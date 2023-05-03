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Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.4

03.05.2023 09:10

После года разработки представлен релиз стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.4, предоставляющей реализацию libc, которая подходит для применения как на стационарных ПК и серверах, так и на мобильных системах, сочетая полноценную поддержку стандартов (как в Glibc) с небольшим размером, низким потреблением ресурсов и высокой производительностью (как в uClibc, dietlibc и Android Bionic). Имеется поддержка всех обязательных интерфейсов C99 и POSIX 2008, а также частично C11 и набор расширений для многопоточного программирования (POSIX threads), управления памятью и работы с локалями. Код Musl поставляется под свободной лицензией MIT.

Основные изменения:

  • В DNS-резолвер добавлена возможность отправки запроса по TCP в случае неудачного обращения по UDP, что решило проблему с запросом больших DNS-записей и наладило совместимость с рекурсивными DNS-серверами, не поддерживающими отдачу части результата в обрезанных UDP-ответах. Попутно устранено ещё несколько недоработок, связанных с DNS, таких как невозможность раздельной обработки состояний NODATA и NXDMOMAIN.
  • Объявлен устаревшим программный интерфейс "LFS64" (Large File Support), ранее реализованный через макросы, подменяющие имена (например, "#define stat64 stat"). Данный интерфейс теперь не предоставляется в режиме _GNU_SOURCE, но пока остаётся доступен при выставлении переменной "-D_LARGEFILE64_SOURCE" в CFLAGS.
  • В компоновщике и коде static-PIE реализована поддержка формата относительных перемещений адресов RELR (relative relocation), позволяющего сократить размер относительных перемещений в разделяемых объектах и исполняемых файлах, скомпонованных в режиме с PIE (Position-independent executables).
  • Устранена серия проблем в функциях семейства printf.
  • Исправлена некорректная расстановка порядка цифр и не цифр в функции strverscmp.
  • Устранено состояние гонки в логике синхронизации потоков, возникающее при завершении работы потока, а также в многопоточном fork-е, pthread_detach и POSIX-семафорах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.37
  4. OpenNews: В Си-библиотеке nolibc, входящей в состав ядра Linux, реализована поддержка сигналов
  5. OpenNews: Представлена стандартная Си-библиотека Musl 1.0.0, развиваемая в качестве альтернативы Glibc
  6. OpenNews: Выпуск стандартных Си-библиотек Musl 1.2.3 и PicoLibc 1.7.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59069-musl
Ключевые слова: musl, libc
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Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноним (2), 09:22, 03/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Пример того каким должен быть опенсорсный проект. Смотришь в исходники - качественный чистый код. Смотришь в исходники GLIBC - абсолютно нечитаемая лапша из define-ов, в которой в принципе человеку невозможно разобраться.
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:36, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типичный опенсорс проект, это точно, то есть нинужный никому огрызок
     

  • 3, Аноним (3), 09:24, 03/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    пример мюслей
    везде запускается https://github.com/JFreegman/toxic/releases/tag/v0.12.0
     
     
  • 5, Аноним (4), 09:37, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо поржал над это поделкой
     

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