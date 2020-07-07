Проект Gentoo опубликовал сборку для мобильных устройств, поставляемых с Android

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|1.1, Аноним (1), 22:39, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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При том, что мне нравится Gentoo и я счастливый пользователь на десктопе - компилять пакеты на слабеньких ARM'ах - это порнография, ИМХО.
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|2.2, Аноним (2), 22:46, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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не представляю себе гентушника, не осилившего кросскомпиляцию. мне больше интересен был бы не u-boot мобильный девайс с линуксом. вставил флешку (или sd-шку) и ехала
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|3.4, Аноним (4), 22:59, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А такие бывают?
Чтобы прямо вставил SD-карту и оно запукалось на разных устройствах, как "родное"?
Правда интересно...
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|4.13, я в караоке (?), 00:38, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если на них есть u-boot (или другой загрузчик который умеет грузиться с сд) и у тебя ядро по типу generic в котором есть модули для большинства устройств, то бывает.
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|5.19, Аноним (19), 02:09, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экие какие у вас влажные мечты. Если бы они с реальностью еще сочетались, с той самой где у каждого девайса собственный форк протухшего ядра с которым он только и работает, то была бы не жизнь а рай!
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|3.14, d (??), 00:55, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не представляю себе гентушника, не осилившего бинарные пакеты. Ваша эта кросскомпиляция ни о чем. Сначала собирай пакеты спокойно, потом их расскатывый так же спокойно.
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|4.17, beresk_let (?), 01:10, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты как раз кросскомпиляцию и не осилил: как ты без неё на x86 будешь бинарные пакеты под ARM собирать?
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|1.3, Anonim (??), 22:55, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Давно пора. Смартфоны стали мощными, а ночами эти восьмиядерные тачки просто простаивают. Машины должны работать.
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|2.5, НяшМяш (ok), 23:01, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно поставить любое приложение из гуглплея и будет по ночам твоя восьмиядерная тачка работать. Причём не бесполезно греть воздух, компиляя пакеты, а зарабатывать денюжку, хоть и не тебе.
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|2.6, Антидихлофос (?), 23:01, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И хватит тебе батареи мобильного телефона на часа 2 компиляции.
Но ты же подумать об этом не можешь.
Хотя ты же ботяра с opennet, чего от тебя ещё ожидать.
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|2.15, d (??), 00:57, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда вы прокачаете скилл при разруливании блокировок portage на смартфоне, вы поймёте, как молоды вы были в своих высказываниях.
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|2.11, Аноним (11), 00:13, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем полютис нужно? Ускорили и без него. А полютис так и остался тормозным.
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|5.18, beresk_let (?), 01:14, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А их там ровно два, и оба после буквы C. На этом, впрочем, они и заканчиваются.
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