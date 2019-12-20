Разработчики Gentoo рассматривают возможность поставки бинарных сборок ядра Linux

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|2.23, Анонин (?), 12:33, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Слабаки!
Причём тут слабаки, они по обычаю тянут всякие удачные решения из funtoo, а возможность установить разные бинарные ядра в funtoo, более того, бинарные ядра из разных дистрибутивов, давно уже существует и имеются соответствующие профили.
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|1.3, Корец (?), 11:44, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Классно! Будет полезно при установке на старое и/или слабое железо.
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|2.4, Аноним (4), 11:48, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По-моему ядро не так долго собирается, по сравнению с остальным. Само нововведение считаю полезным.
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|3.7, Аноним (7), 11:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В свое время для сборки ядра под генту некоторые люди арендовали серваки на ночь.
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|6.21, deanon (?), 12:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если собирать свое и выкинуть из него все "лишнее" то даже на слабых оно собиралось достаточно быстро.
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|3.40, Аноним (40), 12:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, ядро ~1 час. А вот qtwebengine 7 - 8 часов, gcc-9 стал собираться 7 часов (gcc-8 собирался ещё за 2.5 ч).
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|1.13, Егор (??), 12:05, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я даже не знаю как реагировать на эту новость. Вроде бы сборка ядра занимает кучу времени, но это как раз и есть главная особенность этого дистрибутива. Вроде как возможность установки бинарного ядра экономит кучу времени, но зачем тогда ставить gentoo?
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|2.16, Аноним (4), 12:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Где вы там нашли эту кучу? Действительно долго -- это конфиг ядра настраивать, если осмысливать каждую опцию.
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|3.46, пох. (?), 13:04, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, лет десять займет... или поболее, если не ограничиваться быстропоиском, а разбираться в каждой технологии детально.
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|2.17, тоже Аноним (ok), 12:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В реальности зоопарк железа не так велик, чтобы сборка ядра на каждой машине вообще имела какой-то смысл. Особенно если делается это исключительно для ЧСВ, по общей инструкции, без тюнинга под себя.
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|3.36, Аноним (36), 12:51, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни разу ядро без подстройки не заработало, поэтому всегда приходилось копаться и настраивать "под себя", а уж потом, заработавшее потихоньку доводить до ума, чтобы было компактным и шустрым.
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|2.18, Аноним (18), 12:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможность выбора это всегда хорошо. В Gentoo давно есть бинарные версии пакетов, которые долго собираются, firefox-bin например. Бинарного ядра реально нехватало. Не у всех есть потребность настраивать ядро под себя
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|2.20, Аноним (18), 12:23, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помимо сборки ядра есть много других преимуществ. Сборка ПО под конкретно железо, с учётом поддерживаемых процессорных инструкций и вытекающий из этого выигрыш в производительности. Гибкое управление сборкой с помощью USE-флагов. Уникальные инструменты: crossdev, webapp-config
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|3.37, Аноним (36), 12:52, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, преимуществ у Генты больше, чем недостатков, однако порог вхождения большой, поэтому современным "потребителям контента" не то что тяжеловато, а просто неосиляемо.
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|1.19, Аноним (19), 12:20, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если кто-то не в курсе, в Gentoo около 10 различных вариантов исходников ядра:
sys-kernel/aufs-sources
sys-kernel/ck-sources
sys-kernel/gentoo-sources
sys-kernel/git-sources
sys-kernel/mips-sources
sys-kernel/pf-sources
sys-kernel/raspberrypi-sources
sys-kernel/rt-sources
sys-kernel/vanilla-sources
sys-kernel/xbox-sources
sys-kernel/zen-sources
Данное нововведение(если все-таки примут такое решение) не исключает сборки ядра их исходников, как это происходит сейчас. Просто добавится еще один пунктик к уже существующим вариантам. Кто хочет тонкой настройки - ставит как раньше и собирает сам. Остальные могут ставить готовый бинарник ядра и не заморачиваться.
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|2.25, Анонин (?), 12:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если кто-то не в курсе, в Gentoo около 10 различных вариантов исходников ядра
> Данное нововведение(если все-таки примут такое решение) не исключает сборки ядра их исходников,
> как это происходит сейчас. Просто добавится еще один пунктик к уже
> существующим вариантам. Кто хочет тонкой настройки - ставит как раньше и
> собирает сам. Остальные могут ставить готовый бинарник ядра и не заморачиваться.
Именно, они просто сделают схожее с, существующей уже давно, практикой в funtoo.
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|3.42, Аноним (19), 12:58, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А так же Sabayon и возможно некоторые другие дистрибутивы, основанные на Gentoo
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|2.38, Аноним (36), 12:54, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Остальные могут ставить готовый бинарник ядра и не заморачиваться.
Ещё это удобно потому, что настройка ядра -- самое долгое при установке Генты, на мой взгляд. А тут возьмёт человек бинарник, соберёт систему, а потом уже своё ядро постепенно отладит, и будет счастье в виде быстрой и отзывчивой системы.
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|1.22, m.makhno (ok), 12:30, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Немного не в тему, но больше негде выплакаться! Как жаль, что SystemRescueCD съехал с рельс этого чудесного проекта ):
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|1.24, Аноним (24), 12:34, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заголовок - желтуха. Это не бинарные сборки. Это сборка пакетным менеджером. Все пакеты в генте собираются пакетным менеджером из исходников в процессе установки - кроме ядра, которое до сих пор нужно было собирать отдельно. Теперь и для ядра будет возможность сборки пакетным менеджером.
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|2.28, Аноним (28), 12:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Заголовок - желтуха. Это не бинарные сборки. Это сборка пакетным менеджером. Все
> пакеты в генте собираются пакетным менеджером из исходников в процессе установки
> - кроме ядра, которое до сих пор нужно было собирать отдельно.
> Теперь и для ядра будет возможность сборки пакетным менеджером.
Речь именно о возможности установки уже готового бинарного ядра, с какими-то типовыми настройками, а не о способах его установки.
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|3.35, Аноним (24), 12:48, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С типовыми настройками, но не уже готового бинарного, а собираемого пакетным менеджером.
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|2.31, Аноним (31), 12:41, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот вы лохи. а в NixOS такой проблемы нет.
Я так понял, часть рачешколоты перебралась в NixOS, потому что рачик уже не такой модный-молодёжный.
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|2.32, Аноним (32), 12:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот вы лохи. а в NixOS такой проблемы.
Зато есть другие, которые действительно проблемы, в отличие от этой "проблемы".
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|2.39, Аноним (36), 12:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-ить не всё монолитом можно собирать, поскольку в конфиге нельзя поставить.
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|1.34, Аноним (33), 12:45, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Звчем вообще люди тратят свои бесмысленные жизни на компилирование линуксов? С такм де испехом можно сидеть в углу и рассматривать узор на обоях.
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|2.41, Аноним (36), 12:57, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как это не удивительно может показаться, но сборка Генту занимает меньше времени, чем установка Винды, а уж обновления -- и тем более. Но происходит это только тогда, когда человек настроил инструменты для сборки.
Гента экономит время в итоге.
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