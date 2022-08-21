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Выпуск стандартной Си-библиотеки Cosmopolitan 2.0, развиваемой для переносимых исполняемых файлов

21.08.2022 09:36

Опубликован выпуск проекта Cosmopolitan 2.0, развивающего стандартную Си-библиотеку и универсальный формат исполняемых файлов, который можно использовать для распространения программ для разных операционных систем без использования интерпретаторов и виртуальных машин. Получаемый при помощи компиляции в GCC и Clang результат компонуется в статически связываемый универсальный исполняемый файл, который пригоден для запуска в любом дистрибутиве Linux, macOS, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD и даже вызова из BIOS. Код проекта распространяется под лицензией ISC (упрощённый вариант MIT/BSD).

Контейнер для формирования универсальных исполняемых файлов основан на совмещении специфичных для разных операционных систем сегментов и заголовков (PE, ELF, MACHO, OPENBSD) в одном файле, комбинируя в нем несколько разных форматов, используемых в Unix, Windows и macOS. Для обеспечения запуска одного исполняемого файла в Windows и Unix-системах применяется трюк, связанный с кодированием файлов Windows PE в виде shell-скрипта, пользуясь тем, что Thompson Shell не использует маркер скриптов "#!". Для создания программ, включающих несколько файлов (компоновки всех ресурсов в один файл), поддерживается формирование исполняемого файла в виде специально оформленного ZIP-архива. Схема предложенного формата (пример приложения hello.com): 


   MZqFpD='
   BIOS BOOT SECTOR'
   exec 7<> $(command -v $0)
   printf '\177ELF...LINKER-ENCODED-FREEBSD-HEADER' >&7
   exec "$0" "$@"
   exec qemu-x86_64 "$0" "$@"
   exit 1
   REAL MODE...
   ELF SEGMENTS...
   OPENBSD NOTE...
   MACHO HEADERS...
   CODE AND DATA...
   ZIP DIRECTORY...

Вначале файле указывается метка "MZqFpD", которая воспринимается как заголовок формата Windows PE. Данная последовательность также декодируется в инструкции "pop %r10 ; jno 0x4a ; jo 0x4a", а строка "\177ELF" в инструкцию "jg 0x47", которые применяются для проброса на точку входа. В Unix-системах выполняется shell-код, в котором используется команда exec с передачей исполняемого кода через неименованный канал. Ограничением предложенного метода является возможность запуска в Unix-подобных ОС только с использованием оболочек, поддерживающих режим совместимости с Thompson Shell.

Вызов qemu-x86_64 предусмотрен для реализации дополнительной переносимости и позволяет выполнить скомпилированный для архитектуры x86_64 код на платформах, отличных от x86, например, на платах Raspberry Pi и устройствах Apple, укомплектованных процессорами ARM. Проект также может использоваться для создания самодостаточных приложений, работающих без операционной системы (bare metal). В таких приложениях к исполняемому файлу прикрепляется загрузчик, а программа выступает в роли загружаемой операционной системы.

В развиваемой проектом стандартной Си-библиотеке libc предложено 2024 функции (в первом выпуске было около 1400 функций). По производительности Cosmopolitan работает также быстро как и glibc и заметно опережает Musl и Newlib, при том, что Cosmopolitan по размеру кода на порядок меньше glibc и примерно соответствует Musl и Newlib. Для оптимизации часто вызываемых функций таких как memcpy и strlen, дополнительно используется техника "trickle-down performance", при которой для вызова функции применяется макрос-обвязка, в котором компилятор информируется о задействованных в процессе выполнения кода регистрах CPU, что позволяет экономить ресурсы при сохранении состояния CPU за счёт сохранения только изменяемых регистров.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Изменена схема обращения к внутренним ресурсам внутри zip-файла (при открытии файлов теперь используются обычные пути /zip/... вместо обращения по префиксу zip:..). Аналогично для доступа к дискам в Windows предоставлена возможность использования путей вида "/c/..." вместо "C:/...".
  • Предложен новый загрузчик APE (Actually Portable Executable), определяющий формат универсальных исполняемых файлов. Новый загрузчик использует mmap для размещения программы в памяти и больше не изменяет содержимое на лету. При необходимости универсальный исполняемый файл может быть сконвертирован в обычные исполняемые файлы, привязанные к отдельным платформам.
  • На платформе Linux реализована возможность использования модуля ядра binfmt_misc для запуска APE-программ. Отмечается что использование binfmt_misc является наиболее быстрым методом запуска.
  • Для Linux предложена реализация функциональности системных вызовов pledge() и unveil(), развиваемых проектом OpenBSD. Предоставляется API для использования данных вызовов в программах на языках C, C++, Python и Redbean, а также утилита pledge.com для изоляции произвольных процесов.
  • Для сборки задействована утилита Landlock Make - редакция GNU Make с более жёсткой проверкой зависимостей и использованием системного вызова Landlock для изоляции программы от остальной системы и повышения эффективности кэширования. В качестве опции сохранена возможности сборки и обычным GNU Make.
  • Реализованы функции для многопоточности - _spawn() и _join(), представляющие собой универсальные обвязки над специфичными для разных операционных систем API. Также ведётся работа над реализацией поддержки POSIX Threads.
  • Предоставлена возможность использования ключевого слова _Thread_local для использования отдельных для каждого потока хранилищ (TLS, Thread-Local Storage). По умолчанию C runtime инициализирует TLS для основного потока, что привело к увеличению минимального размера исполняемого файл с 12 до 16 КБ.
  • В исполняемые файлы добавлена поддержка параметров "--ftrace" и "--strace" для вывода в stderr информации о всех вызовах функций и системных вызовах.
  • Добавлена поддержка системного вызова closefrom(), поддерживаемого в Linux 5.9+, FreeBSD 8+ и OpenBSD.
  • На платформе Linux до 10 раз увеличена производительность вызовов clock_gettime и gettimeofday за счёт использования механизма vDSO (virtual dynamic shared object), дающего возможность перенести обработчик системного вызова в пространство пользователя и избежать переключений контекста.
  • Из библиотеки Musl перенесены математические функции для работы с комплексными числами. Ускорена работа многих математических функций.
  • Предложена функция nointernet(), отключающая сетевые возможности.
  • Добавлены новые функции для эффективного прикрепления строк: appendd, appendf, appendr, appends, appendw, appendz, kappendf, kvappendf и vappendf.
  • Добавлен защищённый вариант семейства функций kprintf(), предназначенный для работы при повышенных привилегиях.
  • Значительно повышена производительность реализаций SSL, SHA, curve25519 и RSA.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Cosmopolitan - стандартная Си-библиотека и формат кроссплатформенных исполняемых файлов
  3. OpenNews: Redbean 2.0 - платформа для web-приложений, упакованных в универсальный исполняемый ZIP-архив
  4. OpenNews: Проект по портированию механизма изоляции pledge для Linux
  5. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  6. OpenNews: FatELF - формат для упаковки в исполняемый файл поддержки разных платформ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57663-cosmopolitan
Ключевые слова: cosmopolitan, libc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 21/08/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    Это та самая библиотека, которую делает транс?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:07, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут и _би_нарник -- футанари
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 21/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > без использования интерпретаторов и виртуальных машин

    exec qemu-x86_64 "$0" "$@"

    Точно-точно без?!

     
     
  • 2.8, Аноним84701 (ok), 13:56, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> для распространения программ для разных операционных систем без использования интерпретаторов и виртуальных машин.

    ...
    >> Вызов qemu-x86_64 предусмотрен для реализации дополнительной переносимости и позволяет выполнить скомпилированный для архитектуры x86_64 код на платформах, отличных от x86,
    > exec qemu-x86_64 "$0" "$@"
    > Точно-точно без?!

    Точно-точно читал?

     
  • 2.9, Noname (??), 13:59, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для запуска x86-бинарника из arm-системы.
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:02, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если выполнять на той же архитектуре, для которой скомпилирован код, до этой строки выполнение не дойдёт.
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:09, 21/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    А когда его перепишут на раст?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:32, 21/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда, перепишут на Карбон. Причём всё, совсем всё, Карл!
     

  • 1.5, Аноним (-), 13:24, 21/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    линук энтерпрайз эдишен)
     
  • 1.7, Аноним (6), 13:37, 21/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    А никого не интересует что даже если этот бинарник запустится на разных системах, сам софт должен быть заточен под разные системы и разные библиотеки. А раз уж ты все равно затачиваешь программу под разные системы почему бы тебе не выпустить разные бинарники для каждой системы?
     
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