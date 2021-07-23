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Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd

23.07.2021 10:42

Разработчики дистрибутива Gentoo объявили о расширении спектра готовых stage-файлов, предоставляемых для загрузки. Началась публикации stage-архивов на базе си-библиотеки Musl и сборок для платформы ppc64, оптимизированных для процессоров POWER9. Для всех поддерживаемых платформ добавлены сборки с системным менеджером systemd, помимо ранее доступных сборок на основе OpenRC. Через штатную страницу загрузки для платформы amd64 началась поставка stage-файлов Hardened с поддержкой SELinux и библиотекой musl.

Изменения стали возможны благодаря внедрению новых сборочных хостов. Сборки для архитектур amd64, x86, arm (через QEMU) и riscv (через QEMU) теперь формируются на сервере с 8-ядердным CPU AMD Ryzen 7 3700X и 64 ГБ ОЗУ. Сборки для архитектур ppc, ppc64 и ppc64le / power9le обнспечены на сервере с 16-ядержным CPU POWER9 и 32 ГБ ОЗУ. Для сборок arm64 выделен серевер с 80-ядержным CPU Ampere Altra и 256 ГБ ОЗУ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop
  3. OpenNews: Gentoo прекращает поддержку LibreSSL в пользу OpenSSL и LibreTLS
  4. OpenNews: Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux
  5. OpenNews: Проект Gentoo представил систему управления пакетами Portage 3.0
  6. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал сборку для мобильных устройств, поставляемых с Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55538-gentoo
Ключевые слова: gentoo
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:50, 23/07/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    И гента туда же, закапывайте.
     
     
  • 3, Рева RarogCmex Денис (?), 11:01, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo is about the Choice
     

  • 2, Аноним (2), 10:50, 23/07/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    А смысл в "поддержке" новой архитектуры? Всё равно в ебилдах у многих программ эти архитектуры не прописаны как поддерживаемые. Всегда непонятно было, ментейнерам генты лень что ли? Хотите настоящей кроссплатформенности – ставьте дебиан. Там собирают под все поддерживаемые проектом архитектуры.
     
     
  • 4, Рева RarogCmex Денис (?), 11:02, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в том, что по большей части пакеты просто не на чем тестировать майнтайнерам. Теперь есть на чем.
     
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