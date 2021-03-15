Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

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|2.5, Ordu (ok), 10:08, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Схема -- это попса ж чистой воды. Common Lisp для настоящих мужиков. Для фанатов Столламана есть elisp. А схема -- это попытка функционализировать Lisp, лишающая его всей его прелести. На схеме аж целый SICP запилен, и целое поколение личинок программистов в MIT училось по нему. Как раз то самое поколение, которое сегодня с радостью забросило C в пользу rust'а и go.
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|3.9, user90 (?), 10:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это уже частности, а так-то Lisp был попсой лет 50 назад ;) Речь о том, что не петон и пр.
> Для фанатов Столламана есть elisp
Для юзеров Emacs ты хотел сказать. Спасибо, знаю, написал на нем дочерта (для себя).
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|4.13, Ordu (ok), 10:32, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для юзеров Emacs ты хотел сказать.
Нет, я хотел сказать то, что сказал: для фанатов Столлмана. Столлман принципиальный противник Common Lisp'а, и некоторые фишки и соглашения Common Lisp'а он из вредности не включает в elisp. Например, &key аргументы. Столлман считает, что это лишнее, и что вместо этого надо пользоваться лексическими биндами. То есть, грубо говоря, вместо
(buffer-name :buffer some-buffer)
по Столлману надо писать:
(let ((current-buffer some-buffer))
(buffer-name))
Это не реалистичный пример, потому как реально функция buffer-name всё ж принимает аргумент-буфер, но как &optional аргумент, а current-buffer вовсе не глобальная переменная, а функция, но суть разногласий Столлмана с именованными аргументами передаёт.
Помимо этого в Common Lisp есть CLOS, с его defclass и дженериками, то есть там где elisp реализует тип buffer на C, как встроенный тип, в Common Lisp'е возможно было бы сделать ровно то же самое, не вылезая из lisp'а, да ещё и таким образом, чтобы строковые функции работали бы и на буферах тоже. В elisp при большом желании тоже можно, но лишь при большом желании, и придётся переизобретать CLOS, по-крайней мере частично.
Common Lisp стандартизован, а значит программы на Common Lisp можно гонять в разных реализациях Common Lisp'а с минимальными изменениями. elisp же -- это столлмановский вендорлок, который прибил emacs к говнолиспу, уйти с которого теперь не представляется возможным. Все попытки так и закончились ничем.
Настоящие мужики, предпочитающие Common Lisp, таскают с собой elisp'овый пакет, который некоторые фишки Common Lisp'а привносит в elisp.
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|4.85, Ordu (ok), 15:54, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, lisp не функциональный язык. Он начинался вроде как функциональный, потому что Маккарти придумал лямбды, а его студент решил сделать из этого язык, но результат не стал от этого функциональным. Во-всяком случае, в современном понимании функциональности языка. Там всё построено на мутабельности.
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|2.12, Последний из могикан (?), 10:29, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это потому что это нишевый продукт.При превышении определённого количества пользователей приползают,как слизни,как пиявки,вожделея крови,корпорации,и сначала поглощают,а затем и уничтожают продукт.Живой пример этого-Мозилла.Посмотрите во что она превратилась.
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|3.20, Аноним (20), 11:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Честно - она с самого начала была говном, они даже не с нуля написали, а по сути допиливали уже готовый нетскейп.
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|4.22, Последний из могикан (?), 11:26, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Честно - она с самого начала была говном, они даже не с
> нуля написали, а по сути допиливали уже готовый нетскейп.
Так мы ж движемся по инерции паравоза запущенного Отцами Основателями™,насколько я понимаю.А то что добавили led подсветку на колёса и громкую бибику,да перекрасили во все цвета радуги это функционала не добавляет.
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|1.7, InuYasha (??), 10:09, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Scheme -> MesCC -> TinyCC -> GCC -> Linux
Это интересно, конечно. А насколько хорошо у TinyCC с оптимизациями? Не получится ли что скомпилированный им GCC будет тормозным?
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|2.11, a (??), 10:25, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Во-первых, в приведённой вами последовательности скорее всего будет именно так, как вы предположили.
Во-вторых:
...-> TinyCC -> GCC -> GCC -> Linux
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|4.27, Аноним (27), 12:07, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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учитывая, что в gcc используется c++, то да — tinycc сначала собирает версию, которая написана еще на C, которая уже собирает современную версию gcc.
у самого gcc вроде 3 этапа раскрутки, так что еще + > gcc
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|4.29, InuYasha (??), 12:13, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> gcc -> gcc
Ну, да. Через несколько минут после комментария и сам об этом подумал )
Scheme -> MesCC -> TinyCC -> GCC -> GCC -> CLANG -> DM -> ICC -> MSVC :D
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|3.47, Таненбаум (?), 12:49, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ого, да вы 10 лет молчали! вот это обет на опеннете, с возвращением из монастыря
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|4.57, Аноним (57), 13:35, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не бывает таких возвращений. А вот угоны стародавних акков - на ЛОРе были
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|5.66, Аноним (-), 14:19, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не бывает таких возвращений. А вот угоны стародавних акков - на ЛОРе были
Конспиролухи-теоретики.
Достаточно создать акк с ранее использованным (хоть кем), но не зарегистрированным ником.
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|2.52, Аноним (49), 13:12, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А насколько хорошо у TinyCC с оптимизациями?
Нахрена ему оптимизации? Это промежуточный компилятор.
>Не получится ли что скомпилированный им GCC будет тормозным?
Не получится. При сборке GCC, сначала внешним компилятором собирается его внутренний вспомогательный компилятор. Затем этот вспомогательный собирает уже основные бинарники GCC. Поскольку промежуточный входит в состав конкретной версии GCC, уж он-то знает, как оптимизировать её.
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|1.10, Аноним (10), 10:23, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Что такое бутстрэппинг? А то переводчик калека, не написал термин на русском языке
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|2.14, Ordu (ok), 10:38, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как, кстати, перевести "бутстрап" на русский? Мне вот ничего в голову не приходит. Вообще, ведь оригинально -- это петелька на ботинке, за который можно зацепиться пальцем, чтобы натянуть ботинок на ногу. Чтобы обуваться было бы удобнее. Я не знаю в русском специального слова для этой петельки, и не знаю как на неё сослаться можно, не описывая в деталях, о чём речь, так как я сделал это выше.
Если же отвлечься от оригинального значения слова bootstrap, то чем его можно заменить в контексте бутстрапа компилятора? Твои предложения?
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|3.17, Lex (??), 10:52, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он ведь что-то означает, что-то конкретное, не так ли ?
Или это типо «все хорошее и ничего плохого», под которым каждый подразумевает то, на что горазд
Но обычно под бутстрапом подразумевается первичная или начальна настройка/установка/развёртка окружения
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|4.24, Ordu (ok), 11:46, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Он ведь что-то означает, что-то конкретное, не так ли ?
> Или это типо «все хорошее и ничего плохого», под которым каждый подразумевает
> то, на что горазд
> Но обычно под бутстрапом подразумевается первичная или начальна настройка/установка/развёртка
> окружения
То есть ты предлагаешь заменять фразу "бутстрап компилятора" на что-то типа "первичная установка компилятора"? Очень для меня пахнет ГОСТами и казённым языком инженеров на казарменном положении. Я пытался с ними работать, когда был молодой и глупый, сбежал через полтора года, немного поумнев.
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|5.40, Аноним (40), 12:31, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе может и DE вместо СРС больше нравится? Терминология на русском обозначают наличие области знаний. А тот жаргон делитанстский на котором вы привыкли чирикать это признак шаманизма с заклинаниями не понятными простым смертным, т.е. позёрство и ничего иного.
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|6.53, Аноним (53), 13:15, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ещё за ЦПЦ? Впервые слышу, а ведь линуксом я пользуюсь 15+ лет, да и в компах верчусь с 90х если так посмотреть. Без интернета конечно не считается, да и дос/венда тогда были, вся тематическая литература только на русском. Ну так и интернетом пользуюсь 20+ лет уже, а слышу впервые такие аббревиатуры.
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|8.58, Аноним (58), 13:45, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
ВВС ДФ используется ИТ _______ Приложение А Список использованных в данном ком... текст свёрнут, показать
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|9.81, Аноним (40), 15:36, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не очень уловил отличие Operating environment от Desktop environment Но то, ч... текст свёрнут, показать
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|7.56, Аноним84701 (ok), 13:32, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что ещё за ЦПЦ? Впервые слышу, а ведь линуксом я пользуюсь 15+
Общепринятое и почти везде используемое (в очень узких кругах 1½ анонимов опеннета и лора) Среда Рабочего Стола.
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|6.60, Ordu (ok), 14:08, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе может и DE вместо СРС больше нравится?
Да. Я не знаю что такое CPC. В первый раз вижу такую аббревиатуру.
> Терминология на русском обозначают
> наличие области знаний. А тот жаргон делитанстский на котором вы привыкли
> чирикать это признак шаманизма с заклинаниями не понятными простым смертным, т.е.
> позёрство и ничего иного.
А простым смертным и необязательно понимать. Если есть область знаний и терминология, то простые смертные по-определению их не понимают. И это не позёрство, это просто так получается. "гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма" -- простой смертный не поймёт, но не потому, что математики позёры, а потому что математики оперируют понятиями, далёкими от привычных простому смертному областей знаний.
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|7.82, Аноним (40), 15:37, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-русски же, даже без латыни. А в ИТ латынь не используют, а английский переводится.
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|8.86, Ordu (ok), 15:57, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что по русски Изоморфизм Если изоморфизм по-русски, то почему бутстрап н... текст свёрнут, показать
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|9.95, Аноним (40), 16:17, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я исключительно про кириллицу А в данном конкретном случае согласен, что трансл... текст свёрнут, показать
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|4.23, Ordu (ok), 11:42, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> раскрутка компилятора
Не, спасибо. Мне бутстрап больше нравится. "Раскрутка", как по мне, слишком пахнет то ли маркетингом, то ли коврами в рулонах.
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|5.34, Аноним (27), 12:15, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> слишком пахнет то ли маркетингом, то ли коврами в рулонах.
поэтому пусть будет луп анроллинг и сэк анвиндинг
Будто в IT слово "раскрутка" больше нигде не встречается и не отдает коврами
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|7.43, Аноним (27), 12:38, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а вот и нет, найду и отблагодарю :)
мда, на автомате переключился
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|6.59, kusb (?), 14:08, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Высевание, выращивание компилятора. (Я похоже предложил самое дурацкое слово). Но моё мнение - бутстрап это такое слово, что лучше бы оно в русском было, а переводить его менее общими словами - не то.
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|7.73, Анон123 (?), 14:52, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первичная или подготовительная сборка или компиляция - это и есть бутстрап, по сути.
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|6.61, Ordu (ok), 14:10, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> слишком пахнет то ли маркетингом, то ли коврами в рулонах.
> поэтому пусть будет луп анроллинг и сэк анвиндинг
Но цикл реально раскручивается, в отличие от компилятора. Цикл по умолчанию свёрнут, когда же мы раскручиваем его, мы берём и раскручиваем. Компилятор же никто не сворачивал.
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|7.72, Аноним (27), 14:52, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Свернут", как по мне, слишком пахнет то ли линолеумом, то ли коврами в рулонах. Ведь гораздо лучше будет писать, что он залу… (простите).
сборка компилятора с нуля в принципе тоже происходит в цикле: сначала любым способом делаем простую реализацию, с помощью которой собираем более сложную, с помощью которой собираем еще более сложную и так до конца, пока на соберем конечную версию.
Мне "раскрутка" не мешает, т.к. с таким термином в русской речи я столкнулся гораздо раньше чем с "бутстраппингом", который хоть и понятен, но воспринимается инородным. Был как-то на конференции, где докладчик сыпал иностранными терминами и сленгом вперемежку с использованием "нормального" русского языка, вот там была боль
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|8.80, Ordu (ok), 15:34, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Эмм Если ты так говоришь Но я лично не понимаю, зачем ходить на конференци... текст свёрнут, показать
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|9.84, Аноним (27), 15:48, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
в большинстве случаев у меня все в порядке с пониманием англоязычной терминологи... текст свёрнут, показать
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|10.89, Ordu (ok), 16:01, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хех, ну чувак как мог старался, переводить на русский Не очень выходило, потому... текст свёрнут, показать
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|8.83, Ordu (ok), 15:41, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я не улавливаю образа Когда я собираю компилятор компилятором, я ничего не ... текст свёрнут, показать
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|9.93, Аноним (27), 16:10, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
так до бутстрапа libreoffice дойдем, т к в таком урезанном описании различий не... текст свёрнут, показать
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|4.25, Аноним (25), 11:48, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На чём простите вы раскручиваете компилятор? И как далеко он после этого летит, если отпустить?
Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин.
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|5.28, Аноним (27), 12:12, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На чём простите вы раскручиваете компилятор?
на том же, на чем и циклы
> Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин.
То, что вы не знаете других терминов это лично ваши проблемы
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|5.39, Аноним (40), 12:27, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин.
Кому он понятный? Всё это ваше программирование колдунство хитрое.
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|4.97, Аноним (40), 16:19, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>раскрутка компилятора
bootstrap дословно ботинколовушка.
bootstrapping дословно ботинколовушнинг.
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|3.31, Аноним (40), 12:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чтобы переводить с английского на русский, надо сначала понять что значит на анг... большой текст свёрнут, показать
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|4.48, n00by (ok), 12:59, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще перевод ИТ терминов на русский вызывает ярое отторжение у анонимов. Я
> пытаюсь ввести в оборот аббревиатуру СРС среда рабочего стола вместо DE,
> по началу хейтеров было и сейчас никто не пишет, может иногда
> на ЛОРе использует кто-то.
Вы просвещаете не ту публику. DE - это development environment.
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|5.51, Аноним (40), 13:11, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интегри́рованная среда́ разрабо́тки, ИСP (англ. Integrated development environment — IDE), также единая среда разработки, ЕСР — комплекс программных средств, используемый программистами для разработки программного обеспечения (ПО).
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|6.54, n00by (ok), 13:23, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, бывают интегрированные. Кому есть чем заняться, рабочий стол не видят ни в среду, ни в четверг.
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|7.65, Аноним (40), 14:19, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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development environment это притянутая за уши нигде не используемая аббревиатура. IDE общеупотребительная аббревиатура.
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|8.70, n00by (ok), 14:32, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
DE пишут те, кому слишком часто приходится писать IDE Поскольку они давно у... текст свёрнут, показать
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|4.67, Ordu (ok), 14:20, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отсюда я делают вывод что идиома ближе всего барон Мюнхаузен вытягивающий себя
> за волосы из болота.
Да, мне тоже такой образ в голову приходит иногда, в связи с бутстрапом.
> Таким образом предлагаю называть Мюнхаузен-изация. ;-)
Как шутка юмора может зайдёт, но я не думаю, что это сработает.
> Вообще перевод ИТ терминов на русский вызывает ярое отторжение у анонимов.
Естественно, потому что анонимы сначала знакомятся с терминами на английском, потом они привыкают к ним, потому что используют налево и направо, а потом приходят какой-то скреподуховный хомяк и начинает им навязывать что-то непривычное, причём совершенно непонятно зачем им это надо. Тебе надо поработать над своим образом, и над мотивацией для отказа от терминов с английскими корнями. Ты должен уметь изложить эту мотивацию анониму так, чтобы тот почувствовал бы её своей мотивацией.
> пытаюсь ввести в оборот аббревиатуру СРС среда рабочего стола вместо DE,
> по началу хейтеров было и сейчас никто не пишет, может иногда
> на ЛОРе использует кто-то.
Ты тратишь время зря. Это война с ветряными мельницами. Язык -- это стихийное явление, язык живёт сам по себе. Чтобы влиять на развитие языка надо быть Пушкиным. Если же ты не Пушкин, и не можешь показать примером, почему твой способ использования языка лучше так, чтобы другие начали бы ему непроизвольно подражать, то шансов у тебя ровно ноль.
В любом случае, если ты хочешь менять язык, я бы рекомендовал тебе поискать лингвистической литературы, которая разбирает как языки менялись в прошлом, и почитать её. Может быть там ты узришь какие-то факторы, которые способствуют изменениям, и может быть какими-то из этих факторов ты сможешь манипулировать. Если ты хочешь достигнуть успеха в своих начинаниях, начинай с образования, с исследования той области, в которой ты намерен действовать.
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|5.87, Аноним (40), 15:57, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не шизофреник чтобы придумывать новые слова, у меня нет мании величия, чтобы менять язык. Мне просто бросалось в глаза "DE", также я читал статью про эти ваши DE на Википедии, где была указана эта аббревиатура СРС, до момента, как один из анонимов отредактировал статью убрав её, это моё предположение. Просто хотелось рассказать анонимам, что можно не переключать раскладку. А ещё я понимаю что язык состоит из латинский, французки, немецких и в меньшей степени английских слов. А так же я понял что надо продолжать оттачивать английский, для применения в стране где он является основным. Так не надо считать меня каким-то поехавшим.
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|6.91, Аноним (58), 16:05, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто хотелось рассказать анонимам, что можно не переключать раскладку.
ДЕ, НАТО, НАСА, KGB, FSB. И никаких переключений раскладок. Ты решаешь выдуманную проблему.
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|6.92, Ordu (ok), 16:09, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто хотелось рассказать анонимам, что можно не переключать раскладку.
Ты занимаешься реально не тем. Я переключаю раскладку каждый раз, когда мне хочется добавить знак препинания. Я знаю, что где-то в русской раскладке есть все эти запятые и точки, но никогда не уверен где. Проще переключить раскладку, и получить полный диапазон знаков препинания, включая сюда квадратные, фигурные, круглые, угловые скобки, точки, запятые, точки с запятыми, двоеточия, одинарные/двойные кавычки, и вообще всё что угодно. Дык вот, я переключаю раскладку, на каждый знак препинания. И это мне не мешает нисколько.
Если люди, переключают раскладку и пишут DE, значит для них переключение раскладки тоже не проблема. И таким образом ты борешься с несуществующей проблемой.
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|3.45, Аноним (45), 12:47, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причем, термин пошел от ироничного выражения "pull oneself up by one's bootstraps", что означает поднять самого себя в воздух за эту петельку, как Мюнгхаузен вытащил себя за волосы.
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|4.68, n00by (ok), 14:23, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда Интернет был зеленее, за такое били прямо по наглой рыжей морде. Я не про хвастовство чрезмерной потенцией, а про безосновательную публикацию глупостей под чужим именем.
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|3.35, Аноним (40), 12:17, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не увидел этот комментарий, но найдя на Википедии тоже подумал про борона.
>Бутстрэппинг (буквально — «подтягивание за ремешки обуви»)
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|2.64, kusb (?), 14:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверное, там нужен язык, интерпретатор которого очень маленький.
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|1.46, Аноним (44), 12:48, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему с Gentoo выкинули stage1 и stage2 ?
Stage1 - в терминологии Gentoo, bootstrap системы для сборки компилятора gcc. В контексте новости считать Lite Bootstrap.
Stage2 - сборка gcc, binutils, glibc, ...
Stage3 - сборка system, все что необходимо для базовой системы Gentoo.
Stage4 - сборки ядра OS, загрузчика, пользовательского ПО.
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|1.62, kusb (?), 14:13, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем нужна раскрутка компилятора? Почему не делают просто кросс-компиляцию без промежуточных этапов наполовину готовых компиляторов? А сборка может делаться удалённо, пока компилятор не завершён.
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|2.69, Аноним84701 (ok), 14:27, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем нужна раскрутка компилятора? Почему не делают просто кросс-компиляцию без промежуточных
> этапов наполовину готовых компиляторов? А сборка может делаться удалённо, пока компилятор
> не завершён.
--
> ... для сборки новой версии GCC используются уже готовые сборки одной из прошлых версий. Возникает порочный круг и система становится привязанной к бинарным сборкам компилятора, что мешает обеспечению замкнутого цикла пересборки из исходных текстов и полной верификации дистрибутива (бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).
Проще говоря, используя сторонний бинарный компилятор для сборки "рабочего" компилятора, нельзя будет (на практике, т.к. gcc зело объемный) проверить-доказать отсутствие "встраивателя закладок" в результате работы этого стороннего компилятора.
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|3.74, Аноним (74), 15:04, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ведь всё равно никак не получить готовый бинарный компилятор без другого готового бинарного компилятора.
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|4.75, Аноним (53), 15:15, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так ведь всё равно никак не получить готовый бинарный компилятор без другого
> готового бинарного компилятора.
Оттранслируй ассемблер в машинные коды вручную если не доверяешь машинным кодам полученным из этого ассемблера (которые можно прочитать). Вон в соседней ветке есть пример.
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|4.76, n00by (ok), 15:24, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно первый компилятор перевести в машинный код вручную. На деле именно эта задача автоматизируется: сначала собирается ассемблер, затем он транслирует небольшой по объёму компилятор, тот более сложный.
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|4.77, Аноним (27), 15:24, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, но MesCC не требует компиляции, поскольку написан на Scheme. Можно предположить, что интерпретатор (который как раз бинарный) с закладками, но тогда этот интерпретатор должен распознать, что выполняется код MesCC и следует подложить закладки в собираемый бинарник. Ведь собираемый бинарник может оказаться интерпретатором, на котором потом запустят MesCC и соберут нормальный TinyCC
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|4.78, Аноним84701 (ok), 15:28, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так ведь всё равно никак не получить готовый бинарный компилятор без другого готового бинарного компилятора.
Неа.
> Интерпретатор языка Scheme достаточно компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, [b]собранного с использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей.[/b] <- this
>(hex0) The stage0 is the ultimate lowest level of bootstrap that is [b]useful for systems without firmware, operating systems nor any other provided software functionality[/b] Those with such capabilities can skip this stage as it requires human input.
Хотя основная идея конечно -- чем минималистичнее "изначальный" бинарь, тем проще валидация.
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|2.79, Аноним (27), 15:29, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем нужна раскрутка компилятора?
чтобы собрать компилятор
>Почему не делают просто кросс-компиляцию без промежуточных этапов наполовину готовых компиляторов?
делают, это здесь так усложнили.
В gcc сначала новая версия собирается предыдущей, а затем цикл повторяется еще 2 раза с новой версией для проверки, что результат одинаков. В дистрибутивах может собираться и один раз
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