Проект Gentoo опубликовал сборку для мобильных устройств, поставляемых с Android

2.5 , НяшМяш ( ok ), 23:01, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Можно поставить любое приложение из гуглплея и будет по ночам твоя восьмиядерная тачка работать. Причём не бесполезно греть воздух, компиляя пакеты, а зарабатывать денюжку, хоть и не тебе.

3.7 , Антидихлофос ( ? ), 23:06, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сто процентов этот тупой ботяра уже это сделал.

2.6 , Антидихлофос ( ? ), 23:01, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – И хватит тебе батареи мобильного телефона на часа 2 компиляции.

Но ты же подумать об этом не можешь.

Хотя ты же ботяра с opennet, чего от тебя ещё ожидать.

3.8 , marios ( ok ), 23:06, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ночью можно и от электросети переменного тока покомпилять.

4.9 , Антидихлофос ( ? ), 23:20, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Компилять при заряжающемся телефоне?

Мда, ботяр то тут немерянно.

2.15 , d ( ?? ), 00:57, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда вы прокачаете скилл при разруливании блокировок portage на смартфоне, вы поймёте, как молоды вы были в своих высказываниях.

