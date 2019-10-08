Gentoo исполнилось 20 лет

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|2.6, Аноним (6), 09:13, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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К 20-летию успел собрался всё таки? Не быстро, однако. На калькуляторе собирал? ))
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|2.91, iZEN (ok), 12:27, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Pentium II 450Mhz нельзя успеть за обновлениями - они выходят слишком часто, чтобы процессор закончил компиляцию предыдущей версии и приступил к компиляции актуальной.
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|1.7, Аноним (7), 09:16, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Поздравляю всех гентушнеков и причастных!
Самый годный из соус-басед дистров! (Фанта тоже ничо)
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|2.14, Аноним (14), 09:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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почему только сурс-базед?
нет больше дистрибутивов с rolling-release и с возможностью выбора init'а
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|4.124, Аноним (7), 15:00, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Sisyphus поддерживает sysvinit и systemd.
Что, прямо уже стал это делать полноценно, т.е. я как и прежде могу невозбранно и легко поставить, например - xfce с работающим, как и прежде, network-manager и lighdm, но вместо systemd будет sysvinit?
Или же речь идёт о всяких сборках с IceWM, Trinity и подобных?
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|5.137, супернуб (?), 15:58, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MХ linux (на демьяне) - годно сконфигурированный xfce "искаропки" с "прежними network-manager и lighdm", и sysV по умолчанию (для извращенцев в грубе есть возможность запуститься и с sysD. И ядра разные можно выбрать, бо по сути тот же antiX (точится под не самое топовое железо)).
К НГ допилят 19ю версию* - по дружелюбности будет не хуже какой бубунты.
*Сейчас 18я на 9м демьяне, со всем, что из этого вытекает. 19я будет уже на 10м. В нынешней третьей бете есть всяко-разные мелкие глюки. Ловят
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|3.143, X4asd (ok), 16:21, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с возможностью выбора init'а
а зачем её выбирать? это какой-то особый способ изврата и садамазахизма?
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|1.8, Аноним (8), 09:19, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жаль что это единственный дистр, из достаточно известных, который я неосилил поставить (рачи, слаки и гуиксы осилил, а генту - нет), но проект уважаю!
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|2.10, A.Stahl (ok), 09:22, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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А что жаль-то? Ну не осилил так не осилил. Тоже мне достижение: установить дохрена разных дистров.
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|3.126, Аноним (126), 15:09, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я привёл этот небольшой список, не для того чтобы показать какие-то достижения, ... текст свёрнут, показать
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|2.11, Аноним (11), 09:25, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а на чем стопорились?
я на первой сборке запорол ядро - не оказалось модуля контроллера HDD, из-за чего был kernel panik при первой же загрузке. но потом доверился genkernel и система завелась. на ручную сборку ядра перешел спустя несколько лет использования.
если все делать по handbook - то установка не сложная (правда может занять много времени).
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|3.122, Аноним (122), 14:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как раз ситуация с genkernel более или менее понятна, стопорнулся я на том, что ... текст свёрнут, показать
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|2.19, анонимчик (?), 09:48, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я осилил, но как закончил собирать - выяснилось, что не те ключи указал, пришлось пересобирать. и так два раза. больше нет.
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|3.96, Аноним (96), 13:14, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а я в итоге спер конфиг сначала с livecd а теперь у Opensuse. Ну а до этого начинал с genkernel.
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|2.49, iPony129412 (?), 10:41, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жаль что это единственный дистр, из достаточно известных, который я неосилил поставить (рачи, слаки и гуиксы осилил, а генту - нет)
У меня только Арч такой c этим же списком...
Толи слишком старый был, когда ставил, короче не пошло 😟
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|3.68, anonymous (??), 11:18, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Можно ставить Calculate и потихоньку адаптировать.
Нельзя ставить калькулейт. Пробовал его использовать - это была огромная ошибка. Бинарные дистрибутивы в генту не живут. Хочу поставить пакет, он требует флаг. Пробую пересобрать с этим флагом - wtf, система игнорирует конфиг. Нашёл почему - флаги заданы жёстко, а как ещё может быть в бинарном дистрибутиве? Снял ограничения, поставил софт, пересобрав полсистемы. Ну и в чём тогда профит бинарного дистрибва?
А потом пришло обновление кальки и выяснилось, что выбранная для простоты схема "весь диск разбит в один раздел" не годится. Предполагается, что обновление выкидывает в мусорку /usr (а может ещё чего) и переписывает его полностью. Поддержка так и сказала "для /usr нужен отдельный раздел". Обновиться калька не смогла.
В общем-то это не вина кальки, это скорее неспособнсоть генты работать в режиме бинарного дистрибутива. Хочешь бинарный дистриб - ставь дебиан.
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|4.99, Аноним (50), 13:48, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Заменял ради эксперимента OpenRC на systemd -- там да, надо было что-то размаски... текст свёрнут, показать
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|5.138, anonymous (??), 16:01, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Иных "проблем" не помню.
Значит не пробовали ставить экзотический софт из оверлеев. Экзотический софт требует экзотических флагов. А дальше эффект домино - одно изменение требует другого. Если у вас офисная система и ничего необычного не нужно, значит вам повезло и калькулейт возможен. Но почему тогда не debian или ubuntu?
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|6.142, Аноним (50), 16:15, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Иных "проблем" не помню.
> Значит не пробовали ставить экзотический софт из оверлеев.
Не знаю, о чём речь. Гипотетический софт точно не пробовал.
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|6.144, Аноним (50), 16:26, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но почему тогда не debian или ubuntu?
Там же есть ответ на этот вопрос. Потому что их, как и иные Линуксы, просто не собирают под 32-х разрядный Атом. Gentoo собирается на другой машине и обновляется готовыми пакетами. Без проблем.
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|5.140, anonymous (??), 16:05, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> т.е. иметь бинарный генту можно было бы, в генту практика бинхоста вполне возможна, более того, это бывает на практике.
Бывает, пользовался. Когда ты поддерживаешь парк машин с более-менее гомогенным конфигом. Тогда твой сервер собирает бинпакеты конкретно под этот конфиг и раздаёт желающим.
Но бинпакеты - это вообще не панацея. Однажды мигрировал генту с одной машины на другую. Упаковал весь установленный софт в бинпакеты. Пробовал поставить систему через бинпакеты, чтобы по-красивому. Несколько экранов блокировок и неудовлетворённых зависимостей. Пришлось вместо бинпакетов старый добрый тарболл использовать.
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|1.9, John (??), 09:21, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Самый управляемый дистрибутив. Создатели - команда професионалов. Ставил уже на сотни машин. Переустановка не требовалась никогда. Самой старой инсталляции - 10 лет.
Удачи дистрибутиву.
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|2.13, Аноним (13), 09:38, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не примите за холивар, но у меня XP уже 15 лет стоит и не переустанавливается. А вот дистры на линуксе приходится частенько чинить и переустанавливать.
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|3.27, ананим.orig (?), 09:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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т.е. вы 15 лет назад поставили xp и теперь у вас винда 10 с последними обновлениями?
и только апдэйтами без переустановок?
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|4.45, anono (?), 10:29, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ага, сказки про самую глючную винду, которая через пол года\год превращалась в глючное уг. Любой СП, рандомные странные проблемы, тормоза и т.п.
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|5.56, IRASoldier_registered (ok), 10:54, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ага, сказки про самую глючную винду, которая через пол года\год превращалась в глючное уг.
Увы, ~ в 90% случаев XP через полгода/год превращалась в тыкву и требовала полной переустановки или поднятия из бэкапа.
> Любой СП
А я не об СП. Та же 2000-я жила и процветала значительно эффективнее. И 7-ка после была постабильнее. А вот из винд, что я могу наблюдать в пространстве, мне подконтрольном, 10-ки на нескольких машинах, как встали Anniversary Edition, так и не думает до сих пор, обновившись до последнего эдишена хоть как-то глючить. И те Линуксы, которые на продакшене стоят - тоже не вызывают нареканий, тучу бабла на лицензиях сэкономили благодаря им. Мей би Убунты в будущем году на Федоры постепенно заменим, будем посмотреть, как оно.
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|6.61, OpenEcho (?), 11:05, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Увы, ~ в 90% случаев XP через полгода/год превращалась в тыкву
Может просто у админов руки не из того места росли?
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|7.119, maximnik0 (?), 14:50, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Может просто у админов руки не из того места росли?
Скорее всего, но действительно xp больше 5 лет не жила, помирал реестр.С Нортоном который чистил реестр,хр могла прожить и до 8 лет, но только если софт исключительно редко обновлялся.
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|7.130, Michael Shigorin (ok), 15:40, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тут как-то рассказывал историю пятнадцатилетней давности про самоотыквливание winxp в синий экран при загрузке. Машины с линуксами работали себе, а вот винды пришлось спасать поштучно (в плане данных) -- "сервис" за две недели осилил переустановку с полным сносом всего.
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|6.64, OpenEcho (?), 11:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как встали Anniversary Edition, так и не думает до сих пор, обновившись до последнего эдишена хоть как-то глючить.
У вас какие то чудеса прям, спец edition 10-ka...
Такое количесво фakапoв как с 10-кой, по причине производителя не было ни с одной предыдущей версией, когда отлетают принтеры, компы не загружаются после апдейтов, теряют сетевухи, теряют даже edition, вдруг, не с того ни с сего забыв что они PRO, а не home... можно долго еще перечислять...
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|4.58, OpenEcho (?), 11:00, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Глючная" XP была исключительно у супер-"компьютерщиков", работавших на ней под админом, юзающих как правило ворованные, так называеме "сборки".
По ходу, это была IMHO лучшая ось от мелкософта для рабочих станций, которая реально могла работать даже на 128 мегах, не стучала домой в редмонд(если ее об этом попросить) и могла быть настроена под разные профили использования в очень широких диапозонах, при этом имея уровни защиты, которые до сих пор наследуются 10-кой
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|6.77, OpenEcho (?), 11:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> ось от мелкософта для рабочих станций, которая реально могла работать даже на 128 мегах
> Windows 2000
эта тоже могла, я говорил про лучшую...
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|5.87, AleksK (ok), 12:17, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их было по факту 4 штуки, и XP SP3 на 128 метрах работает мягко говоря хреново, её нужен хотябы гиг а лучше два. А на XP без SP которая и работала на 128 метрах уже хер чего запустишь как и на 98.
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|6.94, OpenEcho (?), 12:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> XP SP3 на 128 метрах работает мягко говоря хреново, её нужен хотябы гиг а лучше два.
От user-space софта зависит, на производствax навалом CNC компов которые имеют на борту 128 мег и работают в 3 смены без перезагрузок управляя прессами, бендерами и прочей хней... для игрушек и видео редактирования определенно 128 мало
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|2.18, Аноним (18), 09:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Был он у меня на паре серверов.... такой головняк с обновлением, что просто представить себе невозможно. Года 2008-10 были, не знаю как сейчас, в те времена регулярно было чтоб что-то отвалилось при обновлении и в ручную разруливание зависимостей - то еще удовольствие. Хотя как рабочая станция он у меня был несколько лет, но потом я женился и времени на эту бубуйню не осталось)
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|1.12, emg81 (ok), 09:35, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Удивительно живучий дистр. Последний раз устанавливал в 2012 году при тотальном апгрейде - до сих пор живёт в качестве основной ОС и легко восстанавливается даже после отказа оборудования, в т.ч. диска.
И, что странно, по ощущениям куда менее глючен и более стабилен, чем прославленные убунты / кубунты.
А постоянно высмеиваемое время компиляции в последние годы вообще не беспокоит, ибо мощные процы (спасибо AMD с их пинком в виде Ryzen) - как синие, так и красные, стали гораздо доступнее.
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|2.70, grsec (ok), 11:21, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И, что странно, по ощущениям куда менее глючен и более стабилен, чем прославленные убунты / кубунты.
Так модель разработки такая - не суй патчи куда не попадя, думая, что ты умнее апстрима (особый привет deb-based), а бери апсримовский тарбол и собирай.
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|3.118, Аноним (106), 14:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы путаете с арчом, но даже последний догадался, что патчить апстримные тарболлы бывает полезно. А в генту и подавно так делали.
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|4.136, grsec (ok), 15:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Патчат, но если в текущий env не собирается или там по мелочи. Никто не патчит так, как в deb - берут старый тарбол и на протяжении нескольких релизов дистрибутива его патчат до посинения, вместо того, что бы собрать из нового тарбола, который выкатил апстрим. net-snmp - gentoo 3 патча, ubuntu - 21.
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|1.16, ano (??), 09:44, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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после попытки установить linux from scratch (lfs) -- понимаешь необходимость толкового пакетного менеджера даже для source-based систем. и дженту доставляет.
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|2.30, Аноним (30), 10:00, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>после попытки установить linux from scratch (lfs) -- понимаешь необходимость толкового пакетного менеджера
Зачем? Гуру linux ненужен ни пакетный менеджер, ни граф.обол., а владыка linux живет в самих платах.
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|3.36, ano (??), 10:12, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всё просто. если умеешь писать программы - пиши программы которые будут писать программы за тебя. если устанавливаешь программы - установи/напиши программу которая будет устанавливать программы за тебя. так было, так есть, так будет, и да будет так.
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|4.44, Аноним (30), 10:26, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>пиши программы которые будут писать программы за тебя
>напиши программу которая будет устанавливать программы за тебя
Так владыка linux уже это сделал, потому и живет в платах и даже более.
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|5.51, Аноним (51), 10:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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акстись невежда, владыка linux не живет в платах, он прибывает в нирване на небесах, а грешные платы он очищает своей аватарой
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|6.62, Аноним (62), 11:05, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>он прибывает в нирване на небесах
На небесах??? Тогда птицы опередили? Так ты еще и делишь. И кто невежда?
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|7.63, Аноним (51), 11:11, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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небеса бывают разные сын мой, есть небеса духовные, а есть небеса земные. Птицам подвластны только небеса что простираются над твердью земною, а потому не могут они узреть истину, единственной птице которой это удалось это чайке по имени Джонатан Ливингстон. Да прибудет с тобой Линус. Аминь.
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|1.17, Аноним (17), 09:44, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне интересно, почему бы не сделать большой репозиторий с пакетами содержащими бинарники для всех видов CPU, то есть с иерархией совместимости и просто со временем чтобы юзеры добавляли бинарники в общий репозиторий собранные на конкретном железе со всеми оптимизациями. Пусть он весит 10 терабайт, зато сколько человекочасов сократится на сборки и допиливания.
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|2.35, ryoken (ok), 10:09, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот почему-то думается, что в 10 Тб оно не влезет... Тут экзабайтами пахнет, если под все архитектуры :D.
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|2.38, Макс (??), 10:14, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Фишка gentoo в гибком управлении зависимостями, это ж сколько вариантов одного и того же пакета надо будет насобирать чтобы угодить хотябы большинству, а если делать "всё включено" ну... получится arch в лучшем случае.
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|2.57, Аноним (51), 10:57, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а кто будет эти все бинарники проверять ?
проще тогда арендовать/купить/построить суперкомпьютер который будет на лету собирать пакеты, ну или с какой-то минимальной задержкой и уже пользователь скачивал с сервера готовый бинарь
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|4.65, Аноним (51), 11:16, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а кто будет эту ораву контролировать ? или доверять всем без разбору ?
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|6.129, Аноним (51), 15:37, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да причем здесь хеш суммы, вот прикинь, какой-то васян закидывает в репозиторий бинарник со своими оптимизациями под свое железо, ты готов довериться этому васяну и установить то что он наваял ?
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|5.109, Аноним (17), 14:20, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хотя и супер компьютер не нужен для сборки централизованно, достаточно одного не плохого сервера
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|1.22, Аноним (15), 09:50, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Получиться зоопарк из бинарей с разным функционалом из за разных use флагов у всех.
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|2.114, Аноним (17), 14:31, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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use флаги создают одни проблемы, нет бы функционал по пакетам разбить
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|1.23, Аноним (30), 09:51, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Значит Funtoo более ого-го нежели Gentoo.
И вверху пишут, что не получилось установить Gentoo, есть же инструкция.
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|2.69, anonymous (??), 11:21, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Значит Funtoo более ого-го нежели Gentoo.
Уже нет. Когда Funtoo появился гентушники наконец-то перестали бессмысленно копошиться на месте и начали развивать дистрибутив, чтобы не отстать. Со временем, большая часть фич Funtoo перетекла в Gentoo.
Была ещё одна попытка модернизации - paludis, но заглохла
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|3.46, Аноним (15), 10:33, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде вспомнил определение дистра подразумевает набор правил (не определенных или определенных богом или царем всея) что входит в состав и как распространяется и все это условности так как "стандарты" вшивые.
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|2.60, Аноним (51), 11:02, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это не дистрибутив.Дистрибутив это релизы.Здесь релизов нет.
- Дистрибути́в (англ. distribute - распространять) — это форма распространения программного обеспечения.
- Rolling release (рус. плавающий релиз[1], роллинг-релиз) — понятие в разработке ПО, характеризующее метод обновления последнего.
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|1.32, Аноним (15), 10:05, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Были споры на эту тему сейчас не помню -что такое дистрибутив а сейчас подтянули за уши понятия и переписали википендию.
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|1.37, ryoken (ok), 10:13, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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собираемые из исходных текстов порты (pogtage)
Чо за еврейские акаценты..?
А вообще - вещь! Переполз с дебиана с этим их системГ и пульсой и ни разу не жалею. use-флаги для пакетов - очень удобно. Телефон не монтировался по mtp-посоветовали, куда посмотреть, 5 минут на пересборку и порядок, фотки сынишки скинул :). И прочее удобство. С Гефорса на Радеон немножко сложно переползать было - но когда нашёл, какие файлы прошивок нужно при сборке ядра указывать и сохранил конфиг - всё, работает. Дум на Вулкане прёт, около 120 фпс. ALL HEIL GENTOO!!! :D
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|2.47, aa (?), 10:33, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы не пользуетесь файерфоксом? или таки заставили его воспроизводить звук без пульсы?
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|3.52, Старый пердун (?), 10:46, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В генте нет необходимости ставить пульсу, чтобы фунциклировал огнелис (вот у меня 60.9, без пульсы, Крематорий в ухи с тытрубы гонит)
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|4.66, ryoken (ok), 11:17, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В генте нет необходимости ставить пульсу, чтобы фунциклировал огнелис (вот у меня
> 60.9, без пульсы, Крематорий в ухи с тытрубы гонит)
Подтверждаю. FF с песнями (в обоих смыслах :D ) в генте без пульсы пашет.
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|1.54, odin314 (ok), 10:53, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Linux 5.3.2-gentoo #2 SMP PREEMPT Thu Oct 3 13:59:57 EEST 2019 x86_64 Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz GenuineIntel GNU/Linux
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|2.113, nrndda (ok), 14:30, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Linux nrnddacore 5.4.0-rc2+ #208 SMP PREEMPT Tue Oct 8 00:11:32 MSK 2019 x86_64 AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor AuthenticAMD GNU/Linux
Linux nrndda-old 5.3.5 #260 SMP Tue Oct 8 13:19:59 MSK 2019 x86_64 AMD A10-7890K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G AuthenticAMD GNU/Linux
Linux vds 4.19.75+ #83 SMP Sun Sep 29 22:17:42 MSK 2019 x86_64 QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) GenuineIntel GNU/Linux
И всё это gentoo с vanilla ядром.
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|3.139, Аноним (139), 16:04, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Linux nrnddacore 5.4.0-rc2+ #208 SMP PREEMPT Tue Oct 8 00:11:32 MSK 2019
> x86_64 AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor AuthenticAMD GNU/Linux
> Linux nrndda-old 5.3.5 #260 SMP Tue Oct 8 13:19:59 MSK 2019 x86_64
> AMD A10-7890K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G AuthenticAMD GNU/Linux
> Linux vds 4.19.75+ #83 SMP Sun Sep 29 22:17:42 MSK 2019 x86_64
> QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) GenuineIntel GNU/Linux
> И всё это gentoo с vanilla ядром.
Очень завидую вам, коллега! Я тоже решил себе на пиструн набить что-то описывающее мои достижения, но сошёлся на том, что там будет надпись: "Просто и Со Вкусом!" но, на такую длинную, как у вас, у меня, к сожалению, длины не хватает, оттого и завидую!
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|1.55, Аноним (50), 10:54, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Gentoo опосредованно добавили в реестр, а "патриотическую" "российскую" Розу Фреш собирались и не добавили.
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|3.98, Аноним (50), 13:36, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Gentoo опосредованно добавили в реестр
> Это, простите, как..?
Через Calculate Linux.
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|4.101, ryoken (ok), 13:56, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Через Calculate Linux.
Пробовал посмотреть. Не зашло, роллбэкнулся на стандартную Gentoo.
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|5.108, Аноним (50), 14:19, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Через Calculate Linux.
> Пробовал посмотреть. Не зашло, роллбэкнулся на стандартную Gentoo.
Ну это уже другой вопрос. Я о том, что люди взяли Gentoo, адаптировали для своих нужд. Поделились. Пользователи попросили -- добавили в реестр. Пример достоин подражания.
Можно просто использовать. Можно подключить оверлеи, менять use-флаги, если потребуется. Можно научиться чему-то большему, чем клянчить на форуме поддержку NVMe, как принято у той Розы.
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|1.72, M i M (?), 11:28, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Отличная новость!
Так уж совпало, что пишу с машины, на которую Gentoo установлена ещё 12 лет назад. Система до сих пор жива, правда теперь уже используется/обновляется редко.
mim ~ # uname -a
Linux mim 5.3.1-gentoo-x86 #1 Thu Sep 26 23:21:44 +03 2019 i686 Intel(R) Celeron(R) M CPU 430 @ 1.73GHz GenuineIntel GNU/Linux
mim ~ # head -4 /var/log/emerge.log
1176147143: Started emerge on: Apr 09, 2007 22:32:23
1176147143: *** emerge sync
1176147143: === sync
1176147144: >>> Starting rsync with rsync://209.177.148.226/gentoo-portage
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|4.104, Аноним (104), 14:15, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот, пожалуйста:
Спасибо. Но зачем же сразу минусовать?
>Скрин малость кривой, поскольку подключён второй монитор с отличным от основного соотношением сторон.
А это уже наводит на мысль, что что то вы утаиваете. Это точно ваш скрин?
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|5.111, Аноним (50), 14:23, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Вот, пожалуйста:
> Спасибо. Но зачем же сразу минусовать?
За слабо.
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|7.117, Аноним (50), 14:40, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>За слабо
> Мне пришлось, если вежливо, то чаще без ответа.
А мне отвечают. Правда, я не ставлю под сомнение слова людей в подобных случаях. Наверное, в этом то и дело.
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|4.105, Аноним (104), 14:17, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы такой профи, скажите пожалуйста - как установить на Calculate Linux программу xfburn ?
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|5.141, Аноним (141), 16:11, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если вы такой профи, скажите пожалуйста - как установить на Calculate Linux
> программу xfburn ?
Это какой-то вопрос с подвохом, давно не использовал Calculate, неужели там сломали возможность как в Gentoo поставить пакет, через emerge?
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|2.78, ryoken (ok), 11:58, 08/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Где-то на роскошной яхте заскрежетала зубами девочка.
Печально. Обычно скрежещут, когда глисты...
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|1.83, Анонимчик (?), 12:10, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хороший повод напиться. Вообще думаю о смене Дженту на Фряху. Ставил Дебиан недавно, не угодил он мне даже несмотря на то, что очень хоро знаком с ним. С другой стороны если кто-нибудь подскажет как Глибс-2.23 запилить был бы очень признателен. Ебилда не нашел, а 2.25 из-за не хилых конфликтов не ставится. Подозреваю, что и 2.23 не установить будет.
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|1.90, iCat (ok), 12:23, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ура.
И от души благодарю всех причастных к разработке и сопровождению этой великолепной штуковины - Gentoo. От системы до пакетов и документации!
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|1.112, Анонимчик (?), 14:28, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо большое за ебилд, пересобираю мир сейчас и попробую поставить из локального оверлея.
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|1.115, user90 (?), 14:33, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С генты (точнее с кальки) начинал знакомство в source-based. Но понял, что от shell-портянок ебилдов можно двигаться дальше. Оказалось, что варианты есть, но не буду пеарить их в этой теме. А так-то классика, респект!
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|1.121, Аноним (121), 14:50, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я понял одно, когда я осную коропорацию или организацию, я буду в ней Великодушный пожизненный диктатор, никакой демократии, акций и возможности смещения. Все от Стива Джобса, до Столмана погорели на этом.
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|1.125, Аноним (121), 15:02, 08/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ДАйте мне х86 х32 дистрибутив автоматической установвки Арч, мне для виртуалки.
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