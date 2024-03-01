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Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.5

01.03.2024 16:23

После 10 месяцев разработки представлен релиз стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.5, предоставляющей реализацию libc, которая подходит для применения как на стационарных ПК и серверах, так и на мобильных системах, сочетая полноценную поддержку стандартов (как в Glibc) с небольшим размером, низким потреблением ресурсов и высокой производительностью (как в uClibc, dietlibc и Android Bionic). Имеется поддержка всех обязательных интерфейсов C99 и POSIX 2008, а также частично C11 и набор расширений для многопоточного программирования (POSIX threads), управления памятью и работы с локалями. Код Musl поставляется под свободной лицензией MIT.

Основные изменения:

  • Добавлена функция statx(), которая отличается от fstatat64 наличием дополнительного флагового аргумента. В случае, если ядро не поддерживает системный вызов statx, возвращающего расширенную информацию о файле, включая время создания файла и специфичные для файловых систем флаги, осуществляется откат на использованием системного вызова fstatat.
  • Добавлены функции preadv2() и pwritev2(), предоставляющие обвязки над одноимёнными системными вызовами ядра Linux. От preadv() и pwritev() новые функции отличаются наличием ещё одного аргумента для передачи ядру дополнительных флагов, таких как RWF_SYNC (сброс данных и метаданных из кэша на носитель после выполнения операции) и RWF_DSYNC (принудительный сброс на носитель только данных).
  • Добавлена поддержка архитектур Loongarch64 и Riscv32.
  • Реализация функции clone() доведена до состояния, пригодного к использованию.
  • В функции statvfs() обеспечено возвращение результата с типом f_type.
  • Для систем Riscv64 добавлена поддержка механизма TLSDESC (Thread-Local Storage Descriptor).
  • В DNS-резолвере реализована обработка ответов с длинными последовательностями CNAME. Решена проблема, из-за которой отбрасывались некоторые большие ответы, передаваемые через TCP.
  • В интерфейсах mntent появилась поддержка экранирования пробелов в файловых путях и опциях.
  • В snprintf и swprintf обеспечена корректная обработка ситуации в случае обработки чисел, размером больше INT_MAX. Улучшено соответствие стандарту функций семейства printf.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.39 и набора утилит GNU Binutils 2.42
  3. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.6
  4. OpenNews: Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd
  5. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60702-musl
Ключевые слова: musl, libc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:29, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В DNS-резолвере реализована обработка ответов с длинными последовательностями CNAME. Решена проблема, из-за которой отбрасывались некоторые большие ответы, передаваемые через TCP.

    И это поделие используют в докер-контейнерах?!

     
     
  • 2.9, OpenEcho (?), 17:13, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И это поделие используют в докер-контейнерах?!

    Да типун тебе на язык, пользуются исключительно только твоей реализацией ну и еще пропихнутыми  CoreOS-ями, все ведь любят - больше зависимостей в каждый докер

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:32, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Считаю musl хорошим проектом - альтернативные реализации нужны, а у неё ещё и лицензия по-настоящему свободная.

    Однако есть минус - очень популярен миф про её производительность - на самом деле musl медленнее Glibc в реальных задачах. Например, есть много случаев, когда "современные" разработчики (и на нативных, и на интерпретируемых языках) использовали шаблоны контейнеров на основе Alpine (или других дистрибутивов, где musl) и видели большие потери в производительности, вплоть до разницы в более чем 10 раз.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:41, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну это не миф. Это авторы затирали, что, мол, у нас код проще и быстрее. А толпы хомяков поверили, не будут же авторы врать.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 16:49, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это блогеры синтетику нашли где обычный глибс быстрее и трындят на каждом углу. А такое с чем угодно можно найти даже с джаваскриптом. Это как с р-стом типа за границы буфера не выходит значит безопасТный.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 16:57, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для начала придётся найти хоть что-то, в чём обычный глибц медленнее. Только когда среднее в итоге всё равно настолько быстрее, выводы тут напрашиваются вполне определённые. В синтетике быстрее быть дело не хитрое, кстати, вон Интел подтвердит.
     
  • 4.11, OpenEcho (?), 17:28, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как с р-стом типа за границы буфера не выходит значит безопасТный.

    CVE-2021-28879 с вами не согласен, overflow не победим

     
  • 2.4, Аноним (5), 16:46, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это докер по айо проседает. Надо хотя бы с хоста диск читать или оперы.
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:54, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а у неё ещё и лицензия по-настоящему свободная

    Нет, там Expat/MIT.

     
  • 2.10, Аноним (10), 17:20, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько помню, в Musl медленный аллокатор. Можно использовать другой, например jemalloc, который может и медленней maloc из GLibc, но потребляет в разы меньше памяти.
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 17:30, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, есть много случаев, когда "современные" разработчики (и на нативных, и на интерпретируемых языках) использовали шаблоны контейнеров на основе Alpine (или других дистрибутивов, где musl) и видели большие потери в производительности

    bind mount реальных дисков разработчики не пробовали?

     
  • 2.13, Аноним (13), 17:33, 01/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, бгг (?), 17:04, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если Musl не имеет поддержки х32,то можно ли yf y'v собрать Wine c  wow64 для 32 битных приложений?
     

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