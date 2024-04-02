Проект Ussury развивает новую стандартную библиотеку Си

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|2.4, Golangdev (?), 20:17, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Академическая поделка. Вакансий на "Рефал" - ноль. Если автор не сделает шагов про продвижению своих "stdlib C" и "Рефал", с ходу - внедрение в каждый утюг и формировние коммьюнити, привлечение коммерческих компаний с демонстрацией им, почему им это может быть полезно - проекты загнутся по мере того как пропадёт интерес их единственного автора.
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|1.3, Аноним (3), 20:15, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Возможность использования Си++ в ядре Linux принципиально не рассматривается, поскольку идёт вразрез с устоявшейся традицией.
Что за традиция такая?
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|1.7, Аноним (7), 20:19, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему-то мне кажется, что проект ждёт стагнация и забытие в истории... Серьёзно, зачем ещё одна библиотека?
Дополнительные странные моменты:
– авторская лицензия: тут ещё нужно подумать о её совместимости с другими лицензиями, не говоря уже о полушуточных выражениях, не отдающих нейтральностью;
– русский вместо английского: английский – хороший тон для международного обмена кодом и документацией;
Зачем:
1. Программисту-любителю использовать этот проект, если он явно может загнуться?
2. Зачем профессиональному программисту использовать этот проект, если лицензия мутная?
Вывод: любительская поделка для узкого круга лиц, за пределы которого не выйдет.
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|2.15, kusb (?), 21:39, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не патриот-государственник, а вообще либераст (ещё и с ГД, что комбо), но мне нравится идея использования русского языка в определённых проектах.
Английский может быть барьером для входа, причём даже существенным. Также это круто с точки зрения "великой справедливости", сохранения языка и некоторых культурных особенностей (часть из которых мне нравятся)
Само наличие библиотеки с русскими комментариями и русской документации для изучения очень полезно.
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|3.24, Аноним (24), 22:57, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я хоть и идейный противник либерастии, но согласен по вопросу языка.
Почему англоязычным доступно просто "говорить с ЭВМ на родном языке", а другим нужно "читать молитвы на латыни"?
ЯП, кмк, должны быть легко интернационализируемыми (о какое слово, задолбался писать)...
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|3.26, Аноним (-), 23:07, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> англоязычным доступно просто "говорить с ЭВМ на родном языке"
Как будто им от этого хорошо...
Вот представь что ты всю рабочую карьеру читаешь код и пишешь на 1С!
Это же кукухой можно поехать.
Более того, большая часть иностранцев, кто пишут код с тобой, коверкают слова, пропускают артикли, используют не те выражения и так далее. Как будто попал на удафф, а не открыл IDE.
> Английский может быть барьером для входа, причём даже существенным.
Русский может быть еще большим барьером для опенсорса.
Потому что английский худо-бедно выучили даже французы и японцы.
А найти кириллическую клавиатуру тот еще квест за пределамы экс.
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|1.11, Аноним (11), 20:47, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стандартная библиотека - та, которая описана в стандарте. Этой в стандарте нет, значит этом просто библиотека. Новость должна звучать так: "Кто-то написал какую-то сишную библиотеку для своего хелловорлда".
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|2.16, kusb (?), 21:45, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А библиотека (как glibc, musl, msvcrt, cosmopolitan) вообще указана в стандарте или они реализуют стандарт? o_O
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|1.14, Аноним (14), 21:38, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Странное название. Какая связь между сишной библиотекой и ростовщичеством?
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|1.17, Аноним (17), 21:50, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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" _Посвящается памяти индейцев, проданных соплеменниками за ворох одеял._"
это в ссылке про лицензию
зачем про это всем знать ?
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|2.19, Abra (?), 22:08, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аффтар надеется на то, что проект возможно получит развитие за пределами РФ и хочет что то рассказать жителям зарубежья.
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|2.23, Ivan_83 (ok), 22:42, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мда :)
Типичное весеннее обострение, всякое ненунжное собирается с другим ещё больше ненужным непонятно для чего.
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|1.25, Аноним (25), 23:03, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Трава у автора несомненно хорошая и он точно умеет в ABI, но...
1. ONTL это не "стандартная библиотека С++11", а некий набор утилитарных обвязок облегчающих кодирование для NativeAPI. Причем там всегда чего-то не хватало, а реальный функциональный код был в ntdll и т.д. Нужно сильно постараться чтобы найти мотивировку для вытаскивания этой стюардессы из гроба mustie.
2. Нет сложностей проставить ручками номера пары десятков системных вызовов для одной архитектуры текущей/удобной версии ядра, но дальше это тупик без машинерии. Есть подозрение, что автор не в курсе масштаба бедствия (в том числе не понимает причинно-следственные связи требований LSB, см https://github.com/STrusov/Ussury/blob/draft2/runtime/link.h).
3. Показанное пока является только минималистической заготовкой. С таким-же успехом можно было опубликовать новость по поводу успешного основания проекта после выполнения mkdir и git init ;)
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