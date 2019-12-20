Разработчики Gentoo рассматривают возможность поставки бинарных сборок ядра Linux

Разработчики Gentoo обсуждают предоставление универсальных пакетов с ядром Linux, не требующих ручной настройки параметров при сборке и похожих на пакеты с ядром, поставляемые в традиционных бинарных дистрибутивах. В качестве примера проблемы, возникающей при применении практикуемой в Gentoo ручной настройки параметров ядра, отмечается отсутствие унифицированного набора опций по умолчанию, гарантирующего работоспособность после обновления (при ручном конфигурировании, если ядро не загрузится или возникнет сбой, не ясно, связана ли проблема с некорректным выставлением параметров или с ошибкой в самом ядре).

Разработчики намерены предоставить готовое и заведомо работоспособное ядро, которое можно будет установить с минимальными усилиями и оно будет автоматически обновляться в рамках регулярных обновлений системы (emerge --update @world). В настоящее время на базе основных исходных текстов ядра уже предложен пакет "sys-kernel/vanilla-kernel", который дополнил собой ранее доступный сценарий сборки с типовым набором опций genkernel. Пакет vanilla-kernel пока не исключает сборку из исходных текстов (предложен в форме ebuild) - бинарные сборки ещё не вышли из стадии обсуждения целесообразности.

Из достоинств ручной настройки ядра упоминается возможность тонкого тюнинга производительности, исключение при сборке лишних компонентов, сокращение времени сборки и сокращение размера результирующего ядра (например, сборка ядра от автора предложения занимает 44 МБ вместе с модулями, в то время как универсальное ядро занимает 294 МБ). Из недостатков отмечается возможность легко допустить ошибку при настройке, возможные проблемы с обновлением, непереносимость, трудность диагностики проблем. Необходимость в бинарных сборках обусловлена длительностью процесса сборки универсального ядра и желанием упростить жизнь пользователям маломощных систем.



