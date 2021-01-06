Gentoo прекращает поддержку LibreSSL в пользу OpenSSL и LibreTLS

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|2.15, Аноним (15), 20:56, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это тот, который из Шоушенка сбежал? Ты полагаешь, что уголовник сможет с наскоку стать неотъемлемой частью команды Gentoo?
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|3.26, flkghdfgklh (?), 21:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Роббинс это создатель Gentoo покинувший проект когда устроился на работу в MS. После того как ушел из MS его в команду обратно брать не захотели, он создал и развивает Funtoo(https://www.funtoo.org)
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|5.34, flkghdfgklh (?), 23:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если он это сказал, когда работал в MS, то его можно понять :)
А так не помню такого. Впрочем я отказался от игр с дистрибами как раз примерно когда он Funtoo создал и перестал следить за всеми этими игрушечными предпочитая работать с нормальными и используемыми в реальной жизни
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|1.2, menangen (?), 20:23, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ждём возобновление темпов разработки LibreSSL, а лучше отказ от обоих в пользу модулей ядра для crypto api
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|1.4, Аноним (4), 20:25, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Форк libtls на базе OpenSSL развивается в рамках отдельного проекта LibreTLS, позволяющем собирать программы, написанные для libtls, с использованием OpenSSL и LibreTLS вместо LibreSSL.
Ну и Санта-барбара!
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|1.7, Стас Михайлов (?), 20:29, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Одного хартблида было мало, можем повторить.
> темп разработки
Дыдлайны, интырпрайз, пароли для сервисного обновления новых версий шоп ещё быстрее были темпы. Опа-опа и в апстрим.
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|2.23, Стас Михайлов (?), 21:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> OpenSSL nowadays doesn't have the issues anymore
Смелое заявление. А может "OpenSSL nowadays still have the issues we know about but you didn't notice yet"?
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|2.25, Стас Михайлов (?), 21:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там ещё и какие-то сомнительные скачки с одной лицензии на другую. Чем старая лицензия мешала? Параноик внутри меня сумневается.
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|3.27, Аноним (-), 21:37, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Смелое заявление. А может "OpenSSL nowadays still have the issues we know about but you didn't notice yet"?
Ну так потенциально во всем есть уязвимости, чему здесь удивляться.
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|3.40, Аноним (40), 23:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там очень логичный переход с GPL-несовместимой лицензии на GPL-совместимую. А что пермиссивщиков он не радует, так то их проблемы.
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|1.20, Аноним (20), 21:03, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Коды из генты деприкейнут сюстемду??? Альтов знаю более 17 лет, но калька ошень панравилась. Видно чоо не роботы пакеты собирают, как в большинстве дистров а именно люди, так как видны мелкие фиксы для упрощения манипуляций с ос. Например расскраска пакетного манагера. Чутко и утонченно.
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|1.29, Аноним (30), 22:23, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Alpine дропнул либрессл года два назад тоже, теперь из дистров с больше чем двумя пользователями на ней остался только войд? И так некому было даунстрим патчи писать. BSD не предлагать.
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|2.36, Аноним (-), 23:21, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Void тоже скоро вернется на openssl.
На libressl остаются ataraxia и kiss linux.
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|4.41, Аноним (-), 23:54, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчет kiss пожалуй соглашусь, там сейчас главный разработчик пропал, а вот на ataraxia стоит посмотреть, в целом интересный дистр, но вот только его пилит какой-то трап шизик.
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|3.39, Аноним (-), 23:49, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да, они с сайта убрали инфу о libressl.
Думаю теперь точно перейдут на openssl.
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|3.46, Ivan_83 (ok), 02:03, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На фре либра есть в портах и может использоватся по умолчанию для софта из портов.
Я этим пользуюсь уже давно.
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|1.33, Аноним (33), 22:36, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну наконец-то, туда и дорога. Библиотеку в которую включены ГОСТовские алгоритмы нельзя считать безопасной.
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|2.35, Аноньимъ (ok), 23:16, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Слишком мощный поток безумия не совладать. Вызывают вертолёт с санитарами.
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|1.43, ошибкажизни (?), 01:34, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тринадцать лет использую gentoo дома.Надоело так уже мочи нет.Багаж не нужных знаний накопил которые в деньги не конвертируешь.Думаю об оффтопике постоянно как о лучшей OS для пользования НО! на нем вирусня и все программы платные а бесплатные плохие или опять с вирусней.Если не это так использовал оффтопик НО! денег нет на платный софт.
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|2.48, Ivan_83 (ok), 02:12, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользовался вендой 15 лет (только вендой - 9 лет), накопил багаж знаний и софта.
Всё это плохо конвертируется в деньги, потому что мамкиных вендо админов полно (любой пользователь мышки) и они работают за доширак выездными мастерами (мальчики по вызову), разводят клиентов на бабки или в унылых конторах просиживают штаны, попутно занимаясь всем, от заправки принтеров и прокладки сетей до мытья полов.
Есть ещё интригаторы, но там надо чтобы у тебя дома вместо обоев все стены были оклеены сертификатами МС и прочих фуфловендоров, которые получаются не бесплатно, и переклеевать их нужно раз в несколько лет.
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|3.51, ошибкажизни (?), 02:47, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эк как все запутано и запущено (как говорит охлобыстин.-шутка).Да! корпорасты придумывают разные системы и схемы сертификаты и прочую лабуду (пудрят мозги пока горстка избранных свояков кумов и родственников рубит бабосы на цру анб nasa фуфло грантах как в gentoo например я пытался с ними работать) что и порождает иногда бредовую и шизоидную работу и зарплату.НО! все таки эти мамкины админы получают деньги.Только на LINUX по работе я сомневаюсь что можно работать как на основную зарплату (про все СНГ не в курсе).На иностранные конторы если гений и есть кум-брат-сват то возмут из СНГ возможно.А так у нас в Москва-Баде где я только не был несут какую то чушь и гнут пальцы какие они умные а вы все дураки (почитайте зеркальное мышление по Чекланду).Да и работал я в ай-ти конторе так вот у нас 2 админа за 150 пк на окнах получали очень хорошую зарплату.Был один админ только по LINUX ему платили кое как.Контора называлась Микроника_Лисис на Мироновской к сожалению проработав много лет лопнула.
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|1.44, Аноним (44), 01:40, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Кроме того, некоторые проекты, такие как Qt, отказываются поддерживать LibreSSL, и перекладывают работу по решению проблем с совместимостью на разработчиков дистрибутивов.
Лучше бы Qt дропнули, учитывая что они отворачиваются от open source.
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|1.45, ошибкажизни (?), 01:57, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не считал но приблизительно чтоб купить окна и нужный мне софт и не трястись от угроз нужно всего 500-700 уе. и еще 100 каждый год на разную подписку (антивирус и т.д).Да и игры тоже надо покупать так что еще 200 у.е в год на 5-6 шт.Конечно для дома можно использовать торренты НО! везде и во всем вирусня и нет хоть какой гарантии что ваши данные с пк не станут нашими данными (КГБ,ФСБ,НКВД,хакер-онлайн) и т.д.Ну а с такими зарплатами как тута только мучиттся с недоделанным LINUX и остается.И не надо мне втирать что надо больше работать это не смешно уже.
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|2.49, Ivan_83 (ok), 02:16, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попытка двинуть венду как ОС для людей которые могут себе это позволить финансово - смишно.
Я туда не вернусь даже если мне будут по 2к бачей платить за это ежегодно и снабжать всем софтом беслпатно.
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