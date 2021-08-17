Уязвимось в Glibc, позволяющая вызвать крах чужого процесса

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|1.1, Аноним (1), 08:52, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Призываю в тред всех тех кто отписывался по поводу недавней уязвимости в стандартной библиотеке Go. Расскажите почему "это другое!"
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|3.30, Аноним (30), 09:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не раньше, чем вы расскажете стишок про безопасную сишку
*пододвигает табуретку
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|2.7, Аноним (7), 08:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никто не будет говорить, что "это другое". Во всех языках могут быть уязвимости, во всех процессорах могут быть уязвимости, во всех математических операциях могут быть уязвимости. Просто адепты "безопасных" языков с этим никак смириться не могут и рейдят новости о других "небезопасных" языках. Включите голову немного и исключите из цепочки человек-машина человека - тогда точно никаких узвимостей не будет, я гарантирую это! (ц)
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|3.17, Аноним (17), 09:24, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты что если перекрыть один из тысячи векторов ошибок язык мгновенно становится безопасными и весь его софт становится безопасным по определению. Кроме сторонних библиотек и стандартных библиотек на этом языке. Но это не язык виноват он же безопасный.
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|4.29, Аноним (30), 09:54, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, допустим, три четверти уязвимостей приходятся на этот один из тысячи векторов.
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|5.33, Аноним (33), 10:04, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Допустим одна из тысячи уязвимостей приходится на это вектор.
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|2.10, Аноним (1), 09:08, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хаха, да ладно не будут)
Что же скажет Хан, Урри, Онаним, пох, нах?, стоп, последнего вроде не было...
... приводящей к разыменования указателя NULL ...
> Эпичное смузихлёбство в ретро-академической степени
> оне художнеги, оне так видют.
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|3.48, Урри (ok), 11:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Урри скажет, что рукожопы. У Урри его сишный код уже много лет не падал, хотя крутится миллионами копий в продакшене на серверах гугла.
А что?
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|2.12, Онаним (?), 09:10, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Потому что сишечки не позиционируют себя как "безопасный езычог".
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|3.27, Аноним (30), 09:51, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, всяко побезопаснее хруста, на котором даже за границы буфера фиг выйдешь.
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|3.43, Аноним (30), 10:54, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что сишечки не позиционируют себя как "безопасный езычог".
Так и хруст не позиционируется как супербезопасный. Он позиционируется как нормальный. Как Go, Java, Erlang и множество других, менее распространённых языков. Содержание уязвимостей не более 5% объёма.
А вот C и C++ позиционируются как ультрасупердырявые языки, состоящие из дыр на 95%, и любой нетривиальный код на них будет содержать как минимум одну дыру.
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|2.15, Аноним (17), 09:22, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В про то что была уязвимость и твоём святом растике, ты не написал. Какой же ты смешной)
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|3.19, Аноним (1), 09:30, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на раст мне пофиг - я на нем не пишу. У Го нет такого пункта в продвижении как "супербезопасный язык".
Но раз ты уже вспомнил раст, то да, на нем разыменовать NULL тоже бы не получилось.
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|4.44, Аноним (30), 10:55, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У Го нет такого пункта в продвижении как "супербезопасный язык".
Ну, все более-менее в курсе, что там нельзя просто взять и переполнить буфер.
А это уже повод для ненависти.
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|2.49, Dzen Python (ok), 11:18, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Легко и просто.
Сишники, пишущие либси:
а) не орут на каждом углу, что борроу чекер и анальные ограничения вне блоков unsafe есть какая-то панацея "от всего".
б) понимают, что поломать можно даже полную ява-виртуалку без инвоков внешнего бинарного кода, была бы критическая кривизна рук.
в) просто правят баги, живущие в коде у КРУПНОГО ЫНТЫРПРАЙСА (привет, шиндошвс), на который молятся молодые хрустикофанатики, десятилетиями.
В отличие от них, молодое хрустопоколение смуззихрустиков:
а) Возводит в фичи языка умственные костыли.
б) Набегает на новости про ошибки, правленные сишниками.
в) Травит создателей своих же библиотек за "неоправданное" (по мнению ребёнка с подкатанными штанишками, естессно) использование ансейфа в критичных по времени операциях
и при этом
г) Устраивает лютую, дикую истерику пятилетнего малыша, когда у них в стандартном неткоде нашли факап, достойный первокура провинциальной россеянской ит-шараги.
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|3.58, Аноним (1), 11:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну допустим а не проверять на NULL перед разыменованием это чей уровень чува... большой текст свёрнут, показать
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|2.55, Аноним (55), 11:36, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, там и в самом деле другое, причем как раз еще больше _не_ в пользу сишечки и повышает в рейтинге нужности раст с го. В расте/го какие-то ленивые балбесы поленились правильно, "с точностью до буквы", стандарт закодить (или логическая ошибка бизнес-логики),а в данном случае - разыменование NULL-указателя, чего в расте в Safe-mode не сделаешь. Еще один жирный плюс в копилку раста/го. Т.е в раст-программе, при условии Safe-mode, присутствуют логические ошибки бизнес-логики, а в сишечке - и логические ошибки бизнес-логики и ошибки программирования типа этой и ей подобных, коих по статистике 70%.
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|1.2, Аноним (3), 08:52, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лол, хорошо что успеши обнаружить
арчегосподин с 2.33 версия гну библеотек
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|2.9, Аноним (9), 09:05, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> успеши
так торопился упомянуть любимый рачик, что и на подсветку орфографии не обратил внимание? лол
з.ы. вижу корень "арч" — сразу минусую
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|3.11, Аноним (3), 09:09, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не спал долго просто, а што? чем тебе рач не нравиться?
ниасилил, да?
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|5.14, Аноним (3), 09:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Исходя из того количетсво пользователей что сидят на бомжару, думаю что да
мимоАрче+и3вмГосподин
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|2.22, hefenud (ok), 09:46, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты сам пробовал их использовать? Они тормозят, как удолбанный джа-будда. Ради интереса пробовал Void и Alpine ставить в качестве десктопных в виртуалку. Вот Ubuntu/Debian в такой же виртуалке прекрасно работает, а муслевые тормозят, что капец. И это я молчу про то, что далеко не всякий софт у тебя вообще в них заведется
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|4.62, hefenud (ok), 12:01, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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«А вы на шкаф залезьте!» старый анекдот
Ну и смысл тогда юзать musl, если сверху надо обмазываться костылями?
Пусть себе живет в OpenWRT(если они с него не слезли, не помню уже), а на десктопе останусь на нормальных дистрах с glibc
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|4.38, YetAnotherOnanym (ok), 10:22, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря что считать "нормальной работой". Лично когда-то наступил на баг, когда некий умник завязался на функцию из внутренностей glibc, вместо официально документированной. А в мусле её не было. Вина на авторе прикладухи, но не все готовы копаться в исходниках. Под муслом не работает - виноват мусл, вот и вся логика.
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|5.40, Разбойник (?), 10:45, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У меня под Alpine работает всё, что только можно: сервера, почтовики, базы данных, докеры. Да проще сказать, что там не работает. А не работает там только проприетарщина и говнософт по типу системГ. Вот, собственно, и всё.
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|6.42, Аноним (30), 10:51, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЛПП, системда отлично работает с musl, если отключить NSS-специфичные фишки.
И, кстати, что больше проприетарщина - системда под LGPL, или musl под MIT?
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|6.61, Аноним (55), 11:59, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Извините за оффтоп Раз у Вас так много на Alpine работает, значит знаете ее вдо... большой текст свёрнут, показать
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|5.41, Аноним (30), 10:47, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычно люди просто предполагают, что malloc() работает быстро. Это так для glibc, но совсем не так для musl. Поэтому, если нужна хоть какая-то производительность при работе с памятью на musl - просто берём язык с собственным менеджером памяти, который практически не зависит от скорости стандартного аллокатора (Java, Go). Ну или сразу берём в зависимости jemalloc и линкуем с ним.
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|6.52, Dzen Python (ok), 11:27, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем тогда нужна стандартная библиотека musl, если пользоваться ей все равно нельзя и нужно линковать внешний jemalloc?
Бред. Как хорошо, что я даже не смотрю на все эти хипстоподелки.
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|2.23, Аноним (30), 09:46, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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musl известен тем, что там даже в printf() ухитрились переполнение сделать.
Про тормозной аллокатор вообще молчу.
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|1.20, Fracta1L (ok), 09:37, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да когда уже код на святой сишке начнут писать технобоги из комментов опеннета, а не криворукие школьники????
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|2.25, Аноним (30), 09:48, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да когда уже код на святой сишке начнут писать технобоги из комментов опеннета, а не криворукие школьники????
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Лучший способ не ошибаться - ... (догадаетесь?)
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|3.37, Аноним (3), 10:11, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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блять, извиняй, не заметил, сам ступил, только сейчас прочёл твой комент до конца
Всё так
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|2.51, Dzen Python (ok), 11:24, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вопрос, от 250$/час и я буду писать божественный код на сишечке на фуллдее со всеми мыслимыми технологиями верификации и тестирования.
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|3.54, Аноним (54), 11:31, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. лишь недостаточная финансовая мотивация мешает вам влиться в ряды лучших C разработчиков мира?
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|4.56, Dzen Python (ok), 11:37, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну таки да.
Меня (как впрочем и любого взрослого, зрелого, здравомыслящего человека) не должны волновать вообще никакие внешние вопросы, если нужен качественный, красивый, а главное безбажный, работающий десятилетиями код.
99% этих вопросов так или иначе выражаются в денежном эквиваленте, остальные 1% решаются или административно, или оперативно.
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|4.60, Sw00p aka Jerom (?), 11:59, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в ряды лучших C разработчиков мира?
рукалицо, это что за вопрос? вас регалии и личное чсв интерессует?
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|1.31, Аноним (31), 10:00, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это не хруст, а значит это другое и не стоит двухсот комментариев за час. Пруф, что впопенетовцы - на голову больные.
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|2.50, Dzen Python (ok), 11:23, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну таки да.
Хрустосектанты посеяли своим "я луДше тебя" ветер - сейчас под каждым факапом пожинают бурю.
Сишники просто радуются, что им поправили баг.
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|1.32, Ананоним (?), 10:01, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я ж говорил, старые исправили, новые добавили. Главная цель кодирования. Зато "кот" всегда нужен.
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|1.46, freecoder (ok), 10:58, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда, печально. Но вот от таких ошибок как раз Rust спасает: по-умолчанию нет никаких NULL, если нужно отсутствие - используешь Option, который типобезопасен и проверяется компилятором. Конечно, в unsafe при желании можно что угодно разыменовать, но на то он и unsafe, чтобы покрывать 0-1% кода, а не 100%.
$ git clone https://github.com/rust-lang/rust
$ cd rust
$ cargo count --separator , --unsafe-statistics
Gathering information...
Language Files Lines Blanks Comments Code Unsafe (%)
-------- ----- ----- ------ -------- ---- ----------
Rust 6,018 528,510 66,984 133,698 327,792 3,163 (0.96%)
C 54 9,962 1,445 1,492 7,025 7,025 (100.00%)
CSS 4 1,266 149 52 1,065
JavaScript 4 1,118 131 166 821
Python 31 4,797 843 585 3,369
C Header 13 1,865 284 585 996 996 (100.00%)
C++ 4 1,611 185 81 1,345 1,345 (100.00%)
-------- ----- ----- ------ -------- ---- ----------
Totals: 6,128 549,129 70,021 136,659 342,413 12,529 (3.66%)
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|2.47, Аноним зеленый (?), 11:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ансейф в расте очень сложен к проверке корректности. Обычно если ты пишешь ансейф значит пытаешься обойти компилятор и тут закрадываются комплексные ошибки. Может их всего и 1% в коде, но ревьюить их надо как будто это 10%
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|2.66, Gogi (??), 12:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну спасает твой раст... а в C# их вообще нет! Будем дальше ржавное Г****вно проталкивать??
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|1.59, Zenitur (ok), 11:55, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это американские шпионы добавили, чтобы очернить наш любимый Glibc, когда тот решил стать более независимым.
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|2.67, hefenud (ok), 12:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое смешное(и грустное одновременно), что примерно 90% местных комментаторов именно так и думают
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