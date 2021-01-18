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Выпуск GNU Radio 3.9.0

18.01.2021 12:39

После полутора лет разработки сформирован новый значительный релиз свободной платформы цифровой обработки сигналов GNU Radio 3.9. Платформа включает набор программ и библиотек, позволяющих создавать произвольные радиосистемы, схемы модуляции и форма принимаемых и отправляемых сигналов в которых задаются программно, а для захвата и генерации сигналов применяются простейшие аппаратные устройства. Проект распространяется под лицензией GPLv3. Код большей части компонентов GNU Radio написан на языке Python, части, критичные к производительности и времени задержки, написаны на языке С++, что позволяет использовать пакет при решении задач в режиме реального времени.

В комбинации с универсальными программируемыми приёмопередатчиками, не привязанными к полосе частот и типу модуляции сигнала, платформа может быть использована для создания таких устройств, как базовые станции для сетей GSM, устройства для дистанционного чтения RFID-меток (электронные удостоверения и пропуски, смарт-карты), GPS-ресиверы, WiFi, приемники и передатчики FM-радио, TV-декодеры, пассивные радары, спектральные анализаторы и т.п. Кроме USRP, пакет может использовать и другие аппаратные компоненты для ввода и вывода сигналов, например, доступны драйверы для звуковых карт, TV-тюнеров, устройств BladeRF, Myriad-RF, HackRF, UmTRX, Softrock, Comedi, Funcube, FMCOMMS, USRP и S-Mini.

В состав также входит коллекция фильтров, канальных кодеков, модулей синхронизации, демодуляторов, эквалайзеров, голосовых кодеков, декодеров и других элементов, необходимых для создания радиосистем. Указанные элементы могут быть использованы как кирпичики для компоновки готовой системы, что в сочетании с возможностями по определению потоков данных между блоками позволяет проектировать радиосистемы даже без навыков программирования.

Основные изменения:

  • Внесены изменения в организацию разработки. Для участия в разработке больше не требуется подписание CLA-соглашения, вместо которого разработчику необходимо лишь подтвердить, что он имеет право на передачу кода и не пытается присвоить себе чужой код. Для оформления передачи кода применяется документ Developer Certificate of Origin (DCO), который с 2004 года используется при передаче изменений в состав ядра Linux. Для отслеживания автора к каждому изменению прикрепляется строка "Signed-off-by: имя и email разработчика" (git commit -s). Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как части кода под свободной лицензией.
  • Разрешено использование конструкций из стандарта C++14, но в коде, где продолжает использоваться Boost, продолжают применяться конструкции C++11. Кроме того, в код добавлены заголовки с информацией о лицензии в формате SPDX. Сборочные сценарии адаптированы для создания повторяемых сборок.
  • Прекращено применение генератора программных интерфейсов SWIG. Для связывания кода на С/C++ и Python теперь применяется PyBind11, который требует написания дополнительного кода, но обеспечивает более предсказуемый и стабильный результат. Вместе с переходом на PyBind проведена большая работа по модернизации кода графического интерфейса GRC (GNU Radio Companion).
  • Добавлен новый модуль gr-network для создания сетевых блоков, поддерживающий TCP и UDP.
  • В графический интерфейс gr-qtgui добавлены графики для азимута, расстояния и автокорреляции, обеспечена визуализация компаса, добавлена вертикальная панель.
  • Добавлена поддержка UHD 4.0 (USRP hardware driver) и предложен новый API для создания фильтров.
  • Прекращена поддержка Python 2, для работы теперь требуется как минимум Python 3.6.5. Обновлены зависимости: numpy 1.13.3, VOLK 2.4.1, CMake 3.10.2, Boost 1.65, Mako 1.0.7, PyBind11 2.4.3. Из компиляторов поддерживаются GCC 8.3.0, Clang 11.0.0 и MSVC 1910 (Microsoft VS 2017 15.0). В число зависимостей включена библиотека libsndfile. Из субмодулей в отдельную зависимость перенесён VOLK (Vector Optimized Library of Kernels).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnuradio.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Radio 3.8.0
  3. OpenNews: GNU Radio помог восстановить контроль над космическим аппаратом ISEE-3
  4. OpenNews: Опубликован код для организации передачи данных между ноутбуками в ультразвуковом диапазоне
  5. OpenNews: Анонсирован проект OsmocomGMR с открытой реализацией протокола GMR
  6. OpenNews: Доступна новая модель универсальной открытой платформы для создания радиосистем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54426-gnuradio
Ключевые слова: gnuradio, radio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:30, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Starlink когда запилят?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:35, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    когда ты возьмешь и запилишь
     

  • 1.3, Леголас (ok), 13:34, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Указанные элементы могут быть использованы как кирпичики

    какой милый речевой оборот)

     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 13:51, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну не "Another brick in the wall" всё же, и то хорошо...
     
     
  • 3.7, Леголас (ok), 14:01, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    браво, тонко вышло)
     

  • 1.8, Zenitur (ok), 14:05, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Какой нафиг Boost, какой нафиг Python, какой нафиг C++14? Это программа в несколько килобайт с интерфейсом на curces, при помощи которой можно слушать аналоговое радио с TV-тюнера! Они бы ещё избавление от master/slave организовали.
     
     
  • 2.9, Леголас (ok), 14:13, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://packages.gentoo.org/packages/net-wireless/gnuradio
    Как соберёшь... А лицензия Boost вроде же совместима с GPL, нет?

    __update__
    Беглый просмотр показал использование сабжем вот этих либ:
    https://www.boost.org/doc/libs/1_65_0/libs/array/index.html
    https://www.boost.org/doc/libs/1_65_0/libs/asio/index.html
    https://www.boost.org/doc/libs/1_65_0/libs/format/index.html
    https://www.boost.org/doc/libs/1_65_0/libs/test/index.html

     
  • 2.10, Аноним (10), 14:19, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Zenitur заявил что сделает за выходные больше, лучше, сильнее чем 247 контрибьютера за 10 лет. Ждем.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:26, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И сделает. Ну, т.е. заявит, что сделал. Но не покажет, потому что у вас документов нету.
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где он это заявил?
     
  • 2.12, Аноним (-), 14:33, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аналоговое радио с TV-тюнера

    И все ? А заявляется будто можно FM слушать через китайскую флешку.

     

  • 1.13, IdeaFix (ok), 14:34, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавная штука.... у нас один школьник всем бабушкам подъезда звонил в китайские "беспроводные звонки". Пришлось воспитывать его же методами... а после деанона и сбора некоторой порции компромата, стал вести себя нормально. Ну по крайней мере перестал гадить там где спит :)
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:04, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильно. Нужно было не в звонки звонить, а в интернете сайт сделать, в реалтайме выводящий инфу (и архив), когда к кому звонили, с адресом квартиры. Ибо не хрен юзать китайские звонки.

    >у нас один школьник всем бабушкам подъезда звонил

    Для того, чтобы звонить, нужна передающая плата. Откуда у школьника деньги на такую? Если сам заработал, а не у родителей выпросил, то этот школьник просто молодец.

     
     
  • 3.17, IdeaFix (ok), 15:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для того, чтобы звонить, нужна передающая плата. Откуда у школьника деньги на
    > такую? Если сам заработал, а не у родителей выпросил, то этот
    > школьник просто молодец.

    С родителями поговорили параллельно. Они в общем сами не очень поняли, что оплатили на АЛИ ребенку, но были очень удивлены тому, что их гениальный мелкий хакер так легко позволил получить доступ к своему принтеру и wifi сети... в итоге, он теперь под бдительным присмотром тех самых бабушек. Карма.

    А раньше, когда всего этого вашего sdr не было, войны с таксистами на bare metall оборудовании были поинтереснее у школьников :) Отвадить таксистов стоять под домом - просто маст хев :) Не знаю как в столицах, но в регионах такси гоняли с рациями наверное до конца нулевых.

     
  • 2.21, Crazy Alex (ok), 16:43, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше б внятные идеи подкинули парню, раз есть интерес и мозги
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:00, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем они гнут радио?
     
     
  • 2.16, sdr152 (?), 15:06, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И правда, лучше бы они интернет на КВ диапазоне раздавали на дальние растояния.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:24, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так такое уже наверняка есть (и не одно). Вам необходимо воспользоваться поисковыми системами.

    Другое дело, скорость передачи информации через такой канал. Можно например вспомнить "Семнадцать мгновений весны" и цифирьки шифра записывать прослушивая КВ. Так там скорость просто офигенная будет ;)
    Но есть еще более медлительные протоколы. А то как мы сможем получить картинки Юпитера с межпланетной космической станции!?!?

     
  • 2.20, Леголас (ok), 16:43, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что могут
     

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