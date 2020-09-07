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Проект Gentoo представил систему управления пакетами Portage 3.0

07.09.2020 07:02

Стабилизирван выпуск системы управления пакетами Portage 3.0, применяемой в дистрибутиве Gentoo Linux. Представленная ветка подвела итог длительной работы по переходу на Python 3 и прекращению поддержки Python 2.7.

Кроме прекращения поддержки Python 2.7, другим важным изменением стало включение оптимизаций, позволивших на 50-60% ускорить вычисления, связанные с определением зависимостей. Интересно, что некоторые разработчики предлагали переписать код разрешения зависимостей на C/C++ или Go для ускорения его работы, но удалось решить имевшуюся проблему малой кровью.

Проведение профилирования имевшегося кода показало, что основное время при вычислениях тратится на вызов функций use_reduce и catpkgsplit с повторяющимся набором аргументов (например, функция catpkgsplit вызывалась от 1 до 5 млн раз). Для ускорения было применено кэширование результата работы данных функций с использованием словарей. Оптимальным для хранения кэша была встроенная функция lru_cache, но она была доступна только в выпусках Python, начиная с 3.2. Для совместимости с более ранними версиями была добавлена заглушка, подменяющая lru_cache, но решение о прекращении поддержки Python 2.7 в Portage 3.0 сильно упростило задачу и позволило обойтись без данной прослойки.

Использование кэша позволило снизить время выполнения операции "emerge -uDvpU --with-bdeps=y @world" на ноутбуке ThinkPad X220 с 5 минут 20 секунд до 3 минут 16 секунд (63%). Тесты на других системах показали прирост производительности не ниже 48%.

Подготовивший изменение разработчик также попытался реализовать прототип кода разрешения зависимостей на C++ или Rust, но задача оказалась слишком сложной, так как требовала портирования большого объёма кода, и, при этом, было сомнительно, что полученный результат стоил бы потраченных усилий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал сборку для мобильных устройств, поставляемых с Android
  3. OpenNews: Разработчики Gentoo рассматривают возможность подготовки бинарных сборок ядра Linux
  4. OpenNews: Gentoo исполнилось 20 лет
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux
  6. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53668-portage
Ключевые слова: portage, gentoo
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  • 1.1, iPony129412 (?), 07:08, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для совместимости с более ранними версиями была добавлена заглушка, подменяющая lru_cache, но решение о прекращении поддержки Python 2.7 в Portage 3.0 сильно упростило задачу и позволило обойтись без данной прослойки.

    Ну так всегда, как выкидываешь устаревшие технологии, то сильно проще становится.

     
  • 1.2, lockywolf (ok), 07:09, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит переходить со Слаки?
     
     
  • 2.3, iCat (ok), 07:13, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Стоит переходить со Слаки?

    Не могу однозначно утверждать, но... лично мне Gentoo приглянулся больше всех остальных дистрибутивов GNU/Linux

     
  • 2.10, Аноним (10), 07:44, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, сорта говна.
     

  • 1.4, m.makhno (ok), 07:16, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подготовивший изменение разработчик также попытался реализовать прототип кода разрешения зависимостей на C++ или Rust, но задача оказалась слишком сложной

    а сразу было непонятно, да? и шо значит ИЛИ?

     
  • 1.5, Аноним (5), 07:28, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ускорен всего в два раза? Насколько я помню там нужно по крайней мере в 10 раз все ускорять, настолько медленно все это работает по сравнению с apt, не говоря уже о pacman.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 07:40, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так толсто что жир с ушей течёт.
     
  • 2.11, m.makhno (ok), 07:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ускорен всего в два раза? Насколько я помню там нужно по крайней
    > мере в 10 раз все ускорять, настолько медленно все это работает
    > по сравнению с apt, не говоря уже о pacman.

    Вы сравниваете концептуально разные вещи.

     

  • 1.6, Аноним (6), 07:28, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно я всегда думал что основное время тратиться на пересборку самого софта, Ядра, Х11, Firefox, LibreOffice и т.д.
     
  • 1.8, Fracta1L (ok), 07:41, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё равно ужасное тормозилово на фоне pacman
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 07:47, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >блябуду, сам сидел и пользовался
     

  • 1.9, Аноним (7), 07:43, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интересно, что некоторые разработчики предлагали переписать код разрешения зависимостей на C/C++ или Go для ускорения его работы, но удалось решить имевшуюся проблему малой кровью.

    Я так понял, что существующий говнокод оказался слишком запутан решили что нафиг надо трогать. Главное чтоб его на go не переписали.

     
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