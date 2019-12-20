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Разработчики Gentoo рассматривают возможность поставки бинарных сборок ядра Linux

20.12.2019 11:39

Разработчики Gentoo обсуждают предоставление универсальных пакетов с ядром Linux, не требующих ручной настройки параметров при сборке и похожих на пакеты с ядром, поставляемые в традиционных бинарных дистрибутивах. В качестве примера проблемы, возникающей при применении практикуемой в Gentoo ручной настройки параметров ядра, отмечается отсутствие унифицированного набора опций по умолчанию, гарантирующего работоспособность после обновления (при ручном конфигурировании, если ядро не загрузится или возникнет сбой, не ясно, связана ли проблема с некорректным выставлением параметров или с ошибкой в самом ядре).

Разработчики намерены предоставить готовое и заведомо работоспособное ядро, которое можно будет установить с минимальными усилиями и оно будет автоматически обновляться в рамках регулярных обновлений системы (emerge --update @world). В настоящее время на базе основных исходных текстов ядра уже предложен пакет "sys-kernel/vanilla-kernel", который дополнил собой ранее доступный сценарий сборки с типовым набором опций genkernel. Пакет vanilla-kernel пока не исключает сборку из исходных текстов (предложен в форме ebuild) - бинарные сборки ещё не вышли из стадии обсуждения целесообразности.

Из достоинств ручной настройки ядра упоминается возможность тонкого тюнинга производительности, исключение при сборке лишних компонентов, сокращение времени сборки и сокращение размера результирующего ядра (например, сборка ядра от автора предложения занимает 44 МБ вместе с модулями, в то время как универсальное ядро занимает 294 МБ). Из недостатков отмечается возможность легко допустить ошибку при настройке, возможные проблемы с обновлением, непереносимость, трудность диагностики проблем. Необходимость в бинарных сборках обусловлена длительностью процесса сборки универсального ядра и желанием упростить жизнь пользователям маломощных систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gentoo.org/mgorn...)
  2. OpenNews: Gentoo исполнилось 20 лет
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux
  4. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  5. OpenNews: В Gentoo объявлена стабильной поддержка архитектуры AArch64 (ARM64)
  6. OpenNews: Gentoo прекращает формирование hardened-варианта ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gentoo, kernel
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  • 1.1, Shura (??), 11:42, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Слабаки!
     
     
  • 2.23, Анонин (?), 12:33, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Слабаки!

    Причём тут слабаки, они по обычаю тянут всякие удачные решения из funtoo, а возможность установить разные бинарные ядра в funtoo, более того, бинарные ядра из разных дистрибутивов, давно уже существует и имеются соответствующие профили.

     

  • 1.2, trolleybus (?), 11:43, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что ж, ждем ebuild'ов!
     
  • 1.3, Корец (?), 11:44, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Классно! Будет полезно при установке на старое и/или слабое железо.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:48, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По-моему ядро не так долго собирается, по сравнению с остальным. Само нововведение считаю полезным.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свое время для сборки ядра под генту некоторые люди арендовали серваки на ночь.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 11:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда, наверное, ещё не было Хромиума.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 12:06, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это еще при мамонтах было.
     
     
  • 6.21, deanon (?), 12:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если собирать свое и выкинуть из него все "лишнее" то даже на слабых оно собиралось достаточно быстро.
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, ядро ~1 час. А вот qtwebengine 7 - 8 часов, gcc-9 стал собираться 7 часов (gcc-8 собирался ещё за 2.5 ч).
     

  • 1.5, Аноним (4), 11:49, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sys-kernel/vanilla-kernel использует конфиг от Арча
     
  • 1.6, Аноним (7), 11:50, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спонсор зондов компания ...
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:55, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ЕРЕСЬ!
     
  • 1.10, aa (?), 12:02, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хороший был дистр
    придется перезжать на LFS
     
     
  • 2.44, Аноним (40), 13:00, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так vanilla-sources не отменяют.
     

  • 1.11, нейм (?), 12:02, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гента уже не та?
     
  • 1.12, Аноим (?), 12:03, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    «Пропал калабуховский дом»
     
  • 1.13, Егор (??), 12:05, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я даже не знаю как реагировать на эту новость. Вроде бы сборка ядра занимает кучу времени, но это как раз и есть главная особенность этого дистрибутива. Вроде как возможность установки бинарного ядра экономит кучу времени, но зачем тогда ставить gentoo?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 12:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы не быть как все.
     
  • 2.16, Аноним (4), 12:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Где вы там нашли эту кучу? Действительно долго -- это конфиг ядра настраивать, если осмысливать каждую опцию.
     
     
  • 3.46, пох. (?), 13:04, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, лет десять займет... или поболее, если не ограничиваться быстропоиском, а разбираться в каждой технологии детально.

     
  • 2.17, тоже Аноним (ok), 12:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В реальности зоопарк железа не так велик, чтобы сборка ядра на каждой машине вообще имела какой-то смысл. Особенно если делается это исключительно для ЧСВ, по общей инструкции, без тюнинга под себя.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 12:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу ядро без подстройки не заработало, поэтому всегда приходилось копаться и настраивать "под себя", а уж потом, заработавшее потихоньку доводить до ума, чтобы было компактным и шустрым.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможность выбора это всегда хорошо. В Gentoo давно есть бинарные версии пакетов, которые долго собираются, firefox-bin например. Бинарного ядра реально нехватало. Не у всех есть потребность настраивать ядро под себя
     
  • 2.20, Аноним (18), 12:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помимо сборки ядра есть много других преимуществ. Сборка ПО под конкретно железо, с учётом поддерживаемых процессорных инструкций и вытекающий из этого выигрыш в производительности. Гибкое управление сборкой с помощью USE-флагов. Уникальные инструменты: crossdev, webapp-config
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 12:52, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, преимуществ у Генты больше, чем недостатков, однако порог вхождения большой, поэтому современным "потребителям контента" не то что тяжеловато, а просто неосиляемо.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:20, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если кто-то не в курсе, в Gentoo около 10 различных вариантов исходников ядра:

    sys-kernel/aufs-sources
    sys-kernel/ck-sources
    sys-kernel/gentoo-sources
    sys-kernel/git-sources
    sys-kernel/mips-sources
    sys-kernel/pf-sources
    sys-kernel/raspberrypi-sources
    sys-kernel/rt-sources
    sys-kernel/vanilla-sources
    sys-kernel/xbox-sources
    sys-kernel/zen-sources

    Данное нововведение(если все-таки примут такое решение) не исключает сборки ядра их исходников, как это происходит сейчас. Просто добавится еще один пунктик к уже существующим вариантам. Кто хочет тонкой настройки - ставит как раньше и собирает сам. Остальные могут ставить готовый бинарник ядра и не заморачиваться.

     
     
  • 2.25, Анонин (?), 12:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если кто-то не в курсе, в Gentoo около 10 различных вариантов исходников ядра
    > Данное нововведение(если все-таки примут такое решение) не исключает сборки ядра их исходников,
    > как это происходит сейчас. Просто добавится еще один пунктик к уже
    > существующим вариантам. Кто хочет тонкой настройки - ставит как раньше и
    > собирает сам. Остальные могут ставить готовый бинарник ядра и не заморачиваться.

    Именно, они просто сделают схожее с, существующей уже давно, практикой в funtoo.

     
     
  • 3.42, Аноним (19), 12:58, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А так же Sabayon и возможно некоторые другие дистрибутивы, основанные на Gentoo
     
  • 2.38, Аноним (36), 12:54, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Остальные могут ставить готовый бинарник ядра и не заморачиваться.

    Ещё это удобно потому, что настройка ядра -- самое долгое при установке Генты, на мой взгляд. А тут возьмёт человек бинарник, соберёт систему, а потом уже своё ядро постепенно отладит, и будет счастье в виде быстрой и отзывчивой системы.

     

  • 1.22, m.makhno (ok), 12:30, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Немного не в тему, но больше негде выплакаться! Как жаль, что SystemRescueCD съехал с рельс этого чудесного проекта ):
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:34, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заголовок - желтуха. Это не бинарные сборки. Это сборка пакетным менеджером. Все пакеты в генте собираются пакетным менеджером из исходников в процессе установки - кроме ядра, которое до сих пор нужно было собирать отдельно. Теперь и для ядра будет возможность сборки пакетным менеджером.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Заголовок - желтуха. Это не бинарные сборки. Это сборка пакетным менеджером. Все
    > пакеты в генте собираются пакетным менеджером из исходников в процессе установки
    > - кроме ядра, которое до сих пор нужно было собирать отдельно.
    > Теперь и для ядра будет возможность сборки пакетным менеджером.

    Речь именно о возможности установки уже готового бинарного ядра, с какими-то типовыми настройками, а не о способах его установки.

     
     
  • 3.35, Аноним (24), 12:48, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С типовыми настройками, но не уже готового бинарного, а собираемого пакетным менеджером.
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:37, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот вы лохи. а в NixOS такой проблемы нет.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:41, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот вы лохи. а в NixOS такой проблемы нет.

    Я так понял, часть рачешколоты перебралась в NixOS, потому что рачик уже не такой модный-молодёжный.

     
  • 2.32, Аноним (32), 12:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот вы лохи. а в NixOS такой проблемы.

    Зато есть другие, которые действительно проблемы, в отличие от этой "проблемы".

     
  • 2.33, Аноним (33), 12:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мамка твоя лох.
     
  • 2.45, L29Ah (ok), 13:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NixOS это где безальтернативный systemd?
     

  • 1.27, thankjura (ok), 12:38, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у меня ядро 8 метров весит, собрано монолитом, из модулей только nvidia-drivers
     
     
  • 2.39, Аноним (36), 12:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-ить не всё монолитом можно собирать, поскольку в конфиге нельзя поставить.
     
     
  • 3.43, thankjura (ok), 12:58, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так-ить не всё монолитом можно собирать, поскольку в конфиге нельзя поставить.

    есть make localyesconfig

    https://i.imgur.com/dVFygNI.png

     

  • 1.29, Аноним (29), 12:40, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Весь смысл тогда теряется...
     
  • 1.30, Аноним (30), 12:40, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пох, свалил на слаку.
     
  • 1.34, Аноним (33), 12:45, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звчем вообще люди тратят свои бесмысленные жизни на компилирование линуксов? С такм де испехом можно сидеть в углу и рассматривать узор на обоях.
     
     
  • 2.41, Аноним (36), 12:57, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это не удивительно может показаться, но сборка Генту занимает меньше времени, чем установка Винды, а уж обновления -- и тем более. Но происходит это только тогда, когда человек настроил инструменты для сборки.

    Гента экономит время в итоге.

     
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