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Уязвимось в Glibc, позволяющая вызвать крах чужого процесса

17.08.2021 08:38

В Glibc выявлена уязвимость (CVE-2021-38604), дающая возможность инициировать крах процессов в системе через отправку специально оформленного сообщения через POSIX message queues API. В дистрибутивах проблема не успела проявиться, так как присутствует только в выпуске 2.34, опубликованном две недели назад.

Проблема вызвана некорректной обработкой данных NOTIFY_REMOVED в коде mq_notify.c, приводящей к разыменованию указателя NULL и краху процесса. Интересно, что проблема является следствием недоработки при исправлении другой уязвимости (CVE-2021-33574), устранённой в выпуске Glibc 2.34. При этом, если первая уязвимость была достаточно трудна для эксплуатации и требовала сочетания определённых обстоятельств, то совершить атаку с использованием второй проблемы значительно проще.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.tuxcare.com/cve/t...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.34
  3. OpenNews: Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в реализации функции memcpy для ARMv7 из состава Glibc
  5. OpenNews: В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55646-glibc
Ключевые слова: glibc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:52, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Призываю в тред всех тех кто отписывался по поводу недавней уязвимости в стандартной библиотеке Go. Расскажите почему "это другое!"
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:53, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ты как с двача вышел то? а ну бырсь обратно в /s faggot
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 09:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не раньше, чем вы расскажете стишок про безопасную сишку
    *пододвигает табуретку
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 12:07, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто и когда топил за безопасность сишки?
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:58, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто не будет говорить, что "это другое". Во всех языках могут быть уязвимости, во всех процессорах могут быть уязвимости, во всех математических операциях могут быть уязвимости. Просто адепты "безопасных" языков с этим никак смириться не могут и рейдят новости о других "небезопасных" языках. Включите голову немного и исключите из цепочки человек-машина человека - тогда точно никаких узвимостей не будет, я гарантирую это! (ц)
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:24, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты что если перекрыть один из тысячи векторов ошибок язык мгновенно становится безопасными и весь его софт становится безопасным по определению. Кроме сторонних библиотек и стандартных библиотек на этом языке. Но это не язык виноват он же безопасный.
     
     
  • 4.29, Аноним (30), 09:54, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, допустим, три четверти уязвимостей приходятся на этот один из тысячи векторов.
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 10:04, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Допустим одна из тысячи уязвимостей приходится на это вектор.
     
     
  • 6.39, Аноним (30), 10:42, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Допустим, еще и 749 тоже. В сумме как раз 750 получается.
     
  • 2.8, another_one (ok), 09:03, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а вы помнити seg fault?!
     
  • 2.10, Аноним (1), 09:08, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хаха, да ладно не будут)
    Что же скажет Хан, Урри, Онаним, пох, нах?, стоп, последнего вроде не было...

    ... приводящей к разыменования указателя NULL ...
    > Эпичное смузихлёбство в ретро-академической степени
    > оне художнеги, оне так видют.

     
     
  • 3.26, Аноним (30), 09:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Им пофиг на glibc, у них systemd32.dll, в которой дыр нет.
     
  • 3.48, Урри (ok), 11:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Урри скажет, что рукожопы. У Урри его сишный код уже много лет не падал, хотя крутится миллионами копий в продакшене на серверах гугла.

    А что?

     
  • 2.12, Онаним (?), 09:10, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Потому что сишечки не позиционируют себя как "безопасный езычог".
     
     
  • 3.27, Аноним (30), 09:51, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, всяко побезопаснее хруста, на котором даже за границы буфера фиг выйдешь.
     
  • 3.43, Аноним (30), 10:54, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Потому что сишечки не позиционируют себя как "безопасный езычог".

    Так и хруст не позиционируется как супербезопасный. Он позиционируется как нормальный. Как Go, Java, Erlang и множество других, менее распространённых языков. Содержание уязвимостей не более 5% объёма.

    А вот C и C++ позиционируются как ультрасупердырявые языки, состоящие из дыр на 95%, и любой нетривиальный код на них будет содержать как минимум одну дыру.

     
     
  • 4.68, деанон (?), 12:30, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знатная песто болия, ждём продолжения
     
  • 2.15, Аноним (17), 09:22, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В про то что была уязвимость и твоём святом растике, ты не написал. Какой же ты смешной)
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 09:30, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на раст мне пофиг - я на нем не пишу. У Го нет такого пункта в продвижении как "супербезопасный язык".
    Но раз ты уже вспомнил раст, то да, на нем разыменовать NULL тоже бы не получилось.
     
     
  • 4.44, Аноним (30), 10:55, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У Го нет такого пункта в продвижении как "супербезопасный язык".

    Ну, все более-менее в курсе, что там нельзя просто взять и переполнить буфер.
    А это уже повод для ненависти.

     
  • 2.49, Dzen Python (ok), 11:18, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легко и просто.

    Сишники, пишущие либси:
    а) не орут на каждом углу, что борроу чекер и анальные ограничения вне блоков unsafe есть какая-то панацея "от всего".
    б) понимают, что поломать можно даже полную ява-виртуалку без инвоков внешнего бинарного кода, была бы критическая кривизна рук.
    в) просто правят баги, живущие в коде у КРУПНОГО ЫНТЫРПРАЙСА (привет, шиндошвс), на который молятся молодые хрустикофанатики, десятилетиями.

    В отличие от них, молодое хрустопоколение смуззихрустиков:

    а) Возводит в фичи языка умственные костыли.
    б) Набегает на новости про ошибки, правленные сишниками.
    в) Травит создателей своих же библиотек за "неоправданное" (по мнению ребёнка с подкатанными штанишками, естессно) использование ансейфа в критичных по времени операциях
    и при этом
    г) Устраивает лютую, дикую истерику пятилетнего малыша, когда у них в стандартном неткоде нашли факап, достойный первокура провинциальной россеянской ит-шараги.

     
     
  • 3.58, Аноним (1), 11:49, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну допустим а не проверять на NULL перед разыменованием это чей уровень чува... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.55, Аноним (55), 11:36, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, там и в самом деле другое, причем как раз еще больше _не_ в пользу сишечки и повышает в рейтинге нужности раст с го. В расте/го какие-то ленивые балбесы поленились правильно, "с точностью до буквы", стандарт закодить (или логическая ошибка бизнес-логики),а в данном случае - разыменование NULL-указателя, чего в расте в Safe-mode не сделаешь. Еще один жирный плюс в копилку раста/го. Т.е в раст-программе, при условии Safe-mode, присутствуют логические ошибки бизнес-логики, а в сишечке - и логические ошибки бизнес-логики и ошибки программирования типа этой и ей подобных, коих по статистике 70%.
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:52, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лол, хорошо что успеши обнаружить

    арчегосподин с 2.33 версия гну библеотек

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:05, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > успеши

    так торопился упомянуть любимый рачик, что и на подсветку орфографии не обратил внимание? лол

    з.ы. вижу корень "арч" — сразу минусую

     
     
  • 3.11, Аноним (3), 09:09, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не спал долго просто, а што? чем тебе рач не нравиться?

    ниасилил, да?

     
     
  • 4.13, макпыф (ok), 09:16, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    возможно не осилить pacman -S base ?
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 09:21, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Исходя из того количетсво пользователей что сидят на бомжару, думаю что да

    мимоАрче+и3вмГосподин

     

  • 1.5, Какаянахренразница (ok), 08:56, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Пытались пофиксить одну дыру и в процессе создали другую побольше. Это бывает. Сам так делал.
     
  • 1.6, Stanislav (??), 08:58, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мда...
    "Поспешное исправление ошибки - лучший способ сделать новую."
     
  • 1.16, макпыф (ok), 09:24, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, будут ли они делать релиз с фиксом?
     
  • 1.18, Разбойник (?), 09:30, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Используйте musl дистрибутивы и будет вам щастье.
     
     
  • 2.22, hefenud (ok), 09:46, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты сам пробовал их использовать? Они тормозят, как удолбанный джа-будда. Ради интереса пробовал Void и Alpine ставить в качестве десктопных в виртуалку. Вот Ubuntu/Debian в такой же виртуалке прекрасно работает, а муслевые тормозят, что капец. И это я молчу про то, что далеко не всякий софт у тебя вообще в них заведется
     
     
  • 3.24, Аноним (30), 09:47, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй поставить jemalloc и добавить ее LD_PRELOAD.
     
     
  • 4.62, hefenud (ok), 12:01, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «А вы на шкаф залезьте!» старый анекдот
    Ну и смысл тогда юзать musl, если сверху надо обмазываться костылями?

    Пусть себе живет в OpenWRT(если они с него не слезли, не помню уже), а на десктопе останусь на нормальных дистрах с glibc

     
  • 3.34, Разбойник (?), 10:04, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Брехун, нормально они работают.
     
     
  • 4.38, YetAnotherOnanym (ok), 10:22, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что считать "нормальной работой". Лично когда-то наступил на баг, когда некий умник завязался на функцию из внутренностей glibc, вместо официально документированной. А в мусле её не было. Вина на авторе прикладухи, но не все готовы копаться в исходниках. Под муслом не работает - виноват мусл, вот и вся логика.
     
     
  • 5.40, Разбойник (?), 10:45, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У меня под Alpine работает всё, что только можно: сервера, почтовики, базы данных, докеры. Да проще сказать, что там не работает. А не работает там только проприетарщина и говнософт по типу системГ. Вот, собственно, и всё.
     
     
  • 6.42, Аноним (30), 10:51, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛПП, системда отлично работает с musl, если отключить NSS-специфичные фишки.
    И, кстати, что больше проприетарщина - системда под LGPL, или musl под MIT?
     
     
  • 7.45, Разбойник (?), 10:56, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работает.
     
  • 6.61, Аноним (55), 11:59, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините за оффтоп Раз у Вас так много на Alpine работает, значит знаете ее вдо... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.41, Аноним (30), 10:47, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычно люди просто предполагают, что malloc() работает быстро. Это так для glibc, но совсем не так для musl. Поэтому, если нужна хоть какая-то производительность при работе с памятью на musl - просто берём язык с собственным менеджером памяти, который практически не зависит от скорости стандартного аллокатора (Java, Go). Ну или сразу берём в зависимости jemalloc и линкуем с ним.
     
     
  • 6.52, Dzen Python (ok), 11:27, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тогда нужна стандартная библиотека musl, если пользоваться ей все равно нельзя и нужно линковать внешний jemalloc?

    Бред. Как хорошо, что я даже не смотрю на все эти хипстоподелки.

     
  • 2.23, Аноним (30), 09:46, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    musl известен тем, что там даже в printf() ухитрились переполнение сделать.

    Про тормозной аллокатор вообще молчу.

     

  • 1.20, Fracta1L (ok), 09:37, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да когда уже код на святой сишке начнут писать технобоги из комментов опеннета, а не криворукие школьники????
     
     
  • 2.21, Аноним (3), 09:45, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Криворукий школьник плез
     
  • 2.25, Аноним (30), 09:48, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да когда уже код на святой сишке начнут писать технобоги из комментов опеннета, а не криворукие школьники????

    Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Лучший способ не ошибаться - ... (догадаетесь?)

     
     
  • 3.37, Аноним (3), 10:11, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блять, извиняй, не заметил, сам ступил, только сейчас прочёл твой комент до конца


    Всё так

     
  • 2.51, Dzen Python (ok), 11:24, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вопрос, от 250$/час и я буду писать божественный код на сишечке на фуллдее со всеми мыслимыми технологиями верификации и тестирования.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 11:31, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. лишь недостаточная финансовая мотивация мешает вам влиться в ряды лучших C разработчиков мира?
     
     
  • 4.56, Dzen Python (ok), 11:37, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну таки да.
    Меня (как впрочем и любого взрослого, зрелого, здравомыслящего человека) не должны волновать вообще никакие внешние вопросы, если нужен качественный, красивый, а главное безбажный, работающий десятилетиями код.

    99% этих вопросов так или иначе выражаются в денежном эквиваленте, остальные 1% решаются или административно, или оперативно.

     
  • 4.60, Sw00p aka Jerom (?), 11:59, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в ряды лучших C разработчиков мира?

    рукалицо, это что за вопрос? вас регалии и личное чсв интерессует?

     
  • 3.64, Fracta1L (ok), 12:14, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уже так делал?
     

  • 1.28, Аноним (28), 09:53, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ухты, релиз новой версии уязвимости.
     
  • 1.31, Аноним (31), 10:00, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это не хруст, а значит это другое и не стоит двухсот комментариев за час. Пруф, что впопенетовцы - на голову больные.
     
     
  • 2.50, Dzen Python (ok), 11:23, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну таки да.
    Хрустосектанты посеяли своим "я луДше тебя" ветер - сейчас под каждым факапом пожинают бурю.
    Сишники просто радуются, что им поправили баг.
     

  • 1.32, Ананоним (?), 10:01, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ж говорил, старые исправили, новые добавили. Главная цель кодирования. Зато "кот" всегда нужен.
     
  • 1.46, freecoder (ok), 10:58, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, печально. Но вот от таких ошибок как раз Rust спасает: по-умолчанию нет никаких NULL, если нужно отсутствие - используешь Option, который типобезопасен и проверяется компилятором. Конечно, в unsafe при желании можно что угодно разыменовать, но на то он и unsafe, чтобы покрывать 0-1% кода, а не 100%.




    $ git clone https://github.com/rust-lang/rust
    $ cd rust
    $ cargo count --separator , --unsafe-statistics
    Gathering information...
             Language    Files  Lines    Blanks  Comments  Code     Unsafe (%)
             --------    -----  -----    ------  --------  ----     ----------
             Rust        6,018  528,510  66,984  133,698   327,792  3,163 (0.96%)
             C           54     9,962    1,445   1,492     7,025    7,025 (100.00%)
             CSS         4      1,266    149     52        1,065    
             JavaScript  4      1,118    131     166       821      
             Python      31     4,797    843     585       3,369    
             C Header    13     1,865    284     585       996      996 (100.00%)
             C++         4      1,611    185     81        1,345    1,345 (100.00%)
             --------    -----  -----    ------  --------  ----     ----------
    Totals:              6,128  549,129  70,021  136,659   342,413  12,529 (3.66%)



     
     
  • 2.47, Аноним зеленый (?), 11:12, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ансейф в расте очень сложен к проверке корректности. Обычно если ты пишешь ансейф значит пытаешься обойти компилятор и тут закрадываются комплексные ошибки. Может их всего и 1% в коде, но ревьюить их надо как будто это 10%
     
  • 2.66, Gogi (??), 12:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну спасает твой раст... а в C# их вообще нет! Будем дальше ржавное Г****вно проталкивать??
     

  • 1.53, Аноним (54), 11:28, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшее - враг хорошего
     
  • 1.57, odin314 (ok), 11:49, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо еще поискать пару процессов кот єто используют
     
  • 1.59, Zenitur (ok), 11:55, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это американские шпионы добавили, чтобы очернить наш любимый Glibc, когда тот решил стать более независимым.
     
     
  • 2.67, hefenud (ok), 12:25, 17/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое смешное(и грустное одновременно), что примерно 90% местных комментаторов именно так и думают
     

  • 1.65, Gogi (??), 12:24, 17/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот и выросло "поколение ЕГЭ", пишущее программы!
     

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