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Gentoo прекращает поддержку LibreSSL в пользу OpenSSL и LibreTLS

06.01.2021 20:16

Michał Górny уведомил о решении прекратить поддержку LibreSSL в качестве альтернативы OpenSSL. С 1 февраля 2021 года LibreSSL и относящиеся к этому пакету USE-флаги будут скрыты. Опытные пользователи могут продолжить использовать LibreSSL, но мейнтейнеры Gentoo предупреждают, что патчи в рамках экосистемы Gentoo более приниматься не будут (downstream patches).

Пользователям LibreSSL предлагается до указанной даты перейти на использование OpenSSL и обновить USE-флаги. Официальная инструкция по миграции включает в себя: 



   1. Удаление libressl из USE флагов и из параметра CURL_SSL
   2. Загрузить необходимые пакеты для миграции с помощью:
       emerge --fetchonly dev-libs/openssl net-misc/wget
       emerge --fetchonly --deep --changed-use @world

3. Пересобрать пакеты
       emerge --deselect dev-libs/libressl
       emerge --changed-use --deep @world

В качестве обоснования отказа от поддержки LibreSSL приводятся аргументы, что с момента его появления в 2014 году, как конкурента стагнирующему OpenSSL, последний смог восстановить необходимый темп разработки. Кроме того, со временем LibreSSL сам стал причиной отставания и растущих проблем, связанных с несовместимостью с реализацией OpenSSL. Это, в свою очередь, привело к задержкам в поставке патчей безопасности и регулярного обновления версий. Кроме того, некоторые проекты, такие как Qt, отказываются поддерживать LibreSSL, и перекладывают работу по решению проблем с совместимостью на разработчиков дистрибутивов.

По утверждению мейнтейнеров Gentoo, единственным преимуществом, которым сейчас обладает LibreSSL перед OpenSSL является упрощённый программный интерфейс, реализованный в отдельной библиотеке libtls. Доступ к ней будет сохранен, а её портированная версия будет поставляться как пакет "dev-libs/libretls" с линковкой к OpenSSL. Форк libtls развивается в рамках отдельного проекта LibreTLS, позволяющего собирать программы, написанные для libtls, с использованием OpenSSL вместо LibreSSL.

Вопрос прекращения поддержки LibreSSL в пользу OpenSSL также рассматривается разработчиками Void Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/support...)
  2. OpenNews: Проект HardenedBSD возвращается с LibreSSL на OpenSSL
  3. OpenNews: В LibreSSL выявлены две специфичные уязвимости, не затрагивающие OpenSSL
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL 1.1.1i и LibreSSL 3.3.1 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Проект OpenBSD представил LibreSSL, форк OpenSSL
Автор новости: twilight
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54364-libressl
Ключевые слова: libressl, openssl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Гимли (?), 20:20, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Роббинс приди да порядок наведи!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:56, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это тот, который из Шоушенка сбежал? Ты полагаешь, что уголовник сможет с наскоку стать неотъемлемой частью команды Gentoo?
     
     
  • 3.26, flkghdfgklh (?), 21:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Роббинс это создатель Gentoo покинувший проект когда устроился на работу в MS. После того как ушел из MS его в команду обратно брать не захотели, он создал и развивает Funtoo(https://www.funtoo.org)
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 22:22, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Funtoo ориентирован на НенужноД.
     
  • 4.32, srgazh (ok), 22:30, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и еще сказал что на десктопе лучше Windows
     
     
  • 5.34, flkghdfgklh (?), 23:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если он это сказал, когда работал в MS, то его можно понять :)
    А так не помню такого. Впрочем я отказался от игр с дистрибами как раз примерно когда он Funtoo создал и перестал следить за всеми этими игрушечными предпочитая работать с нормальными и используемыми в реальной жизни
     
  • 3.47, Аноним (-), 02:12, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший фильм, я даже в конце слезу пустил.
     

  • 1.2, menangen (?), 20:23, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ждём возобновление темпов разработки LibreSSL, а лучше отказ от обоих в пользу модулей ядра для crypto api
     
     
  • 2.5, Аноним (15), 20:25, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за ахинея?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Самая обычная, вроде...
     
  • 2.11, Vlad Violenity (?), 20:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На переключении контекста задохнешся
     

  • 1.3, Аноним (15), 20:24, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что это такое делается?! Оставъ либру!! Кому сказал, оставъ!
     
     
  • 2.13, Michael Shigorin (ok), 20:49, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ваш звонок очень важен для них, ждите ebuild'ов.
     
     
  • 3.18, Аноним (15), 20:58, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где же Ваше фото, Михаил?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 21:13, 06/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.50, анонимуслинус (?), 02:19, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это как бы новый год, теперь рождество. потерял видимо или вид непрезентабельный. низзя))
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:25, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Форк libtls на базе OpenSSL развивается в рамках отдельного проекта LibreTLS, позволяющем собирать программы, написанные для libtls, с использованием OpenSSL и LibreTLS вместо LibreSSL.

    Ну и Санта-барбара!

     
     
  • 2.6, Аноним (15), 20:27, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смотрел.
     
     
  • 3.12, Какаянахренразница (ok), 20:48, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Не смотрел.

    ..., но сообразил, что речь о телесериале, а не о городе в США и не о великомученице Варваре.

     
     
  • 4.16, Аноним (15), 20:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аноны такие, сообразительные, ага.
     

  • 1.7, Стас Михайлов (?), 20:29, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одного хартблида было мало, можем повторить.
    > темп разработки

    Дыдлайны, интырпрайз, пароли для сервисного обновления новых версий шоп ещё быстрее были темпы. Опа-опа и в апстрим.

     
  • 1.8, lockywolf (ok), 20:31, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gnutls -- и нет проблем
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust и нет проблем

    https://github.com/ctz/rustls

     
     
  • 3.19, uis (ok), 21:03, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gopyrustssl.io и нет проблем
     
  • 3.31, Аноним (28), 22:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет проблем с Hello World.
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-дэбиановси.)
     

  • 1.10, Аноним (-), 20:42, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кому интересно вот тут подробнее о проблемах
    https://github.com/void-linux/void-packages/issues/20935
     
     
  • 2.23, Стас Михайлов (?), 21:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > OpenSSL nowadays doesn't have the issues anymore

    Смелое заявление. А может "OpenSSL nowadays still have the issues we know about but you didn't notice yet"?

     
  • 2.25, Стас Михайлов (?), 21:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там ещё и какие-то сомнительные скачки с одной лицензии на другую. Чем старая лицензия мешала? Параноик внутри меня сумневается.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 21:37, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смелое заявление. А может "OpenSSL nowadays still have the issues we know about but you didn't notice yet"?

    Ну так потенциально во всем есть уязвимости, чему здесь удивляться.

     
  • 3.40, Аноним (40), 23:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там очень логичный переход с GPL-несовместимой лицензии на GPL-совместимую. А что пермиссивщиков он не радует, так то их проблемы.
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:53, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и норм. Такой шаг убережёт особо наивных пользователей.
     
  • 1.20, Аноним (20), 21:03, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Коды из генты деприкейнут сюстемду??? Альтов знаю более 17 лет, но калька ошень панравилась. Видно чоо не роботы пакеты собирают, как в большинстве дистров а именно люди, так как видны мелкие фиксы для упрощения манипуляций с ос.  Например расскраска пакетного манагера. Чутко и утонченно.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:23, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врача, срочно! Логопеда!
     

  • 1.21, Аноним (22), 21:09, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ни разу даже не воспользовался им, а его закопали. Такая печалька.
     
  • 1.29, Аноним (30), 22:23, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Alpine дропнул либрессл года два назад тоже, теперь из дистров с больше чем двумя пользователями на ней остался только войд? И так некому было даунстрим патчи писать. BSD не предлагать.
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 23:21, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Void тоже скоро вернется на openssl.
    На libressl остаются ataraxia и kiss linux.
     
     
  • 3.38, Аноним (30), 23:30, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за расширение кругозора, но если я как краснoглазый впервые о таких слышу - юзер/девелопер база у них скорее всего исчезающая.
    Про войд ссылку https://github.com/void-linux/void-packages/issues/20935 увидел теперь.
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 23:54, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет kiss пожалуй соглашусь, там сейчас главный разработчик пропал, а вот на ataraxia стоит посмотреть, в целом интересный дистр, но вот только его пилит какой-то трап шизик.
     
  • 3.39, Аноним (-), 23:49, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, они с сайта убрали инфу о libressl.
    Думаю теперь точно перейдут на openssl.
     
  • 3.46, Ivan_83 (ok), 02:03, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фре либра есть в портах и может использоватся по умолчанию для софта из портов.
    Я этим пользуюсь уже давно.
     

  • 1.33, Аноним (33), 22:36, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то, туда и дорога. Библиотеку в которую включены ГОСТовские алгоритмы нельзя считать безопасной.
     
     
  • 2.35, Аноньимъ (ok), 23:16, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слишком мощный поток безумия не совладать. Вызывают вертолёт с санитарами.
     
  • 2.37, Онаним (?), 23:25, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    +1
     

  • 1.42, mos87 (ok), 01:26, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вселенское событие достойное новАсти напервом
     
  • 1.43, ошибкажизни (?), 01:34, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тринадцать лет использую gentoo дома.Надоело так уже мочи нет.Багаж не нужных знаний накопил которые в деньги не конвертируешь.Думаю об оффтопике постоянно как о лучшей OS для пользования НО! на нем вирусня и все программы платные а бесплатные плохие или опять с вирусней.Если не это так использовал оффтопик НО! денег нет на платный софт.
     
     
  • 2.48, Ivan_83 (ok), 02:12, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользовался вендой 15 лет (только вендой - 9 лет), накопил багаж знаний и софта.
    Всё это плохо конвертируется в деньги, потому что мамкиных вендо админов полно (любой пользователь мышки) и они работают за доширак выездными мастерами (мальчики по вызову), разводят клиентов на бабки или в унылых конторах просиживают штаны, попутно занимаясь всем, от заправки принтеров и прокладки сетей до мытья полов.
    Есть ещё интригаторы, но там надо чтобы у тебя дома вместо обоев все стены были оклеены сертификатами МС и прочих фуфловендоров, которые получаются не бесплатно, и переклеевать их нужно раз в несколько лет.
     
     
  • 3.51, ошибкажизни (?), 02:47, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эк как все запутано и запущено (как говорит охлобыстин.-шутка).Да! корпорасты придумывают разные системы и схемы сертификаты и прочую лабуду (пудрят мозги пока горстка избранных свояков кумов и родственников рубит бабосы на цру анб nasa фуфло грантах как в gentoo например я пытался с ними работать)  что и порождает иногда бредовую и шизоидную работу и зарплату.НО! все таки эти мамкины админы получают деньги.Только на LINUX по работе я сомневаюсь что можно работать как на основную зарплату (про все СНГ не в курсе).На иностранные конторы если гений и есть кум-брат-сват то возмут из СНГ возможно.А так у нас в Москва-Баде где я только не был несут какую то чушь и гнут пальцы какие они умные а вы все дураки (почитайте зеркальное мышление по Чекланду).Да и работал я в ай-ти конторе так вот у нас 2 админа за 150 пк  на окнах получали очень хорошую зарплату.Был один админ только по LINUX ему платили кое как.Контора называлась Микроника_Лисис на Мироновской к сожалению проработав много лет лопнула.
     

  • 1.44, Аноним (44), 01:40, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Кроме того, некоторые проекты, такие как Qt, отказываются поддерживать LibreSSL, и перекладывают работу по решению проблем с совместимостью на разработчиков дистрибутивов.

    Лучше бы Qt дропнули, учитывая что они отворачиваются от open source.

     
  • 1.45, ошибкажизни (?), 01:57, 07/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не считал но приблизительно чтоб купить окна и нужный мне софт и не трястись от угроз нужно всего 500-700 уе. и еще 100 каждый год на разную подписку (антивирус и т.д).Да и игры тоже надо покупать так что еще 200 у.е в год на 5-6 шт.Конечно для дома можно использовать торренты НО! везде и во всем вирусня и нет хоть какой гарантии что ваши данные с пк не станут нашими данными (КГБ,ФСБ,НКВД,хакер-онлайн) и т.д.Ну а с такими зарплатами как тута только мучиттся с недоделанным LINUX и остается.И не надо мне втирать что надо больше работать это не смешно уже.
     
     
  • 2.49, Ivan_83 (ok), 02:16, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытка двинуть венду как ОС для людей которые могут себе это позволить финансово - смишно.
    Я туда не вернусь даже если мне будут по 2к бачей платить за это ежегодно и снабжать всем софтом беслпатно.
     

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