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|3.25, Аноним (25), 20:37, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нафиг тех, кто пихает один и тот же всем известный браузер под 300 МБ в каждое приложение вместо того, чтобы использовать системный
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|3.18, Аноним (18), 19:02, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альтернатив пиханию веб приложения и веб сервера на один и тот же компьютер? Но ведь смысл веба он в другом совсем. А для локальных приложений уже 25 лет ей разные фреймворки.
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|1.3, Аноним (3), 16:26, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Давайте писать приложения на js и упаковывать их в zip с apache и chromium.
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|4.24, Аноним (24), 20:37, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда давай туда добавим ещё виртуальную Oberon-машину, написанную на JS.
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|4.33, kusb (?), 22:07, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если есть свободный unrar-free, то наверное можно и так. Только патенты...
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|1.7, Брат Анон (ok), 16:37, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Утверждается, что web-сервер способен обработать более миллиона
> запросов в секунду на обычном ПК
Вот до этого момента я благосклонно смотрел на новость. МИЛЛИОН запросов в секунду??))) Эххх... Молодёжжжжь...
Даже готов был простить "zip и gzip используют общий формат, поэтому данные отдаются без перепаковки из уже сжатых областей в zip-файле". Статику так отдать можно. Но каким боком тут тогда скрипты?! А если работают скрипты -- какая нафиг статика?!
Всё понимаю, прекрасно, что поддерживается мультиплатформенность из одного файла, но зачем?....
Так много вопросов и так мало ответов.
Немного отсебятины: гошечка умеет статически вкомпилировать все необходимые данные для отображения страницы со всеми потрохами, умеет изображать из себя веб-сервер, мультиплатформенна и немного быстрее Lua. Раз так в 30..40 (в зависимости от криворукости программиста на Lua и Go). Интерпретатор Lua на Go -- есть. Интерпретатора Go на Lua -- нет.
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|2.11, Без аргументов (?), 17:02, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Го похож на Си, еще и к int64 нельзя int8 присвоить без явного преобразования, а это кошмар для вебмакак
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|3.15, Брат Анон (ok), 18:47, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Го похож на Си, еще и к int64 нельзя int8 присвоить без
> явного преобразования, а это кошмар для вебмакак
Прикинь, в Си можно присвоить с автоматическим приведением типа.
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|4.22, Без аргументов (?), 20:16, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я знаю Си уже с десяток лет. Вы неправильно прочитали. Я говорю, что в Го помимо прочего еще строже с типами
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|3.20, Аноним (-), 19:52, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вебмакаки как раз любят когда явных преобразований нет. Если бы ты заглянул хоть раз в js который они пишут, то там запросто можно нарваться на переменную, которая в зависимости по ситуации может хранить в себе null, int или float. А иногда ещё и string добавляется к списку. Так что это именно вебмакаки очень любят устраивать мешанину из разных типов, отдавая на откуп компилятору/интерпретатору все приведения типов.
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|4.21, Бывалый смузихлёб (?), 20:10, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но почему-то "вебмакаки" вполне знают, что, например, прибавление числа к строке приведёт к конкатенации( т.е "3" + 2 = "32" )
тем более, что последние годы переменные из общего var разделились на let и const, причём последняя используется несравненно чаще
и, да, если есть возмонждсоть, то почему бы с типами не париться подобию компилятора а не проггеру ? Оно всё равно либо интерпретируется( долго ), либо - JITится( работает быстрее но есть нюансы в тюк по типам передаваемых переменных )
тем более, что на стороне жси машины, его исполняющей, гораздо бОльшая проблема - не типы, а сколько планировать выделения памяти под конкретную функцию
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|3.30, Аноним (30), 20:55, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Зато местные критики - эксперты во всём: в архитектуре (могут написать 10 строчек на асме и знают про кэш), компиляторах (прочитали названия глав в книге с драконом), теории типов (лучший тип - void*), проектировании языков программирования (Rust - плохо, там закорючек много, а вот Pascal - норм, там слова) и телепатии ("они не знаю то", "они не знают это"). При этом свой код не показывают, потому что достигли просветления и поняли, что лучший код - это его отсутствие."
Вы случайно не эксперт в телепатии?
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|4.35, Без аргументов (?), 22:16, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не показываю код, т.к. он в основном был на работах, либо лет 10 назад, который похерил. Но я действительно изучал и архитектуру ЭВМ, и автоматы, и организацию памяти, защищенный режим, и даже на ассемблере писал, в т.ч. на MASM, а не только DOS. И микроконтроллеры без всрастов и NodeMCU с Iskra JS. И сидел через GPRS и диалап на форумах и в мессендежерах, которые выполняли свою функцию. А эти щаз пройдут курс на ютубе "фуллстэк нодежс за 3 часа", и мнят себя хрен знает кем.
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|1.14, Аноним (14), 18:39, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще не понимаю что тут написано, пока читал, сжал кружку со смузи, думал разобью, хорошо лапки слабые не порезался
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|1.17, Аноним (17), 19:00, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>и позволяет использовать утилиту zip для добавления дополнительных файлов
Никогда не делайте так если у вас небольшие архивы. Потому что с корректностью обновления заголовоков zip файла не везде все прекрасно. Есть проблемы. Многие создают свои костыли для обхода этих проблем.
Например: скажем библиотека X в lts дистрибутиве допускает ошибки в добавлении/обновлении таблицы файлов. И есть библиотека Y которая знает что есть та самая X и знает (как они думают) правильно поступать в данной ситуации, на деле все вытекает в header corruption.
Если есть возможность всегда лучше переупаковывать zip.
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|2.19, Аноним (17), 19:08, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и еще советую использовать только Deflate компрессию. Хотя zip контейнер позволяет использовать deflate64, bzip2, lzma, ppmd и даже zstd. Самый портабельный это deflate (не deflate64).
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