Проект Ussury развивает новую стандартную библиотеку Си

> англоязычным доступно просто "говорить с ЭВМ на родном языке" Как будто им от этого хорошо...

Вот представь что ты всю рабочую карьеру читаешь код и пишешь на 1С!

Это же кукухой можно поехать. Более того, большая часть иностранцев, кто пишут код с тобой, коверкают слова, пропускают артикли, используют не те выражения и так далее. Как будто попал на удафф, а не открыл IDE. > Английский может быть барьером для входа, причём даже существенным. Русский может быть еще большим барьером для опенсорса.

Потому что английский худо-бедно выучили даже французы и японцы.

А найти кириллическую клавиатуру тот еще квест за пределамы экс.

