenNews: В Си-библиотеке nolibc, входящей в состав ядра Linux, реализована поддержка сигналов
  5. OpenNews: Выпуск стандартных Си-библиотек Musl 1.2.3 и PicoLibc 1.7.6
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая вызвать крах чужого процесса
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58585-glibc
Ключевые слова: glibc, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:21, 02/02/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, Аноним (3), 08:59, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 3.6, Аноним (6), 09:05, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 4.8, Аноним (3), 09:06, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 5.12, jdk (?), 09:22, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 5.13, Аноним (13), 09:22, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 6.15, Аноним (3), 09:27, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 7.36, Аноним (13), 11:49, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 5.38, Аноним (38), 12:09, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 3.19, Аноним (19), 11:03, 02/02/2023 Скрыто модератором
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  • 2.23, Аноним (23), 11:06, 02/02/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.2, Анонн (?), 08:50, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ахаха, лучшие сишные погромисты опять запутались в вычислении размера буфера. Причем где - в стандартной либе.
    Никогда такого не было, и вот опять!

    -      buf = malloc (l * sizeof (char));
    +      buf = malloc ((bufsize + 1) * sizeof (char));

    -           __snprintf (bufs, sizeof bufs,
    +           __snprintf (buf, l + 1,

    https://sourceware.org/git/?p=glibc.git;a=commit;h=52a5be0df411ef3ff45c10c7c30
    Из забавного - фикс был сделан еще 30 Aug 2022.
    Наверное было не до обновлений))

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 09:00, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наверное было не до обновлений

    конечно, они раст изучают для переквалификации

     
  • 2.17, типичный_Сишник (?), 10:38, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное просто школьник код писал. Нормальный программист НИКОГДА не выйдет за границы при работе с памятью и НИКОГДА не забудет освободить выделенную память. В этом ничего сложного нет. Только современные хипстеры с этим не справляются и новые языки придумывают
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 11:03, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все равно выходят за все разумные границы.
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:43, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно писать не "нормальный", а "истинный".
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:44, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ergo, нормальных программистов не существует. Потому что ошибаются ВСЕ.
     
  • 3.49, ihatenpm (?), 13:54, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    100% даю, что ты ни одного проекта на ни на раст, ни на си, кроме максимум хеллоу ворлда не написал и тем более не работал.
     
  • 2.18, Совершенно другой аноним (?), 10:43, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наверное было не до обновлений))

    https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=29536

    ;-----------------------------------------X8
    Siddhesh Poyarekar 2022-09-06 14:58:13 UTC
    Please file a bug with your distribution. The fix has been backported to the release branch.  We typically don't do upstream point releases from release branches.

    For example, the Fedora backport is being tracked here and will eventually be fixed:

    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2123395
    ;-----------------------------------------X8

     
  • 2.27, InuYasha (??), 11:13, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что?
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:45, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > -      buf = malloc (l * sizeof (char));
    > +      buf = malloc ((bufsize + 1) * sizeof (char));

    Вы разобрались и поняли, что старый вариант был неправильным? Или просто решили набросить на отрефакторенный кусок кода? Спрашиваю без подколок.

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 13:50, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глуппый вопрос, это же исперд опенннет. Конечно же он перешел по своей ссылке и проанализировалтвсе изменения, а не просто увидел повод набросить на вентилятор и сделал это.
     
  • 3.55, Аноним (-), 14:31, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это имеет хоть какое-то значение?
    Диды ручками вычисляли размер и не шмогли.
     
  • 2.48, ihatenpm (?), 13:53, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы ты была программистской, а не адептом buttplug, то так бы не злорадствовала, потому что даже те, кто в твой Раст пришел, были сишниками.
     
     
  • 3.53, Аноним (-), 14:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему программистска не может быть адептом buttplug? Что за дискриминация?
    Никаких технических ограничений вроде нет.
     
  • 3.54, annon (?), 14:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если они с бейсика пришли)? или с паскаля?
    или, прости господи, с ждава-скрипта?

    Не все начинают изучение програмирования с дырявого языка дидив, в котором UB больше, чем на собаке блох.
    Есть достаточно неплохих языков изучая которые можно сосредоточиться на алгоритмах, а не на том как не запороть память.

     
  • 3.57, Аноним (33), 14:54, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не все, к счастью, не все.
     
  • 2.52, Аноним (52), 14:22, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это тут не это - вычислять буферы дедов не учи, яйца курицу не учат
     

  • 1.5, Анонимусс (?), 09:01, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смешно что это мининовость.
    Наверное обновление glibc с кучей багфиксов недостойно быть не то что в "важном", а даже в "главных новостях"))
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 09:06, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты думаешь о чём опеннет? о угодных-кому-надо проектиках
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 09:07, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда новость сначала появляется в мини, а потом переносится в основные
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты заглядываешь на вкладку "важное"? Но ведь там просто повторение первых двух вкладок.
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 09:28, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где этот раздел?
     
     
  • 4.21, Аноним (19), 11:04, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте опеннет.
     
  • 3.22, Анонимусс (?), 11:05, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное чтобы не заглядывать в остальные вкладки, а просматривать только важное, не?
     
     
  • 4.39, Аноним (14), 12:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сколько времени экономится при этом? и на что тратишь сэкономленное время? на саморазвитие наверное, да?
     
     
  • 5.40, Анонимусс (?), 12:13, 02/02/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.24, Аноним (19), 11:06, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что никто не полетит обновлять свою glibc. Потому что все нормальные люди используют репозиторные пакетные дистрибутивы. А для них никто ничего под новую либу пересобирать в ближайшее время не будет.  
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:16, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве так часто делают? Обычно вроде серьёзные изменения/фиксы просто накатывают патчем и версия либы останется той же, ничего пересобирать не придётся.
     
     
  • 4.34, Аноним (19), 11:47, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допустим при переходе у Убунту 20.04 на 22.04 делают. Т.е. изменений два года ждать.  
     
  • 3.56, Серб (ok), 14:53, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у кого это при фиксе библиотеки надо что-либо пересобирать?

    И главное зачем?

     
     
  • 4.58, Аноним (58), 15:09, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он перепутал с программами на плюсах. У меня есть 2 примера либ, которые надо пересобирать при любой смене компилятора, это openimageio и wxGTK, иначе программы их использующие будут обламываться в случайных местах.
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:07, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этот раз в Glibc 2.37 какая-то незначительная минорщина, всего два заметных изменения и несколько десятков исправленных багов.  Что случилось, IBM уволил разработчиков?
     
     
  • 3.28, Анонимусс (?), 11:16, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну а кому еще код писать и баги исправлять (ну и добавлять, чего уж там)? Анонимам с опенька?
    Они крайне заняты спорами в инете и не хотят тратить свою гениальность на такие мелочи.
    Приходится всяким рабам на корпоративных галерах отдуваться.
     
     
  • 4.35, Аноним (19), 11:49, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да куда уже тебе сходить фич дописать в glibc ты же таким важным делом занят как комментики писать.  
     
  • 3.31, anonn (?), 11:31, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное, по многочисленным просьбам анонов с пенька, грязными деньгами корпораций наконец-то перестали оплачивать разработку опенсорса.
    Вот теперь заживем!
     
  • 2.41, Аноним (38), 12:14, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе и 15 лет назад ничего не мешало говорить.
     
  • 2.42, Аноним (14), 12:15, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    когда изобретали плюсы, то же самое говорили. Заскриньте этот коммент и отправьте внукам: в 2100 году так и будут говорить о закате сишки.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 15:36, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2100 году так и будут говорить о закате сишки.

    О чем ты? Она еще середине-конце девяностых закатилась в свои специфичные ниши.

     

  • 1.50, ihatenpm (?), 13:57, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я дивлюсь с ждунов-инфантилов, сейчас-плохо-с-растом-будет-лучше, тролль априори несчастный нечеловек.
     
  • 1.51, ihatenpm (?), 13:58, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потому что 95% кода написано на Си, но они этого не видят, так же, как некоторые бунтари-школьники всё умеют и всё знают, но на деле даже пол помыть неспособны и кричат на мамку.
     

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