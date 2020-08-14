Выпуск Mcron 1.2, реализации cron от проекта GNU

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|2.2, Совершенно другой аноним (?), 11:26, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну, как-бы Вы должны быть наоборот довольны - systemd-cron на "дырявом" C, а этот - вовсе нет, не на божественных Rust или Go, конечно, но всё-же.
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|3.3, Fracta1L (ok), 11:29, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Гнутые бороды не могут писать без дыр, так что толку от этого переписывания...
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|4.24, Аноним (24), 12:58, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, значит, ты признаёшь, что дыр можно наклепать на любом языке, в т. ч. и на Rust?
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|4.9, Анонимныйаноним (?), 11:59, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не перестаю удивляться таким комментаторам, которые полагают, что правописание действительно относистя к науке или характеризует умственные способности индивидов
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|5.21, Аноним (24), 12:53, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уж точно характеризует культуру и уважение к народу своей страны.
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|6.33, Нормальный (ok), 13:24, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты видать Расеянен. Так вот: на уважение к народу твоей страны мне абсолютно наплевать. Это было за народ не считается.
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|5.22, mfa (?), 12:54, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ты прав, гражданин! среди, хотя бы, нобелевских лауреатов грамотных - кот наплакал!
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|5.28, НяшМяш (ok), 13:12, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отношение к мелочам напрямую характеризует умственные способности. Если человек допускает простейшие ошибки в общении, то и во всём остальном у него примерно похожие достижения.
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|6.34, Michael Shigorin (ok), 13:26, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поскольку человек оказался весьма внимателен к деталям по существу, но допустил довольно распространённые, увы, ошибки при их изложении -- по-моему, уместней просто указание на недочёт.
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|1.5, Аноним (5), 11:41, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>написанная на языке Guile
Linux написано не на Guile! Фатальный недостаток! Срочно переписать!
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|2.23, Аноним (24), 12:55, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю, Фабрис Беллар, который написал виртуалку на JS, смог бы и ядро на Guile.
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|1.8, Аноним (8), 11:57, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди"
И что они будут делать если оно запустится до установки времени. или время кто-то установит в процессе работы. Да и что-то мне подсказывает, что процесс определения задержек не сильно отличается по ресурсам от постоянного мониторинга времени. Там же точность нужна до секунд.
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|2.16, Совершенно другой аноним (?), 12:36, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную
> очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди"
> Да и что-то мне подсказывает, что процесс определения задержек не сильно отличается по
> ресурсам от постоянного мониторинга времени. Там же точность нужна до секунд.
Например, Вы выставили время запуска через 10 минут. В случае постоянного мониторинга процесс будет просыпаться за это время 599 раз, проверять всю очередь (в нашем примере в очередь одно Ваше задание), и запустит его только на 600 раз. В случае их подхода - он проснётся один раз - через 10 минут. А теперь можно посчитать, что будет, если надо запускать раз в неделю или раз в месяц.
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|3.26, Аноним (8), 13:03, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Планировщик, тоже потребляет ресурсы. В классическом кроне процедура отсчитывающая секунды и проверяющая нет ли заданий для запуска не сильно напрягается.
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|4.30, Совершенно другой аноним (?), 13:16, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Планировщик, тоже потребляет ресурсы. В классическом кроне процедура отсчитывающая секунды
> и проверяющая нет ли заданий для запуска не сильно напрягается.
В смысле?
формально там, по ресурсам что-то типа:
sleep_time = calc_time(when);
sleep(sleep_time);
do_job();
в стандартном кроне, что-то вроде:
sleep_time = calc_time(when);
while (sleep_time > 0)
sleep(1);
do_job();
т.е. будут дополнительные накладные расходы на sleep_time-1 системных вызовов. Понятно что на самом деле всё гораздо сложнее, но я это в контексте исходной предпосылкой с одним заданием.
Помимо прочего, система может проанализировать, что работающих процессов нет и сбросить частоту и много ещё чего поделать для обеспечения экономии энергии, т.е. обеспечить, например, большую экономию энергии батарей для ноутбуков и прочих мобильных устройств.
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|5.37, Аноним (8), 13:29, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Понятно что на самом деле всё гораздо сложнее, но я это в контексте исходной предпосылкой с одним заданием."
Вот именно. Сферические кони весьма хороши в вакууме. На практике же классический что-то никто не выбрасывает, хотя режимы энергосбережения существуют уже десятки лет. Сабж же заявляет, что он лучше в плане энергосбережения, но что-то не видно особых сравнений.
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|6.40, Совершенно другой аноним (?), 13:44, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Понятно что на самом деле всё гораздо сложнее, но я это в
> контексте исходной предпосылкой с одним заданием."
> Вот именно. Сферические кони весьма хороши в вакууме. На практике же классический
> что-то никто не выбрасывает, хотя режимы энергосбережения существуют уже десятки лет.
> Сабж же заявляет, что он лучше в плане энергосбережения, но что-то
> не видно особых сравнений.
Остаётся только надеяться, что авторы в итоге выложат результаты бенчмарков. Другое дело, что их выигрыш в одном может быть потерян в другом. Например, т.к. используется интерпретатор, то некоторые вещи могут наоборот большего времени, чем если бы был использован компилятор и работал нативный код.
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|7.41, Аноним (8), 13:53, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто с точки зрения работы ядра, оптимизация крона это такая мелочь по сравнению со всем остальным, что почти никак не повлияет на общее энергосбережение. Надо же один процесс просыпается один раз в секунду, в то время как ядро наносекундами оперирует. Плюс в случае с mcron вы будете иметь n (число заданий) спящих тредов, между которыми нужно будет переключаться, а это тоже ресурсы.
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|4.31, Совершенно другой аноним (?), 13:20, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Планировщик, тоже потребляет ресурсы. В классическом кроне процедура отсчитывающая секунды
> и проверяющая нет ли заданий для запуска не сильно напрягается.
прошу прощения, не дописал. А отредактировать не могу. Для крона получится:
sleep_time = calc_time(when);
while (sleep_time > 0)
{ sleep(1);
sleep_time--;
}
do_job();
[/codee]
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|1.11, Нанобот (ok), 12:09, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Ключевой особенностью проекта является ... В периоды между активацией заданий mcron полностью неактивен. Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron
Экономия на спичках
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|1.12, Аноним (12), 12:16, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Достопочтенные комментаторы OpenNet, меня интересует ваше авторитетное мнение. Какая, на ваш взгляд, самая лучшая, придуманная и быстрая DE в среде Linux? Существует ли она? Не шучу, мне правда интересно
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|2.18, aa (?), 12:43, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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bash
быстро, удобно
и я не шучу - для тех кто юзает крон, баш вполне себе ДЕ
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|3.35, Michael Shigorin (ok), 13:28, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну он же флейма хотел, так что нет, никакой не bash, а zsh! (и ещё надо gremlin@ позвать, втопит за tcsh)
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|1.15, Xasd6 (?), 12:31, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron
ну хорошо бы тогда чтоб показали насколько процентов компьютер в итоге разгрузился
на mcron
по сравнению с vixiecron
оптимизаторы хрЕновы :-) (оптимизировали там где легко, а не там где узкое место :))
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|2.38, Michael Shigorin (ok), 13:30, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А до меня вчера дошло при разглядывании очередного однопотокового выхлопа шмяка, что бы стоило сделать.
Одноклассника autoconf/cmake и подобных, только параллелящегося. Например, поверх того же make.
Но поскольку я понимаю, что в этом классе софта даже не чайник -- то и делать не стану; а жаль даже немножко...
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|1.42, user90 (?), 13:58, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О нафлудили-то!
Юзал когда-то, еще на GuixSD вроде. Насколько могу припомнить, у Mcron больше фичей, чем тут указано.
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