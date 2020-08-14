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Выпуск Mcron 1.2, реализации cron от проекта GNU

14.08.2020 11:15

После двух лет разработки опубликован релиз проекта GNU Mcron 1.2, в рамках которого развивается реализации системы cron, написанная на языке Guile. В новом выпуске проведена большая чистка кода - весь код на языке Си переписан и проект теперь включает только исходные тексты на языке Guile.

Mcron на 100% совместим с Vixie cron и может выступать в роли его прозрачной замены. При этом кроме формата конфигурации Vixie cron в Mcron предоставляется возможность определения сценариев периодического запуска заданий, написанных на языке Scheme. Реализация Mcron включает в три раза меньше строк кода, чем Vixie cron. Mcron может запускаться без привилегий root для обработки заданий текущего пользователя (пользователь может запустить свой демон mcron).

Ключевой особенностью проекта является иной подход в организации планирования выполнения работ - вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди. В периоды между активацией заданий mcron полностью неактивен. Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron и увеличивает точность срабатывания заданий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Mcron 1.1, реализации cron от проекта GNU
  3. OpenNews: Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 4.0
  4. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.13. Продвижение GNS в качестве интернет-стандарта
  5. OpenNews: Увидел свет GNU Guile 3.0
  6. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.35
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53549-mcron
Ключевые слова: mcron, gnu, guile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:21, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Зачем это нужно при наличии systemd-cron?
     
     
  • 2.2, Совершенно другой аноним (?), 11:26, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну, как-бы Вы должны быть наоборот довольны - systemd-cron на "дырявом" C, а этот - вовсе нет, не на божественных Rust или Go, конечно, но всё-же.
     
     
  • 3.3, Fracta1L (ok), 11:29, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Гнутые бороды не могут писать без дыр, так что толку от этого переписывания...
     
     
  • 4.4, Уровень Предприятия (?), 11:39, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Главное, вы с Лёней можете.
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:58, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, значит, ты признаёшь, что дыр можно наклепать на любом языке, в т. ч. и на Rust?
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:46, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как-бы
    > всё-же

    Вы в какой школе учились?

     
     
  • 4.9, Анонимныйаноним (?), 11:59, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не перестаю удивляться таким комментаторам, которые полагают, что правописание действительно относистя к науке или характеризует умственные способности индивидов
     
     
  • 5.21, Аноним (24), 12:53, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уж точно характеризует культуру и уважение к народу своей страны.
     
     
  • 6.33, Нормальный (ok), 13:24, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты видать Расеянен. Так вот: на уважение к народу твоей страны мне абсолютно наплевать. Это было за народ не считается.
     
  • 5.22, mfa (?), 12:54, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ты прав, гражданин! среди, хотя бы, нобелевских лауреатов грамотных - кот наплакал!
     
  • 5.28, НяшМяш (ok), 13:12, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отношение к мелочам напрямую характеризует умственные способности. Если человек допускает простейшие ошибки в общении, то и во всём остальном у него примерно похожие достижения.
     
     
  • 6.34, Michael Shigorin (ok), 13:26, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскольку человек оказался весьма внимателен к деталям по существу, но допустил довольно распространённые, увы, ошибки при их изложении -- по-моему, уместней просто указание на недочёт.
     
  • 6.39, Совершенно другой аноним (?), 13:32, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отношение к мелочам напрямую характеризует умственные способности. Если человек допускает
    > простейшие ошибки в общении, то и во всём остальном у него
    > примерно похожие достижения.

    Не в оправдание себе - постараюсь быть внимательней, но всё-таки, говорят, у Эйнштейна, например, с французским было не очень - по 6-ти бальной системе 3.

    https://www.livelib.ru/articles/post/34333-negramotnye-pisateli-pushkin-kerrol

    на лавры нобелевского комитета ни в какой области не претендую.

     
  • 4.17, Совершенно другой аноним (?), 12:37, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> как-бы
    >> всё-же
    > Вы в какой школе учились?

    Постараюсь работать над ошибками. Спасибо.

     
  • 3.32, Michael Shigorin (ok), 13:23, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Браво!  Нет, не так -- БРАВО! :)
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:41, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >написанная на языке Guile

    Linux написано не на Guile! Фатальный недостаток! Срочно переписать!

     
     
  • 2.23, Аноним (24), 12:55, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю, Фабрис Беллар, который написал виртуалку на JS, смог бы и ядро на Guile.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:49, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и зачем этот Лисп?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:57, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди"

    И что они будут делать если оно запустится до установки времени. или время кто-то установит в процессе работы. Да и что-то мне подсказывает, что процесс определения задержек не сильно отличается по ресурсам от постоянного мониторинга времени. Там же точность нужна до секунд.

     
     
  • 2.16, Совершенно другой аноним (?), 12:36, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "вместо постоянного мониторинга времени в Mcron применяется выстраивание заданий в линейную
    > очередь c определением задержек между вызовом каждого элемента очереди"
    > Да и что-то мне подсказывает, что процесс определения задержек не сильно отличается по
    > ресурсам от постоянного мониторинга времени. Там же точность нужна до секунд.

    Например, Вы выставили время запуска через 10 минут. В случае постоянного мониторинга процесс будет просыпаться за это время 599 раз, проверять всю очередь (в нашем примере в очередь одно Ваше задание), и запустит его только на 600 раз. В случае их подхода - он проснётся один раз - через 10 минут. А теперь можно посчитать, что будет, если надо запускать раз в неделю или раз в месяц.

     
     
  • 3.26, Аноним (8), 13:03, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Планировщик, тоже потребляет ресурсы. В классическом кроне процедура отсчитывающая секунды и проверяющая нет ли заданий для запуска не сильно напрягается.
     
     
  • 4.30, Совершенно другой аноним (?), 13:16, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Планировщик, тоже потребляет ресурсы. В классическом кроне процедура отсчитывающая секунды
    > и проверяющая нет ли заданий для запуска не сильно напрягается.

    В смысле?
    формально там, по ресурсам что-то типа:



    sleep_time = calc_time(when);
    sleep(sleep_time);
    do_job();


    в стандартном кроне, что-то вроде:



    sleep_time = calc_time(when);
    while (sleep_time > 0)
      sleep(1);
    do_job();


    т.е. будут дополнительные накладные расходы на sleep_time-1 системных вызовов. Понятно что на самом деле всё гораздо сложнее, но я это в контексте исходной предпосылкой с одним заданием.

    Помимо прочего, система может проанализировать, что работающих процессов нет и сбросить частоту и много ещё чего поделать для обеспечения экономии энергии, т.е. обеспечить, например, большую экономию энергии батарей для ноутбуков и прочих мобильных устройств.

     
     
  • 5.37, Аноним (8), 13:29, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Понятно что на самом деле всё гораздо сложнее, но я это в контексте исходной предпосылкой с одним заданием."
    Вот именно. Сферические кони весьма хороши в вакууме. На практике же классический что-то никто не выбрасывает, хотя режимы энергосбережения существуют уже десятки лет. Сабж же заявляет, что он лучше в плане энергосбережения, но что-то не видно особых сравнений.
     
     
  • 6.40, Совершенно другой аноним (?), 13:44, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Понятно что на самом деле всё гораздо сложнее, но я это в
    > контексте исходной предпосылкой с одним заданием."
    > Вот именно. Сферические кони весьма хороши в вакууме. На практике же классический
    > что-то никто не выбрасывает, хотя режимы энергосбережения существуют уже десятки лет.
    > Сабж же заявляет, что он лучше в плане энергосбережения, но что-то
    > не видно особых сравнений.

    Остаётся только надеяться, что авторы в итоге выложат результаты бенчмарков. Другое дело, что их выигрыш в одном может быть потерян в другом. Например, т.к. используется интерпретатор, то некоторые вещи могут наоборот большего времени, чем если бы был использован компилятор и работал нативный код.

     
     
  • 7.41, Аноним (8), 13:53, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто с точки зрения работы ядра, оптимизация крона это такая мелочь по сравнению со всем остальным, что почти никак не повлияет на общее энергосбережение. Надо же один процесс просыпается один раз в секунду, в то время как ядро наносекундами оперирует. Плюс в случае с mcron вы будете иметь n (число заданий) спящих тредов, между которыми нужно будет переключаться, а это тоже ресурсы.
     
  • 4.31, Совершенно другой аноним (?), 13:20, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Планировщик, тоже потребляет ресурсы. В классическом кроне процедура отсчитывающая секунды
    > и проверяющая нет ли заданий для запуска не сильно напрягается.

    прошу прощения, не дописал. А отредактировать не могу. Для крона получится:




    sleep_time = calc_time(when);
    while (sleep_time > 0)
    { sleep(1);
      sleep_time--;
    }
    do_job();
    [/codee]

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:02, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оверинжиниринг!
     
  • 1.11, Нанобот (ok), 12:09, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Ключевой особенностью проекта является ... В периоды между активацией заданий mcron полностью неактивен. Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron

    Экономия на спичках

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:16, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достопочтенные комментаторы OpenNet, меня интересует ваше авторитетное мнение. Какая, на ваш взгляд, самая лучшая, придуманная и быстрая DE в среде Linux? Существует ли она? Не шучу, мне правда интересно
     
     
  • 2.18, aa (?), 12:43, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    bash
    быстро, удобно
    и я не шучу - для тех кто юзает крон, баш вполне себе ДЕ
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 13:08, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, cron нельзя юзать пользуясь KDE.
     
  • 3.35, Michael Shigorin (ok), 13:28, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он же флейма хотел, так что нет, никакой не bash, а zsh! (и ещё надо gremlin@ позвать, втопит за tcsh)
     

  • 1.15, Xasd6 (?), 12:31, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подобный подход существенно снижает накладные расходы при работе cron

    ну хорошо бы тогда чтоб показали насколько процентов компьютер в итоге разгрузился

    на mcron
    по сравнению с vixiecron

    оптимизаторы хрЕновы :-) (оптимизировали там где легко, а не там где узкое место :))

     
     
  • 2.36, Michael Shigorin (ok), 13:29, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишете, надеюсь, из узкого места или ещё не дошли?
     

  • 1.19, Иваня (?), 12:45, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ненужно!
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:48, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я выбираю https://github.com/cronie-crond/cronie все остальные шляпа.
     
  • 1.25, Аноним (24), 13:03, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вот жду, когда у них появится система сборки на Guile.
     
     
  • 2.38, Michael Shigorin (ok), 13:30, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до меня вчера дошло при разглядывании очередного однопотокового выхлопа шмяка, что бы стоило сделать.

    Одноклассника autoconf/cmake и подобных, только параллелящегося.  Например, поверх того же make.

    Но поскольку я понимаю, что в этом классе софта даже не чайник -- то и делать не стану; а жаль даже немножко...

     

  • 1.42, user90 (?), 13:58, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О нафлудили-то!

    Юзал когда-то, еще на GuixSD вроде. Насколько могу припомнить, у Mcron больше фичей, чем тут указано.

     

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