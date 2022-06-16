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Tauri 1.0 - конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений

16.06.2022 21:32

Опубликован выпуск проекта Tauri 1.0, развивающего фреймворк для создания многоплатформенных пользовательских приложений с графическим интерфейсом, построенных с использованием web-технологий. По своей сути Tauri напоминает платформу Electron, но отличается иной архитектурой и более низким потреблением ресурсов. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Логика работы приложения определяется на JavaScript, HTML и CSS, но в отличие от web-приложений, программы на базе Tauri поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру и компилируемых для различных операционных систем. Платформа также предоставляет инструменты для организации автоматической доставки и установки обновлений. Подобный подход позволяет разработчику не заботиться о портировании приложения для различных платформ и упрощает поддержание приложения в актуальном состоянии.

В приложении могут использоваться любые web-фреймворки для построения интерфейса, выдающие на выходе HTML, JavaScript и CSS. Подготовленный на базе web-технологий фронтэнд привязывается к бэкенду, выполняющему такие функции, как организация взаимодействия с пользователем и выполнение web-приложения. Для обработки окон на платформе Linux используется библиотека GTK (биндинг GTK 3 Rust), а в macOS и Windows развиваемая проектом библиотека Tao, написанная на Rust.

Для формирования интерфейса применяется библиотека WRY, представляющая собой обвязку над браузерным движком WebKit для macOS, WebView2 для Windows и WebKitGTK для Linux. Библиотека также предлагает набор готовых компонентов для реализации таких элементов интерфейса, как меню и панель задач. В создаваемом приложении можно можно использовать многооконный интерфейс, сворачивание в системный лоток и вывод уведомлений через штатные системные интерфейсы.

Первый выпуск платформы позволяет собирать приложения для Windows 7/8/10 (.exe, .msi), Linux (.deb, AppImage) и macOS (.app, .dmg). В разработке поддержка iOS и Android. Исполняемый файл может быть заверен цифровой подписью. Для сборки и разработки предлагается CLI-интерфейс, дополнение к редактору VS Code и набор сборочных сценариев для GitHub (tauri-action). Для расширения базовых компонентов платформы Tauri могут использоваться плагины.

Из отличий от платформы Electron отмечается значительно более компактный установщик (3.1 MB в Tauri и 52.1 MB в Electron), низкое потребление памяти (180 MB против 462 MB), высокая скорость запуска (0.39 секунд против 0.80 секунд), использование бэкенда на Rust вместо Node.js, дополнительные меры защиты и изоляции (например, Scoped Filesystem для ограничения доступа к файловой системе).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tauri-apps/...)
  2. OpenNews: Выпуск Electron 19.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Компания Canonical анонсировала переработку инструментария Snapcraft
  4. OpenNews: Выпуск PyOxidizer для упаковки Python-проектов в самодостаточные исполняемые файлы
  5. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  6. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57366-tauri
Ключевые слова: tauri, rust, electrion, gui
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ip1982 (ok), 21:59, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яву изобрели в 1995 году.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:02, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Согласен, лучше бы Rust изобрели в 1995
     
  • 2.11, gaal (??), 22:30, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мягкое с теплым 🤷‍♂️
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:00, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Конкуренция - это хорошо.

    Я ставку делаю на React Native, где вообще нет Web-технологий и всё нативное.

     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 22:29, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > React Native, где вообще нет Web-технологий

    Получил сотрясение мозга.

     
  • 2.23, fghj (?), 23:21, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я ставку делаю на React Native, где вообще нет Web-технологий и всё нативное.

    О, наконец-то выкинули эти недоязыки JavaScript/TypeScript,
    а что там вместо них?

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:33, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джаваскрипт там. Комментатор прост не учил мат часть. Там просто нативные гуевые элементы рулятся нодой.  

    А в сабже еще хуже там вебэлементы вместо джаваскрипта рулятся растом. Омг.  

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:04, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то я не понял, как это - конкурент электрона но без встроенного Браузера?! Они что - ВЕСЬ хромоног собираются на хрусте переписать?
     
     
  • 2.6, Анонус (?), 22:11, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по новости, они используют системный webview. Поэтому и рантайм весит меньше. Но скорее всего будет слабая совместимость "вниз", особенно для оффтопика. Предполагаю что ХР тупо не поддерживаются.
     
     
  • 3.12, НяшМяш (ok), 22:30, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Предполагаю что ХР тупо не поддерживаются.

    Думаю, и через 20 лет на опеннете будут комментарии "онтопик уг, хп не поддерживает"

     
  • 2.21, Аноним (21), 23:09, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ВЕСЬ хромоног собираются на хрусте переписать?

    FF уже "переписали" :)

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:04, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > пользовательских приложений с графическим интерфейсом

    Не приложений а браузеров с встроенным сайтиком.

    Одно хорошо что Rust. Хоть это электроноподобное Г никогда не взлетит.

    Вообще отличный язык. Хотите похоронить изначально ущербную идею? - делайте на Rust

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:26, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этого ещё не хватало.
     
  • 1.13, Китсун (?), 22:32, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не так давно про него читал
    Это конечно отлично
    Но все равно популярнее электрона не станет
    Потому что у электрона на беке нода, а значит можно подтянуть тыща пятсот библиотек для ноды на все случаи жизни.
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 23:35, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тысячупитсот вирусов. Комп любого фронтендеры в нынешние времена это мощный участник ботнета.  
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:56, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "фреймворк для создания многоплатформенных пользовательских приложений с графическим интерфейсом, построенных с использованием web-технологий. По своей сути Tauri напоминает платформу Electron, но отличается иной архитектурой и более низким потреблением ресурсов. Код проекта написан на языке Rust"

    Выглядит так, что напоминает Electron, крякает так, что напоминает Electron, плавает почти так, что напоминает Electron...

    Жрёт почти как Electron, только внезапно "более ниже", потому что коричнывый, Зааатоооо, у этого "напоминает Electron" нету...

    Ну, вы поняли.

     
  • 1.15, Аноним (15), 22:58, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потыкал на уровне hello world, мне понравилась)
     
  • 1.17, Anto Nimno (?), 22:59, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кибер панк в жизнь. Жаль, что lib.ru выкосили. Патенты и право собственности на мысль прибивают к земле.
     
     
  • 2.20, Ан (??), 23:08, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    lib.ru выкосили? У меня работает.
     
     
  • 3.26, Аноним (8), 23:35, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он наверно имел в виду то, что там нихрена не осталось.
     
  • 2.22, Аноним (21), 23:13, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает отлично.
     

  • 1.19, flylxz (?), 23:07, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недели две назад тыкал электрон, дня два, не смог ассеты приделать ( да-да, я знаю что у меня руки не оттуда ). Но, тыкнув tauri, завелось с первого раза, некоторые стили поплыли и только.
     
  • 1.24, Аноним (24), 23:24, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, еще такое есть для Go:
    https://github.com/wailsapp/wails
     
  • 1.28, Аноним (28), 23:41, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > низкое потребление памяти (180 MB)

    Больше чем 4 кеды с ядром - это низкое для хелоуворда? Куда катится этот мир.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:50, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому я болт положил на это богомерзкое программирование, после 25 лет. Осталось понять чем на жизнь зарабатывать.
     

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