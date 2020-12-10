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Обновление OpenSSL 1.1.1i и LibreSSL 3.3.1 с устранением уязвимости

10.12.2020 09:22

Сформированы корректирующие выпуски криптографических библиотек OpenSSL 1.1.1i и LibreSSL 3.3.1, 3.2.3, 3.1.5, в которых устранена уязвимость (CVE-2020-1971) в обработчике структур ASN.1. Проблема позволяет инициировать крах клиентского или серверного приложения, использующего OpenSSL или LibreSSL, при обработке специально оформленных сертификатов и списков отозванных сертификатов (CRL).

В сертификатах X.509 для представления различных типов имён используется тип GeneralName, подмножеством которого является тип EDIPartyName. Уязвимость вызвана разыменованием нулевого указателя, возникающим при сравнении в функции GENERAL_NAME_cmp двух имён, имеющих тип EDIPartyName. Для эксплуатации уязвимости атакующий должен контролировать значения сравниваемых имён, что возможно, например, при проверке клиентом или сервером специально оформленного сертификата в списке отозванных сертификатов (CRL), который контролирует атакующий (некоторые приложения автоматически загружают CRL на основе указанного в сертификате URL).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  3. OpenNews: Опубликован OpenSSL 1.1.1g с устранением уязвимости, связанной с TLS 1.3
  4. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  5. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS
  6. OpenNews: Проект OpenSSL переходит на лицензию Apache и меняет схему нумерации выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54233-openssl
Ключевые слова: openssl, libressl, dos
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:40, 10/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    ... и в старых вёдрах её никто не пофиксит. Пересборка же библиотеки и подмена её в системе приводит к неработоспособности системы (бутлуп), видимо потому, что JNI-библиотека намертво с ней слинкована (аналогичная ситуация с SQLite, хотя, казалось бы, что у SQLite очень стабильное API). Единственный выход - пересобрать систему в целом. Гугл за благополучие своих партнёров, а через них - и гугла, всех нас поимел.
     
     
  • 3, YetAnotherOnanym (ok), 11:54, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > JNI-библиотека

    Если ты про Андроед, то всем, у кого есть голова на плечах, давным-давно понятно, что и Гуглу, и производителям смартфонов накласть на пользователей.

     

  • 2, Аноним (1), 09:45, 10/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    А могилле отдельное спасибо за новый файрфокс для ведёр. И за невозможность для обычных людей поэкспериментировать со сборкой нового Firefox для старых ведёр.
     
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