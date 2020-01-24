Выпуск GNU Mes 0.22, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

Представлен выпуск инструментария GNU Mes 0.22, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC и позволяющего добиться замкнутого цикла пересборки из исходных текстов. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки (для сборки компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора, а бинарные сборки компилятора являются потенциальным источником скрытых закладок, что не позволяет полностью гарантировать целостность сборок из эталонных исходных текстов).

В GNU Mes предлагается самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme. Оба компонента взаимособираемы. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который затем позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

Интерпретатор языка Scheme достаточно компактный, занимает около 5000 строк кода на простейшем подмножестве языка Си и может быть преобразован в исполняемый файл с использованием универсального транслятора M2-Planet или простейшего Си-компилятора, собранного с использованием самособираемого ассемблера hex0, не требующего внешних зависимостей. При этом интерпретатор включает полноценный сборщик мусора и предоставляет библиотеку загружаемых модулей.

В новом выпуске обеспечена поддержка повторяемых сборок с использованием связок mes+mescc или guile+mescc в дистрибутивах GNU Guix, Debian GNU/Linux и NixOS. Добавлена возможность запуска Scheme-интерпретатора Mes в GNU Hurd, но Си-компилятор mescc ещё не работает из-за отсутствия поддержки необходимых системных вызовов (например, fork/exec). Добавлена начальная поддержка создания исполняемых файлов FreeBSD. Улучшена поддержка бутстрэппинга дистрибутива Guix с использованием только компонентов на языке Scheme (командная оболочка Gash (Guile as Shell) вместо bash и Gash Core Utils вместо coreutils, grep, sed, gzip, make, awk и tar).

В следующих выпусках ожидается появление поддержки бутстрэппинга для NixOS, включение бутстрэппинга только с использованием компонентов на языке Scheme в ветке wip-bootstrap, поддержка архитектуры ARM, возможность компиляции Mes.c с использованием M2-Planet, полная поддержка модулей Guile, обеспечение работы mescc с ядром Hurd.



