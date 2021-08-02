Выпуск системной библиотеки Glibc 2.34

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|1.2, макпыф (ok), 10:35, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Прекращено использование символических ссылок для привязки устанавливаемых разделяемых объектов к версии Glibc. Подобные объекты теперь устанавливаются как есть (например, libc.so.6 теперь является файлом, а не ссылкой на libc-2.34.so).
То есть libc-2.34.so существовать не будет?
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|2.5, Аноним (5), 10:38, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Т.е. ты так просто хотел отменить депенденси хел в Линуксе? Смешной, это же опенсорсная скрепа.
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|3.28, pashev.me (?), 11:11, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Soname было и будет libc.so.6. Именно так записано в бинарнике, именно это ищет динамический компоновщик. Ссылка это или файл - не важно.
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|3.30, pashev.me (?), 11:12, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Soname было и будет libc.so.6. Именно так записано в бинарнике, именно это ищет динамический компоновщик. Ссылка это или файл - не важно.
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|4.32, Аноним (5), 11:25, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если есть софт который уже скомпилирован и он зависит от другой версии glibc. И ссылается он на этот же lib.so.6, который другой версии. Можно было с самого начала ссылаться на конкретную версию.
И решительно непонятно почему самый юзабельный способ это обойти это какие-то мутные контейнеры. И поди еще выбери флатпак, снап или аппимадж.
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|3.45, Аноним (45), 11:52, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Шёл 2021, вендузяторы продолжали пытаться натянуть свою адскую сову на чужой глобус.
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|2.35, КО (?), 11:29, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Знаешь, я прочитав и покопавшись в вики так и не понял для чего она.
*Здесь идёт шутка про книжную библиотеку*
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|1.9, макпыф (ok), 10:41, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> интегрированы библиотеки libpthread, libdl, libutil и libanl,
С одной стороны, исчезнут баги когда при сборке не добавилось -lpthread или еще что нибудь, с другой libc.so.6 станет более жирной, что может увеличить расход ОЗУ и время запуска слинкованных с ней программ, однако т.к. вес этих либ в сумме около 200кб это все будет очень не значительно, поэтому если не сломает совместимость - я за
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|2.11, pashev.me (?), 10:45, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в отдельном файле.
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|3.14, макпыф (ok), 10:48, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание
> включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в
> отдельном файле.
так если их совместили - в динамическую библиотеку добавился функционал других => вырос ее размер. Однако т.к. все эти либы очень маленькие а libc.so большая - это все на грани погрешности
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|4.17, Аноним (5), 10:51, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сравнению с компиляцией всей glibc из исходников это время минимально.
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|5.19, макпыф (ok), 10:53, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По сравнению с компиляцией всей glibc из исходников это время минимально.
какое время?
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|7.31, макпыф (ok), 11:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В LFS сборка за два захода занимает никак не меньше 2-х часов.
зависит от железа. у меня около 5 минут одна сборка (-j9 без тестов)
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|8.34, Аноним (34), 11:28, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там что-то не то, вот на 12 летней затычке от интела в 4 потока 2019-11-28T15 00... большой текст свёрнут, показать
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|9.36, Аноним (34), 11:36, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За 3 года в 5 раз больше обновлений glibc, чем было за 5 лет до того Ну и в 16 ... текст свёрнут, показать
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|9.62, макпыф (ok), 14:55, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
время сборки я субьективное сказал, исходя из sbu должно быть 2 минуты Однако ... текст свёрнут, показать
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|4.54, n00by (ok), 12:59, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ничего не изменится. Разделяемые библиотеки на то и разделяемые, а статическое связывание
>> включает только необходимый минимум - в глибси практически каждая функция в
>> отдельном файле.
> так если их совместили - в динамическую библиотеку добавился функционал других =>
> вырос ее размер. Однако т.к. все эти либы очень маленькие а
> libc.so большая - это все на грани погрешности
Эти либы и так почти везде прилинкованы, так что суммарный размер станет наоборот чуть меньше.
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|5.63, макпыф (ok), 14:56, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эти либы и так почти везде прилинкованы, так что суммарный размер станет
> наоборот чуть меньше.
Ну вообще то обычно только одна-две из них
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|5.65, Аноним (34), 15:00, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что такое libanal, что-то вроде libcares? Libutil тоже неясно зачем надо. Libdl довольно специфичное как по мне, а libpthread в чисто однопоточном приложении кмк не упало (да и там были какие-то альтернативные реализации). Это лишнее наверно.
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|3.21, Аноним (34), 10:58, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Статически слинкованный хелловорд у glibc 800кб, у musl не то в 10, не то в 30 раз меньше. На самом деле, может, даже и уменьшатся файлы, ну, там, на 1кб, может.
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|4.23, макпыф (ok), 11:03, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Статически слинкованный хелловорд у glibc 800кб, у musl не то в 10,
> не то в 30 раз меньше. На самом деле, может, даже
> и уменьшатся файлы, ну, там, на 1кб, может.
про статическую линковку я не говорю, .a это архив с обьектниками, линкуются только нужные
P.S. со strip -s статически слинкованный 770 кб (-O2)
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|1.12, pashev.me (?), 10:47, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Объявлены устаревшими функции pthread_mutex_consistent_np, thread_mutexattr_getrobust_np, pthread_mutexattr_setrobust_np и pthread_yield вместо которых следует использовать pthread_mutex_consistent, thread_mutexattr_getrobust, hread_mutexattr_setrobust и sched_yield.
Просто праздник какой-то!
*_np - это non portable, то есть не нужно.
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|1.26, Аноним (-), 11:08, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Для обеспечения обратной совместимости с приложениями, собранными со старыми версиями glibc, предоставлены библиотеки-заглушки.
Всегда было не совместимо. Сколько не подсовывай, не переименовывай с новой биб-кой старые и не очень старые проги не пускалиль или падали.
Этот момент надо как то специально в glibc прорабатывать, возможно даже на уровне, не побоюсь этого слова, дядьки Столмана.
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|2.49, Аноним (34), 12:06, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько лет там совместимость? Последние лет 8 точно есть (я достаточно успешно использовал пакеты собранные для 2012 убунты в генту с год назад), но для софта 2000 года приходится тащить glibc из debian 3, там с sdl какие-то проблемы может и из-за glibc.
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|5.73, Аноним (34), 17:02, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Самое то для для прослушивания вирусов в mp3. Какой тут смысл не собирать статически в убунту-9999?
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|6.75, llolik (ok), 17:12, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Самое то для для прослушивания вирусов в mp3.
Можно мысль развернуть?
> Какой тут смысл не собирать статически в убунту-9999?
Хочешь - пересобирай, ничего сложного, все собирается. Автору не упёрлось собирать под каждый конкретный дистр и репы, поэтому он собирает static-builds с минимально возможной версией библиотек имеющих стабильный API (к которым и glibc тоже относится). Кто хочет собирать в репы арч/генту/ещё где-то - автор, насколько я в курсе, не возражает. Против самостоятельной сборки хоть с самым распоследним окружением тоже никто не возражает.
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|7.76, Аноним (34), 17:19, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ведь статические билды ни от чего не зависят кроме себя. Логично было бы выбрать всё самое актуальное и исправленное на момент сборки. Про вирусы это про множественные уязвимости с исполнением кода в медиа либах. Если специально подготовленный файл содержит вирусный код, плеер его выполнит.
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|8.78, llolik (ok), 17:23, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Они зависят от рантайма Статические билды не тащат за собой glibc и остальное ... текст свёрнут, показать
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|9.79, Аноним (34), 17:27, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это не то чтобы статический билд Ну так смысл тогда в новой glibc, если остальн... текст свёрнут, показать
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|5.74, Аноним (5), 17:09, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иконка виндоуз вместо кнопку Пуск красочно описывает человека, который вместо пересобирания всего из исходников шаманить с библиотеками скомпилированных блобов.
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|6.77, llolik (ok), 17:20, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Иконка виндоуз вместо кнопку Пуск красочно описывает человека, который вместо пересобирания всего из исходников шаманить с библиотеками скомпилированных блобов.
Ты третьегном не узнал чтоли?
Подсказываю №1, в ArcMenu можно ставить какую хочешь.
Подсказываю №2, скриншот с моего ноута и пользуюсь им в семье не только я.
И да, с возрастом радость сношаться со сборкой всего и вся проходит.
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|1.47, Нанобот (ok), 12:03, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> требуется наличие устройства /dev/shm
/dev/shm вроде же раньше было каталогом
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|1.52, PnD (??), 12:36, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот век учись — дураком помрёшь.
Никогда не думал что глючный nscd собирается как часть glibc.
Ну хоть ставится этот уродец (являющийся поставщиком трудно диагностируемых проблем в системе) отдельным пакетом.
* Чего я на него взъелся: оно встраивается в систему аналогично вирусам/"антивирусам" и производит набор эффектов, достойных легендарного "Касперского".
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|1.56, Аноним (-), 13:13, 02/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для платформы Linux реализована функция
> Для платформы Linux реализован параметр
> В Linux для работы функций
Как будто кроме "платформы Linux" (и виртуального Hurd) еще куча платформ поддерживается.
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|2.59, Аноним (5), 14:49, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть мнение что представители других платформ не внесли никакого вклада в glibc в этом релизе.
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|3.66, Аноним (-), 15:18, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть мнение что представители других платформ не внесли никакого вклада в glibc в этом релизе.
Есть мнение, что оно нигде больше и не рабоатет, что впрочем "воркс ас интендед".
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|2.90, Аноним (-), 18:45, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Single UNIX Specification 4, Unix Base Specifications, Issue 7, 2018 Edition
html-версия доступна анону, но зачем..
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