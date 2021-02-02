Выпуск системной библиотеки Glibc 2.33

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|1.1, Аноним (1), 11:59, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Список уязвимостей намекает на правоту доводов тех, кто остаётся на простых 8-битных кодировках. 20 лет уже прошло с повального перехода на Unicode, а всё те же детские проблемы продолжают всплывать и конца этому не видно.
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|2.4, Аноним (4), 12:05, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CVE-2019-25013 очень нехорошие впечатления производит, как бы не всплыл эксплоит, позволяющий атаковать любые приложения, вызывающие iconv. Год в CVE тоже напрягает. Они два года не исправляли баг или держали в секрете информацию о дыре?
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|3.7, Аноним (7), 12:10, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О чем ты через юникод символы даже айфоны атаковали, вплоть до перезагрузки при получении символа. А Эплу прям не все равно на такие уязвимости. А тем кто делает iconv им то точно пофиг.
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|2.5, Аноним (7), 12:07, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо программистов деньги надо платить тестировщикам. Программисты не нужны. Нужны тестировщики, которые будут тестировать выход из нейросетей.
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|4.14, Аноним (14), 12:59, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нейросеть пусть исправляет за что ей деньги платять... ой, то есть электричество тратят.
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|5.30, Аноним (30), 13:41, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скайнет получится, но потом. А пока посмотрите фильм, сценарий для которого написала нейросеть. Бессмысленная бессмыслица.
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|6.34, Dr. Polito (?), 14:28, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скайнет получится, но потом. А пока посмотрите фильм, сценарий для которого написала нейросеть. Бессмысленная бессмыслица.
Просто примитивные мешки с мясом не способны постигнуть грандиозный замысел.
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|2.8, Аноним (8), 12:15, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пару лет назад десяточка сразу улетала в бсод при открытии текстового файла с utf-8 в notepad++ и некоторых других программах. Этот utf-8 был корректный на линуксе, но некорректный на венде и макос. Такие вот детские проблемы у неё, 30 лет уже тащат.
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|3.15, Аноним (15), 13:02, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, в Винде преобразования кодировок выполняются в ядре, что от их проблем в BSOD?
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|4.20, Аноним (8), 13:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что, в Винде преобразования кодировок выполняются в ядре, что от их
> проблем в BSOD?
Надо было создать такой файл ещё, но мне к тому времени уже надоело перезагружаться и я сохранил тот файл в utf-16 -- с ней проблем не возникло. А потом и вовсе выкинул венду из процесса.
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|2.12, Аноним (12), 12:44, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интероперабельность ваших 100500 простых 8-битных кодировок где-то у плинтуса. Не пойдёт.
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|1.2, InuYasha (??), 11:59, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>реализована поддержка загрузки оптимизированных реализаций
о-о-о-о. о-о-о-о! теперь можно забыть про VectorAngles_SSE, VectorAngles_3DNOW, VectorAngles_AVX и выбор VectorAngles = кому-то из них? Ну, круто, чо. Джвадцать лет ждал.
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|1.3, Аноним (3), 12:00, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В Linux прекращена корректировка прав доступа к устройствам терминала силами Glibc. Администраторам теперь нужно следить за режимом доступа к /dev/pts самостоятельно
Ни дня без хипстеров и их модой выпиливать "устаревшие" технологии.
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|3.16, Аноним (14), 13:04, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тогда нужна система, если у неё даже банального резервирования функционала нет?
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|3.26, Аноним (14), 13:26, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. для операция c UTF надо использовать musl, а для всего остального достаточно Glibc? Звучит как мегавелосипед, надо попробовать.
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|2.28, омоним (?), 13:30, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https git musl-libc org cgit libc-bench CFLAGS -O3 -march native -mtune nat... большой текст свёрнут, показать
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|1.19, Аноним (19), 13:16, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как лучше всего засанитайзить юникод ? Ну чтоб и набор стандартных буковок был для языков не затронут.
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|2.25, flkghdfgklh (?), 13:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> набор стандартных буковок
Это каких? Что такое «стандартные буковки»? Ты в курсе, что бывает не только латиница и русская кириллица, но еще с десяток кириллиц, два десятка латиниц, а так же греческий, грузинский, армянский и прочие алфавиты, которые в разы старше той же кириллицы и вполне живы и используются?
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|1.22, Fracta1L (ok), 13:19, 02/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот это криворукие у glibc программисты, если на прекрасном Си допускают переполнение буфера. Это же банальнейшая вещь, с которой справится любой джун из комментов Опеннета.
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|2.24, Аноним (14), 13:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Язык тебя никак не защитить от кривых рук. Так зачем использовать другой язык если дело в руках?
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|3.29, Fracta1L (ok), 13:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот я и говорю - даже в glibc не нашлось кодеров с прямыми руками. Потому что все они в комментах Опеннета обитают.
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|4.36, Аноним (37), 14:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто чтобы ты понял Раст не нужен. А ты обычный фанбой, который скоро закончит школу и забудет про это всё.
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|3.33, Аноним (33), 14:25, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем добавлять синхронизатор в кп авто, нужны просто прямые руки. Зачем изолировать провода, только рукожоп может дотронуться до оголенного. Зачем закрывать шестерни станка щитком, только криворукий сможет туда сунуть свои рученки.
Зачем писать нормальные структуры данных, которые будут хранить не только указатель на буфер, но и его длину. Давайте лучше будем сами вычислять в десятке мест, причем без проверок - так же быстрее. А... где-то добавили или вычли лишнюю единицу... Ну, с кем не бывает.
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|4.38, Сишник (?), 14:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так оно что с проверкой крашнулось бы, что без - в обоих случая это баг и надо исправлять.
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|5.41, Аноним (33), 15:03, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При крэше вы хоть узнаете что что-то пошло не так.
А если мы выходили за пределы массива (строка напр.) и там по счастливой случайности всего был \0, то об этом узнают только когда там окажется что-то другое.
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|6.43, Сишник (?), 15:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, можно санитайзер включить, погонять прогу и отловить краши. Даже на сях без проверок. Нужно ли чтобы санитайзер был встроен в язык и не отключался - спорный вопрос. Свобода выбора средств есть и это хорошо.
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|4.39, Сишник (?), 14:49, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зачем закрывать шестерни станка щитком, только криворукий сможет туда сунуть свои рученки.
Если продолжать аналогию, то проверка с выбрасыванием необработанного исключения - это не щиток поставить в месте, куда руки совать не следует, а казнить на месте за неправильные действия.
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|4.40, Аноним (33), 15:00, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обязательно бросать исключение. Можно вернуть ошибку (хотя бы int или bool, если язык не дает ничего более вменяемого типа optional или tuple).
Плюс в некоторых случаях намного лучше чтобы программа просто упала, чем выдала неверный результат.
Главное чтобы нужно было проверять ограниченное количество мест внутри объекта чтобы минимизировать (не полностью исключить, а уменьшить шанс на пару порядков) вероятность ошибки. И покрыть тестами один объект существенно легче чем кучу кода.
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