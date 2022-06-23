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Redbean 2.0 - платформа для web-приложений, упакованных в универсальный исполняемый ZIP-архив

25.06.2022 15:31

Представлен выпуск проекта Redbean 2.0, предлагающего web-сервер, позволяющий поставлять web-приложения в форме универсального исполняемого файла, который может быть выполнен в Linux, Windows, MacOS, FreeBSD, NetBSD и OpenBSD. Все связанные с web-приложением и сервером ресурсы компонуются в один исполняемый файл, который при этом совместим с форматом архивов ZIP и позволяет использовать утилиту zip для добавления дополнительных файлов. Возможность запуска одного файла в разных ОС и его распознание как ZIP-архива достигается благодаря манипуляциям с заголовками исполняемых файлов и связыванием с многоплатформенной стандартной Си-библиотекой Cosmopolitan. Код проекта распространяется под лицензией ISC.

Идея проекта в поставке одного исполняемого файла "redbean.com" со встроенным web-сервером. Разработчик web-приложения может при помощи утилиты zip добавить в этот файл HTML и Lua-файлы и получить на выходе самодостаточное web-приложение, выполняемого во всех популярных ОС и не требующего для работы запуска в системе отдельного web-сервера.

После запуска полученного исполняемого файла, для обращения к сохранённому в файле web-приложению используется встроенный web-сервер. По умолчанию обработчик прикрепляется к localhost, но сервер может применяться и в качестве обычного публичного web-сервера (например, данный сервер обслуживает сайт проекта). Встроенный Web-сервер поддерживает обращение по HTTPS и может выполняться с использованием sandbox-изоляции, позволяющей контролировать к каким системным интерфейсам производится обращение. Для управления работой сервера во время его выполнения предоставляется интерактивный интерфейс REPL (на базе Lua REPL и библиотеки bestline, аналога GNU Readline), дающий возможность изменять состояние процесса в интерактивном режиме.

Утверждается, что web-сервер способен обработать более миллиона запросов в секунду на обычном ПК, отдавая html-контент, сжатый методом gzip. Высокой производительности способствует то, что zip и gzip используют общий формат, поэтому данные отдаются без перепаковки из уже сжатых областей в zip-файле. Кроме того, так как исполняемый файл создан с использованием статического связывания и имеет небольшой размер, вызов функции fork для него практически не приводит к накладным расходам при размещении в памяти.

Помимо обработки статического web-контента и выполнения JavaScript в браузере, логика web-приложения может расширяться при помощи скриптов на языке Lua, web-фреймворка Fullmoon и СУБД SQLite. Среди дополнительных возможностей отмечается поддержка схемы хэширования паролей argon2, возможность определения региона IP по базе MaxMind и доступ к Unix API библиотеки Cosmopolitan. Размер базового стека, включающего web-сервер, MbedTLS, Cosmopolitan, Lua и SQLite, составляет всего 1.9 МБ.

Универсальный исполняемый файл формируется путём совмещения специфичных для разных операционных систем сегментов и заголовков (PE, ELF, MACHO, OPENBSD, ZIP) в одном файле. Для обеспечения запуска одного исполняемого файла в Windows и Unix-системах применяется трюк, суть которого в кодировании файлов Windows PE в виде shell-скрипта, пользуясь тем, что Thompson Shell не использует маркер скриптов "#!". В итоге создаётся исполняемый файл, в котором скомбинировано несколько разных форматов, используемых в Linux, BSD, Windows и macOS. 


   $ curl https://redbean.dev/redbean-demo-2.0.7.com >redbean.com
   $ chmod +x redbean.com

   $ zip redbean.com hello.html
   $ zip redbean.com hello.lua
 
   $ ./redbean.com -vv
   I2022-06-23T08:27:14+000767:redbean] (srvr) listen   http://127.0.0.1:8080
   >: waiting for command...

   $ curl https://127.0.0.1:8080/hello.html
   hello
   
   $ printf 'GET /hello.lua\n\n' | nc 127.0.0.1 8080
   hello




  1. Главная ссылка к новости (https://justine.lol/redbean2/...)
  2. OpenNews: Cosmopolitan - стандартная Си-библиотека и формат кроссплатформенных исполняемых файлов
  3. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  4. OpenNews: FatELF - формат для упаковки в исполняемый файл поддержки разных платформ
  5. OpenNews: Выпуск Electron 19.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  6. OpenNews: Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57407-redbean
Ключевые слова: redbean, cosmopolitan, lua, web
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:12, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Electron здорового человека.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:28, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, без графла и мультимедии. Данунафиг таких здоровых.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 20:37, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафиг тех, кто пихает один и тот же всем известный браузер под 300 МБ в каждое приложение вместо того, чтобы использовать системный
     
  • 2.9, КО (?), 16:53, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А альтернативы есть?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:02, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернатив пиханию веб приложения и веб сервера на один и тот же компьютер? Но ведь смысл веба он в другом совсем. А для локальных приложений уже 25 лет ей разные фреймворки.
     
  • 3.31, Самый Лучший Гусь (?), 21:08, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В арче опакетили электрон, как зависимость для других пакетов. Так пакет bitwarden[1] в распакованом виде 24.7 MB занимает. Не так уж и мало, но не сказать, что очень много.

    1. https://archlinux.org/packages/community/x86_64/bitwarden/

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:25, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень неплохо судя по описанию 👍
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:26, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Давайте писать приложения на js и упаковывать их в zip с apache и chromium.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:32, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты электрон 2 хочешь придумать?
     
     
  • 3.8, Брат Анон (ok), 16:37, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что, есть какие-то запреты?))
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 20:37, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда давай туда добавим ещё виртуальную Oberon-машину, написанную на JS.
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:37, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ооо, да! ZIP!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:12, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чо сразу не винрар?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 20:37, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен свободный формат.
     
     
  • 4.33, kusb (?), 22:07, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если есть свободный unrar-free, то наверное можно и так. Только патенты...
     
  • 3.27, Аноним (24), 20:38, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CAB
     
  • 3.28, Аноним (25), 20:38, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком винрарно
     

  • 1.7, Брат Анон (ok), 16:37, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Утверждается, что web-сервер способен обработать более миллиона
    > запросов в секунду на обычном ПК

    Вот до этого момента я благосклонно смотрел на новость. МИЛЛИОН запросов в секунду??))) Эххх... Молодёжжжжь...

    Даже готов был простить "zip и gzip используют общий формат, поэтому данные отдаются без перепаковки из уже сжатых областей в zip-файле". Статику так отдать можно. Но каким боком тут тогда скрипты?! А если работают скрипты -- какая нафиг статика?!

    Всё понимаю, прекрасно, что поддерживается мультиплатформенность из одного файла, но зачем?....

    Так много вопросов и так мало ответов.

    Немного отсебятины: гошечка умеет статически вкомпилировать все необходимые данные для отображения страницы со всеми потрохами, умеет изображать из себя веб-сервер, мультиплатформенна и немного быстрее Lua. Раз так в 30..40 (в зависимости от криворукости программиста на Lua и Go). Интерпретатор Lua на Go -- есть. Интерпретатора Go на Lua -- нет.

     
     
  • 2.11, Без аргументов (?), 17:02, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Го похож на Си, еще и к int64 нельзя int8 присвоить без явного преобразования, а это кошмар для вебмакак
     
     
  • 3.15, Брат Анон (ok), 18:47, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Го похож на Си, еще и к int64 нельзя int8 присвоить без
    > явного преобразования, а это кошмар для вебмакак

    Прикинь, в Си можно присвоить с автоматическим приведением типа.

     
     
  • 4.22, Без аргументов (?), 20:16, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я знаю Си уже с десяток лет. Вы неправильно прочитали. Я говорю, что в Го помимо прочего еще строже с типами
     
  • 3.20, Аноним (-), 19:52, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вебмакаки как раз любят когда явных преобразований нет. Если бы ты заглянул хоть раз в js который они пишут, то там запросто можно нарваться на переменную, которая в зависимости по ситуации может хранить в себе null, int или float. А иногда ещё и string добавляется к списку. Так что это именно вебмакаки очень любят устраивать мешанину из разных типов, отдавая на откуп компилятору/интерпретатору все приведения типов.
     
     
  • 4.21, Бывалый смузихлёб (?), 20:10, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но почему-то "вебмакаки" вполне знают, что, например, прибавление числа к строке приведёт к конкатенации( т.е "3" + 2 = "32" )
    тем более, что последние годы переменные из общего var разделились на let и const, причём последняя используется несравненно чаще

    и, да, если есть возмонждсоть, то почему бы с типами не париться подобию компилятора а не проггеру ? Оно всё равно либо интерпретируется( долго ), либо - JITится( работает быстрее но есть нюансы в тюк по типам передаваемых переменных )
    тем более, что на стороне жси машины, его исполняющей, гораздо бОльшая проблема - не типы, а сколько планировать выделения памяти под конкретную функцию

     
  • 4.23, Без аргументов (?), 20:17, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы читать умеете? Я и написал, что типы - это для них кошмар, т.е. они не любят это
     
  • 3.30, Аноним (30), 20:55, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Зато местные критики - эксперты во всём: в архитектуре (могут написать 10 строчек на асме и знают про кэш), компиляторах (прочитали названия глав в книге с драконом), теории типов (лучший тип - void*), проектировании языков программирования (Rust - плохо, там закорючек много, а вот Pascal - норм, там слова) и телепатии ("они не знаю то", "они не знают это"). При этом свой код не показывают, потому что достигли просветления и поняли, что лучший код - это его отсутствие."

    Вы случайно не эксперт в телепатии?

     
     
  • 4.35, Без аргументов (?), 22:16, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не показываю код, т.к. он в основном был на работах, либо лет 10 назад, который похерил. Но я действительно изучал и архитектуру ЭВМ, и автоматы, и организацию памяти, защищенный режим, и даже на ассемблере писал, в т.ч. на MASM, а не только DOS. И микроконтроллеры без всрастов и NodeMCU с Iskra JS. И сидел через GPRS и диалап на форумах и в мессендежерах, которые выполняли свою функцию. А эти щаз пройдут курс на ютубе "фуллстэк нодежс за 3 часа", и мнят себя хрен знает кем.
     
  • 4.36, Без аргументов (?), 22:18, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не телепатия, это статистика.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:58, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гошные бинарники с хелловорлдом в 10 мегабайт - привет.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:01, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже есть jee war, зачем эта хрень?
     
     
  • 2.12, Анончик (?), 17:22, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://xkcd.ru/927/
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 20:43, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда знаешь что там за комикс, не открывая ссылку.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:39, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще не понимаю что тут написано, пока читал, сжал кружку со смузи, думал разобью, хорошо лапки слабые не порезался
     
  • 1.17, Аноним (17), 19:00, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и позволяет использовать утилиту zip для добавления дополнительных файлов

    Никогда не делайте так если у вас небольшие архивы. Потому что с корректностью обновления заголовоков zip файла не везде все прекрасно. Есть проблемы. Многие создают свои костыли для обхода этих проблем.

    Например: скажем библиотека X в lts дистрибутиве допускает ошибки в добавлении/обновлении таблицы файлов. И есть библиотека Y которая знает что есть та самая X и знает (как они думают) правильно поступать в данной ситуации, на деле все вытекает в header corruption.


    Если есть возможность всегда лучше переупаковывать zip.

     
     
  • 2.19, Аноним (17), 19:08, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и еще советую использовать только Deflate компрессию. Хотя zip контейнер позволяет использовать deflate64, bzip2, lzma, ppmd и даже zstd. Самый портабельный это deflate (не deflate64).
     

  • 1.32, kusb (?), 22:03, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот, а говорили трансгендеры ничего запрограммировать не могут.
     
  • 1.34, kusb (?), 22:08, 25/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если у меня браузер не поддерживает это сжатие?
     
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