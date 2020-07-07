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Проект Gentoo опубликовал сборку для мобильных устройств, поставляемых с Android

07.07.2020 22:37

Проект Gentoo представил новую 64-разрядную сборку "Gentoo on Android", нацеленную на предоставление рабочего окружения Gentoo для мобильных устройств на базе платформы Android. Сборка устанавливается внутри существующей операционной системы Android (Gentoo stage3 устанавливается в отдельный каталог /data/gentoo64 и использует системное ядро Android).

Для установки требуется наличие root-доступа к Android-прошивке устройства. Запуск окружения производится командой /data/gentoo64/startprefix, которая устанавливает необходимые для работы символические ссылки (/bin, /usr/bin и т.п., не пересекаются с платформой Android, системное компоненты которой размещены в каталоге /system). В поставку включены gcc 10.1.0, binutils 2.34 и glibc 2.31. Установка необходимых программ выполняется при помощи штатной системы portage.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Разработчики Gentoo рассматривают возможность подготовки бинарных сборок ядра Linux
  3. OpenNews: Gentoo исполнилось 20 лет
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux
  5. OpenNews: В Gentoo объявлена стабильной поддержка архитектуры AArch64 (ARM64)
  6. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53305-gentoo
Ключевые слова: gentoo, android
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  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    При том, что мне нравится Gentoo и я счастливый пользователь на десктопе - компилять пакеты на слабеньких ARM'ах - это порнография, ИМХО.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:46, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    не представляю себе гентушника, не осилившего кросскомпиляцию. мне больше интересен был бы не u-boot мобильный девайс с линуксом. вставил флешку (или sd-шку) и ехала
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:59, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А такие бывают?
    Чтобы прямо вставил SD-карту и оно запукалось на разных устройствах, как "родное"?
    Правда интересно...
     
     
  • 4.13, я в караоке (?), 00:38, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если на них есть u-boot (или другой загрузчик который умеет грузиться с сд) и у тебя ядро по типу generic в котором есть модули для большинства устройств, то бывает.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 02:09, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экие какие у вас влажные мечты. Если бы они с реальностью еще сочетались, с той самой где у каждого девайса собственный форк протухшего ядра с которым он только и работает, то была бы не жизнь а рай!
     
  • 3.14, d (??), 00:55, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не представляю себе гентушника, не осилившего бинарные пакеты. Ваша эта кросскомпиляция ни о чем. Сначала собирай пакеты спокойно, потом их расскатывый так же спокойно.
     
     
  • 4.17, beresk_let (?), 01:10, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты как раз кросскомпиляцию и не осилил: как ты без неё на x86 будешь бинарные пакеты под ARM собирать?
     

  • 1.3, Anonim (??), 22:55, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давно пора. Смартфоны стали мощными, а ночами эти восьмиядерные тачки просто простаивают. Машины должны работать.
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 23:01, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно поставить любое приложение из гуглплея и будет по ночам твоя восьмиядерная тачка работать. Причём не бесполезно греть воздух, компиляя пакеты, а зарабатывать денюжку, хоть и не тебе.
     
     
  • 3.7, Антидихлофос (?), 23:06, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сто процентов этот тупой ботяра уже это сделал.
     
  • 2.6, Антидихлофос (?), 23:01, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И хватит тебе батареи мобильного телефона на часа 2 компиляции.
    Но ты же подумать об этом не можешь.
    Хотя ты же ботяра с opennet, чего от тебя ещё ожидать.
     
     
  • 3.8, marios (ok), 23:06, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ночью можно и от электросети переменного тока покомпилять.
     
     
  • 4.9, Антидихлофос (?), 23:20, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилять при заряжающемся телефоне?
    Мда, ботяр то тут немерянно.
     
  • 2.15, d (??), 00:57, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда вы прокачаете скилл при разруливании блокировок portage на смартфоне, вы поймёте, как молоды вы были в своих высказываниях.
     

  • 1.10, Ноним (?), 00:04, 08/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    После того как дропнули paludis генту стало ненужно
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:13, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем полютис нужно? Ускорили и без него. А полютис так и остался тормозным.
     
     
  • 3.12, Самый Лучший Гусь (?), 00:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что в палудесе сплошные плюсы, а в портаге ни одного.
     
     
  • 4.16, d (??), 00:58, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно пару сплошных?
     
     
  • 5.18, beresk_let (?), 01:14, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А их там ровно два, и оба после буквы C. На этом, впрочем, они и заканчиваются.
     
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