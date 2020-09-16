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Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux

16.09.2020 10:35

Разработчики Gentoo Linux объявили о готовности универсальных сборок с ядром Linux, созданных в рамках проекта Gentoo Distribution Kernel для упрощения процесса сопровождения ядра Linux в дистрибутиве. Проектом предоставлена возможность как установки готовых бинарных сборок с ядром, так и использования унифицированного ebuild для сборки, настройки и установки ядра при помощи пакетного менеджера, по аналогии с другими пакетами.

Ключевыми отличиями предложенных готовых сборок от ручного формирования ядра является возможность автоматического обновления при установке регулярных обновлений системы пакетным менеджером (emerge --update @world) и предопределённый набор опций по умолчанию, гарантирующий работоспособность после обновления (при ручном конфигурировании, если ядро не загрузится или возникнет сбой, не ясно, связана ли проблема с некорректным выставлением параметров или с ошибкой в самом ядре).

Для установки ядра Linux сформировано три пакета, которые можно установить вместе с остальными пакетами системы и после этого обновлять всю систему вместе с ядром одной командой, не прибегая к отдельной сборке ядра.

  • sys-kernel/gentoo-kernel - ядро с типовым набором патчей genpatches, специфичных для Gentoo. Сборка осуществляется при помощи пакетного менеджера с использованием настроек по умолчанию или заданием собственной конфигурации.
  • sys-kernel/gentoo-kernel-bin - уже собранные бинарные сборки gentoo-kernel, которые можно использовать для быстрой установки ядра без его компиляции на своей системе.
  • sys-kernel/vanilla-kernel - ebuild c ванильным ядром Linux, предлагаемым в виде, распространяемом на сайте kernel.org.

Напомним, что ранее в Gentoo сборка ядра осуществлялась пользователем отдельно от остальной системы с использованием ручной настройки. Подобный подход позволял выполнить тонкий тюнинг производительности, исключить при сборке лишние компоненты и сократить время сборки и размер результирующего ядра. При этом, из-за отсутствия унифицированного набора опций по умолчанию, пользователь мог легко допустить ошибку при настройке и столкнуться с проблемами с обновлением и переносимостью, которые было трудно диагностировать.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Gentoo представил систему управления пакетами Portage 3.0
  3. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал сборку для мобильных устройств, поставляемых с Android
  4. OpenNews: Разработчики Gentoo рассматривают возможность подготовки бинарных сборок ядра Linux
  5. OpenNews: Gentoo исполнилось 20 лет
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.4, развиваемого основателем Gentoo Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53721-gentoo
Ключевые слова: gentoo, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Вован (??), 10:37, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ура! Слава Горному и Коляде!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы о чём?

    // b.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:08, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://wiki.gentoo.org/wiki/Binary_package_guide/ru

    был еще вроде какой то скрипт genkernel но он вроде тоже собирал ...

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:23, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ж вроде вообще не релевантно? Я просто повесил хук из трёх строчек на gentoo-sources и новое ядро компилируется и копируется автоматом после мержа исходников. Но тут опять же выбор либо дефолтные новые параметры, либо не автоматически. Убрал пока, мне не сложно запустить скриптец всё из тех же трёх строчек раз в месяц (примерно раз в месяц ребут). Работоспособность никто не может гарантировать, какое-то минорное обновление лтс ядра где ничего не изменялось ни в конфиге ни в системе (т.е. дело только в ядре), и вот ядро уже не может загрузится вообще (и ничего в логе, моментальная перезагрузка). А откатил на единичку и всё заработало. За полгода так и не исправили. Поменял ветку на более новую в итоге, там нормально. Вот и лтс вам.
     
  • 4.21, ryoken (ok), 11:50, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собссно только через genkernel и собираю. Конфиг переодически пересматривать надо, в связи с новыми плюшками (в последний раз, когда рылся - завезли ядерный exfat).
     
  • 3.14, Рева RarogCmex Денис (?), 11:15, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.gentoo.org/wiki/User:MGorny
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:38, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ого, ничего себе, всего лет за 15 справились.
     
     
  • 2.6, Аноним (18), 10:48, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По факту бесполезная фигня непонятно для кого, но пусть будет, ядра от той же убунты НЕ СОВСЕМ подходят юзерспейсу генты (хоть работать и будет).
     
     
  • 3.16, Рева RarogCmex Денис (?), 11:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я давно и усмешно использую для своего сервера. Работает.
     
  • 2.34, anonimous (?), 12:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никому ненужно было.
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:28, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом просто нет необходимости. Похоже теперь, что Фунту покусал разрабов Генту, там вовсе дебиановское ядро.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:41, 16/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:44, 16/09/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:45, 16/09/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.7, Аноним (11), 10:50, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да ладно, давно щупал gentoo и там была возможность ставить ядра в bin. Наверное автор что то напутал.
    vanilla точно был.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 10:52, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего он не напутал, всё нормально.

    // b.

     
  • 2.37, anonimous (?), 13:04, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    не то что-то щупал
     
     
  • 3.45, pin (??), 15:24, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И не у gentoo.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:52, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Возможность самостоятельной сборки ядра никуда не делась если что.
     
  • 1.13, Fracta1L (ok), 11:13, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Ещё лет через 15 до них дойдёт, что вменяемым людям нафиг не упало собирать всё из исходников, и Gentoo превратится в нормальный бинарный дистрибутив, где сборка из сорцов будет опцией.
     
     
  • 2.15, Рева RarogCmex Денис (?), 11:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вообще-то бинпакеты там давно уже есть.
     
     
  • 3.20, BlackRot (ok), 11:37, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да? 😳
     
     
  • 4.30, Корец (?), 12:32, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.
     
  • 2.43, xxgb (?), 14:10, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таких дистров и так полно. пусть себе собирают тешатся.
     

  • 1.17, Diozan (ok), 11:21, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Функция полезная для тех, кто не хочет связываться с конфигурированием ядра. Действительно, муторная штука. Но интересная. А, кстати, если не хочешь связываться с конфигурированием ядра, то зачем ставить Gentoo? Проще взять любой другой бинарный дистрибутив.
    А так, никто не мешал в Gentoo ставить ядра от любого бинарного дистрибутива. Копируешь /boot, /lib/modules и всё пучком работает.

    Главный недостаток бинарных ядер - обслуживание архитектур отличных от x86|amd. В зоопарке ARM только установка из исходников спасает. Фирменные "Распбианы" и другие дистрибутивы "от производителя", заточенные под конкретные платы имеют плачевную тенденцию к прекращению поддержки и перевыпуска новых версий. А универсального вменяемого ядра для всех ARM с их бесконечным разнообразием плюшек и фишек, не существует.
    У меня, например, до сих пор в эксплуатации как домашний сервер BPi-R1, поддержка которого давно закончилась, так Gentoo на ней прекрасно себя чувствует со всеми последними обновлениями.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:06, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А универсального вменяемого ядра для всех ARM с их бесконечным разнообразием плюшек и фишек, не существует.

    Не можешь назвать причины, почему плюшки нельзя вынести в загружаемые модули, а ядро оставить универсальным, чтобы на все вёдра было одно универсальное ядро, которое не пришлось бы пересобирать создателям прошивок?

     
     
  • 3.33, Diozan (ok), 12:43, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же? Можно. Но зачем мне плюшки от Xilinx при SoC Sunxi? Речь идёт о вменяемом ядре.
    Нужно пояснять, сколько идёт компиляция ядра со всеми включёнными плюшками против ядра только с необходимым их набором?
     
  • 2.39, Аноним (-), 13:15, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Действительно, муторная штука. Но интересная.

    Муторная, то бишь мутит от нее, то есть неинтересная по определению. Вы уж определитесь как-нибудь, либо интересно, либо нет.

     
     
  • 3.40, t (??), 13:40, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Катиться с горки на санях интересно, а тащить их в гору нет.

    Что не понятного? повключать/выключать всякие фичи интересно, а вот разгребать зависимости, чтобы галочка активировалась нифига не интересно.

     
     
  • 4.42, Аноним (18), 14:03, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в справке (по /) написаны все зависимости и какие символы нужно включить, их находишь всё в той же справке. Что там разгребать? Как можно придумать сделать проще, по-вашему?
     
     
  • 5.50, Ordu (ok), 16:13, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как можно придумать сделать проще, по-вашему?

    Например, можно было бы писать не название опции в виде строкового идентификатора, а название в том виде, как оно в menuconfig появляется. Или в menuconfig в дополнение к человеческому названию писать в скобочках внутреннее. Ещё лучше сделать кросс-ссылки, чтобы глядя на депенданс, можно было бы кликнуть по нему и перейти на него. И кнопку back, чтобы вернутся обратно. И показ дезактивированных опций каким-то образом включить. И ссылки на документацию, как в /usr/src/linux/Documentation, так и по всяким вики. И голосовой поиск. И чтобы сопли вытирало автоматически.

    Там есть куда улучшать интерфейс и делать его удобнее. Причём даже без соплей.

     

  • 1.19, Аноним (19), 11:26, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    gentoo-kernel с сохранённым конфигом делает make olddefconfig. В рамках одной ветки, в принципе, пофиг, но при смене - не забываем поправить конфиг вручную, а потом уже мержить. Мало ли, что нового и нужного появилось.
     
  • 1.22, ryoken (ok), 11:52, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Подобный походо

    Куда торопитесь..?

    Надо будет посмотреть на PowerMacG5, будет ли там сабж вообще и будет ли он рабочим, по сравнению с текущим настроенным конфигом ядра :).

     
  • 1.23, Аноним (23), 11:56, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы понять, что означает «универсальная сборка ядра», надо прочитать статью до конца, да и то…
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 11:57, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я не пользователь Gentoo.
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:00, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >из-за отсутствия унифицированного набора опций по умолчанию, пользователь мог легко допустить ошибку

    то есть подгузники для дебилов

     
     
  • 2.32, Diozan (ok), 12:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Которые надевают их на голову.
     

  • 1.26, Аноним (-), 12:01, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    0001 0002 0003, гениальное название для патчей, и все это в архив.  А народ парится и не знает что так можно
     
     
  • 2.41, пох. (?), 13:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы это так говорите, как будто ждуны ебилдов умеют эти патчи прочесть и понять, да и вообще собирались такое делать?

    Так что норм названия, зато скрипту удобно ;-)

     

  • 1.28, Аноним (28), 12:10, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца.
     
     
  • 2.29, m.makhno (ok), 12:29, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не знаю чьего, но точно не Gentoo - в этом году сабжу 18 исполнилось
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:38, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну давай пыпыськами примеряемся, расчехляй линейку =D
    Debian - 27 лет
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:59, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слака на 2 месяца старше.
     
     
  • 5.38, Аноним (31), 13:05, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Unix (Bell Labs), BSD, Xenix OS, HP-UX, AIX, Minix
     

  • 1.44, jOKer (ok), 15:07, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИМХО, с бинарным ядром плохо то, что не ты определяешь что можно вынести в модули, а что оставить в монолите. И это печалит.
     
     
  • 2.48, pin (??), 15:32, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И шо? Есть cmdline, sysctl, proc, initramfs. Отключай/включай себе что хочешь. Монолит или модуль на произодительность не влияет , давно уже известно. Только вот гемор, когда как обычно внезапно выясняется, что какая-то хрень должна быть монолитная, а ты "по уму" вынес в модуль. И ой, а у нас продашкн, ужас какой.
     

  • 1.47, Gentoo Developer (?), 15:32, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я по старинке собираю ядро в ручную и у меня ни одного бинарного пакета. Ядро обновляю редко, даже если бывают проблемы после ручной сборки ядра, то быстро и легко можно исправить с помощью LiveCD.
     
     
  • 2.51, Ordu (ok), 16:16, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я по старинке собираю ядро в ручную

    А я самописный скрипт использую, который в свою очередь использует genkernel, чтобы собрать ядро, модули, инитрамфс и поставить всё это. Вручную как-то слишком много действий делать приходится.

     

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