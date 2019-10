Gentoo исполнилось 20 лет

2.13 , Аноним ( 13 ), 09:38, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не примите за холивар, но у меня XP уже 15 лет стоит и не переустанавливается. А вот дистры на линуксе приходится частенько чинить и переустанавливать.

3.27 , ананим.orig ( ? ), 09:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – т.е. вы 15 лет назад поставили xp и теперь у вас винда 10 с последними обновлениями?

и только апдэйтами без переустановок?

3.28 , IRASoldier_registered ( ok ), 09:59, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – XP? 15 лет без переустановки? Что-то не верится. Глючная была версия. Даже с SP3.

4.45 , anono ( ? ), 10:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ага, сказки про самую глючную винду, которая через пол года\год превращалась в глючное уг. Любой СП, рандомные странные проблемы, тормоза и т.п.

5.53 , odin314 ( ok ), 10:49, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – он ее даже не включил ни разу

5.56 , IRASoldier_registered ( ok ), 10:54, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ага, сказки про самую глючную винду, которая через пол года\год превращалась в глючное уг. Увы, ~ в 90% случаев XP через полгода/год превращалась в тыкву и требовала полной переустановки или поднятия из бэкапа. > Любой СП А я не об СП. Та же 2000-я жила и процветала значительно эффективнее. И 7-ка после была постабильнее. А вот из винд, что я могу наблюдать в пространстве, мне подконтрольном, 10-ки на нескольких машинах, как встали Anniversary Edition, так и не думает до сих пор, обновившись до последнего эдишена хоть как-то глючить. И те Линуксы, которые на продакшене стоят - тоже не вызывают нареканий, тучу бабла на лицензиях сэкономили благодаря им. Мей би Убунты в будущем году на Федоры постепенно заменим, будем посмотреть, как оно.

6.61 , OpenEcho ( ? ), 11:05, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Увы, ~ в 90% случаев XP через полгода/год превращалась в тыкву Может просто у админов руки не из того места росли?

7.119 , maximnik0 ( ? ), 14:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Может просто у админов руки не из того места росли? Скорее всего, но действительно xp больше 5 лет не жила, помирал реестр.С Нортоном который чистил реестр,хр могла прожить и до 8 лет, но только если софт исключительно редко обновлялся.

7.130 , Michael Shigorin ( ok ), 15:40, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тут как-то рассказывал историю пятнадцатилетней давности про самоотыквливание winxp в синий экран при загрузке. Машины с линуксами работали себе, а вот винды пришлось спасать поштучно (в плане данных) -- "сервис" за две недели осилил переустановку с полным сносом всего.

6.64 , OpenEcho ( ? ), 11:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >как встали Anniversary Edition, так и не думает до сих пор, обновившись до последнего эдишена хоть как-то глючить. У вас какие то чудеса прям, спец edition 10-ka...

Такое количесво фakапoв как с 10-кой, по причине производителя не было ни с одной предыдущей версией, когда отлетают принтеры, компы не загружаются после апдейтов, теряют сетевухи, теряют даже edition, вдруг, не с того ни с сего забыв что они PRO, а не home... можно долго еще перечислять...

7.75 , IRASoldier_registered ( ok ), 11:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Такое количесво фakапoв как с 10-кой "Может просто у админов руки не из того места росли?" (с)

8.80 , OpenEcho ( ? ), 12:00, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А при чем здесь админы, если ось ломается производителем ... 9.82 , iCat ( ok ), 12:08, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать УМВР ЧЯДНТ ... 10.88 , OpenEcho ( ? ), 12:18, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать УМВР 1500 компов в сетке ... 9.86 , IRASoldier_registered ( ok ), 12:17, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А патчи к XP, конечно же, только улучшали, но никак и ничего не исправляли, ибо ... 10.93 , OpenEcho ( ? ), 12:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать AFAIR, я ведь нигде не защищал мелксофт, правда Просто сравниваю, улучшения ... 7.123 , Аноним ( 123 ), 14:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё как в линупce, ага.

4.58 , OpenEcho ( ? ), 11:00, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Глючная" XP была исключительно у супер-"компьютерщиков", работавших на ней под админом, юзающих как правило ворованные, так называеме "сборки".

По ходу, это была IMHO лучшая ось от мелкософта для рабочих станций, которая реально могла работать даже на 128 мегах, не стучала домой в редмонд(если ее об этом попросить) и могла быть настроена под разные профили использования в очень широких диапозонах, при этом имея уровни защиты, которые до сих пор наследуются 10-кой

5.76 , IRASoldier_registered ( ok ), 11:43, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > ось от мелкософта для рабочих станций, которая реально могла работать даже на 128 мегах Windows 2000

6.77 , OpenEcho ( ? ), 11:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> ось от мелкософта для рабочих станций, которая реально могла работать даже на 128 мегах

> Windows 2000 эта тоже могла, я говорил про лучшую...

5.87 , AleksK ( ok ), 12:17, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их было по факту 4 штуки, и XP SP3 на 128 метрах работает мягко говоря хреново, её нужен хотябы гиг а лучше два. А на XP без SP которая и работала на 128 метрах уже хер чего запустишь как и на 98.

6.94 , OpenEcho ( ? ), 12:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > XP SP3 на 128 метрах работает мягко говоря хреново, её нужен хотябы гиг а лучше два. От user-space софта зависит, на производствax навалом CNC компов которые имеют на борту 128 мег и работают в 3 смены без перезагрузок управляя прессами, бендерами и прочей хней... для игрушек и видео редактирования определенно 128 мало

7.100 , AleksK ( ok ), 13:54, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для этого была Windows XP Embedded

2.18 , Аноним ( 18 ), 09:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был он у меня на паре серверов.... такой головняк с обновлением, что просто представить себе невозможно. Года 2008-10 были, не знаю как сейчас, в те времена регулярно было чтоб что-то отвалилось при обновлении и в ручную разруливание зависимостей - то еще удовольствие. Хотя как рабочая станция он у меня был несколько лет, но потом я женился и времени на эту бубуйню не осталось)