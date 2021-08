Уязвимось в Glibc, позволяющая вызвать крах чужого процесса

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:53, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – ты как с двача вышел то? а ну бырсь обратно в /s faggot

3.30 , Аноним ( 30 ), 09:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не раньше, чем вы расскажете стишок про безопасную сишку

*пододвигает табуретку

4.63 , Аноним ( 63 ), 12:07, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А кто и когда топил за безопасность сишки?

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Никто не будет говорить, что "это другое". Во всех языках могут быть уязвимости, во всех процессорах могут быть уязвимости, во всех математических операциях могут быть уязвимости. Просто адепты "безопасных" языков с этим никак смириться не могут и рейдят новости о других "небезопасных" языках. Включите голову немного и исключите из цепочки человек-машина человека - тогда точно никаких узвимостей не будет, я гарантирую это! (ц)

3.17 , Аноним ( 17 ), 09:24, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты что если перекрыть один из тысячи векторов ошибок язык мгновенно становится безопасными и весь его софт становится безопасным по определению. Кроме сторонних библиотек и стандартных библиотек на этом языке. Но это не язык виноват он же безопасный.

4.29 , Аноним ( 30 ), 09:54, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, допустим, три четверти уязвимостей приходятся на этот один из тысячи векторов.

5.33 , Аноним ( 33 ), 10:04, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Допустим одна из тысячи уязвимостей приходится на это вектор.

6.39 , Аноним ( 30 ), 10:42, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Допустим, еще и 749 тоже. В сумме как раз 750 получается.

2.8 , another_one ( ok ), 09:03, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, а вы помнити seg fault?!

2.10 , Аноним ( 1 ), 09:08, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Хаха, да ладно не будут)

Что же скажет Хан, Урри, Онаним, пох, нах?, стоп, последнего вроде не было... ... приводящей к разыменования указателя NULL ...

> Эпичное смузихлёбство в ретро-академической степени

> оне художнеги, оне так видют. 3.26 , Аноним ( 30 ), 09:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Им пофиг на glibc, у них systemd32.dll, в которой дыр нет.

3.48 , Урри ( ok ), 11:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Урри скажет, что рукожопы. У Урри его сишный код уже много лет не падал, хотя крутится миллионами копий в продакшене на серверах гугла. А что?

2.12 , Онаним ( ? ), 09:10, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Потому что сишечки не позиционируют себя как "безопасный езычог".

3.27 , Аноним ( 30 ), 09:51, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну, всяко побезопаснее хруста, на котором даже за границы буфера фиг выйдешь.

3.43 , Аноним ( 30 ), 10:54, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что сишечки не позиционируют себя как "безопасный езычог". Так и хруст не позиционируется как супербезопасный. Он позиционируется как нормальный. Как Go, Java, Erlang и множество других, менее распространённых языков. Содержание уязвимостей не более 5% объёма. А вот C и C++ позиционируются как ультрасупердырявые языки, состоящие из дыр на 95%, и любой нетривиальный код на них будет содержать как минимум одну дыру.

4.68 , деанон ( ? ), 12:30, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знатная песто болия, ждём продолжения

2.15 , Аноним ( 17 ), 09:22, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В про то что была уязвимость и твоём святом растике, ты не написал. Какой же ты смешной)

3.19 , Аноним ( 1 ), 09:30, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на раст мне пофиг - я на нем не пишу. У Го нет такого пункта в продвижении как "супербезопасный язык".

Но раз ты уже вспомнил раст, то да, на нем разыменовать NULL тоже бы не получилось.

4.44 , Аноним ( 30 ), 10:55, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У Го нет такого пункта в продвижении как "супербезопасный язык". Ну, все более-менее в курсе, что там нельзя просто взять и переполнить буфер.

А это уже повод для ненависти.

2.49 , Dzen Python ( ok ), 11:18, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Легко и просто. Сишники, пишущие либси:

а) не орут на каждом углу, что борроу чекер и анальные ограничения вне блоков unsafe есть какая-то панацея "от всего".

б) понимают, что поломать можно даже полную ява-виртуалку без инвоков внешнего бинарного кода, была бы критическая кривизна рук.

в) просто правят баги, живущие в коде у КРУПНОГО ЫНТЫРПРАЙСА (привет, шиндошвс), на который молятся молодые хрустикофанатики, десятилетиями. В отличие от них, молодое хрустопоколение смуззихрустиков: а) Возводит в фичи языка умственные костыли.

б) Набегает на новости про ошибки, правленные сишниками.

в) Травит создателей своих же библиотек за "неоправданное" (по мнению ребёнка с подкатанными штанишками, естессно) использование ансейфа в критичных по времени операциях

и при этом

г) Устраивает лютую, дикую истерику пятилетнего малыша, когда у них в стандартном неткоде нашли факап, достойный первокура провинциальной россеянской ит-шараги.

3.58 , Аноним ( 1 ), 11:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать ну допустим а не проверять на NULL перед разыменованием это чей уровень чува... 2.55 , Аноним ( 55 ), 11:36, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, там и в самом деле другое, причем как раз еще больше _не_ в пользу сишечки и повышает в рейтинге нужности раст с го. В расте/го какие-то ленивые балбесы поленились правильно, "с точностью до буквы", стандарт закодить (или логическая ошибка бизнес-логики),а в данном случае - разыменование NULL-указателя, чего в расте в Safe-mode не сделаешь. Еще один жирный плюс в копилку раста/го. Т.е в раст-программе, при условии Safe-mode, присутствуют логические ошибки бизнес-логики, а в сишечке - и логические ошибки бизнес-логики и ошибки программирования типа этой и ей подобных, коих по статистике 70%.