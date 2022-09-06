Выпуск системной библиотеки Glibc 2.37

|
|
|
|2.4, Аноним (3), 09:00, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Наверное было не до обновлений
конечно, они раст изучают для переквалификации
|
|2.17, типичный_Сишник (?), 10:38, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Наверное просто школьник код писал. Нормальный программист НИКОГДА не выйдет за границы при работе с памятью и НИКОГДА не забудет освободить выделенную память. В этом ничего сложного нет. Только современные хипстеры с этим не справляются и новые языки придумывают
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 11:44, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ergo, нормальных программистов не существует. Потому что ошибаются ВСЕ.
|
|3.49, ihatenpm (?), 13:54, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
100% даю, что ты ни одного проекта на ни на раст, ни на си, кроме максимум хеллоу ворлда не написал и тем более не работал.
|
|2.44, Аноним (44), 12:45, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> - buf = malloc (l * sizeof (char));
> + buf = malloc ((bufsize + 1) * sizeof (char));
Вы разобрались и поняли, что старый вариант был неправильным? Или просто решили набросить на отрефакторенный кусок кода? Спрашиваю без подколок.
|
|
|
|3.47, Аноним (47), 13:50, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Глуппый вопрос, это же исперд опенннет. Конечно же он перешел по своей ссылке и проанализировалтвсе изменения, а не просто увидел повод набросить на вентилятор и сделал это.
|
|3.55, Аноним (-), 14:31, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А это имеет хоть какое-то значение?
Диды ручками вычисляли размер и не шмогли.
|
|2.48, ihatenpm (?), 13:53, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если бы ты была программистской, а не адептом buttplug, то так бы не злорадствовала, потому что даже те, кто в твой Раст пришел, были сишниками.
|
|
|
|3.53, Аноним (-), 14:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А почему программистска не может быть адептом buttplug? Что за дискриминация?
Никаких технических ограничений вроде нет.
|
|3.54, annon (?), 14:30, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А если они с бейсика пришли)? или с паскаля?
или, прости господи, с ждава-скрипта?
Не все начинают изучение програмирования с дырявого языка дидив, в котором UB больше, чем на собаке блох.
Есть достаточно неплохих языков изучая которые можно сосредоточиться на алгоритмах, а не на том как не запороть память.
|
|2.52, Аноним (52), 14:22, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты это тут не это - вычислять буферы дедов не учи, яйца курицу не учат
|
|1.5, Анонимусс (?), 09:01, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Смешно что это мининовость.
Наверное обновление glibc с кучей багфиксов недостойно быть не то что в "важном", а даже в "главных новостях"))
|
|
|
|2.9, Zenitur (ok), 09:07, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Иногда новость сначала появляется в мини, а потом переносится в основные
|
|2.14, Аноним (14), 09:27, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты заглядываешь на вкладку "важное"? Но ведь там просто повторение первых двух вкладок.
|
|
|
|3.22, Анонимусс (?), 11:05, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное чтобы не заглядывать в остальные вкладки, а просматривать только важное, не?
|
|
|
|4.39, Аноним (14), 12:12, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а сколько времени экономится при этом? и на что тратишь сэкономленное время? на саморазвитие наверное, да?
|
|2.24, Аноним (19), 11:06, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что никто не полетит обновлять свою glibc. Потому что все нормальные люди используют репозиторные пакетные дистрибутивы. А для них никто ничего под новую либу пересобирать в ближайшее время не будет.
|
|
|
|3.29, Аноним (29), 11:16, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разве так часто делают? Обычно вроде серьёзные изменения/фиксы просто накатывают патчем и версия либы останется той же, ничего пересобирать не придётся.
|
|
|
|4.34, Аноним (19), 11:47, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Допустим при переходе у Убунту 20.04 на 22.04 делают. Т.е. изменений два года ждать.
|
|3.56, Серб (ok), 14:53, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это у кого это при фиксе библиотеки надо что-либо пересобирать?
И главное зачем?
|
|
|
|4.58, Аноним (58), 15:09, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он перепутал с программами на плюсах. У меня есть 2 примера либ, которые надо пересобирать при любой смене компилятора, это openimageio и wxGTK, иначе программы их использующие будут обламываться в случайных местах.
|
|2.25, Аноним (25), 11:07, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В этот раз в Glibc 2.37 какая-то незначительная минорщина, всего два заметных изменения и несколько десятков исправленных багов. Что случилось, IBM уволил разработчиков?
|
|
|
|3.28, Анонимусс (?), 11:16, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну а кому еще код писать и баги исправлять (ну и добавлять, чего уж там)? Анонимам с опенька?
Они крайне заняты спорами в инете и не хотят тратить свою гениальность на такие мелочи.
Приходится всяким рабам на корпоративных галерах отдуваться.
|
|
|
|4.35, Аноним (19), 11:49, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну да куда уже тебе сходить фич дописать в glibc ты же таким важным делом занят как комментики писать.
|
|3.31, anonn (?), 11:31, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Наверное, по многочисленным просьбам анонов с пенька, грязными деньгами корпораций наконец-то перестали оплачивать разработку опенсорса.
Вот теперь заживем!
|
|2.42, Аноним (14), 12:15, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
когда изобретали плюсы, то же самое говорили. Заскриньте этот коммент и отправьте внукам: в 2100 году так и будут говорить о закате сишки.
|
|
|
|3.59, Аноним (59), 15:36, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 2100 году так и будут говорить о закате сишки.
О чем ты? Она еще середине-конце девяностых закатилась в свои специфичные ниши.
|
|1.50, ihatenpm (?), 13:57, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я дивлюсь с ждунов-инфантилов, сейчас-плохо-с-растом-будет-лучше, тролль априори несчастный нечеловек.
|
|1.51, ihatenpm (?), 13:58, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Потому что 95% кода написано на Си, но они этого не видят, так же, как некоторые бунтари-школьники всё умеют и всё знают, но на деле даже пол помыть неспособны и кричат на мамку.
|