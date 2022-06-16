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|1.2, Аноним (3), 22:00, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Конкуренция - это хорошо.
Я ставку делаю на React Native, где вообще нет Web-технологий и всё нативное.
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|2.10, НяшМяш (ok), 22:29, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> React Native, где вообще нет Web-технологий
Получил сотрясение мозга.
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|2.23, fghj (?), 23:21, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я ставку делаю на React Native, где вообще нет Web-технологий и всё нативное.
О, наконец-то выкинули эти недоязыки JavaScript/TypeScript,
а что там вместо них?
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|3.25, Аноним (25), 23:33, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Джаваскрипт там. Комментатор прост не учил мат часть. Там просто нативные гуевые элементы рулятся нодой.
А в сабже еще хуже там вебэлементы вместо джаваскрипта рулятся растом. Омг.
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|1.4, Аноним (4), 22:04, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то я не понял, как это - конкурент электрона но без встроенного Браузера?! Они что - ВЕСЬ хромоног собираются на хрусте переписать?
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|2.6, Анонус (?), 22:11, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по новости, они используют системный webview. Поэтому и рантайм весит меньше. Но скорее всего будет слабая совместимость "вниз", особенно для оффтопика. Предполагаю что ХР тупо не поддерживаются.
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|3.12, НяшМяш (ok), 22:30, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Предполагаю что ХР тупо не поддерживаются.
Думаю, и через 20 лет на опеннете будут комментарии "онтопик уг, хп не поддерживает"
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|2.21, Аноним (21), 23:09, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ВЕСЬ хромоног собираются на хрусте переписать?
FF уже "переписали" :)
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|1.5, Аноним (5), 22:04, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> пользовательских приложений с графическим интерфейсом
Не приложений а браузеров с встроенным сайтиком.
Одно хорошо что Rust. Хоть это электроноподобное Г никогда не взлетит.
Вообще отличный язык. Хотите похоронить изначально ущербную идею? - делайте на Rust
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|1.13, Китсун (?), 22:32, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не так давно про него читал
Это конечно отлично
Но все равно популярнее электрона не станет
Потому что у электрона на беке нода, а значит можно подтянуть тыща пятсот библиотек для ноды на все случаи жизни.
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|2.27, Аноним (25), 23:35, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тысячупитсот вирусов. Комп любого фронтендеры в нынешние времена это мощный участник ботнета.
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|1.14, Аноним (14), 22:56, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"фреймворк для создания многоплатформенных пользовательских приложений с графическим интерфейсом, построенных с использованием web-технологий. По своей сути Tauri напоминает платформу Electron, но отличается иной архитектурой и более низким потреблением ресурсов. Код проекта написан на языке Rust"
Выглядит так, что напоминает Electron, крякает так, что напоминает Electron, плавает почти так, что напоминает Electron...
Жрёт почти как Electron, только внезапно "более ниже", потому что коричнывый, Зааатоооо, у этого "напоминает Electron" нету...
Ну, вы поняли.
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|1.17, Anto Nimno (?), 22:59, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кибер панк в жизнь. Жаль, что lib.ru выкосили. Патенты и право собственности на мысль прибивают к земле.
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|1.19, flylxz (?), 23:07, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недели две назад тыкал электрон, дня два, не смог ассеты приделать ( да-да, я знаю что у меня руки не оттуда ). Но, тыкнув tauri, завелось с первого раза, некоторые стили поплыли и только.
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|1.28, Аноним (28), 23:41, 16/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> низкое потребление памяти (180 MB)
Больше чем 4 кеды с ядром - это низкое для хелоуворда? Куда катится этот мир.
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|2.29, Аноним (29), 23:50, 16/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому я болт положил на это богомерзкое программирование, после 25 лет. Осталось понять чем на жизнь зарабатывать.
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