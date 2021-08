Выпуск системной библиотеки Glibc 2.34

2.11 , pashev.me ( ? ), 10:45, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в отдельном файле.

3.14 , макпыф ( ok ), 10:48, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание

> включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в

> отдельном файле. так если их совместили - в динамическую библиотеку добавился функционал других => вырос ее размер. Однако т.к. все эти либы очень маленькие а libc.so большая - это все на грани погрешности

4.17 , Аноним ( 5 ), 10:51, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По сравнению с компиляцией всей glibc из исходников это время минимально.

5.19 , макпыф ( ok ), 10:53, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По сравнению с компиляцией всей glibc из исходников это время минимально. какое время?

6.27 , Аноним ( 5 ), 11:11, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В LFS сборка за два захода занимает никак не меньше 2-х часов.

7.31 , макпыф ( ok ), 11:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В LFS сборка за два захода занимает никак не меньше 2-х часов. зависит от железа. у меня около 5 минут одна сборка (-j9 без тестов)

8.34 , Аноним ( 34 ), 11:28, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Там что-то не то, вот на 12 летней затычке от интела в 4 потока 2019-11-28T15 00... 9.36 , Аноним ( 34 ), 11:36, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать За 3 года в 5 раз больше обновлений glibc, чем было за 5 лет до того Ну и в 16 ... 9.62 , макпыф ( ok ), 14:55, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать время сборки я субьективное сказал, исходя из sbu должно быть 2 минуты Однако ... 10.69 , Аноним ( 5 ), 16:36, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Замедление работы glibc из-за увеличения её размеры ничтожны по сравнению с тем ... 4.54 , n00by ( ok ), 12:59, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание

>> включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в

>> отдельном файле.

> так если их совместили - в динамическую библиотеку добавился функционал других =>

> вырос ее размер. Однако т.к. все эти либы очень маленькие а

> libc.so большая - это все на грани погрешности Эти либы и так почти везде прилинкованы, так что суммарный размер станет наоборот чуть меньше.

5.63 , макпыф ( ok ), 14:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эти либы и так почти везде прилинкованы, так что суммарный размер станет

> наоборот чуть меньше. Ну вообще то обычно только одна-две из них

5.65 , Аноним ( 34 ), 15:00, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что такое libanal, что-то вроде libcares? Libutil тоже неясно зачем надо. Libdl довольно специфичное как по мне, а libpthread в чисто однопоточном приложении кмк не упало (да и там были какие-то альтернативные реализации). Это лишнее наверно.

3.21 , Аноним ( 34 ), 10:58, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Статически слинкованный хелловорд у glibc 800кб, у musl не то в 10, не то в 30 раз меньше. На самом деле, может, даже и уменьшатся файлы, ну, там, на 1кб, может.

4.23 , макпыф ( ok ), 11:03, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Статически слинкованный хелловорд у glibc 800кб, у musl не то в 10,

> не то в 30 раз меньше. На самом деле, может, даже

> и уменьшатся файлы, ну, там, на 1кб, может. про статическую линковку я не говорю, .a это архив с обьектниками, линкуются только нужные P.S. со strip -s статически слинкованный 770 кб (-O2)