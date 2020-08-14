Выпуск Mcron 1.2, реализации cron от проекта GNU

После двух лет разработки опубликован релиз проекта GNU Mcron 1.2, в рамках которого развивается реализации системы cron, написанная на языке Guile. В новом выпуске проведена большая чистка кода - весь код на языке Си переписан и проект теперь включает только исходные тексты на языке Guile.

Mcron на 100% совместим с Vixie cron и может выступать в роли его прозрачной замены. При этом кроме формата конфигурации Vixie cron в Mcron предоставляется возможность определения сценариев периодического запуска заданий, написанных на языке Scheme. Реализация Mcron включает в три раза меньше строк кода, чем Vixie cron. Mcron может запускаться без привилегий root для обработки заданий текущего пользователя (пользователь может запустить свой демон mcron).

Ключевой особенностью проекта является иной подход в организации планирования выполнения работ - вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди. В периоды между активацией заданий mcron полностью неактивен. Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron и увеличивает точность срабатывания заданий.



