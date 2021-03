Выпуск GNU Mes 0.23, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

2.14 , Ordu ( ok ), 10:38, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А как, кстати, перевести "бутстрап" на русский? Мне вот ничего в голову не приходит. Вообще, ведь оригинально -- это петелька на ботинке, за который можно зацепиться пальцем, чтобы натянуть ботинок на ногу. Чтобы обуваться было бы удобнее. Я не знаю в русском специального слова для этой петельки, и не знаю как на неё сослаться можно, не описывая в деталях, о чём речь, так как я сделал это выше. Если же отвлечься от оригинального значения слова bootstrap, то чем его можно заменить в контексте бутстрапа компилятора? Твои предложения?

Или это типо «все хорошее и ничего плохого», под которым каждый подразумевает то, на что горазд Но обычно под бутстрапом подразумевается первичная или начальна настройка/установка/развёртка окружения

То есть ты предлагаешь заменять фразу "бутстрап компилятора" на что-то типа "первичная установка компилятора"? Очень для меня пахнет ГОСТами и казённым языком инженеров на казарменном положении. Я пытался с ними работать, когда был молодой и глупый, сбежал через полтора года, немного поумнев.

Тебе может и DE вместо СРС больше нравится? Терминология на русском обозначают наличие области знаний. А тот жаргон делитанстский на котором вы привыкли чирикать это признак шаманизма с заклинаниями не понятными простым смертным, т.е. позёрство и ничего иного.

Что ещё за ЦПЦ? Впервые слышу, а ведь линуксом я пользуюсь 15+ лет, да и в компах верчусь с 90х если так посмотреть. Без интернета конечно не считается, да и дос/венда тогда были, вся тематическая литература только на русском. Ну так и интернетом пользуюсь 20+ лет уже, а слышу впервые такие аббревиатуры.

Я линуксом пользуюсь с 2000 г. виндой с 1995, DOS с начала 90-х и что это кому доказывает?

Что ещё за ЦПЦ? Впервые слышу, а ведь линуксом я пользуюсь 15+ Общепринятое и почти везде используемое (в очень узких кругах 1½ анонимов опеннета и лора) Среда Рабочего Стола.

Тебе может и DE вместо СРС больше нравится? Да. Я не знаю что такое CPC. В первый раз вижу такую аббревиатуру.

> наличие области знаний. А тот жаргон делитанстский на котором вы привыкли

> чирикать это признак шаманизма с заклинаниями не понятными простым смертным, т.е.

А простым смертным и необязательно понимать. Если есть область знаний и терминология, то простые смертные по-определению их не понимают. И это не позёрство, это просто так получается. "гомоморфный образ группы изоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма" -- простой смертный не поймёт, но не потому, что математики позёры, а потому что математики оперируют понятиями, далёкими от привычных простому смертному областей знаний.

По-русски же, даже без латыни. А в ИТ латынь не используют, а английский переводится.

раскрутка компилятора

Не, спасибо. Мне бутстрап больше нравится. "Раскрутка", как по мне, слишком пахнет то ли маркетингом, то ли коврами в рулонах.

А бутср трам попахивает трапами и их бутсамаи.

слишком пахнет то ли маркетингом, то ли коврами в рулонах. поэтому пусть будет луп анроллинг и сэк анвиндинг Будто в IT слово "раскрутка" больше нигде не встречается и не отдает коврами

Высевание, выращивание компилятора. (Я похоже предложил самое дурацкое слово). Но моё мнение - бутстрап это такое слово, что лучше бы оно в русском было, а переводить его менее общими словами - не то.

Первичная или подготовительная сборка или компиляция - это и есть бутстрап, по сути.

6.61 , Ordu ( ok ), 14:10, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> слишком пахнет то ли маркетингом, то ли коврами в рулонах.

Но цикл реально раскручивается, в отличие от компилятора. Цикл по умолчанию свёрнут, когда же мы раскручиваем его, мы берём и раскручиваем. Компилятор же никто не сворачивал.

7.72 , Аноним ( 27 ), 14:52, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Свернут", как по мне, слишком пахнет то ли линолеумом, то ли коврами в рулонах. Ведь гораздо лучше будет писать, что он залу… (простите). сборка компилятора с нуля в принципе тоже происходит в цикле: сначала любым способом делаем простую реализацию, с помощью которой собираем более сложную, с помощью которой собираем еще более сложную и так до конца, пока на соберем конечную версию.

Мне "раскрутка" не мешает, т.к. с таким термином в русской речи я столкнулся гораздо раньше чем с "бутстраппингом", который хоть и понятен, но воспринимается инородным. Был как-то на конференции, где докладчик сыпал иностранными терминами и сленгом вперемежку с использованием "нормального" русского языка, вот там была боль

На чём простите вы раскручиваете компилятор? И как далеко он после этого летит, если отпустить?

Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин.

Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин.

На чём простите вы раскручиваете компилятор? на том же, на чем и циклы

Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин. То, что вы не знаете других терминов это лично ваши проблемы

> Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин. То, что вы не знаете других терминов это лично ваши проблемы

Бутстрап хотя бы сложившийся и понятный термин. Кому он понятный? Всё это ваше программирование колдунство хитрое.

раскрутка компилятора bootstrap дословно ботинколовушка.

bootstrapping дословно ботинколовушнинг.

bootstrapping дословно ботинколовушнинг.

3.31 , Аноним ( 40 ), 12:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Чтобы переводить с английского на русский, надо сначала понять что значит на анг... 4.48 , n00by ( ok ), 12:59, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще перевод ИТ терминов на русский вызывает ярое отторжение у анонимов. Я

> пытаюсь ввести в оборот аббревиатуру СРС среда рабочего стола вместо DE,

> по началу хейтеров было и сейчас никто не пишет, может иногда

Вы просвещаете не ту публику. DE - это development environment.

Интегри́рованная среда́ разрабо́тки, ИСP (англ. Integrated development environment — IDE), также единая среда разработки, ЕСР — комплекс программных средств, используемый программистами для разработки программного обеспечения (ПО).

Да, бывают интегрированные. Кому есть чем заняться, рабочий стол не видят ни в среду, ни в четверг.

development environment это притянутая за уши нигде не используемая аббревиатура. IDE общеупотребительная аббревиатура.

8.70 , n00by ( ok ), 14:32, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать DE пишут те, кому слишком часто приходится писать IDE Поскольку они давно у... 4.67 , Ordu ( ok ), 14:20, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отсюда я делают вывод что идиома ближе всего барон Мюнхаузен вытягивающий себя

> за волосы из болота. Да, мне тоже такой образ в голову приходит иногда, в связи с бутстрапом. > Таким образом предлагаю называть Мюнхаузен-изация. ;-) Как шутка юмора может зайдёт, но я не думаю, что это сработает. > Вообще перевод ИТ терминов на русский вызывает ярое отторжение у анонимов. Естественно, потому что анонимы сначала знакомятся с терминами на английском, потом они привыкают к ним, потому что используют налево и направо, а потом приходят какой-то скреподуховный хомяк и начинает им навязывать что-то непривычное, причём совершенно непонятно зачем им это надо. Тебе надо поработать над своим образом, и над мотивацией для отказа от терминов с английскими корнями. Ты должен уметь изложить эту мотивацию анониму так, чтобы тот почувствовал бы её своей мотивацией.



> пытаюсь ввести в оборот аббревиатуру СРС среда рабочего стола вместо DE,

> по началу хейтеров было и сейчас никто не пишет, может иногда

Ты тратишь время зря. Это война с ветряными мельницами. Язык -- это стихийное явление, язык живёт сам по себе. Чтобы влиять на развитие языка надо быть Пушкиным. Если же ты не Пушкин, и не можешь показать примером, почему твой способ использования языка лучше так, чтобы другие начали бы ему непроизвольно подражать, то шансов у тебя ровно ноль. В любом случае, если ты хочешь менять язык, я бы рекомендовал тебе поискать лингвистической литературы, которая разбирает как языки менялись в прошлом, и почитать её. Может быть там ты узришь какие-то факторы, которые способствуют изменениям, и может быть какими-то из этих факторов ты сможешь манипулировать. Если ты хочешь достигнуть успеха в своих начинаниях, начинай с образования, с исследования той области, в которой ты намерен действовать.

Я не шизофреник чтобы придумывать новые слова, у меня нет мании величия, чтобы менять язык. Мне просто бросалось в глаза "DE", также я читал статью про эти ваши DE на Википедии, где была указана эта аббревиатура СРС, до момента, как один из анонимов отредактировал статью убрав её, это моё предположение. Просто хотелось рассказать анонимам, что можно не переключать раскладку. А ещё я понимаю что язык состоит из латинский, французки, немецких и в меньшей степени английских слов. А так же я понял что надо продолжать оттачивать английский, для применения в стране где он является основным. Так не надо считать меня каким-то поехавшим.

Просто хотелось рассказать анонимам, что можно не переключать раскладку. ДЕ, НАТО, НАСА, KGB, FSB. И никаких переключений раскладок. Ты решаешь выдуманную проблему.

Просто хотелось рассказать анонимам, что можно не переключать раскладку. Ты занимаешься реально не тем. Я переключаю раскладку каждый раз, когда мне хочется добавить знак препинания. Я знаю, что где-то в русской раскладке есть все эти запятые и точки, но никогда не уверен где. Проще переключить раскладку, и получить полный диапазон знаков препинания, включая сюда квадратные, фигурные, круглые, угловые скобки, точки, запятые, точки с запятыми, двоеточия, одинарные/двойные кавычки, и вообще всё что угодно. Дык вот, я переключаю раскладку, на каждый знак препинания. И это мне не мешает нисколько. Если люди, переключают раскладку и пишут DE, значит для них переключение раскладки тоже не проблема. И таким образом ты борешься с несуществующей проблемой.

Первичная сборка с нуля.

Причем, термин пошел от ироничного выражения "pull oneself up by one's bootstraps", что означает поднять самого себя в воздух за эту петельку, как Мюнгхаузен вытащил себя за волосы.

Мюнхгаузенинг.

страпон

Когда Интернет был зеленее, за такое били прямо по наглой рыжей морде. Я не про хвастовство чрезмерной потенцией, а про безосновательную публикацию глупостей под чужим именем.

Не увидел этот комментарий, но найдя на Википедии тоже подумал про борона.

Бутстрэппинг (буквально — «подтягивание за ремешки обуви»)

>Бутстрэппинг (буквально — «подтягивание за ремешки обуви»)