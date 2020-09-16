Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux

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|4.18, Аноним (18), 11:23, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это ж вроде вообще не релевантно? Я просто повесил хук из трёх строчек на gentoo-sources и новое ядро компилируется и копируется автоматом после мержа исходников. Но тут опять же выбор либо дефолтные новые параметры, либо не автоматически. Убрал пока, мне не сложно запустить скриптец всё из тех же трёх строчек раз в месяц (примерно раз в месяц ребут). Работоспособность никто не может гарантировать, какое-то минорное обновление лтс ядра где ничего не изменялось ни в конфиге ни в системе (т.е. дело только в ядре), и вот ядро уже не может загрузится вообще (и ничего в логе, моментальная перезагрузка). А откатил на единичку и всё заработало. За полгода так и не исправили. Поменял ветку на более новую в итоге, там нормально. Вот и лтс вам.
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|4.21, ryoken (ok), 11:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собссно только через genkernel и собираю. Конфиг переодически пересматривать надо, в связи с новыми плюшками (в последний раз, когда рылся - завезли ядерный exfat).
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|2.6, Аноним (18), 10:48, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По факту бесполезная фигня непонятно для кого, но пусть будет, ядра от той же убунты НЕ СОВСЕМ подходят юзерспейсу генты (хоть работать и будет).
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|2.46, Аноним (46), 15:28, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом просто нет необходимости. Похоже теперь, что Фунту покусал разрабов Генту, там вовсе дебиановское ядро.
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|1.7, Аноним (11), 10:50, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Да ладно, давно щупал gentoo и там была возможность ставить ядра в bin. Наверное автор что то напутал.
vanilla точно был.
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|1.8, Аноним (8), 10:52, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Возможность самостоятельной сборки ядра никуда не делась если что.
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|1.13, Fracta1L (ok), 11:13, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Ещё лет через 15 до них дойдёт, что вменяемым людям нафиг не упало собирать всё из исходников, и Gentoo превратится в нормальный бинарный дистрибутив, где сборка из сорцов будет опцией.
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|1.17, Diozan (ok), 11:21, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Функция полезная для тех, кто не хочет связываться с конфигурированием ядра. Действительно, муторная штука. Но интересная. А, кстати, если не хочешь связываться с конфигурированием ядра, то зачем ставить Gentoo? Проще взять любой другой бинарный дистрибутив.
А так, никто не мешал в Gentoo ставить ядра от любого бинарного дистрибутива. Копируешь /boot, /lib/modules и всё пучком работает.
Главный недостаток бинарных ядер - обслуживание архитектур отличных от x86|amd. В зоопарке ARM только установка из исходников спасает. Фирменные "Распбианы" и другие дистрибутивы "от производителя", заточенные под конкретные платы имеют плачевную тенденцию к прекращению поддержки и перевыпуска новых версий. А универсального вменяемого ядра для всех ARM с их бесконечным разнообразием плюшек и фишек, не существует.
У меня, например, до сих пор в эксплуатации как домашний сервер BPi-R1, поддержка которого давно закончилась, так Gentoo на ней прекрасно себя чувствует со всеми последними обновлениями.
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|2.27, Аноним (27), 12:06, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А универсального вменяемого ядра для всех ARM с их бесконечным разнообразием плюшек и фишек, не существует.
Не можешь назвать причины, почему плюшки нельзя вынести в загружаемые модули, а ядро оставить универсальным, чтобы на все вёдра было одно универсальное ядро, которое не пришлось бы пересобирать создателям прошивок?
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|3.33, Diozan (ok), 12:43, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же? Можно. Но зачем мне плюшки от Xilinx при SoC Sunxi? Речь идёт о вменяемом ядре.
Нужно пояснять, сколько идёт компиляция ядра со всеми включёнными плюшками против ядра только с необходимым их набором?
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|2.39, Аноним (-), 13:15, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Действительно, муторная штука. Но интересная.
Муторная, то бишь мутит от нее, то есть неинтересная по определению. Вы уж определитесь как-нибудь, либо интересно, либо нет.
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|3.40, t (??), 13:40, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Катиться с горки на санях интересно, а тащить их в гору нет.
Что не понятного? повключать/выключать всякие фичи интересно, а вот разгребать зависимости, чтобы галочка активировалась нифига не интересно.
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|4.42, Аноним (18), 14:03, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в справке (по /) написаны все зависимости и какие символы нужно включить, их находишь всё в той же справке. Что там разгребать? Как можно придумать сделать проще, по-вашему?
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|5.50, Ordu (ok), 16:13, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как можно придумать сделать проще, по-вашему?
Например, можно было бы писать не название опции в виде строкового идентификатора, а название в том виде, как оно в menuconfig появляется. Или в menuconfig в дополнение к человеческому названию писать в скобочках внутреннее. Ещё лучше сделать кросс-ссылки, чтобы глядя на депенданс, можно было бы кликнуть по нему и перейти на него. И кнопку back, чтобы вернутся обратно. И показ дезактивированных опций каким-то образом включить. И ссылки на документацию, как в /usr/src/linux/Documentation, так и по всяким вики. И голосовой поиск. И чтобы сопли вытирало автоматически.
Там есть куда улучшать интерфейс и делать его удобнее. Причём даже без соплей.
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|1.19, Аноним (19), 11:26, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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gentoo-kernel с сохранённым конфигом делает make olddefconfig. В рамках одной ветки, в принципе, пофиг, но при смене - не забываем поправить конфиг вручную, а потом уже мержить. Мало ли, что нового и нужного появилось.
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|1.22, ryoken (ok), 11:52, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Подобный походо
Куда торопитесь..?
Надо будет посмотреть на PowerMacG5, будет ли там сабж вообще и будет ли он рабочим, по сравнению с текущим настроенным конфигом ядра :).
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|1.23, Аноним (23), 11:56, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чтобы понять, что означает «универсальная сборка ядра», надо прочитать статью до конца, да и то…
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|1.25, Аноним (25), 12:00, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>из-за отсутствия унифицированного набора опций по умолчанию, пользователь мог легко допустить ошибку
то есть подгузники для дебилов
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|1.26, Аноним (-), 12:01, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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0001 0002 0003, гениальное название для патчей, и все это в архив. А народ парится и не знает что так можно
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|2.41, пох. (?), 13:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы это так говорите, как будто ждуны ебилдов умеют эти патчи прочесть и понять, да и вообще собирались такое делать?
Так что норм названия, зато скрипту удобно ;-)
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|2.29, m.makhno (ok), 12:29, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не знаю чьего, но точно не Gentoo - в этом году сабжу 18 исполнилось
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|3.31, Аноним (31), 12:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну давай пыпыськами примеряемся, расчехляй линейку =D
Debian - 27 лет
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|1.44, jOKer (ok), 15:07, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ИМХО, с бинарным ядром плохо то, что не ты определяешь что можно вынести в модули, а что оставить в монолите. И это печалит.
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|2.48, pin (??), 15:32, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И шо? Есть cmdline, sysctl, proc, initramfs. Отключай/включай себе что хочешь. Монолит или модуль на произодительность не влияет , давно уже известно. Только вот гемор, когда как обычно внезапно выясняется, что какая-то хрень должна быть монолитная, а ты "по уму" вынес в модуль. И ой, а у нас продашкн, ужас какой.
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|1.47, Gentoo Developer (?), 15:32, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я по старинке собираю ядро в ручную и у меня ни одного бинарного пакета. Ядро обновляю редко, даже если бывают проблемы после ручной сборки ядра, то быстро и легко можно исправить с помощью LiveCD.
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|2.51, Ordu (ok), 16:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я по старинке собираю ядро в ручную
А я самописный скрипт использую, который в свою очередь использует genkernel, чтобы собрать ядро, модули, инитрамфс и поставить всё это. Вручную как-то слишком много действий делать приходится.
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