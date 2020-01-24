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Выпуск GNU Mes 0.22, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

24.01.2020 09:44

Представлен выпуск инструментария GNU Mes 0.22, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC и позволяющего добиться замкнутого цикла пересборки из исходных текстов. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки (для сборки компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора, а бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).

В GNU Mes предлагается самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme. Оба компонента взаимособираемы. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который затем позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

Интерпретатор языка Scheme достаточно компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, собранного с использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей. При этом интерпретатор включает полноценный сборщик мусора и предоставляет библиотеку загружаемых модулей.

В новом выпуске обеспечена поддержка повторяемых сборок с использованием связок mes+mescc или guile+mescc в дистрибутивах GNU Guix, Debian GNU/Linux и NixOS. Добавлена возможность запуска Scheme-интерпретатора Mes в GNU Hurd, но Си-компилятор mescc ещё не работает из-за отсутствия поддержки необходимых системных вызовов (например, fork/exec). Добавлена начальная поддержка создания исполняемых файлов FreeBSD. Улучшена поддержка бутстрэппинга дистрибутива Guix с использованием только компонентов на языке Scheme (командная оболочка Gash (Guile as Shell) вместо bash и Gash Core Utils вместо coreutils, grep, sed, gzip, make, awk и tar).

В следующих выпусках ожидается появление поддержки бутстрэппинга для NixOS, включение бутстрэппинга только с использованием компонентов на языке Scheme в ветке wip-bootstrap, поддержка архитектуры ARM, возможность компиляции Mes.c с использованием M2-Planet, полная поддержка модулей Guile, обеспечение работы mescc с ядром Hurd.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.21, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  3. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.6
  5. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.0 и дистрибутив GuixSD на его основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mes, build
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И тут г-месы
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:30, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодец, хорошо пошутил
    https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsun9-6.userap
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:25, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто мОлодец дядька Столман!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:55, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причём здесь Столлман? Молодец некто orianjs -- всё это делается его руками.
     
     
  • 3.18, Аноним (2), 15:04, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же, ему тоже здоровья, сил, достатка и удовлетворения!
     

  • 1.3, Аноним (-), 10:29, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Классная вещица. Но для построения по-настоящему безопасных систем потребуется добиться также безопасности и аппаратного уровня, с бинарными закрытыми биосами и uefi каши не сваришь - надо перепрошивать firmware открытыми и безопасными альтернативами. Иначе какой толк от собранного из сырцов дистра...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:35, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати про открытые альтернативы биосу - есть там что нибудь на горизонте? Вроде кто то хотел колибри под это дело приспособить, но дальше концепта не пошло
     
     
  • 3.5, shalom (?), 10:48, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кстати про открытые альтернативы биосу - есть там что нибудь на горизонте

    из свободных популярных альтернатив есть coreboot
    в конце прошлого года выходила версия 4.11 - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51895

    кажись существуют ещё какие-то малопопулярные альтернативы. есть юзер на лоре SakuraKun - почитайте архив его сообщений, он по этому поводу дал много ценной информации - по отрытым спекам железа и альтернативным прошивкам.

    https://www.linux.org.ru/people/SakuraKun/profile

     
  • 3.7, Аноним (7), 11:09, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Coreboot. Но не так много железа поддерживает.
     
     
  • 4.11, х.й там был (?), 13:20, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык... разработай современное железо и запусти в производство с поддержкой coreboot. Яб купил.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:20, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А то что нет открытого процессора вас не смущает? Вас только биос смущает?
     
     
  • 3.10, Ph0zzy (ok), 12:32, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это нет https://riscv.org/ ?
     
     
  • 4.12, х.й там был (?), 13:21, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подскажеш магазин где купить?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 13:50, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.crowdsupply.com/sifive/hifive-unleashed

    https://www.sifive.com/documentation

     
  • 5.19, Аноним (19), 15:08, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    13$ https://www.seeedstudio.com/Sipeed-MAix-BiT-for-RISC-V-AI-IoT-p-2872.html
    21$ https://www.seeedstudio.com/Sipeed-Maixduino-for-RISC-V-AI-IoT-p-4046.html
     
  • 3.13, Анонимайзер (?), 13:39, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то что нет открытого процессора вас не смущает?

    Проанализировав существующее положение дел в мире, я пришёл к неутешительным выводам. Увы, пока существует капиталистический строй и жадные капиталисты, мечтать о мощном и полностью открытом процессоре даже и не приходится.

     
     
  • 4.14, х.й там был (?), 13:40, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз уж ты проанализировал и сделал выводы то тут все... даааа... чтож делать то будем теперь... как жить то дальше?
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:57, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://libresilicon.com/ не всё так плохо
     

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