Выпуск системной библиотеки Glibc 2.33

2.24 , Аноним ( 14 ), 13:22, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Язык тебя никак не защитить от кривых рук. Так зачем использовать другой язык если дело в руках?

3.29 , Fracta1L ( ok ), 13:31, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот я и говорю - даже в glibc не нашлось кодеров с прямыми руками. Потому что все они в комментах Опеннета обитают.

4.36 , Аноним ( 37 ), 14:38, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто чтобы ты понял Раст не нужен. А ты обычный фанбой, который скоро закончит школу и забудет про это всё.

3.33 , Аноним ( 33 ), 14:25, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем добавлять синхронизатор в кп авто, нужны просто прямые руки. Зачем изолировать провода, только рукожоп может дотронуться до оголенного. Зачем закрывать шестерни станка щитком, только криворукий сможет туда сунуть свои рученки. Зачем писать нормальные структуры данных, которые будут хранить не только указатель на буфер, но и его длину. Давайте лучше будем сами вычислять в десятке мест, причем без проверок - так же быстрее. А... где-то добавили или вычли лишнюю единицу... Ну, с кем не бывает.

4.38 , Сишник ( ? ), 14:47, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так оно что с проверкой крашнулось бы, что без - в обоих случая это баг и надо исправлять.

5.41 , Аноним ( 33 ), 15:03, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При крэше вы хоть узнаете что что-то пошло не так.

А если мы выходили за пределы массива (строка напр.) и там по счастливой случайности всего был \0, то об этом узнают только когда там окажется что-то другое.

6.43 , Сишник ( ? ), 15:18, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, можно санитайзер включить, погонять прогу и отловить краши. Даже на сях без проверок. Нужно ли чтобы санитайзер был встроен в язык и не отключался - спорный вопрос. Свобода выбора средств есть и это хорошо.

4.39 , Сишник ( ? ), 14:49, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Зачем закрывать шестерни станка щитком, только криворукий сможет туда сунуть свои рученки. Если продолжать аналогию, то проверка с выбрасыванием необработанного исключения - это не щиток поставить в месте, куда руки совать не следует, а казнить на месте за неправильные действия.

4.40 , Аноним ( 33 ), 15:00, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не обязательно бросать исключение. Можно вернуть ошибку (хотя бы int или bool, если язык не дает ничего более вменяемого типа optional или tuple).

Плюс в некоторых случаях намного лучше чтобы программа просто упала, чем выдала неверный результат. Главное чтобы нужно было проверять ограниченное количество мест внутри объекта чтобы минимизировать (не полностью исключить, а уменьшить шанс на пару порядков) вероятность ошибки. И покрыть тестами один объект существенно легче чем кучу кода.

