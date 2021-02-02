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Выпуск системной библиотеки Glibc 2.33

02.02.2021 11:20

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.33, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2017. В состав нового выпуска включены исправления от 72 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.33 улучшений можно отметить:

  • В компоновщике (dynamic linker), отвечающем за динамическую загрузку и связывание разделяемых библиотек при запуске программы, реализована поддержка загрузки оптимизированных реализаций разделяемых объектов из подкаталогов glibc-hwcaps, созданных в областях ФС, просматриваемых при поиске библиотек. В настоящий момент реализованы подкаталоги "x86-64-v2", "x86-64-v3" и "x86-64-v4" для архитектуры x86_64-linux-gnu, "power9" и "power10" для архитектуры powerpc64le-linux-gnu, "z13", "z14" и "z15" для s390x-linux-gnu. В случае архитектуры x86_64-linux-gnu имя подкаталога выбирается в зависимости от версии psABI.
  • В компоновщик также добавлены флаги: "--list-tunables" для вывода всех поддерживаемых внутренних настроек поведения Glibc, "--argv0" для изменения строки argv[0], в которой содержится название текущего исполняемого файла, и "--help" для вывода подсказки и информации о проверяемых файловых путях.
  • Добавлена функция mallinfo2, которая также как mallinfo выводит статистику о распределении памяти, но с большим размером полей, позволяющим выводить значения, не умещающиеся в тип integer.
  • Добавлен заголовочный файл <sys/platform/x86.h> с макросами для проверки функциональных возможностей x86 CPU.
  • Добавлена поддержка 32-разрядных систем на базе архитектуры набора команд RISC-V (ISA rv32imac, rv32imafdc и rv32imafdc). Для работы 32-разрядного порта RISC-V требуется как минимум ядро Linux 5.4, GCC 7.1 и binutils 2.28. 64-разрядный порт RISC-V поддерживается начиная с Glibc 2.27.
  • Добавлен новый режим защиты "_FORTIFY_SOURCE=3", предназначенный для определения во время компиляции и во время работы возможных переполнений буфера при выполнении строковых функций, определённых в заголовочном файле string.h. Отличие от режима "_FORTIFY_SOURCE=2" сводится к дополнительным проверкам, которые потенциально могут приводить к снижению производительности. На стороне компилятора режим пока поддерживается только в LLVM 9 (в GCC ещё не реализован).
  • Объявлена устаревшей функция mallinfo. Удалена функция vtimes (оставлена заглушка для сохранения совместимости) и заголовочный файл <sys/vtimes.h>.
  • При вызове dlopen из программ со статическим связыванием прекращена загрузка альтернативных библиотек из подкаталогов HWCAP. В будущих выпусках glibc решено прекратить загрузку разделяемых объектов из подкаталогов tls. Приложениям следует перейти на новый механизм glibc-hwcaps.
  • В Linux прекращена корректировка прав доступа к устройствам терминала силами Glibc. Администраторам теперь нужно следить за режимом доступа к /dev/pts самостоятельно, но изменение во многом формальность, так как в большинстве систем давно выставляются необходимые значения (группа tty, право чтения/записи для пользователя и право записи для группы).
  • Функции posix_openpt и getpt больше не пытаются использовать устаревшие псевдотерминалы в Linux и при наличии /dev/ptmx считают псевдо-ФС devpts примонтированной к /dev/pts.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2019-25013 - переполнение буфера при обработке в функции iconv строки в кодировке EUC-KR, включающей некорректные многобайтовые последовательности (например, echo -en "\x00\xfe" | iconv -c -f EUC-KR -t "UTF-8"). По мнению инженеров из Red Hat эффект от уязвимости ограничивается крахом, а проблема проявляется только при явном использовании кодировки EUC-KR.
    • CVE-2021-3326 - крах из-за срабатывания assert-проверки при преобразовании символов ISO-20220-JP-3 при помощи функции iconv из-за выхода результирующей строки за конец буфера на два символа.
    • CVE-2020-27618 - зацикливание при обработке в iconv определённых последовательностей символов в кодировках IBM1364, IBM1371, IBM1388, IBM1390 и IBM1399.
    • CVE-2020-29562 - крах из-за срабатывания assert-проверки при обработке в функции iconv некорректных символов в кодировке UCS4.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.32
  3. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.5
  4. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  5. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
  6. OpenNews: Cosmopolitan - стандартная Си-библиотека и формат кроссплатформенных исполняемых файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54508-glibc
Ключевые слова: glibc, libc, gcc, llvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:59, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Список уязвимостей намекает на правоту доводов тех, кто остаётся на простых 8-битных кодировках. 20 лет уже прошло с повального перехода на Unicode, а всё те же детские проблемы продолжают всплывать и конца этому не видно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:05, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CVE-2019-25013 очень нехорошие впечатления производит, как бы не всплыл эксплоит, позволяющий атаковать любые приложения, вызывающие iconv. Год в CVE тоже напрягает. Они два года не исправляли баг или держали в секрете информацию о дыре?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:10, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чем ты через юникод символы даже айфоны атаковали, вплоть до перезагрузки при получении символа. А Эплу прям не все равно на такие уязвимости. А тем кто делает iconv им то точно пофиг.
     
  • 2.5, Аноним (7), 12:07, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо программистов деньги надо платить тестировщикам. Программисты не нужны. Нужны тестировщики, которые будут тестировать выход из нейросетей.
     
     
  • 3.10, КО (?), 12:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А исправит всё это дед Михалыч.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нейросеть пусть исправляет за что ей деньги платять... ой, то есть электричество тратят.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 13:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скайнет получится, но потом. А пока посмотрите фильм, сценарий для которого написала нейросеть. Бессмысленная бессмыслица.
     
     
  • 6.34, Dr. Polito (?), 14:28, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скайнет получится, но потом. А пока посмотрите фильм, сценарий для которого написала нейросеть. Бессмысленная бессмыслица.

    Просто примитивные мешки с мясом не способны постигнуть грандиозный замысел.

     
  • 6.37, Аноним (37), 14:39, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так пишешь как будто скайнет это что-то плохое.
     
     
  • 7.42, cvbxcbvxcvbxcvb (?), 15:09, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слава роботам!!!!
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:15, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару лет назад десяточка сразу улетала в бсод при открытии текстового файла с utf-8 в notepad++ и некоторых других программах. Этот utf-8 был корректный на линуксе, но некорректный на венде и макос. Такие вот детские проблемы у неё, 30 лет уже тащат.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:02, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, в Винде преобразования кодировок выполняются в ядре, что от их проблем в BSOD?
     
     
  • 4.20, Аноним (8), 13:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что, в Винде преобразования кодировок выполняются в ядре, что от их
    > проблем в BSOD?

    Надо было создать такой файл ещё, но мне к тому времени уже надоело перезагружаться и я сохранил тот файл в utf-16 -- с ней проблем не возникло. А потом и вовсе выкинул венду из процесса.

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интероперабельность ваших 100500 простых 8-битных кодировок где-то у плинтуса. Не пойдёт.
     

  • 1.2, InuYasha (??), 11:59, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >реализована поддержка загрузки оптимизированных реализаций

    о-о-о-о. о-о-о-о! теперь можно забыть про VectorAngles_SSE, VectorAngles_3DNOW, VectorAngles_AVX и выбор VectorAngles = кому-то из них? Ну, круто, чо. Джвадцать лет ждал.

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:00, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В Linux прекращена корректировка прав доступа к устройствам терминала силами Glibc. Администраторам теперь нужно следить за режимом доступа к /dev/pts самостоятельно

    Ни дня без хипстеров и их модой выпиливать "устаревшие" технологии.

     
     
  • 2.13, Анонимомоним (?), 12:46, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем системе делать двойную работу?
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 13:04, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем тогда нужна система, если у неё даже банального резервирования функционала нет?
     
     
  • 4.17, Кхекхе (?), 13:10, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [анекдот про три билета и проездной]
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:08, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем оно лучше musl и uClibc?
     
     
  • 2.9, Таненбаум (?), 12:15, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тем, что классика
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так понимаю даже если доплатить, ничего не будет?
     
  • 2.11, Аноним (30), 12:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнение: http://www.etalabs.net/compare_libcs.html
     
     
  • 3.23, flkghdfgklh (?), 13:21, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнение от разрабов musl? Ню-ню
     
     
  • 4.27, Аноним (30), 13:30, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть какое-то. Давай другое.
     
  • 3.26, Аноним (14), 13:26, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. для операция c UTF надо использовать musl, а для всего остального достаточно Glibc? Звучит как мегавелосипед, надо попробовать.
     
  • 2.28, омоним (?), 13:30, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https git musl-libc org cgit libc-bench CFLAGS -O3 -march native -mtune nat... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:48, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что оно работает, в отличие от?
     
     
  • 3.35, Аноним (30), 14:30, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это утверждение или вопрос?
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:16, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как лучше всего засанитайзить юникод ? Ну чтоб и набор стандартных буковок был для языков не затронут.
     
     
  • 2.25, flkghdfgklh (?), 13:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > набор стандартных буковок

    Это каких? Что такое «стандартные буковки»? Ты в курсе, что бывает не только латиница и русская кириллица, но еще с десяток кириллиц, два десятка латиниц, а так же греческий, грузинский, армянский и прочие алфавиты, которые в разы старше той же кириллицы и вполне живы и используются?

     

  • 1.21, ryoken (ok), 13:18, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во, хоть кто-то не гонится, высунув язык, за нумерацией вида 100500.
     
     
  • 2.32, Аноним (15), 14:14, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну всё же, к нумерациям вида 3.x уже перейти можно.
     

  • 1.22, Fracta1L (ok), 13:19, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это криворукие у glibc программисты, если на прекрасном Си допускают переполнение буфера. Это же банальнейшая вещь, с которой справится любой джун из комментов Опеннета.
     
     
  • 2.24, Аноним (14), 13:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Язык тебя никак не защитить от кривых рук. Так зачем использовать другой язык если дело в руках?
     
     
  • 3.29, Fracta1L (ok), 13:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот я и говорю - даже в glibc не нашлось кодеров с прямыми руками. Потому что все они в комментах Опеннета обитают.
     
     
  • 4.36, Аноним (37), 14:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто чтобы ты понял Раст не нужен. А ты обычный фанбой, который скоро закончит школу и забудет про это всё.
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:25, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем добавлять синхронизатор в кп авто, нужны просто прямые руки. Зачем изолировать провода, только рукожоп может дотронуться до оголенного. Зачем закрывать шестерни станка щитком, только криворукий сможет туда сунуть свои рученки.

    Зачем писать нормальные структуры данных, которые будут хранить не только указатель на буфер, но и его длину. Давайте лучше будем сами вычислять в десятке мест, причем без проверок - так же быстрее. А... где-то добавили или вычли лишнюю единицу... Ну, с кем не бывает.

     
     
  • 4.38, Сишник (?), 14:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно что с проверкой крашнулось бы, что без - в обоих случая это баг и надо исправлять.
     
     
  • 5.41, Аноним (33), 15:03, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При крэше вы хоть узнаете что что-то пошло не так.
    А если мы выходили за пределы массива (строка напр.) и там по счастливой случайности всего был \0, то об этом узнают только когда там окажется что-то другое.
     
     
  • 6.43, Сишник (?), 15:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно санитайзер включить, погонять прогу и отловить краши. Даже на сях без проверок. Нужно ли чтобы санитайзер был встроен в язык и не отключался - спорный вопрос. Свобода выбора средств есть и это хорошо.
     
  • 4.39, Сишник (?), 14:49, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем закрывать шестерни станка щитком, только криворукий сможет туда сунуть свои рученки.

    Если продолжать аналогию, то проверка с выбрасыванием необработанного исключения - это не щиток поставить в месте, куда руки совать не следует, а казнить на месте за неправильные действия.

     
  • 4.40, Аноним (33), 15:00, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно бросать исключение. Можно вернуть ошибку (хотя бы int или bool, если язык не дает ничего более вменяемого типа optional или tuple).
    Плюс в некоторых случаях намного лучше чтобы программа просто упала, чем выдала неверный результат.

    Главное чтобы нужно было проверять ограниченное количество мест внутри объекта чтобы минимизировать (не полностью исключить, а уменьшить шанс на пару порядков) вероятность ошибки. И покрыть тестами один объект существенно легче чем кучу кода.

     
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