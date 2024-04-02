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Проект Ussury развивает новую стандартную библиотеку Си

02.04.2024 20:05

Начата постепенная адаптация ONTL (Open NT Native Template Library) под операционную систему Linux (проект ONTL реализует стандартную библиотеку Си++11, применявшуюся для создания исполняемых файлов, как для NativeAPI пространства пользователя, так и ядра ОС Windows). Возможность использования Си++ в ядре Linux принципиально не рассматривается, поскольку идёт вразрез с устоявшейся традицией.

Небольшая часть Си-функций перенесена в новую библиотеку, добавлены некоторые системные вызовы POSIX. На момент публикации обеспечена сборка авторского интерпретатора Рефал-М в статически слинкованный файл в формате ELF. Обеспечивается статическая сборка трансляторами GCC 13 и Clang 17 для архитектуры AMD64 и ядра Linux 6.6. Одной из целей проекта является создание документации на русском языке, достаточно точно отражающей стандарт языка. Исходные тексты обнародованы под лицензией, состоящей из единственного пункта: "Fac officium, Deus providebit".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/STrusov/Uss...)
  2. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Musl 1.2.5
  3. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки PicoLibc 1.8.6
  4. OpenNews: Выпуск стандартной Си-библиотеки Cosmopolitan 2.0, развиваемой для переносимых исполняемых файлов
  5. OpenNews: Microsoft открыл код стандартной библиотеки С++, поставляемой в Visual Studio
  6. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.39 и набора утилит GNU Binutils 2.42
Автор новости: n00by
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60913-ussury
Ключевые слова: ussury, libc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:10, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Что это за фигня?
     
     
  • 2.4, Golangdev (?), 20:17, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Академическая поделка. Вакансий на "Рефал" - ноль. Если автор не сделает шагов про продвижению своих "stdlib C" и "Рефал", с ходу - внедрение в каждый утюг и формировние коммьюнити, привлечение коммерческих компаний с демонстрацией им, почему им это может быть полезно - проекты загнутся по мере того как пропадёт интерес их единственного автора.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:15, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Возможность использования Си++ в ядре Linux принципиально не рассматривается, поскольку идёт вразрез с устоявшейся традицией.

    Что за традиция такая?

     
     
  • 2.6, Golangdev (?), 20:18, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    причуды автора, см. мой коммент выше.
     

  • 1.5, наука_кандидатов (?), 20:18, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно. И любой, кто пытался читать исходники glibc, это подтвердит.
     
     
  • 2.13, Sw00p aka Jerom (?), 21:13, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нужно

    конечно, надо же чем-нибудь заниматься

    пс: шутка про кота уже устарела :(

     

  • 1.7, Аноним (7), 20:19, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему-то мне кажется, что проект ждёт стагнация и забытие в истории... Серьёзно, зачем ещё одна библиотека?
    Дополнительные странные моменты:
    – авторская лицензия: тут ещё нужно подумать о её совместимости с другими лицензиями, не говоря уже о полушуточных выражениях, не отдающих нейтральностью;
    – русский вместо английского: английский – хороший тон для международного обмена кодом и документацией;

    Зачем:
    1. Программисту-любителю использовать этот проект, если он явно может загнуться?
    2. Зачем профессиональному программисту использовать этот проект, если лицензия мутная?

    Вывод: любительская поделка для узкого круга лиц, за пределы которого не выйдет.

     
     
  • 2.15, kusb (?), 21:39, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не патриот-государственник, а вообще либераст (ещё и с ГД, что комбо), но мне нравится идея использования русского языка в определённых проектах.
    Английский может быть барьером для входа, причём даже существенным. Также это круто с точки зрения "великой справедливости", сохранения языка и некоторых культурных особенностей (часть из которых мне нравятся)
    Само наличие библиотеки с русскими комментариями и русской документации для изучения очень полезно.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:57, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хоть и идейный противник либерастии, но согласен по вопросу языка.

    Почему англоязычным доступно просто "говорить с ЭВМ на родном языке", а другим нужно "читать молитвы на латыни"?

    ЯП, кмк, должны быть легко интернационализируемыми (о какое слово, задолбался писать)...

     
  • 3.26, Аноним (-), 23:07, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > англоязычным доступно просто "говорить с ЭВМ на родном языке"

    Как будто им от этого хорошо...
    Вот представь что ты всю рабочую карьеру читаешь код и пишешь на 1С!
    Это же кукухой можно поехать.

    Более того, большая часть иностранцев, кто пишут код с тобой, коверкают слова, пропускают артикли, используют не те выражения и так далее. Как будто попал на удафф, а не открыл IDE.

    > Английский может быть барьером для входа, причём даже существенным.

    Русский может быть еще большим барьером для опенсорса.
    Потому что английский худо-бедно выучили даже французы и японцы.
    А найти кириллическую клавиатуру тот еще квест за пределамы экс.

     

  • 1.10, Cradle (?), 20:28, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Язычок забавный, напоминает вот это: http://p-nand-q.com/programming/languages/java2k/manual.html
     
  • 1.11, Аноним (11), 20:47, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Стандартная библиотека - та, которая описана в стандарте. Этой в стандарте нет, значит этом просто библиотека. Новость должна звучать так: "Кто-то написал какую-то сишную библиотеку для своего хелловорлда".
     
     
  • 2.16, kusb (?), 21:45, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А библиотека (как glibc, musl, msvcrt, cosmopolitan) вообще указана в стандарте или они реализуют стандарт? o_O
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:01, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возможность использования Си++ в ядре Linux принципиально не рассматривается, поскольку идёт вразрез с устоявшейся традицией.

    А это про что тогда? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60436

     
  • 1.14, Аноним (14), 21:38, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странное название. Какая связь между сишной библиотекой и ростовщичеством?
     
  • 1.17, Аноним (17), 21:50, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    " _Посвящается памяти индейцев, проданных соплеменниками за ворох одеял._"

    это в ссылке про лицензию


    зачем  про это всем знать ?

     
     
  • 2.19, Abra (?), 22:08, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аффтар надеется на то, что проект возможно получит развитие за пределами РФ и хочет что то рассказать жителям зарубежья.
     
  • 2.20, Аноним (-), 22:09, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:01, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А новость точно на день не опоздала?
     
     
  • 2.21, Abra (?), 22:09, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен:)
     
  • 2.23, Ivan_83 (ok), 22:42, 02/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мда :)
    Типичное весеннее обострение, всякое ненунжное собирается с другим ещё больше ненужным непонятно для чего.
     

  • 1.22, Аноним (22), 22:09, 02/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 23:03, 02/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Трава у автора несомненно хорошая и он точно умеет в ABI, но...

    1. ONTL это не "стандартная библиотека С++11", а некий набор утилитарных обвязок облегчающих кодирование для NativeAPI. Причем там всегда чего-то не хватало, а реальный функциональный код был в ntdll и т.д. Нужно сильно постараться чтобы найти мотивировку для вытаскивания этой стюардессы из гроба mustie.

    2. Нет сложностей проставить ручками номера пары десятков системных вызовов для одной архитектуры текущей/удобной версии ядра, но дальше это тупик без машинерии. Есть подозрение, что автор не в курсе масштаба бедствия (в том числе не понимает причинно-следственные связи требований LSB, см https://github.com/STrusov/Ussury/blob/draft2/runtime/link.h).

    3. Показанное пока является только минималистической заготовкой. С таким-же успехом можно было опубликовать новость по поводу успешного основания проекта после выполнения mkdir и git init ;)

     

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