Gentoo начал распространение универсальных сборок ядра Linux

Разработчики Gentoo Linux объявили о готовности универсальных сборок с ядром Linux, созданных в рамках проекта Gentoo Distribution Kernel для упрощения процесса сопровождения ядра Linux в дистрибутиве. Проектом предоставлена возможность как установки готовых бинарных сборок с ядром, так и использования унифицированного ebuild для сборки, настройки и установки ядра при помощи пакетного менеджера, по аналогии с другими пакетами. Ключевыми отличиями предложенных готовых сборок от ручного формирования ядра является возможность автоматического обновления при установке регулярных обновлений системы пакетным менеджером (emerge --update @world) и предопределённый набор опций по умолчанию, гарантирующий работоспособность после обновления (при ручном конфигурировании, если ядро не загрузится или возникнет сбой, не ясно, связана ли проблема с некорректным выставлением параметров или с ошибкой в самом ядре). Для установки ядра Linux сформировано три пакета, которые можно установить вместе с остальными пакетами системы и после этого обновлять всю систему вместе с ядром одной командой, не прибегая к отдельной сборке ядра. sys-kernel/gentoo-kernel - ядро с типовым набором патчей genpatches, специфичных для Gentoo. Сборка осуществляется при помощи пакетного менеджера с использованием настроек по умолчанию или заданием собственной конфигурации.

sys-kernel/gentoo-kernel-bin - уже собранные бинарные сборки gentoo-kernel, которые можно использовать для быстрой установки ядра без его компиляции на своей системе.

sys-kernel/vanilla-kernel - ebuild c ванильным ядром Linux, предлагаемым в виде, распространяемом на сайте kernel.org. Напомним, что ранее в Gentoo сборка ядра осуществлялась пользователем отдельно от остальной системы с использованием ручной настройки. Подобный подход позволял выполнить тонкий тюнинг производительности, исключить при сборке лишние компоненты и сократить время сборки и размер результирующего ядра. При этом, из-за отсутствия унифицированного набора опций по умолчанию, пользователь мог легко допустить ошибку при настройке и столкнуться с проблемами с обновлением и переносимостью, которые было трудно диагностировать.



