Gentoo начал формирование дополнительных сборок на базе Musl и systemd

Разработчики дистрибутива Gentoo объявили о расширении спектра готовых stage-файлов, предоставляемых для загрузки. Началась публикации stage-архивов на базе си-библиотеки Musl и сборок для платформы ppc64, оптимизированных для процессоров POWER9. Для всех поддерживаемых платформ добавлены сборки с системным менеджером systemd, помимо ранее доступных сборок на основе OpenRC. Через штатную страницу загрузки для платформы amd64 началась поставка stage-файлов Hardened с поддержкой SELinux и библиотекой musl.

Изменения стали возможны благодаря внедрению новых сборочных хостов. Сборки для архитектур amd64, x86, arm (через QEMU) и riscv (через QEMU) теперь формируются на сервере с 8-ядердным CPU AMD Ryzen 7 3700X и 64 ГБ ОЗУ. Сборки для архитектур ppc, ppc64 и ppc64le / power9le обнспечены на сервере с 16-ядержным CPU POWER9 и 32 ГБ ОЗУ. Для сборок arm64 выделен серевер с 80-ядержным CPU Ampere Altra и 256 ГБ ОЗУ.



