Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.5

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|1.1, Аноним (1), 16:29, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В DNS-резолвере реализована обработка ответов с длинными последовательностями CNAME. Решена проблема, из-за которой отбрасывались некоторые большие ответы, передаваемые через TCP.
И это поделие используют в докер-контейнерах?!
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|2.9, OpenEcho (?), 17:13, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И это поделие используют в докер-контейнерах?!
Да типун тебе на язык, пользуются исключительно только твоей реализацией ну и еще пропихнутыми CoreOS-ями, все ведь любят - больше зависимостей в каждый докер
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|1.2, Аноним (2), 16:32, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Считаю musl хорошим проектом - альтернативные реализации нужны, а у неё ещё и лицензия по-настоящему свободная.
Однако есть минус - очень популярен миф про её производительность - на самом деле musl медленнее Glibc в реальных задачах. Например, есть много случаев, когда "современные" разработчики (и на нативных, и на интерпретируемых языках) использовали шаблоны контейнеров на основе Alpine (или других дистрибутивов, где musl) и видели большие потери в производительности, вплоть до разницы в более чем 10 раз.
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|2.3, Аноним (3), 16:41, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну это не миф. Это авторы затирали, что, мол, у нас код проще и быстрее. А толпы хомяков поверили, не будут же авторы врать.
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|3.5, Аноним (5), 16:49, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это блогеры синтетику нашли где обычный глибс быстрее и трындят на каждом углу. А такое с чем угодно можно найти даже с джаваскриптом. Это как с р-стом типа за границы буфера не выходит значит безопасТный.
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|4.7, Аноним (3), 16:57, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для начала придётся найти хоть что-то, в чём обычный глибц медленнее. Только когда среднее в итоге всё равно настолько быстрее, выводы тут напрашиваются вполне определённые. В синтетике быстрее быть дело не хитрое, кстати, вон Интел подтвердит.
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|4.11, OpenEcho (?), 17:28, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это как с р-стом типа за границы буфера не выходит значит безопасТный.
CVE-2021-28879 с вами не согласен, overflow не победим
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|2.4, Аноним (5), 16:46, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это докер по айо проседает. Надо хотя бы с хоста диск читать или оперы.
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|2.6, Аноним (6), 16:54, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а у неё ещё и лицензия по-настоящему свободная
Нет, там Expat/MIT.
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|2.10, Аноним (10), 17:20, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько помню, в Musl медленный аллокатор. Можно использовать другой, например jemalloc, который может и медленней maloc из GLibc, но потребляет в разы меньше памяти.
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|2.12, OpenEcho (?), 17:30, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, есть много случаев, когда "современные" разработчики (и на нативных, и на интерпретируемых языках) использовали шаблоны контейнеров на основе Alpine (или других дистрибутивов, где musl) и видели большие потери в производительности
bind mount реальных дисков разработчики не пробовали?
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|1.8, бгг (?), 17:04, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если Musl не имеет поддержки х32,то можно ли yf y'v собрать Wine c wow64 для 32 битных приложений?
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