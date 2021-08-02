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Выпуск системной библиотеки Glibc 2.34

02.08.2021 10:20

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.34, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 66 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.34 улучшений можно отметить:

  • В основной состав libc интегрированы библиотеки libpthread, libdl, libutil и libanl, использование функциональности которых в приложениях отныне не требует связывания при помощи флагов -lpthread, -ldl, -lutil и -lanl. Проведена подготовка к интеграции libresolv в libc. Интеграция позволит добиться более цельного процесса обновления glibc и упростит реализацию runtime. Для обеспечения обратной совместимости с приложениями, собранными со старыми версиями glibc, предоставлены библиотеки-заглушки. Из-за расширения числа предоставляемых в glibc структур и функций не исключено появление проблем в приложениях, в которых наблюдается пересечение имён c ранее не использованными библиотеками libpthread, libdl, libutil, libresolv и libanl.
  • Предоставлена возможность использования 64-разрядного типа time_t в конфигурациях, в которых традиционно использовался 32-разрядный тип time_t. В подобных конфигурациях, например, на системах x86, по умолчанию пока остаётся 32-разрядный time_t, но данное поведение теперь можно изменить при помощи макроса "_TIME_BITS". Возможность доступна только на системах с ядром Linux как минимум версии 5.1.
  • Добавлена функция _Fork, замена функции fork, соответствующая требованиям "async-signal-safe", т.е. допускающая безопасный вызов из обработчиков сигналов. В процессе выполнения _Fork, формируется минимальное окружение, достаточное для вызова функций в обработчиках сигналов, таких как raise и execve, без задействования возможностей, которые могут привести к изменению блокировок или внутреннего состояния. Вызов _Fork будет определён в будущей версии стандарта POSIX, но пока включён в число расширений GNU.
  • Для платформы Linux реализована функция execveat, позволяющая запустить исполняемый файл из открытого файлового дескриптора. Новая функция также используется в реализации вызова fexecve не требующего при запуске наличия примонтированной псевдо-ФС /proc.
  • Добавлена функция timespec_getres, определённая в черновике стандарта ISO C2X и дополняющая функцию timespec_get возможностями, похожими на POSIX-функцию clock_getres.
  • Добавлена функция close_range(), позволяющая процессу разом закрыть целый диапазон открытых файловых дескрипторов. Функция доступна на системах с ядром Linux, как минимум версии 5.9.
  • Добавлены функции closefrom и posix_spawn_file_actions_addclosefrom_np, позволяющие закрыть разом все файловые дескрипторы, номер которых больше или равен указанному значению.


  • В режимах "_DYNAMIC_STACK_SIZE_SOURCE" и "_GNU_SOURCE" значения PTHREAD_STACK_MIN, MINSIGSTKSZ и SIGSTKSZ теперь не являются константами, что позволяет обеспечить поддержку наборов регистров динамического размера, например, предоставляемых в расширении ARM SVE.
  • В компоновщике реализована опция "--list-diagnostics" для вывода информации, связанной с операциями определения IFUNC (indirect function) и выбора подкаталога glibc-hwcaps.
  • Реализован макрос __STDC_WANT_IEC_60559_EXT__, предназначенный для проверки наличия функций, определённых в приложении "F" спецификации ISO C2X.
  • Для систем powerpc64* реализована опция "--disable-scv", позволяющая собрать glibc без поддержки инструкции scv.
  • В файле gconv-modules оставлен только минимальный набор основных модулей gconv, а остальные перемещены в дополнительный файл gconv-modules-extra.conf, размещённый в каталоге gconv-modules.d.
  • Для платформы Linux реализован параметр glibc.pthread.stack_cache_size, который может использоваться для настройки размера кэша стека pthread.
  • Объявлена устаревшей функция inet_neta из заголовочного файла <arpa/inet.h>, а также различные редко применяемые функции из <resolv.h> (dn_count_labels, fp_nquery, fp_query, fp_resstat, hostalias, loc_aton, loc_ntoa, p_cdname, p_cdnname, p_class, p_fqname, p_fqnname, p_option, p_query, p_rcode, p_time, p_type, putlong, putshort, res_hostalias, res_isourserver, res_nameinquery, res_queriesmatch, res_randomid, sym_ntop, sym_ntos, sym_ston) и <arpa/nameser.h> (ns_datetosecs, ns_format_ttl, ns_makecanon, ns_parse_ttl, ns_samedomain, ns_samename, ns_sprintrr, ns_sprintrrf, ns_subdomain). Вместо данных функций рекомендовано использовать отдельные библиотеки для работы с DNS.
  • Объявлены устаревшими функции pthread_mutex_consistent_np, pthread_mutexattr_getrobust_np, pthread_mutexattr_setrobust_np и pthread_yield вместо которых следует использовать pthread_mutex_consistent, pthread_mutexattr_getrobust, pthread_mutexattr_setrobust и sched_yield.
  • Прекращено использование символических ссылок для привязки устанавливаемых разделяемых объектов к версии Glibc. Подобные объекты теперь устанавливаются как есть (например, libc.so.6 теперь является файлом, а не ссылкой на libc-2.34.so).
  • По умолчанию отключены отладочные возможности в malloc, такие как MALLOC_CHECK_ (glibc.malloc.check), mtrace() и mcheck(), которые вынесены в отдельную библиотеку libc_malloc_debug.so, в которую также перемещены устаревшие функции malloc_get_state и malloc_set_state.
  • В Linux для работы функций, подобных shm_open и sem_open, теперь требуется наличие ФС для разделяемой памяти, примонтированной в точке монтирования /dev/shm.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2021-27645: крах процесса nscd (nameserver caching daemon) из-за двойного вызова функции free при обработке специально оформленных netgroup-запросов.
    • CVE-2021-33574: обращение к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в функции mq_notify при использовании типа уведомлений SIGEV_THREAD с атрибутом потока, для которого выставлена альтернативная маска привязки к CPU. Проблема может привести к краху, но не исключаются и другие варианты атак.
    • CVE-2021-35942: переполнение размера параметра в функции wordexp может привести к краху приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.33
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в реализации функции memcpy для ARMv7 из состава Glibc
  5. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55575-glibc
Ключевые слова: glibc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 10:33, 02/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.2, макпыф (ok), 10:35, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Прекращено использование символических ссылок для привязки устанавливаемых разделяемых объектов к версии Glibc. Подобные объекты теперь устанавливаются как есть (например, libc.so.6 теперь является файлом, а не ссылкой на libc-2.34.so).

    То есть libc-2.34.so существовать не будет?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:38, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Т.е. ты так просто хотел отменить депенденси хел в Линуксе? Смешной, это же опенсорсная скрепа.
     
     
  • 3.28, pashev.me (?), 11:11, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Soname было и будет libc.so.6. Именно так записано в бинарнике, именно это ищет динамический компоновщик. Ссылка это или файл - не важно.
     
  • 3.30, pashev.me (?), 11:12, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Soname было и будет libc.so.6. Именно так записано в бинарнике, именно это ищет динамический компоновщик. Ссылка это или файл - не важно.
     
     
  • 4.32, Аноним (5), 11:25, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если есть софт который уже скомпилирован и он зависит от другой версии glibc. И ссылается он на этот же lib.so.6, который другой версии. Можно было с самого начала ссылаться на конкретную версию.

    И решительно непонятно почему самый юзабельный способ это обойти это какие-то мутные контейнеры. И поди еще выбери флатпак, снап или аппимадж.

     
  • 3.45, Аноним (45), 11:52, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Шёл 2021, вендузяторы продолжали пытаться натянуть свою адскую сову на чужой глобус.
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:37, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Единственная нормальная библиотека.
     
     
  • 2.35, КО (?), 11:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Знаешь, я прочитав и покопавшись в вики так и не понял для чего она.
    *Здесь идёт шутка про книжную библиотеку*
     
     
  • 3.57, ананим.orig (?), 13:40, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно.
    для чтения. даже библиотекарь может только собрять.
     

  • 1.7, pashev.me (?), 10:40, 02/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.10, pashev.me (?), 10:42, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.20, макпыф (ok), 10:54, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.50, PnD (??), 12:20, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 12:29, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.58, ip1982 (ok), 14:26, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.67, Аноним (67), 15:25, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.8, pashev.me (?), 10:41, 02/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.9, макпыф (ok), 10:41, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > интегрированы библиотеки libpthread, libdl, libutil и libanl,

    С одной стороны, исчезнут баги когда при сборке не добавилось -lpthread или еще что нибудь, с другой libc.so.6 станет более жирной, что может увеличить расход ОЗУ и время запуска слинкованных с ней программ, однако т.к. вес этих либ в сумме около 200кб это все будет очень не значительно, поэтому если не сломает совместимость - я за

     
     
  • 2.11, pashev.me (?), 10:45, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в отдельном файле.
     
     
  • 3.14, макпыф (ok), 10:48, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание
    > включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в
    > отдельном файле.

    так если их совместили - в динамическую библиотеку добавился функционал других => вырос ее размер. Однако т.к. все эти либы очень маленькие а libc.so большая - это все на грани погрешности

     
     
  • 4.17, Аноним (5), 10:51, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с компиляцией всей glibc из исходников это время минимально.
     
     
  • 5.19, макпыф (ok), 10:53, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По сравнению с компиляцией всей glibc из исходников это время минимально.

    какое время?

     
     
  • 6.27, Аноним (5), 11:11, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В LFS сборка за два захода занимает никак не меньше 2-х часов.
     
     
  • 7.31, макпыф (ok), 11:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В LFS сборка за два захода занимает никак не меньше 2-х часов.

    зависит от железа. у меня около 5 минут одна сборка (-j9 без тестов)

     
     
  • 8.34, Аноним (34), 11:28, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там что-то не то, вот на 12 летней затычке от интела в 4 потока 2019-11-28T15 00... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, Аноним (34), 11:36, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 3 года в 5 раз больше обновлений glibc, чем было за 5 лет до того Ну и в 16 ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.62, макпыф (ok), 14:55, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    время сборки я субьективное сказал, исходя из sbu должно быть 2 минуты Однако ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.69, Аноним (5), 16:36, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замедление работы glibc из-за увеличения её размеры ничтожны по сравнению с тем ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.54, n00by (ok), 12:59, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание
    >> включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в
    >> отдельном файле.
    > так если их совместили - в динамическую библиотеку добавился функционал других =>
    > вырос ее размер. Однако т.к. все эти либы очень маленькие а
    > libc.so большая - это все на грани погрешности

    Эти либы и так почти везде прилинкованы, так что суммарный размер станет наоборот чуть меньше.

     
     
  • 5.63, макпыф (ok), 14:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти либы и так почти везде прилинкованы, так что суммарный размер станет
    > наоборот чуть меньше.

    Ну вообще то обычно только одна-две из них

     
  • 5.65, Аноним (34), 15:00, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такое libanal, что-то вроде libcares? Libutil тоже неясно зачем надо. Libdl довольно специфичное как по мне, а libpthread в чисто однопоточном приложении кмк не упало (да и там были какие-то альтернативные реализации). Это лишнее наверно.
     
  • 3.21, Аноним (34), 10:58, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статически слинкованный хелловорд у glibc 800кб, у musl не то в 10, не то в 30 раз меньше. На самом деле, может, даже и уменьшатся файлы, ну, там, на 1кб, может.
     
     
  • 4.23, макпыф (ok), 11:03, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Статически слинкованный хелловорд у glibc 800кб, у musl не то в 10,
    > не то в 30 раз меньше. На самом деле, может, даже
    > и уменьшатся файлы, ну, там, на 1кб, может.

    про статическую линковку я не говорю, .a  это архив с обьектниками, линкуются только нужные

    P.S. со strip -s статически слинкованный 770 кб (-O2)

     

  • 1.12, pashev.me (?), 10:47, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объявлены устаревшими функции pthread_mutex_consistent_np, thread_mutexattr_getrobust_np, pthread_mutexattr_setrobust_np и pthread_yield вместо которых следует использовать pthread_mutex_consistent, thread_mutexattr_getrobust, hread_mutexattr_setrobust и sched_yield.

    Просто праздник какой-то!

    *_np - это non portable, то есть не нужно.

     
  • 1.26, Аноним (-), 11:08, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Для обеспечения обратной совместимости с приложениями, собранными со старыми версиями glibc, предоставлены библиотеки-заглушки.

    Всегда было не совместимо. Сколько не подсовывай, не переименовывай с новой биб-кой старые и не очень старые проги не пускалиль или падали.
    Этот момент надо как то специально в glibc прорабатывать, возможно даже на уровне, не побоюсь этого слова, дядьки Столмана.

     
     
  • 2.49, Аноним (34), 12:06, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько лет там совместимость? Последние лет 8 точно есть (я достаточно успешно использовал пакеты собранные для 2012 убунты в генту с год назад), но для софта 2000 года приходится тащить glibc из debian 3, там с sdl какие-то проблемы может и из-за glibc.
     
     
  • 3.70, Аноним (5), 16:37, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это конечно все хорошо, но зачем ты это делаешь?
     
     
  • 4.71, Аноним (34), 16:47, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иногда надо запускать проприетарный софт.
     
  • 4.72, llolik (ok), 16:58, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DeaDBeeF, например, static-builds собирается в окружении Ubuntu 14.04 (2014г.) и ничего - вполне себе нормально работает на любых современных linux ( https://imgur.com/U1NZwqD )
     
     
  • 5.73, Аноним (34), 17:02, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самое то для для прослушивания вирусов в mp3. Какой тут смысл не собирать статически в убунту-9999?
     
     
  • 6.75, llolik (ok), 17:12, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое то для для прослушивания вирусов в mp3.

    Можно мысль развернуть?
    > Какой тут смысл не собирать статически в убунту-9999?

    Хочешь - пересобирай, ничего сложного, все собирается. Автору не упёрлось собирать под каждый конкретный дистр и репы, поэтому он собирает static-builds с минимально возможной версией библиотек имеющих стабильный API (к которым и glibc тоже относится). Кто хочет собирать в репы арч/генту/ещё где-то - автор, насколько я в курсе, не возражает. Против самостоятельной сборки хоть с самым распоследним окружением тоже никто не возражает.

     
     
  • 7.76, Аноним (34), 17:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ведь статические билды ни от чего не зависят кроме себя. Логично было бы выбрать всё самое актуальное и исправленное на момент сборки. Про вирусы это про множественные уязвимости с исполнением кода в медиа либах. Если специально подготовленный файл содержит вирусный код, плеер его выполнит.
     
     
  • 8.78, llolik (ok), 17:23, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они зависят от рантайма Статические билды не тащат за собой glibc и остальное ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.79, Аноним (34), 17:27, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не то чтобы статический билд Ну так смысл тогда в новой glibc, если остальн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.83, llolik (ok), 17:44, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой-же тогда Берёшь распаковываешь из архива, запускаешь бинарник - всё раб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.84, Аноним (34), 17:48, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это динамический билд Это всё лишено смысла, когда бандленный шлак и остальные ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.86, llolik (ok), 17:59, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    facepalm Именно поэтому он распространяет его бесплатно в бинарниках и сорцах п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.88, Аноним (34), 18:08, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё от недостаточной квалификации, иных объяснений зачем так делать у меня н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.89, llolik (ok), 18:17, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или от того, что кому-то не хочется сношаться под правила и набор пакетов 10050... текст свёрнут, показать
     
  • 5.74, Аноним (5), 17:09, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иконка виндоуз вместо кнопку Пуск красочно описывает человека, который вместо пересобирания всего из исходников шаманить с библиотеками скомпилированных блобов.
     
     
  • 6.77, llolik (ok), 17:20, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иконка виндоуз вместо кнопку Пуск красочно описывает человека, который вместо пересобирания всего из исходников шаманить с библиотеками скомпилированных блобов.

    Ты третьегном не узнал чтоли?
    Подсказываю №1, в ArcMenu можно ставить какую хочешь.
    Подсказываю №2, скриншот с моего ноута и пользуюсь им в семье не только я.

    И да, с возрастом радость сношаться со сборкой всего и вся проходит.

     

  • 1.47, Нанобот (ok), 12:03, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > требуется наличие устройства /dev/shm

    /dev/shm вроде же раньше было каталогом

     
  • 1.52, PnD (??), 12:36, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот век учись — дураком помрёшь.
    Никогда не думал что глючный nscd собирается как часть glibc.
    Ну хоть ставится этот уродец (являющийся поставщиком трудно диагностируемых проблем в системе) отдельным пакетом.

    * Чего я на него взъелся: оно встраивается в систему аналогично вирусам/"антивирусам" и производит набор эффектов, достойных легендарного "Касперского".

     
  • 1.53, лютый жжжжж (?), 12:55, 02/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.55, n00by (ok), 13:12, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 14:54, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.64, n00by (ok), 14:59, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:50, 02/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.56, Аноним (-), 13:13, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для платформы Linux реализована функция
    > Для платформы Linux реализован параметр
    > В Linux для работы функций

    Как будто кроме "платформы Linux" (и виртуального Hurd) еще куча платформ поддерживается.

     
     
  • 2.59, Аноним (5), 14:49, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть мнение что представители других платформ не внесли никакого вклада в glibc в этом релизе.
     
     
  • 3.66, Аноним (-), 15:18, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Есть мнение что представители других платформ не внесли никакого вклада в glibc в этом релизе.

    Есть мнение, что оно нигде больше и не рабоатет, что впрочем "воркс ас интендед".

     

  • 1.81, Аноним (81), 17:39, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > POSIX.1-2017

    А он бесплатно анону доступен или только за деньгу?

     
     
  • 2.85, Аноним (-), 17:49, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Незнаю.
     
     
  • 3.87, Аноним (81), 18:02, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если смотреть на сайте https://www.ieee.org то за IEEE 1003.1-2017 в формате PDF хотят 856$

    По этому GNU/Linux и *BSD дистрибутивы этот стандарт не поддерживают.

     
  • 2.90, Аноним (-), 18:45, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Single UNIX Specification 4, Unix Base Specifications, Issue 7, 2018 Edition
    html-версия доступна анону, но зачем..
     

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